Как живет выпускник «Фабрики звезд» Павел Артемьев

Детство и юность
Жизненный путь Павла Артемьевича Артемьева начался в городе Оломоуце 28 февраля 1983 года.
Павел Артемьев родился в Чехославакии. Фото: соцсети
Отец Паши был военным врачом, а мама — творческая натура, писала книги. Кроме мальчика в семье воспитывались его брат Захар и сестра Ольга.
Брак родителей распался, и писательница вышла замуж во второй раз. Семья Павла стала полностью творческой. Отчимом был Константин Лифшиц — известный пианист. Брат Артемьева стал журналистом, а сестра — поэтессой, Павел — единственный из наследников, кто предпочел музыку.
Солист Павел Артемьев с детства увлекался музыкой. Фото: соцсети
Здесь большое влияние оказал новый муж матери. Уже в 13 лет молодой музыкант написал свою первую песню. Тогда семья Паши жила в Италии.
Артемьев окончил местную консерваторию имени Джузеппе Верди в городе Комо, где научился играть на тромбоне.
Перед каждым выступлением юноша сильно нервничал. Фото: соцсети
Когда музыкант получал высшее образование, увлекся японской литературой. Даже принял решение поступить в Московский институт стран Азии и Африки. Но японский язык надоел через пару лет, и парень вернулся к творчеству.
Какое-то время молодой Артемьев изучал японский язык. Фото: соцсети
«Корни»
Артемьев начал свой карьерный путь с участия в проекте «Фабрика звезд». Тогда шоу было очень популярным, и вскоре о Павле узнала вся страна. Первой знаменитой песней стал трек «Понимаешь», который солист исполнил с Ириной Тоневой.
Именно на проекте зародилась группа «Корни». Кроме Артемьева в бойз-бенде были задействованы Алексей Кабанов, Александр Бердников и Александр Асташенок.
Игорь Матвеенко взялся продюсировать коллектив, он же писал им песни. В 2003 году у группы вышел альбом «На века», а также сольные диски парней, которые вышли в 2005 году одним проектом под названием «Дневники».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Выпустив еще несколько саундтреков к сериалам, в 2010 году «Корни» прекратили свою существование.
По мнению Артемьева, ребята из коллектива были слишком разными. Их объединили, но они не смогли стать единомышленниками.
Группа «Корни» появилась на проекте «Фабрика звезд». Фото: Global Look Press
Artemiev
В 2009 году, Павел стал выступать в клубах в качестве солиста кавер-группы под названием Rookie Crew, где он, кроме вокала, демонстрировал умение играть на тромбоне и мелодике. Вскоре Артемьев проявил себя в роли ди-джея.
После распада «Корней» Павел создал новую группу 21GRAMM, которая почти сразу была переименована в Artemiev. В репертуаре был лирический рок и исполняли свои треки ребята исключительно вживую.
Кроме участия в коллективе, музыкант обучает вокалистов музыкальному продакшену и основам звукорежиссуры в Moscow Music School, которая открылась на базе Universal University.
Группа Artemiev продолжала выпускать новые треки и альбомы, снимать клипы. Сингл «Охотник» особенно понравился слушателям.
Совместно с певицей Мусей Тотибадзе в январе 2021 года Artemiev выпустила новый трек под названием «Инстинктивно», затем появился еще один душевный трек «Мы станем одним».
Павел до сих пор выступает в составе группы Artemiev. Фото: страница группы Artemiev во «ВКонтакте»
Актерская деятельность
Павел Артемьев не только музыке посвятил свою жизнь. Кроме этого, он проявил себя в качестве актера.
Его дебютной роль стал образ в картине «Доброволец» Эдуарда Боякова в 2008 году. Затем артист стал выступать в труппе театра «Практика». В мае появился на сцене во время премьеры нового спектакля «Жизнь удалась».
Через год его пригасили выступить на сцене столичного «Политеатра» и московского театра-студии ИРТ.
Затем были еще кинопроекты. В 2012 году Артемьев выступил в роли художника в киноальманахе Astra, I love you, а через год зрители увидели его в фильме «Интимные места».
Для того, чтобы играть на сцене и блистать на экране, Павле решил получить образование. Он окончил актерские курсы Иваны Чаббак в Лос-Анджелесе.
Павел Артемьев продолжает играть в театре. Фото: соцсети
Музыка пришла и в театральную деятельность Павла. В 2013 году Иван Вырыпаев создал концертный проект «Сахар» на базе «Практики», где артисты выступают с треками на тексты руководителя театра и с кавер-версиями хитов.
В 2015 году Артемьев принял участие в съемках криминального сериала «Закон каменных джунглей». После успешной премьеры было принято решение о продолжении истории. Павел снялся и во втором сезоне.
В 2017 году на экраны вышла комедийная мелодрама «Яна + Янко», саундтрек к которой написал Павел.
Осенью 2021 года артист появился в главной роли в сериале «Историк» на канале «ТВ-3».
Артемьев пишет сандтреки к фильмам. Фото: соцсети
Личная жизнь
Павел до сих пор не женат. Он пока не смог встретить настоящую любовь. Сам артист говорит, что перестал влюбляться с 19 лет, а зарождающиеся чувства так быстро проходят, что он не видит смысла связывать с человеком жизнь.
В прошлом Артемьев встречался с выпускницей «Фабрики звезд» Викторией Дайнеко.
Павел Артемьев встречался с Викторией Дайнеко. Фото: Global Look Press
Павел Артемьев в настоящее время
Артемьев посвящает большое количество времени театру. В мае 2023 года зрители увидели Павла в главной роли в спектакле «Не могу приехать. Цветет миндаль», премьера которого была приурочена к 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского.
В детстве у Паши были прямые волосы, а потом начали сильно завиваться. Фото: Global Look Press
Группа Artemiev также продолжает дарить свои треки поклонникам. В преддверии Нового года коллектив организовал праздничный концерт для своих фанатов.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.