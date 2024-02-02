«Чем такие поездки лучше вечеринки Ивлеевой!?»: в Сети возмущены отдыхом Орловой и Бородиной в Куршевеле

Телеведущие и закадычные подружки Ольга Орлова и Ксения Бородина устроили себе зимние каникулы без детей. Ольга Орлова и Ксения Бородина отжигают на французском горнолыжном курорте Куршевеле. Многим это не нравится. Подписчиков раздражает все – выбор места для отдыха, катание на лыжах, горячие танцы подруг.
«Колхозница – она и в Африке колхозница»
Ксения Бородина буквально взорвала Сеть, выложив видео, на котором запечатлено, как она танцует под отечественные хиты конца 80-х годов на заграничном курорте. Ксения Бородина отплясывала под песни из репертуара групп «Ласковый май» и «Мираж», которые звучали в сериале «Слово пацана».
Ксения Бородина устроила танцы в Куршевеле. Фото: скрин видео соцсети Ксении Бородиной
В Сети отреагировали негативно.
«Прости господи, но она порой ведет себя как дурочка, вечные эти танцы из сериала, да и еще пытается снять рилс на эту тему, все ужасно, нелепо и бездарно получается», - раскритиковала taytalieva.
«Какая она, блин, деревянная», - ужаснулась stasya_06854.
«Колхозница - она и в Африке колхозница, и во Франции», - убеждена nune.unanyan.
«А почему не в Сочи так выплясывать?»
Часть подписчиков возмутились тем, что Орлова и Бородина поехали отдыхать не на Розу Хутор в Сочи, а выбрали Францию.
Ксения Бородина на лыжном спуске в Куршевеле. Фото: соцсети Ксении Бородиной
«А почему не в Сочи бы ей так выплясывать? Почему в Куршевеле? В недружественной стране?» - задумался вопросом peace_foto.
«А в Сочи поехать нельзя? Надо же выпендриться! В Куршевель!» - риторически спросила svetlana_permanent_0980.
«А чем в нынешнее время такие поездки лучше вечеринки Ивлеевой? Вливать такие деньги в экономику не самой дружественной страны. Почему бы не вливать их в экономику своей?» - поинтересовалась natabliz1988.
«Завидуйте молча! Раскудахтались те, кто не заработал на отдых за границей», - попыталась заступиться за Орлову и Бородину lady_brunette_vi.
«Муж не имеет веса»
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова вызвала раздражение в Сети, выложив видео, которым запечатлено, как она спускается с горы, забравшись на спину инструктора. Некоторые подписчики тут же забеспокоились, как перенесет подобное поведение благоверной супруг Орловой.
Ольга Орлова совершила спуск со склона на спине инструктора. Фото: скрин видео соцсети Ольги Орловой
«Муж ваш не против вашего спуска.?» - спросила nastiasoklakova.
«Я тоже об этом подумала. Там, кажется, муж не имеет веса», - поддакнула fidali25.
«И для чего такое катание, если не умеешь и не стремишься учиться. Зачем ездить верхом на мужчине?» - съязвила kashkina.i.
«После «голой» вечеринки подумали бы это видео выкладывать, то голые ходят, то на мужике с горки», - попыталась пошутить adushcas.
«С одного курорта на другой.... Утомилась трудяжка. Дочку собаки воспитают», - вставила пять копеек viktoriiaalibina.
«Какие все «добрые» люди в комментариях. Не суди, да не судим будешь. Собрались те, кто никуда не ездит, не танцует, не живет вообще. Чутка перебор уже. Никто не знает, сколько кому в жизни богом дано прожить, так живите. Понятное дело, что сейчас очень тяжелое время, но завтра может и не быть. Очень странно от девушек, читать комментарии о красоте. Собрались все королевы…. Каждый человек, красив по-своему. Будьте добрее. Обратной связи не нужно. Чисто мнение. Да, которое никто не спрашивал, как и ваше», - подвела итоги дискуссии в Сети пользовательница natka.ev.vi.