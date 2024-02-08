Одна из самых талантливых и красивых актрис Голливуда: путь к успеху Холли Берри

Ранняя жизнь

Холли Мария Берри родилась в 1966 году в Кливленде, Огайо. Ее родителями были Джером и Джудит Берри. Она была младшей из двух дочерей, у нее также была старшая сестра по имени Хайди. Они провели свое раннее детство в пригороде, пока в начале 1970-х их отец не бросил семью. Впоследствии они переехали в Бедфорд, Кливленд.

В начале 1970-х годов Джером Берри оставил свою жену и детей, в результате чего Джудит переехала со своей семьей в преимущественно белый пригород Кливленда Бедфорд.

Берри училась в государственной школе, где практически все ученики были белыми, и в начале своей жизни столкнулась с дискриминацией. Ее ранние опыты расизма сильно повлияли на ее стремление к успешной жизни.

На протяжении всего среднего образования, активная молодая девушка участвовала в огромном количестве внешкольных мероприятий, занимая посты редактора газеты, классного президента и капитана группы поддержки.