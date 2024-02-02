Вера Алдонина пошла по стопам мамы: как сейчас живет дочь Юлии Началовой

Талантливая певица, актриса и телеведущая Юлия Началова покинула этот мир в самом расцвете своей карьеры. Сейчас ей могло бы быть 43 года.
С той трагичной даты прошло почти пять лет, но в сердцах родных и близких артистки она по-прежнему жива. К тому же, Началова оставила продолжение себя, единственную дочь Веру Алдонину.
Вера Алдонина стала продолжать дело своей мамы. Фото: Global Look Press
После смерти Юлии девочку воспитали бабушка и дедушка по материнской линии. Папа Веры - футболист Евгений Алдонин тоже принимал активное участие в жизни дочери, несмотря на то что Началова развелась с мужем, едва их ребенку исполнилось 5 лет.
Вера Алдонина поддерживает хорошие отношения с отцом. Фото: соцсети
Любимая дочь
Как уже было сказано выше, Началова рассталась со своим супругом-спортсменом, когда Вере было 5 лет. Алдонин снова женился, у него появились дети от этого брака, но он никогда не забывал свою первую дочь от Юлии. Поэтому Вера всегда получала достаточное количество внимания от обоих родителей.
Отец часто брал свою дочь в поездки, водил в кино, девочка проводила с ним каникулы. Вера подружилась с новой женой отца и потом, после появления новых детей в его семье, любила проводить с ними время.
Вера со своими бабушкой и дедушкой. Фото: страница Веры Алдониной во «ВКонтакте»
Мама Веры тоже много времени посвящала общению с дочерью, они делились женскими секретами, Верочка ездила с Юлией на гастроли, а немного позже стала выходить вместе с ней и на сцену. В 2015-м году дочь Началовой снялась в клипе, а в 2016 году появилась в программе «Секрет на миллион», посвященный творчеству ее мамы.
Несмотря на большое количество внимания со всех сторон, Вера росла примерным ребенком. Часто мама брала ее с собой, когда ездила в детские дома, чтобы показать, что есть дети, которым в этой жизни очень непросто.
Музыка
В детстве Вера очень любила петь. Но, кроме этого, ее также интересовали танцы и музыка, а еще ей нравилось рисовать. Многогранность таланта необходимо было развивать и Юлия записала дочь на уроки фортепиано и вокала. Девочка делала большие успехи, но самое главное, что ей нравилось то, чем она занимается.
Дочь Началовой с детства занимается вокалом. Фото: страница Веры Алдониной во «ВКонтакте»
В 2019 году Вера покорила зрителей программы Малахова своим выступлением, исполнив композицию из репертуара Началовой. Через год Алдонина приняла участие в большом концерте в честь 75-й годовщины Победы, а в 2021-м появилась в эфире шоу «Дуэты», спев песню мамы «Герой не моего романа».
Она и сейчас продолжает выступать на концертах. Лариса Долина, которая является крестной матерью Веры, отправила ее учиться в музыкальную академию. А дедушка, Виктор Началов, композитор, пел вместе с внучкой дуэтом одну из песен Юлии.
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Лариса Долина - крестная Веры. Фото: страница Веры Алдониной во «ВКонтакте»
Не так давно Вера отметила свое 17-летие.
Она принимает активное участие во всевозможных вокальных конкурсах и хочет достичь успеха в творчестве. Многие именитые артисты отмечают несомненный талант юной вокалистки.
На кануне нового года Алдонина появилась в эфире программы «Хорошие песни». Она исполнила песню «Учитель», которую Юлия Началова сочинила в 3-м классе, посвятив своей любимой первой учительнице.
В начале 2024 года дочь Началовой выступила в шоу Ларисы Долиной «Вне времени. Вне пространства», посвященном 50-летию певицы на сцене.
Вера Алдонина ведет активную творческую деятельность. Фото: страница Веры Алдониной во «ВКонтакте»
Поклонники в Сети отмечают схожесть юной Веры с ее мамой, да и стиль исполнения Алдонина унаследовала от нее.
Певица верит, что родительница не покинула ее, а помогает на всем жизненном пути. Вера следует совету, который когда-то ей дала ее мама: «Если берешься за какое-то дело, то нужно выполнить его хорошо и довести до конца».