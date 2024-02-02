Вера Алдонина пошла по стопам мамы: как сейчас живет дочь Юлии Началовой

Мама Веры тоже много времени посвящала общению с дочерью, они делились женскими секретами, Верочка ездила с Юлией на гастроли, а немного позже стала выходить вместе с ней и на сцену. В 2015-м году дочь Началовой снялась в клипе, а в 2016 году появилась в программе «Секрет на миллион», посвященный творчеству ее мамы.

Несмотря на большое количество внимания со всех сторон, Вера росла примерным ребенком. Часто мама брала ее с собой, когда ездила в детские дома, чтобы показать, что есть дети, которым в этой жизни очень непросто.

Музыка

В детстве Вера очень любила петь. Но, кроме этого, ее также интересовали танцы и музыка, а еще ей нравилось рисовать. Многогранность таланта необходимо было развивать и Юлия записала дочь на уроки фортепиано и вокала. Девочка делала большие успехи, но самое главное, что ей нравилось то, чем она занимается.