Как сложилась судьба Натальи Гусевой, сыгравшей Алису Селезневу в фильме «Гостья из будущего»

Наталья Гусева никогда не страдала от недостатка мужского внимания. А первый раз ей предложили выйти замуж, когда девочка училась в первом классе. Мальчик пришел просить руки и сердца у Наташиного отца.
Сыграв Алису Селезневу в фильме «Гостья из будущего», Наталья получит около миллиона писем от поклонников, в том числе и с признаниями в любви. Сейчас актриса счастлива в браке, а счастье самореализации она нашла не в кино, а в науке.
О том, как сложилась судьба экранной Алисы Селезневой – в материале Teleprogramma.pro.
Детство
Наталья Гусева родилась 15 февраля 1972 года в Звенигороде Московской области в семье рабочего Евгения Алексеевича и врача Галины Марковны. Наталья не мечтала стать актрисой, ее больше интересовали насекомые. Поэтому на вопрос: «Кем вы хотите стать?», девочка без сомнения отвечала: «Энтомологом».
Когда Наташе исполнилось семь лет, семья переехала в Москву. Шло время, а детская мечта Натальи изучать насекомых не покидала ее. Для этого девушка делала упор на химию и биологию, а также принимала участие в олимпиадах.
Наталья Гусева. Фото: из открытых источников
Однажды в школу пришел режиссер киностудии Горького и пригласил на пробы нескольких учениц. Преподавательница предложила рассмотреть кандидатуру Натальи Гусевой. Ее пригласили сняться в короткометражном фильме «Опасные пустяки».
Когда фильм вышел, режиссер фильма «Гостья из будущего» Павел Арсенов как раз искал исполнительницу главной роли. Он увидел Наташу на озвучании короткометражной картины, и девочка показалась Павлу очень обаятельной.
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«Гостья из будущего»
На пробах Гусева обошла более десятка московских школьниц, в том числе и Наталью Шанаеву, которая в итоге сыграла эпизодическую роль Лены Домбазовой, и будущую финалистку шоу «Последний герой» Инну Гомес.
Кстати, на пробах Наталья так волновалась, что на вопросе о годе рождения, ответила: «1872 год». Услышав такой ответ, режиссер засмеялся: «Ну вот, ты у нас гостья из прошлого!». К тому же Наталья очень понравилась автору произведения Киру Булычеву. И он посоветовал взять на роль именно ее. Кстати, Алисой звали и дочку Булычева.
В интервью «Комсомольской правде» Наталья рассказывала, что и сама являлась поклонницей творчества писателя, особенно ей нравилась его повесть «Сто лет тому вперед», которая и легла в основу фильма «Гостья из будущего». И она шла скорее за автографом, чем за возможностью сняться в кино. А в итоге получила и то, и другое. Как признавалась актриса, писатель до последнего дня жизни подписывал ей свои книжки со словами «Моей любимой актрисе».
По сюжета фильма обычный шестиклассник Коля попадает в будущее и узнает, что пираты охотятся за миелофоном – прибором для чтения мыслей. Там он знакомится с Алисой Селезневой, которая потом оказывается в настоящем времени.
Кадр из фильма «Гостья из будущего»
Фильму выделили небольшой бюджет. Но даже при ограниченном финансировании создатели картины умудрялись находить выход из положения и создавать фантастический мир из подручных средств. Например, тот же миелофон делался из необработанного кварца в подарочной коробке. А летающие аппараты «флипы» заказывались в Прибалтике за 5 000 рублей.
Космический зоопарк снимался в Московском Ботаническом саду. Из всего разнообразия животных зрители прежде всего увидели крокодила Сеню из пенопласта и говорящего козла Наполеона. Остальные животные имитировались с помощью записанных звуков природы.
А что касается актерской работы, то в одном из интервью Наталья призналась, что не испытывала особых трудностей с погружением в образ. Все получалось само собой. Наталья Гусева ответственно относилась к заданиям режиссера и даже рвалась сама выполнять каскадерские трюки.
На съемках ответственная ученица, Наташа не забывала про уроки и в перерывах между съемочным процессом делала домашнее задание. А еще доставала коробочку, в которой скрывался богомол. Как рассказывала актриса, питомец «интеллигентно ел».
