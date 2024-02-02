Поклонники гадают, кто же он такой: что известно о тайном поклоннике Ольги Бузовой

В Сети бурно обсуждают видео, которое недавно появилось в соцсетях Ольги Бузовой. На день рождения певице преподнесли очень дорогостоящий подарок - роскошный минивэн Mercedes-Benz V-Класс XL 300. Стоимость этого автомобиля может достигать 40 миллионов рублей, в зависимости от комплектации.

Поклонники сразу стали атаковать артистку просьбой раскрыть личность богатого ухажера. Но Ольга пока держит имя своего тайного воздыхателя втайне.

Известно, 36-летний мужчина оказывает Бузовой знаки внимания уже на протяжении 5-ти лет. Этот подарок стал отнюдь не первым.

Молодые люди познакомились в ресторане, когда миллионер занимал высокую должность в банке. Тогда он подарил звезде «Дома-2» бриллиантовые серьги. Но они не смогли растопить сердце телеведущей.