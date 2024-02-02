Судьба Михаила Вайнберга: женитьба на Лянке Грыу, болезнь сына, успех «Теста на беременность»

Многие актеры называют Михаила Вайнберга самым комфортным режиссером. Кстати, мягкость в общении с коллегами ничуть не сказывается на результатах работы. Так, рейтинги его сериала «Тест на беременность» на Первом канале превышали 40%, что даже больше, чем у новостных программ.
Учеба
Михаил Вайнберг родился в 1975 году в семье врачей. Поначалу предпосылок к развитию его кинокарьеры вроде бы не было, однако после школы парень окончил композиторский факультет Московской консерватории им. Чайковского.
Но в 1994 году Михаил решил продолжить образование и поступил в ГИТИС, в мастерскую Петра Фоменко и Владимира Хотиненко. А уже в 2005 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
Сериалы
Дебютным фильмом Михаила стал мини-сериал «Заповедник страха», вышедший на экраны в 2008 году. Затем его фильмография пополнилась криминальной мелодрамой «Ищу тебя» с участием Станислава Бондаренко, Кирилла Плетнева и Лянки Грыу.
Нельзя не отметить выход детективного сериала «Метод Фрейда», рассказывающем об эксцентричном психологе, который становится консультантом в следственном отделе прокуратуры и помогает стражам порядка раскрывать преступления, опираясь на свою интуицию и создание психофизического портрета преступника.
Кадр из сериала «Метод Фрейда». Фото: Первый канал
Как рассказывал в одном из своих интервью сам Михаил, сейчас в кинематографе популярен антигерой-одиночка, человек жесткий и в какой-то степени неприятный, однако именно он способен на настоящий подвиг. Таким персонажем является и Роман Фрейдин в исполнении Ивана Охлобыстина. Однако он меняется по мере развития сериала: становится мягче, сдержаннее, глубже, выразительнее в своем молчании. По словам Михаила, именно Иван больше всего подходил на роль экстравагантного и харизматичного Романа.
Сериал получился достаточно захватывающим, с элементами экшна и яркими каскадерскими трюками. Например, в одном из эпизодов автомобиль с персонажами жениха и невесты падает в реку. И, как рассказывал в интервью сайту kino-teatr.ru Михаил Вайнберг, эти съемки действительно были натуральными, поскольку в машине сидели настоящие каскадеры.
По словам Михаила, такой эффект не сравнить ни с самой роскошной компьютерной графикой, ни с комбинированными съемками. Подготовка к этому трюку велась на протяжении нескольких дней, во время съемок на дно опускались водолазы, рядом дежурили несколько катеров и огромный кран с магнитной присоской, который в случае форс-мажора мгновенно способен выхватить автомобиль из воды.
В 2013 году Михаил снимает сериал «Мама-детектив» с Ингой Оболдиной, который, правда, вышел на экраны в 2015-м.
«Тест на беременность»
Много шума наделал вышедший на Первом канале сериал «Тест на беременность», рассказывающий о буднях акушеров-гинекологов. В центре киноповествования — судьба врача Натальи Бахметьевой, которая до фанатизма предана своему делу.
В интервью изданию «Комсомольская правда» Михаил Вайнберг рассказывал, что все истории брались из реальной медицинской практики.
«Любое художественное произведение подразумевает преувеличение. На судьбу одного человека мы накидываем огромное количество событий, — объяснял Михаил Вайнберг KP.RU. — В противовес этой художественности с самого начало было принято решение, что все медицинские истории будут абсолютно реальны».
На съемочной площадке присутствовали консультанты, которые обучали актеров, как правильно держать медицинские инструменты, ставить капельницу или катетер, делать кесарево сечение. По словам Михаила, к концу третьего сезона артисты так здорово научились имитировать профессионалов, что помощь консультантов была минимизирована.
Сериал снимался в настоящих роддомах, с участием реальных новорожденных. Эти сцены стремились снять как можно быстрее и в присутствии родителей.
