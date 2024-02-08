Одна из самых талантливых и красивых актрис Голливуда: путь к успеху Холли Берри

Кто такая Холли Берри?
Актриса и бывшая королева красоты Холли Берри стала первой афроамериканской актрисой, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль, за свою работу в фильме «Бал монстров» в 2001 году. С тех пор она снялась во многих фильмах, включая «Лихорадку джунглей» (1991) и «Пароль «Рыба-меч» (2001).
Она также появилась в нескольких частях франшизы «Люди Икс» и «Умри, но не сейчас» (2002). Кроме того, она снялась в фильмах «Готика» (2003), «Облачный атлас» (2012), «Похищение» (2015). В 2020 году выступила в роли режиссера фильма «Удары» где сыграла главную роль, а в 2022 году появилась в фильме-катастрофе «Падение Луны».
Холли Берри в роли Джеки Джастис в фильме «Удары» 2020 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Холли Мария Берри родилась в 1966 году в Кливленде, Огайо. Ее родителями были Джером и Джудит Берри. Она была младшей из двух дочерей, у нее также была старшая сестра по имени Хайди. Они провели свое раннее детство в пригороде, пока в начале 1970-х их отец не бросил семью. Впоследствии они переехали в Бедфорд, Кливленд.
В начале 1970-х годов Джером Берри оставил свою жену и детей, в результате чего Джудит переехала со своей семьей в преимущественно белый пригород Кливленда Бедфорд.
Берри училась в государственной школе, где практически все ученики были белыми, и в начале своей жизни столкнулась с дискриминацией. Ее ранние опыты расизма сильно повлияли на ее стремление к успешной жизни.
На протяжении всего среднего образования, активная молодая девушка участвовала в огромном количестве внешкольных мероприятий, занимая посты редактора газеты, классного президента и капитана группы поддержки.
Актриса и модель Холли Берри с трофеем на 74-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 24 марта 2002 г., Голливуд, Лос-Анджеллес, Калифорния. Фото: Global Look Press
Участие в конкурсах и карьера модели
Берри, чья артистичность была природной, добилась нескольких побед на конкурсах красоты в начале 1980-х годов, включая победы в конкурсах «Мисс Подросток Огайо» и «Мисс Подросток Америки». Ее успехи привели к занятию второго места на конкурсе «Мисс США – 1985».
После посещения общественного колледжа Кайахога в Кливленде, где Берри изучала радиожурналистику, она отказалась от идеи строить карьеру в новостных репортажах еще до получения степени.
Сделав выбор в пользу карьеры в индустрии развлечений, Берри сначала переехала в Чикаго, а потом в Нью-Йорк, где устроилась на работу моделью для каталогов.
Ранние роли: «Живые куклы», «Лихорадка джунглей»
Когда 80-е перешли в 90-е, начинающая актриса стала появляться на телевидении, сначала в недолго просуществовавшем ситкоме «Живые куклы» (1989), а затем получила годичное участие в прайм-таймовой драме CBS «Они пришли из открытого космоса» в 1991 году.
Берри сделала свой дебют на большом экране в 1991 году в фильме «Лихорадка джунглей» режиссера Спайка Ли, где она сыграла роль девушки-наркоманки Сэмюэля Л. Джексона. Ее выступление было высоко оценено критиками.
Спайка Ли и Холли Берри. Фото: кадр из фильма «Лихорадка джунглей» 1991 г.
«Последний бойскаут», «Бумеранг», «Флинстоуны»
Затем актриса стала получать более значительные второстепенные роли, в том числе сыграла стриптизершу в боевике «Последний бойскаут» 1991 года, где главную роль исполнил Брюс Уиллис, и женщину, которая наконец завоевывает сердце Эдди Мерфи, в романтической комедии «Бумеранг» 1992 года.
После нескольких фильмов актриса была готова к более необычным ролям. Она снялась в камео (эпизодической роли) в рок-документальном фильме «CиБи 4: Четвертый подряд» (1993 год), который рассказывает о взлете и падении одноименной рэп-группы. В экшн-версии «Флинстоунов» (1994 год) актриса сыграла соблазнительницу каменного века.
