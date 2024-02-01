Подводные рекорды, экранная любовь к цесаревичу и закрытая личная жизнь Марины Казанковой

Широкая аудитория запомнила Марину Казанкову по роли фрейлины Ольги Калиновской, влюбленной в цесаревича Александра. Ради того, чтобы увидеть любимого человека, она переодевалась в пажа и шла на другие безумные поступки. Впрочем, Марина бесстрашная не только в кино, но и в обычной жизни.
Она совершила больше сотни парашютных прыжков, умеет управлять маленьким самолетом Як-52 и вертолетом, ездит на мотоцикле, летает на параплане, увлекается горными лыжами и восточными единоборствами. Все эти навыки пригождаются ей в актерской профессии.
Детство и начало спортивного пути
Марина Казанкова родилась 4 августа 1981 года в Москве, но детство провела в Италии. Ее отец – чемпион России по фридайвингу. Он научил дочь плавать, задерживать дыхание и подготовил ее к первым чемпионатам мира по этому виду спорта.
И уже в 2004 году Марина с отцом отправилась на свое дебютное мировое соревнование по фридайвингу в Хорватию. Она выступала в глубинной дисциплине Jump blue.
«Все проходило на глубине 15 метров, где был квадрат из тросов, 15 на 15, и нужно было проплыть максимальную дистанцию. Я проплыла 152 метра. Мужчины, к слову, 135 метров», - рассказывала Марина в интервью изданию Argumenti.ru.
Жизнь Марины Казанковой тесно связана с фридайвингом. Фото: соцсети актрисы
К слову, актриса поставила четыре рекорда в этом виде спорта. Так, в 2016 году она проплыла самую большую дистанцию в ластах в открытой воде на задержке дыхания (154 м). В 2017 году совершила самую длинную подводную прогулку. (69 м). В 2018-м продемонстрировала самый длинный подводный танец, исполненный на задержке дыхания с результатом 3 минуты 37 секунд.
В 2019 году Марина простояла под водой на «мостике» 4 минуты 28 секунд, и еще 25 секунд ушло на спуск и подъем.
По словам Марины, актерская профессия требует больших энергозатрат. А именно занятия фридайвингом их компенсируют. К слову, это не единственное экстремальное увлечение Марины Казанковой.
Уже в девять лет она первый раз села за руль автомобиля, в 18 – прыгнула с парашютом, в 19 лет отправилась путешествовать по Риму автостопом. Но своим основным занятием Марина все же выбрала не экстрим, а актерство.
В юности Марина Казанкова посещала театральную труппу «Фестина». А после школы поступила во ВГИК, в мастерскую Алексея Баталова. На втором году обучения попала в Школу современной пьесы, которой руководил Иосиф Райхельгауз. А после окончания учебы Марина снова уехала в Италию, где провела детство, и устроилась там в «Компанию Глауко Маури».
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Марина Казанкова может водить и мотоцикл. Фото: соцсети актрисы
Кино
Но творческий успех артистки все же связан с Россией. Марина дебютировала в кино, снявшись в фильме «Опять надо жить» по рассказам Андрея Платонова, сыграла в одной из серий сериала «Сыщики», а в фильме Карена Шахназарова «Яды, или всемирная история отравлений» воплотила образ Лукреции Борджии.
«В картине Лукреция ещё совсем молоденькая, ей 18 лет, заметно, что у нее какие-то отношения с Папой Римским, она являлась его незаконнорождённой дочкой. Это все и пришлось играть. Очень мощный опыт», - рассказывала Марина в интервью изданию Argumenti.ru.
Марина Казанкова в роли Лукреции Борджии. Фото: кадр из фильма «Яды или всемирная история отравлений»
Однако популярность среди широкой аудитории Марине принесло участие в сериале «Бедная Настя». Она сыграла Ольгу Калиновскую – возлюбленную цесаревича Александра, готовую ради него на все.
В этом сериале был очень богатый актерский состав. Но больше всего, по признанию самой Марины, ее поразил Александр Калягин. Артистке было интересно наблюдать, как он вживается в роль, какой он в общении. По словам Марины Казанковой, как только звучала команда «Начали!», Калягин буквально сразу менялся, мгновенно превращался в своего персонажа. И этому у него учились многие на съемочной площадке.
Как рассказывала Марина в одном из интервью, перед съемками артистов также учили двигаться, говорить по этикету. По словам актрисы, в ту эпоху женщины вели себя совершенно по-другому, у них был иной способ коммуникации с окружающим миром.
«Например, барышня никогда не подавляла мужчину в открытую. Как это делается сейчас, что очень неправильно. У женщины своя роль, у мужчины – своя. Феминизм – это не про свободу женщин, а про доминацию мужчин, про лишение себя тех прав, которые тебе дала природа. А зачем? - рассуждала Марина в интервью изданию Argumenti.ru. - Когда женщина ведет себя согласно природе, мужчина ведет себя как мужчина. И это прекрасно. Зачем женщине вести себя как мужчина, когда она родилась женщиной?».
Марина Казанкова в роли Ольги Калиновской в сериале «Бедная Настя». Фото: Global Look Press
После окончания съемок в «Бедной Насте» Марина Казанкова снова уехала в Италию, где занималась фридайвингом, принимала участие в спектаклях, работала моделью. Но когда актрису приглашали в какие-либо проекты, она приезжала в Москву. Несколько лет состояла в коллективе театра Луны.
Также на счету Марины участие в фильмах и сериалах «След», «Маргоша», «Закрытая школа», «Тайный город», «Цена прошлого» и многих других проектах.
Личная жизнь
О личной жизни Марины Казанковой практически ничего неизвестно. Имя отца своего ребенка она не раскрывает. Известно только, что 12 октября 2009 года на свет появилась ее дочь Анжелика.
Рост и вес
Рост Марины Казанковой – 177 сантиметров, вес – 60 килограммов.
Марина Казанкова с дочерью Анжеликой. Фото: соцсети актрисы
Марина Казанкова сейчас
Одна из недавних работ Марины Казанковой в кино – роль браконьерши Тамары в сериале канала НТВ «Заповедный спецназ-2», которой она очень гордится. По словам Марины, в этом проекте ей приходилось участвовать в драках, гонках на машинах и мотоциклах, выполнять разные трюки. Благо, делать это позволяет прекрасная физическая подготовка.
Также Марина сыграла инструктора для беременных в сериале «Триггер 2» о психологе, использующем радикальные методы лечения.
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Марина Казанкова на одной из итальянских улиц. Фото: соцсети актрисы
Актриса все также продолжает жить на две страны. Несколько лет назад Марина открыла в Италии школу по фридайвингу, в которой она является инструктором, психологом-консультантом. Кроме того, артистка ведет семинары и организовывает соревнования, которые судит ее отец. В общем, жизнь кипит!