Другие фильмы
После выхода фильма на экраны Наталья Гусева проснулась знаменитой. Она получала огромное количество писем со всего Советского Союза, в которых мальчишки признавались ей в любви.
Потом Наталья снялась в другом фильме про Алису Селезневу под названием «Лиловый шар», но картине не удалось повторить былой успех. Практически незамеченными прошли и другие ленты с участием Натальи: «Гонка века», «Воля Вселенной».
В 16 лет Наталью Гусеву пригласили сняться в фильме «Авария – дочь мента» - сыграть взбалмошную девушку, которая угодила в плохую компанию, но она отклонила это предложение, поскольку не хотела портить светлый образ Алисы, так полюбившийся ее поклонникам.
Наука
После школы Гусева поступила практически туда, куда и хотела – на факультет биотехнологии в МИТХТ (Московский технологический университет) им. Ломоносова. Затем трудилась в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Одно время в лаборатории микробиологии Гусева изучала проблемы ВИЧ. Там в 2012 году ее и нашла корреспондент «Комсомольской правды» Анна Велигжанина и расспросила о жизни после кино.
Наталья Гусева в Контакте. Фото: соцсеть в Контакте
«То, чем я занимаюсь, - в каком-то смысле тоже приключение. Это другая вселенная, другой мир, который существует рядом с нами. В фильме я играла чужую жизнь. А в жизни я - это я», - сказала тогда Наталья.
Личная жизнь
Прошло уже много лет со дня выхода фильма «Гостья из будущего» на экраны, но даже сейчас от многих взрослых мужчин можно услышать, что в детстве он был влюблен в Алису Селезневу. Сама Наташа не заболела звездной болезнью и снисходительно относилась к таким признаниям. Впрочем, одному из поклонников все же удалось покорить ее сердце.
Денис Мурашкевич влюбился в Алису Селезневу, как только увидел ее по телевизору. И поставил перед собой цель непременно познакомиться с актрисой, сыгравшей ее. Денис даже хотел похитить девушку верхом на белом коне, но не нашел коня и придумал более любопытный способ знакомства.
Свадьба Дениса Мурашкевича и Натальи Гусевой. Фото: социальная сеть в Контакте
В гостиницу, где однажды остановилась Наталья, доставили телевизор «Горизонт» - в большой коробке. И когда девушка открыла ее, то увидела перед собой Дениса – в тонкой рубашке, джинсах и носках. Но поскольку все происходило в ноябре, «Алиса» не стала прогонять парня от себя.
Свадьба состоялась уже позже, когда Денис вернулся из армии. Кстати, при церемонии бракосочетания звучал не традиционный Марш Мендельсона, а песня «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего». Только вот «далеко» оказалось немного грустным (не считая счастливого события – рождения у пары дочери Алеси).
Супруги прожили в браке всего лишь семь лет. В одном из своих интервью друг семьи Алекандр Куприянов рассказал, что Наталья и Денис были совершенно разными людьми. Он авантюрист, тогда как она больше стремилась к созданию домашнего уюта.
«Вообще жизнь у них была интересная. Помню, пришел как-то в гости, а Наташа в ванне змей моет и палочкой их придерживает, чтобы они оттуда не высовывались. Еще у них был громадный паук-птицеед. Всю эту живность Денис наловил - зарабатывал так», - рассказывал Александр в интервью «Экспресс-газете».
По словам Александра, а еще Денис Мурашкевич был настоящим ревнивцем, поэтому этот брак и приказал долго жить.
Наталья Гусева и Сергей Амбиндер. Фото: YouTube.сom
После 40 лет Наталья Гусева вышла замуж во второй раз – за дизайнера и мецената Сергея Амбиндера, который был младше ее на три года. А в 2013 году на свет появилась их дочь София.
Наталья Гусева сейчас
Сейчас Наталья старается воздерживаться от публичности и практически не дает интервью. Хотя иногда и делает исключения, например, для программы Андрея Малахова «Пусть говорят». (Правда, это было несколько лет назад, когда Андрей вел эту передачу).
Наталья Гусева с дочерью. Фото: социальная сеть в Контакте
А журналисты же чаще вспоминают о ней по каким-то юбилейным поводам. Но отсутствие медийности нисколько не беспокоит артистку: у нее есть любимая работа, и она счастлива в семье.
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