Как живет выпускник «Фабрики звезд» Павел Артемьев

«Корни»

Артемьев начал свой карьерный путь с участия в проекте «Фабрика звезд». Тогда шоу было очень популярным, и вскоре о Павле узнала вся страна. Первой знаменитой песней стал трек «Понимаешь», который солист исполнил с Ириной Тоневой.

Именно на проекте зародилась группа «Корни». Кроме Артемьева в бойз-бенде были задействованы Алексей Кабанов, Александр Бердников и Александр Асташенок.

Игорь Матвеенко взялся продюсировать коллектив, он же писал им песни. В 2003 году у группы вышел альбом «На века», а также сольные диски парней, которые вышли в 2005 году одним проектом под названием «Дневники».

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Выпустив еще несколько саундтреков к сериалам, в 2010 году «Корни» прекратили свою существование.

По мнению Артемьева, ребята из коллектива были слишком разными. Их объединили, но они не смогли стать единомышленниками.