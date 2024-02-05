«Все это может затянуться, но у Ефремова очень хорошие шансы»: юрист о досрочном освобождении Михаила Ефремова

Недавно СМИ сообщили о том, что 60-летний актер Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает срок в одной из колоний общего режима Белгородской области, планирует весной подавать заявление об условно-досрочном освобождении.
За ДТП со смертельным исходом Михаилу назначили наказание сроком семь с половиной лет. В колонии артист находится с ноября 2020 года, а во время следствия, с июня 2020 года, был под домашним арестом. Учитывая все это, в марте 2024 года у Ефремова открывается возможность просить об УДО.
Суд назначил Ефремову 7,5 лет лишения свободы. Фото: Global Look Press
Мнение юриста
Адвокат Юрий Шель рассказал Teleprogramma.pro, какие шансы у актера выйти на свободу, раньше установленного приговором времени.
Юрист уверен, что Михаил Ефремов может воспользоваться своим правом.
«Для этого он должен подать заявление об УДО в ближайший суд по месту расположения колонии.
Дальше ему нужно заручиться поддержкой администрации этой колонии, потому что в суде обязательно будет присутствовать представитель.
Должны быть представлены отличные характеристики, а также то, что он активно участвует в общественной жизни».
Ефремов занимается художественной самодеятельностью. Фото: Global Look Press
Общественная деятельность
Юрий Шель поделился информацией, что, находясь за решеткой, актер вместе со своими единомышленником выпустили фильм, с которым они заняли первое место среди колоний.
«Это большой профессиональный вклад», - добавил юрист.
Ранее в прессе появлялись сообщения, что Михаил Ефремов снял несколько мини-фильмов про социализацию, некоторые из которых были отмечены на кинофестивалях.
Документальный фильм «Переоценка ценностей», снятый артистом, получил спецприз за лучшую режиссуру. Героями картины стали осужденные, которые рассказали, как и за что оказались в неволе.
Кроме того, актер хорошо ладит с другими заключенными и руководством колонии. В свободное время занимается в кружке корреспондентов и руководит театром художественной самодеятельности, а также занимается общественно-полезным делом. Он вставляет молнии в одежду, а во время пандемии шил костюмы медработникам.
Михаил Ефремов, отбывая срок, снимает фильмы. Фото: Global Look Press
Раскаяние и компенсация ущерба
Адвокат уверен, что Ефремов все осознал, компенсировал материальный ущерб, причиненный этим ДТП, и раскаялся.
Но, получив заявление об УДО от заключенного, суд обязан направить уведомление потерпевшему о наличии этого ходатайства.
«Письмо направляет суд в адрес потерпевшего. По этому делу их несколько. От них администрация должна получить письменные ответы в установленный срок, согласны они, чтобы актера выпустили условно досрочно или нет.
Все это может затянуться на какое-то время. Но у Ефремова очень хорошие шансы».
Сроки рассмотрения ходатайства
Юрист рассказал, что в практике довольно часто осужденного отпускают по УДО, если потерпевший не против. Ведь законом признано, что это преступление по неосторожности.
Ходатайство по УДО рассматривается один месяц. Изредка эта процедура может затянуться дольше, если понадобятся дополнительные данные или заседание переносится по заявлению сторон. Таким образом, если суд вынесет решение в пользу Ефремова, то в течение 10 дней с момента его оглашения, актер окажется на свободе.
Михаила Ефремова ждут жена и трое детей. Фото: Global Look Press
Мнение Добровинского
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП, прокомментировал эту новость так.
«Слышал, что Михаил Ефремов планирует весной подать на УДО.
Когда и если он окажется «на воле» (так Михаил должен теперь говорить?), я очень надеюсь, что он, вообще, не сядет никогда за руль автомобиля и не притронется к спиртному. Пусть считает, что это дань погибшему человеку».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником аварии в центре Москвы, в результате которой погиб водитель автофургона Сергей Захаров.
8 сентября актер был приговорен Пресненским судом Москвы к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артист посчитал наказание слишком жестким и подал апелляцию на решение суда, попросив уменьшить срок.
В октябре Мосгорсуд пошел артисту на встречу и изменил приговор, признав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба родственникам погибшего в аварии. В результате чего срок был снижен на полгода.