В фильме «Дело Исайи» (1995) Берри сыграла роль реабилитированной наркоманки, стремящейся вернуть себе опеку над своим сыном. В этой драме, где она снималась с Джессикой Лэнг и Дэвидом Стрэтэйрном, Берри привлекала внимание зрителей своим реалистичным и трогательным исполнением роли матери, которая борется с зависимостью и потерей.
В том же году Берри преодолела расовые предвзятости Голливуда, получив роль первой афроамериканки, сыгравшей царицу Савскую в фильме Showtime «Соломон и царица Савская».
Холли Берри и Эдди Мерфи. Фото: кадр из фильма «Бумеранг» 1992 г.
Исполнительница главной роли: «Приказано уничтожить», «Булворт», «Представляем Дороти Дэндридж»
В следующем году актерские достижения Берри включали участие в двух криминальных триллерах 1996 года — «Жена богача» и «Приказано уничтожить». Последний фильм стал для нее первой главной ролью в полнометражном кино.
В 1998 году Берри сыграла одну из жен, претендующих на состояние Фрэнка Лаймана, в биографической драме «Почему дураки влюбляются?». Затем она исполнила роль либеральной городской девушки в политической сатире «Булворт» вместе с голливудским актером Уорреном Битти.
В 1999 году Берри приняла участие в создании и исполнила главную роль в биографическом телефильме канала HBO « Познакомьтесь с Дороти Дендридж», проявив себя как продюсер и актриса. Ее работа была отмечена благодаря поразительному сходству с покойной актрисой Дороти Дендридж и яркому воплощению на экране борьбы этой актрисы за успех в Голливуде 1950-х годов, когда там присутствовали расовые предрассудки.
За свою работу в этом фильме Берри получила награды «Золотой глобус» и «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в телевизионном фильме».
Холли Берри и Дэвид Суше. Фото: кадр из фильма «Приказано уничтожить» 1996 г.
Игра Шторм во франшизе «Люди Икс»
Берри продолжала активно сниматься, в том числе в популярных блокбастерах. Например, в фильме «Люди Икс» 2000 года, основанном на комиксах Marvel. Она сыграла там Шторм вместе с другими мутантами, роли которых исполнили Анна Пакуин и Патрик Стюарт. Затем она повторила роль Шторм в продолжениях фильма «Люди Икс 2» (2003), «Люди Икс: Последняя битва» (2006) и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014).
Холли Берри. Фото: кадр из фильма «Люди Икс: Последняя битва» (2006)
Премия «Оскар» за «Бал монстров»
Холли Берри получила свои лучшие оценки от критиков за свою работу в мрачной драме 2001 года под названием «Бал монстров». В фильме она сыграла жену заключенного из смертной камеры (Шона Паффи Комбса), чьи романтические чувства возникают к тюремному охраннику-расисту (Билли Боб Торнтон).
Эта роль принесла Берри номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в драматическом фильме». Также она получила премию «Оскар» в этой же категории. Во время своей эмоциональной благодарственной речи Берри отметила, что для нее большая честь стать первой афроамериканской актрисой, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль. Она также поблагодарила всех актрис, которые были удостоены этой премии до нее.
Холли Берри. Фото: кадр из фильма «Бал монстров» 2001 г.
«Пароль «Рыба-меч», «Умри, но не сейчас», «Женщина-кошка»
В 2001 году Берри снялась с Джоном Траволтой в экшн-фильме «Пароль «Рыба-меч». Отзывы на картину были неоднозначными, и рекламная кампания в основном строилась вокруг сцены с Берри топлесс. По слухам, актриса получила бонус в полмиллиона долларов за этот эпизод.
В 2002 году Берри пополнила ряды знаменитых «девушек Бонда», сыграв персонажа по имени Джинкс в шпионском приключенческом фильме об агенте 007 «Умри, но не сейчас».
Затем Берри снялась в хорроре «Готика» 2003 года, который получил смешанные отзывы, но собрал хорошую кассу. Тем не менее ее игра не смогла спасти от провала экранизацию комиксов DC «Женщина-кошка», которая провалилась как у критиков, так и в коммерческом плане.
