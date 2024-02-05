«Все это может затянуться, но у Ефремова очень хорошие шансы»: юрист о досрочном освобождении Михаила Ефремова

Недавно СМИ сообщили о том, что 60-летний актер Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает срок в одной из колоний общего режима Белгородской области, планирует весной подавать заявление об условно-досрочном освобождении.

За ДТП со смертельным исходом Михаилу назначили наказание сроком семь с половиной лет. В колонии артист находится с ноября 2020 года, а во время следствия, с июня 2020 года, был под домашним арестом. Учитывая все это, в марте 2024 года у Ефремова открывается возможность просить об УДО.