Театралы обожают Наталью Акимову за роль Лизы из «Братьев и сестер», а киноманы помнят по фильму «Долгие дни, короткие дни»

Детство и юность

Наталья Акимова начала свою биографию 16 октября 1957 года в Таллине. Еще обучаясь в школе, девочка начала проявлять актерский талант. Она с удовольствием читала стихи на конкурсах и принимала участие в художественной самодеятельности.

Учитель, которая после победы девочки в очередном конкурсе чтецов, похвалила ее, еще тогда в шутку предсказала судьбу Наташи.

Так и случилось. Получив аттестат, Акимова переехала в Ленинград, чтобы поступить на актерский курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.