Подводные рекорды, экранная любовь к цесаревичу и закрытая личная жизнь Марины Казанковой

Широкая аудитория запомнила Марину Казанкову по роли фрейлины Ольги Калиновской, влюбленной в цесаревича Александра. Ради того, чтобы увидеть любимого человека, она переодевалась в пажа и шла на другие безумные поступки. Впрочем, Марина бесстрашная не только в кино, но и в обычной жизни.

Она совершила больше сотни парашютных прыжков, умеет управлять маленьким самолетом Як-52 и вертолетом, ездит на мотоцикле, летает на параплане, увлекается горными лыжами и восточными единоборствами. Все эти навыки пригождаются ей в актерской профессии.

Детство и начало спортивного пути

Марина Казанкова родилась 4 августа 1981 года в Москве, но детство провела в Италии. Ее отец – чемпион России по фридайвингу. Он научил дочь плавать, задерживать дыхание и подготовил ее к первым чемпионатам мира по этому виду спорта.

И уже в 2004 году Марина с отцом отправилась на свое дебютное мировое соревнование по фридайвингу в Хорватию. Она выступала в глубинной дисциплине Jump blue.