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Кадр из сериала «Тест на беременность»
«Это же самый ценный наш ресурс. Удивительно, люди делают карьеру, а им всего два дня от роду! Очень интересно, что у них у каждого безусловно есть своя личность. Например, в сценарии написано, что младенец должен закричать. А этот человек не хочет», — рассказывал Михаил «Комсомольской правде».
Второй сезон сериала снимали Дмитрий Петрунь и Владимир Шевельков, а вот в третьем Михаил Вайнберг вновь вернулся к своим обязанностям.
Кстати, в третьем сезоне Бахметьева переживала самое непростое испытание — потерю любимой работы.
«И безусловно, это какие-то новые обстоятельства, новые ситуации, новые вызовы для героев — они необходимы. Мне еще в первом сезоне было интересно, а что будет, если у Бахметьевой отобрать самое важное в жизни — ее работу. Она же совершенно повернута на работе, она фанатик своего дела…» — рассуждал Михаил в интервью «Комсомолке».
Но, к счастью, Наталья успешно преодолела все жизненные неурядицы. Так что поклонники героини могут быть за нее спокойны.
Михаил Вайнберг и Лянка Грыу
На съемках фильма «Ищу тебя» у Михаила Вайнберга случился роман с Лянкой Грыу, а 9 июля 2010 года они поженились. 20 февраля 2011 года на свет появился сын пары Максим.
Мальчик долго не разговаривал, и врачи подтвердили у него аутизм. Чтобы решить эту проблему, супруги уехали в США. Лечение в Нью-Йорке пошло Максиму на пользу. Сейчас он учится в классе для одаренных детей и увлекается кинематографом. В 2020 году Лянка переехала в Лос-Анджелес, но продолжает летать на съемки в Москву.
Лянка Грыу. Фото: кадр из сериала «Тест на беременность»
Однако Михаилу и его жене не удалось сохранить семью. И в 2022 году Лянка Грыу проговорилась о разводе. Конечно, болезнь ребенка стала для них большим испытанием.
«Но, к сожалению, не хватило чего-то, чтобы и дальше оставаться вместе как семья. При этом сейчас мы в хороших отношениях, в том числе творческих.
Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий. Мы обожаем своего ребенка и хотим быть для него хорошими родителями.
Лянка Грыу с сыном Максимом. Фото: соцсети Лянки Грыу
Думаю, мы с Мишей навсегда останемся друг для друга родными людьми. За двенадцать лет брака он дал мне столько любви, поддержки, знаний и жизненного опыта, мы огромный путь прошли вместе. И я всегда буду ему благодарна. Я уверена, он скажет то же самое», — рассказывала Лянка в интервью изданию Womanhit.
Но тем не менее развод стал большим потрясением для Лянки Грыу. Она признавалась, что после разрыва с супругом употребляла антидепрессанты.
Михаил Вайнберг и Анастасия Меськова
Через полгода после развода с Лянкой Грыу Михаил Вайнберг женился на балерине, солистке Большого театра, актрисе Анастасии Меськовой. Как рассказывали Михаил и Анастасия тому же изданию Womanhit, это не была любовь с первого взгляда. Они дружили еще тогда, когда режиссер был женат на Лянке. И периодически Анастасия даже приводила к супругам домой кандидатов на роль спутника жизни.
Но однажды Анастасия Меськова посмотрела на давнего товарища другими глазами.
Михаил Вайнберг и Анастасия Меськова. Фото: Global Look Press
«Настя прежде всего этого боялась, ведь чем старше мы становимся, тем меньше друзей вокруг нас, а тут и еще один мог исчезнуть. Но сейчас у нее прямо особенно мало друзей-мужчин осталось — я работаю над этим», — отмечал Михаил Вайнберг.
По словам Михаила, Анастасию можно назвать его сподвижником, благодаря которому он не чувствует себя одиноким. Режиссер признался, что верит в единый союз мужчины и женщины, когда все проблемы становятся общими. А иначе, мол, какой в этом смысл?
Михаил Вайнберг сейчас
Кстати, в 2022 году вышел третий сезон сериала «Тест на беременность», где снялись и Лянка Грыу, и Анастасия Меськова.
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