Холли Берри в фильме «Умри, но не сейчас» 2002 г. Фото: Global Look Press
«Их глаза видели Бога», «Идеальный незнакомец», «Облачный атлас»
В 2005 году Берри исполнила главную роль в телеадаптации классического романа Зоры Нилл Херстон 1937 года «Их глаза видели Бога», спродюсированной компанией Опры Уинфри Harpo. Также она озвучила анимационный проект CGI «Роботы».
В 2007 году Берри снялась с Брюсом Уиллисом в остросюжетном триллере «Идеальный незнакомец». После ряда небольших фильмов она снова появилась в «Облачном атласе» братьев Вачовски в 2012 году, сыграв множество персонажей в эпопее о путешествиях во времени.
Холли Берри в фильме «Их глаза видели Бога» 2005 г. Фото: Global Look Press
«За пределами», «Похищение», «Джон Уик»
В июле 2014 года Берри появилась на малых экранах в главной роли в научно-фантастическом телесериале CBS «За пределами». В сериале, созданном Стивеном Спилбергом, актриса сыграла астронавта, вернувшегося на Землю беременной после 13 месяцев одиночной космической миссии.
В 2017 году Берри снялась в триллере «Похищение», а также появилась среди второстепенных персонажей в боевике «Kingsman: Золотое кольцо». В 2019 году актриса появилась в еще одном сиквеле известной франшизы, «Джон Уик – 3», а также выступила в качестве исполнительного продюсера сериала «Ставка на бумеранг», основанного на одном из ее предыдущих фильмов.
Киану Ривз и Холли Берри в фильме «Джон Уик – 3» 2019 г. Фото: Global Look Press
Почести и споры
Берри известна как одна из самых популярных актрис Голливуда, в какой-то момент заработавшая 14 миллионов долларов за фильм. В апреле 2007 года она была награждена звездой на голливудской «Аллее славы».
Кроме того, Берри широко известна своей красотой. Журнал Playboy назвал ее одной из «100 самых сексуальных женщин века» в 1998 году. Она также входила в список «50 самых красивых людей мира» по версии журнала People, а в 2008 году была названа журналом Esquire «самой сексуальной женщиной на свете».
В феврале 2000 года актриса столкнулась с противоречиями, когда попала в аварию с наездом, которая разразилась скандалом в таблоидах. Получив незначительную травму головы, она утверждала, что не помнит, как покидала место происшествия. В результате ее действий она была приговорена к испытательному сроку, общественным работам и оштрафована на 13 500 долларов.
Холли Берри в фотосессии 2004 года. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
У Берри неоднозначное романтическое прошлое; у нее были бурные отношения с партнером по фильму «Лихорадка джунглей» Уэсли Снайпсом, прежде чем выйти замуж за спортсмена команды «Атланта Брэйвз» Дэвида Джастиса в 1993 году. Пара развелась в 1997 году, после чего Берри тайно обручилась с R&B-музыкантом Эриком Бенетом. Она и Бенет были женаты с 2001 по 2005 год.
Во время фотосессии для Versace в ноябре 2005 года Берри познакомилась со своим следующим бойфрендом, франко-канадской супермоделью Габриэлем Обри. Несколько месяцев спустя Берри подтвердила, что они с Обри вместе ждут первого ребенка. 16 марта 2008 года у пары родилась дочь Нала Ариэла. В 2010 году они с Обри расстались.
Позже в том же году Берри начала встречаться с актером Оливье Мартинесом. В марте 2012 года пара обручилась, а в апреле 2013 года объявила, что вместе ждет первенца.
13 июля 2013 года 46-летняя Берри и 47-летний Мартинес обменялись клятвами на интимной церемонии во французском замке Конде. В октябре того же года у пары родился первый ребенок, мальчик Масео-Роберт. Два года спустя пара объявила, что расстается, и развод завершился в декабре 2016 года.
В сентябре 2020 года Берри подтвердила, что встречается с певцом Ван Хантом.
Ван Хант и Холли Берри прибывают на красную дорожку 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в театре «Долби» в Ovation Hollywood, 12 марта 2023 года, Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press