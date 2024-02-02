Как наставник Камилы Валиевой Даниил Глейхенгауз не смог попасть в большой спорт из-за травмы

Детство и юность
Даниил Глейхенгауз начал свою жизнь 3 июня 1991 года в столицы России.
Семья мальчика была творческой: отец трудился режиссером и оператором, за что даже был удостоен премии «ТЭФИ», а мать танцевала в Большом театре и желала, чтобы сын пошел по ее стопам.
В четыре года мальчика отдали на фигурное катание ради физической активности. Но когда Даниил начал делать успехи на этом поприще, обычное катание превратилось в профессиональное.
Мама все еще мечтала о том, что сын займется балетом, но ко времени просмотра в училище Даня уже стал победителем ряда соревнований и выбрал фигурное катание делом своей жизни.
Даниил предпочел фигурное катание балету. Фото: Global Look Press
Фигурное катание
Глейхенгауз начал с одиночников и занимал призовые места на первенстве России.
После, казалось бы, незначительной травмы голеностопа он уже не мог отрабатывать сложные программы. Тогда было принято решение уйти в танцы на льду, к которым изначально Глейхенгауз относился скептически.
Так Даниил стал танцевать в паре с Ксенией Коробковой в группе Александра Жулина. Дуэт обыгрывал своих соперников, выиграл Pavel Roman Memorial в Чехии и NRW Trophy в Германии.
В 2010 году в семье фигуриста произошло горе — умер его отец. Даниилу теперь предстояло взять на себя содержание семьи. На это закончилась его карьера выступающего спортсмена, и Глейхенгауз переключился на шоу Ильи Авербуха и стал пробовать себя в роли тренера в школе олимпийского резерва «Москвич».
После Олимпиады в Сочи Авербух порекомендовал Даниила Этери Тутберидзе, которая искала специалиста по скольжению. Молодому хореографу было поручено изменить программу выступления Юлии Липницкой, но фигуристке не понравились предложения Глейхенгауза. После эти наработки были использованы в постановке короткой программы Алины Загитовой «Черный лебедь».
Чтобы содержать семью, Даниил стал хореографом и тренером. Фото: Global Look Press
Даниил стал автором программы Евгении Медведевой «Сейлор Мун», которая стала хитом. Перед постановкой хореограф потратил целый отпуск на просмотр этого мульфильма. Зато результат был потрясающим: на командном чемпионате мира в Токио российская фигуристка сорвала овации.
Тактика работы Глейхенгауза состоит в том, что прежде чем начать ставить хореографию, Даниил находит «изюминку» фигуриста, собственную «фишку», как называет это он сам.
Заслуги Даниила отражаются в победах его подопечных. В марте 2018 года Алексей Ерохов выиграл чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, золотую и серебряную медали заслужили в Софии Александра Трусова и Алена Косторная. Старт сезона-2018/2019 принес призовые места взрослой категории. Алина Загитова взяла золото, а Лиза Турсынбаева удостоилась серебра.
Прежде чем ставить хореографию, Даниил находит «фишку» фигуриста. Фото: Global Look Press
Был в истории деятельности Даниила и скандальный момент. Его постановку для Алины Загитовой на Fantasy on Ice в Японии назвали плагиатом. Программа по элементам и музыкальному сопровождению была похожа на номер американки, поставленный ранее.
Глейхенгауз извинился перед коллегой и пригласил ее в Россию для сотрудничества.
В 2021 году Даниила стал героем рубрики «Талант» в журнале GQ. Это был его первый опыт съемки.
Весной Алина Загитова выступила на шоу «Чемпионы на льду» с номером «Внутренний свет», поставленным хореографом, который по-настоящему удивил поклонников фигурного катания.
Сезон-2021/2022 для команды Тутберидзе также обозначился громкими победами: подопечные забрали все призовые места.
После сочинской олимпиады Глейхенгауз присоединился к команде Тутберидзе. Фото: Global Look Press
На Олимпиаду–2022 в Пекине возлагались большие надежды, но Глейхенгауз пропустил старт соревнований из-за CoViD-19.
Даниил все же успел на выступление Камилы Валиевой, получив отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.
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Даниил Глейхенгауз гордиться победами своих подопечных. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Хореографу приписывали различные романы, в том числе с Алиной Загитовой, Александрой Степановой, Этери Тутберидзе и даже с ее дочерью Дианой. Однако Даниил дал понять, что с коллегами романтические отношения не строит принципиально.
Фигурист пока не торопится обзаводиться детьми, потому что их заменили ему его воспитанники.
В 2019 году Даниил потерял свою маму Людмила Шалашова, которая в последнее время работала вместе с ним у Тутберидзе.
В 2020 году поклонники увидели искру в отношениях между Глейхенгаузом и журналисткой Ольгой Паутовой, которая участвовала в шоу «Ледниковый период», и не ошиблись.
Даниил Глейхенгауз женился на журналистке Ольге Паутовой. Фото: соцсети
В мае 2023 года Даниил женился на Ольге, позвав на торжество только близких людей.
Даниил Глейхенгауз в настоящее время
В апреле 2023 года Даниил в большом интервью на передаче Первого канала «Подкаст. Лаб», рассказал о начале своей карьеры хореографа.
Говоря о прошлом сезоне, который для российских фигуристов прошел без международных стартов, Глейхенгауз отметил, они сейчас по-прежнему демонстрируют самый высокий уровень.
Даниил поставил Валиевой номер на основе танца Уэнздей. Камила максимально вжилась в образ мрачного персонажа, вызвав восхищение у публики.
Сейчас Глейхенгауз продолжает тренировать российских фигуристов в команде Тутберидзе.
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Даниил Глейхенгауз продолжает тренировать фигуристов в команде Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press
По поводу последнего допинг-скандала с его подопечной Валиевой он высказался в своей соцсети. Хореограф выступил за чистый спорт и не понимает, как пробы могли показать наличие допинга. Он поддерживает молодую звезду фигурного спорта и переживает вместе с ней эту боль.