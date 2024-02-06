Как сложилась судьба Натальи Гусевой, сыгравшей Алису Селезневу в фильме «Гостья из будущего»

Наталья Гусева никогда не страдала от недостатка мужского внимания. А первый раз ей предложили выйти замуж, когда девочка училась в первом классе. Мальчик пришел просить руки и сердца у Наташиного отца.

Сыграв Алису Селезневу в фильме «Гостья из будущего», Наталья получит около миллиона писем от поклонников, в том числе и с признаниями в любви. Сейчас актриса счастлива в браке, а счастье самореализации она нашла не в кино, а в науке.

О том, как сложилась судьба экранной Алисы Селезневой – в материале Teleprogramma.pro.

Детство

Наталья Гусева родилась 15 февраля 1972 года в Звенигороде Московской области в семье рабочего Евгения Алексеевича и врача Галины Марковны. Наталья не мечтала стать актрисой, ее больше интересовали насекомые. Поэтому на вопрос: «Кем вы хотите стать?», девочка без сомнения отвечала: «Энтомологом».

Когда Наташе исполнилось семь лет, семья переехала в Москву. Шло время, а детская мечта Натальи изучать насекомых не покидала ее. Для этого девушка делала упор на химию и биологию, а также принимала участие в олимпиадах.