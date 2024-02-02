Как наставник Камилы Валиевой Даниил Глейхенгауз не смог попасть в большой спорт из-за травмы

Детство и юность

Даниил Глейхенгауз начал свою жизнь 3 июня 1991 года в столицы России.

Семья мальчика была творческой: отец трудился режиссером и оператором, за что даже был удостоен премии «ТЭФИ», а мать танцевала в Большом театре и желала, чтобы сын пошел по ее стопам.

В четыре года мальчика отдали на фигурное катание ради физической активности. Но когда Даниил начал делать успехи на этом поприще, обычное катание превратилось в профессиональное.

Мама все еще мечтала о том, что сын займется балетом, но ко времени просмотра в училище Даня уже стал победителем ряда соревнований и выбрал фигурное катание делом своей жизни.