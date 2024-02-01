Театралы обожают Наталью Акимову за роль Лизы из «Братьев и сестер», а киноманы помнят по фильму «Долгие дни, короткие дни»

Детство и юность
Наталья Акимова начала свою биографию 16 октября 1957 года в Таллине. Еще обучаясь в школе, девочка начала проявлять актерский талант. Она с удовольствием читала стихи на конкурсах и принимала участие в художественной самодеятельности.
Учитель, которая после победы девочки в очередном конкурсе чтецов, похвалила ее, еще тогда в шутку предсказала судьбу Наташи.
Так и случилось. Получив аттестат, Акимова переехала в Ленинград, чтобы поступить на актерский курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.
Акимова окончила актерский курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Фото: kino-teatr.ru
Театр
В студенческие времена Акимова активно играла в спектаклях. Она нравилась публике, но главный успех был еще впереди.
Студенты занимались постановкой «Братья и сестры», посвященной деревенскому послевоенному быту. Наталья получила яркую роль Лизы, которая покорила зрителей и вызвала восторг у критиков.
Но когда Акимова стала дипломированной актрисой, то по распределению попала в Томск, где выпускники помогали начинающему театру юного зрителя. Помещения для выступления не нашлось, все репетиции и спектакли проходили в местном Дворце пионеров.
Тот период актриса не любит вспоминать. Все, что запомнилось — голод и тоска.
Постановка «Братья и сестры». Фото: соцсети
В 1980 году Наталья, наконец-то, вернулась в Ленинград и сразу же устроилась в Большой драматический театр, где играла на протяжении трех лет. Она, по приглашению Льва Додина, перешла в труппу Ленинградского Малого драматического театра.
Тогда начали заниматься постановкой из студенчества, но уже на профессиональной сцене.
В 1985 году прошла премьера «Братьев и сестер», которая стала сенсацией. Через год спектакль увидели в Киеве, потом в ГДР, а затем во всей Европе, США и даже на Дальнем Востоке. И везде актеров провожали бурными овациями.
Когда талантливая актриса стала постоянной участницей труппы, ее репертуар пополнился постановками по Чехову, Тургеневу, Бернарду Шоу и другим классикам.
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Фильмы
До своего распределения в Томск актриса успела сняться в короткометражке «Личное свидание», а после получила роль, которая сделала ее знаменитой.
Наталья воплотила образ главной героини в картине «Долгие дни, короткие недели…», сыграв работницу завода Наталья Щипихина, которая полюбилась публике за свой добродушный нрав.
Об Акимовой узнала широкая публика после фильма «Долгие дни, короткие недели…». Фото: kino-teatr.ru
Долго Акимова играла второстепенные роли. Но удача снова улыбнулась: актрису пригласили в ленту «В стреляющей глуши». Наталья блестяще воплотила образ деревенской женщины.
В следующей картине того же режиссера Хотиненко Акимова сыграла мать главного героя.
В 90-х годах, когда наступили не простые для актеров времена, знаменитость посвятила себя театру, изредка появляясь на экране. В 1999 году зрители увидели Наталья в эпизоде второго сезона криминального сериала «Улицы разбитых фонарей».
Наталья Акимова сыграла в сериале «Улицы разбитых фонарей». Фото: соцсети
В нулевых актриса стала чаще сниматься в кино. После «Вечернего звона» вышел триллер «Груз 200», где Акимова сыграла Антонину, экранную супругу Алексея Серебрякова.
Далее актриса еще несколько раз появлялась в небольших ролях и взяла перерыв в кинокарьере.
Личная жизнь
В молодости Акимова вышла замуж за однокурсника Андрея Краско, но вскоре после свадьбы Наталья полюбила другого. им оказался друг мужа Игорь Скляр. Союз сразу распался. Краско тяжело переживал расставание.
Наталья Акимова ушла от первого мужа ради Игоря Скляра. Фото: соцсети
Какое-то время молодые жили в гражданском браке, а в 1991 году оформили отношения. У четы родился сын Вася, который решил стать священником.
Наталья Акимова сейчас
Актриса осталась верная Малому драматическому театру. До сих пор периодически ставится спектакль «Братья и сестры», который прославил актрису. Только она играет в нем уже не саму Лизу, а ее мать.
Наталья Акимова недавно появилась в фильме «Катя-Катя». Фото: kino-teatr.ru
В 2023 году Акимова появилась в образе тети Лиды в фильме «Катя-Катя».