Поклонники гадают, кто же он такой: что известно о тайном поклоннике Ольги Бузовой

В Сети бурно обсуждают видео, которое недавно появилось в соцсетях Ольги Бузовой. На день рождения певице преподнесли очень дорогостоящий подарок - роскошный минивэн Mercedes-Benz V-Класс XL 300. Стоимость этого автомобиля может достигать 40 миллионов рублей, в зависимости от комплектации.
Поклонники сразу стали атаковать артистку просьбой раскрыть личность богатого ухажера. Но Ольга пока держит имя своего тайного воздыхателя втайне.
Известно, 36-летний мужчина оказывает Бузовой знаки внимания уже на протяжении 5-ти лет. Этот подарок стал отнюдь не первым.
Молодые люди познакомились в ресторане, когда миллионер занимал высокую должность в банке. Тогда он подарил звезде «Дома-2» бриллиантовые серьги. Но они не смогли растопить сердце телеведущей.
Ольга Бузова принимала подарки, но отношения заводить не торопилась. Фото: Global Look Press
Дорогие подарки
Через несколько лет мужчина разбогател на криптовалюте и начал ухаживать за певицей с новой силой. Именно он оплатил празднование дня рождения отца Бузовой, оплачивал ВИП-залы в аэропорту и ежедневно преподносил дорогие букеты цветов.
В прошлом году поклонник подарил Ольге бриллиантовые серьги стоимостью 1,5 миллиона рублей.
Среди его подарков, которые демонстрировала Бузова в своих соцсетях, также эксклюзивные туфли Jimmy Choo, украшенные семью тысячами кристаллов Swarovski, стоимостью около 700 тысяч рублей, и браслет Van Cleef за полмиллиона рублей.
Певица получила в подарок и редкий экземпляр эксклюзивной сумки Hermes за 2 миллиона рублей. Таким образом, по информации СМИ и сторис Бузовой, ухажер скупил почти весь ЦУМ.
Среди его подарков также хлопковая футболка и бра-топ от Дольче за 72 тысячи рублей.
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Влюбленный в Бузову миллионер задарил звезду дорогими вещами. Фото: Global Look Press
Тайный поклонник
Летом 2022 года СМИ активно писали о богатом воздыхателе Бузовой и называли его имя – Иван Семенов. Но тогда мужчина находился в отношениях с Анной Калашниковой, которой тоже делал дорогие подарки и оплачивал ее желание стать певицей.
Однако, это не мешало одновременно ухаживать и за телезвездой Бузовой. Впрочем, к этому времени Семенов расстался с Аней, а та тяжело переживала разрыв.
Однажды Бузова даже была замечена на дне рождения брата Ивана. Артистка выложила видео с вечеринки, на котором ей преподносят подарок - бутылку дорого шампанского, а ведущий мероприятия в это время назвал имя Семенова.
В любом случае, сейчас певица не стремится афишировать имя тайного поклонника, и доподлинно неизвестно, является ли Семенов тем самым щедрым дарителем транспортного средства.
Напомним, мама Бузовой пожаловалась, что Ольга вынуждена ездить на старом «мерсе» из-за невозможности купить новое авто. Причина банальна – ее доходы сократились. Корпоративов все меньше, а стоимость их упала почти в три раза.
Именно после этого и появился такой дорогой подарок.
Но за все годы ухаживаний Ольга так и не ответила мужчине взаимностью. Несмотря на подарки, певица продолжает держать поклонника на дистанции.
Бузова не спешит афишировать личность ее воздыхателя. Фото: Global Look Press
В Сети
Поклонники Бузовой не верят в «тайного Санту» и считают, что она сама придумала себе воздыхателя в целях пиара.
Анна Парамонова: «Не знаю, кто он такой, но столько подарков дарит, а ей все равно. Давно бы уже слился. Выдумка чистой воды».
Денис Мукаэлян: «Я бы не стал так унижаться, и любой мужик не станет. Она его игнорит, а он тратится. Зачем?»
Ирина Давид: «Не верю, что ей такие подарки дарят! Где такие женихи? Ау!»
Климова_Т.: «Если и есть кто-то, то он совсем себя не ценит. Она подарки принимает, а отношения ей не нужны. Для чего ему тогда это все?»
Татьяна П.: «Прям сама купить не может, прибедняется. А парня жалко, пусть миллионер, но лучше бы на благое дело пустил».
Поклонники не верят Бузовой. Фото: Global Look Press
Не Дава
Точно известно, что дарителем подарков точно не является Давид Манукян – бывший возлюбленный певицы. В конце осени прошлого года во время одного из концертов артистки он преподнес Бузовой шикарный букет роз, но машину не дарил.
Журналистам стало известно, что Дава и Ольга помирились и простили друг друга во время съемок телевизионного шоу «Сокровища императора» в Китае. Похоже, они смогли наладить дружеские отношения.
О романе речь вряд ли идет, поскольку в конце декабря Манукян был замечен в Дубае вместе с певицей Мари Краймбрери.