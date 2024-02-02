«Чем такие поездки лучше вечеринки Ивлеевой!?»: в Сети возмущены отдыхом Орловой и Бородиной в Куршевеле

Телеведущие и закадычные подружки Ольга Орлова и Ксения Бородина устроили себе зимние каникулы без детей. Ольга Орлова и Ксения Бородина отжигают на французском горнолыжном курорте Куршевеле. Многим это не нравится. Подписчиков раздражает все – выбор места для отдыха, катание на лыжах, горячие танцы подруг.

«Колхозница – она и в Африке колхозница»

Ксения Бородина буквально взорвала Сеть, выложив видео, на котором запечатлено, как она танцует под отечественные хиты конца 80-х годов на заграничном курорте. Ксения Бородина отплясывала под песни из репертуара групп «Ласковый май» и «Мираж», которые звучали в сериале «Слово пацана».