Судьба Михаила Вайнберга: женитьба на Лянке Грыу, болезнь сына, успех «Теста на беременность»

Многие актеры называют Михаила Вайнберга самым комфортным режиссером. Кстати, мягкость в общении с коллегами ничуть не сказывается на результатах работы. Так, рейтинги его сериала «Тест на беременность» на Первом канале превышали 40%, что даже больше, чем у новостных программ.

Учеба

Михаил Вайнберг родился в 1975 году в семье врачей. Поначалу предпосылок к развитию его кинокарьеры вроде бы не было, однако после школы парень окончил композиторский факультет Московской консерватории им. Чайковского.

Но в 1994 году Михаил решил продолжить образование и поступил в ГИТИС, в мастерскую Петра Фоменко и Владимира Хотиненко. А уже в 2005 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Сериалы

Дебютным фильмом Михаила стал мини-сериал «Заповедник страха», вышедший на экраны в 2008 году. Затем его фильмография пополнилась криминальной мелодрамой «Ищу тебя» с участием Станислава Бондаренко, Кирилла Плетнева и Лянки Грыу.

Нельзя не отметить выход детективного сериала «Метод Фрейда», рассказывающем об эксцентричном психологе, который становится консультантом в следственном отделе прокуратуры и помогает стражам порядка раскрывать преступления, опираясь на свою интуицию и создание психофизического портрета преступника.