«В 50 будете, как Леонтьев»: россияне посмеялись над Боней, которая сравнила свою внешность с Джоли

Виктория Боня потратила внушительную сумму денег на свое преображение в 2023 году. Она ездила в Дубай, где сделала подтяжку лица. А летом бывшая участница «Дома-2» отправилась в Лос-Анджелес к звездному пластическому хирургу, который работал над внешностью топ-модели Беллы Хадид.
Она захотела «лисьи глазки». После операции телеведущая несколько месяцев прятала лицо, так как у нее бы отек. Она признавалась, что столкнулась с осуждением и критикой. А недавно звезда снова прилетела в Лос-Анджелес. Она заверила, что обратилась к самому дорогому косметологу в мире, чтобы довести лицо до совершенства.
31 января Боня выложила новое видео. Она красовалась на улице с молодым человеком, который показал фото Анджелины Джоли, а потом обнял телеведущую. Она грациозно прильнула к парню.
«Именно так меня видят мужчины, что тут скажешь. Только некоторые женщины с этим тяжело справляются», — заявила Виктория.
После ее слов в комментариях стали бурно обсуждать внешность светской львицы. Многие посмеялись над стремлением телеведущей выглядеть, как голливудская актриса. Другие заметили, что она давно ей подражает, так как даже свою дочку назвала в честь звезды кино Анджелиной.
«Как хорошо что Анжелина себя не с кем не сравнивает. Потому что оригинал», — отметила e.v_888.
«Это очень смешно, честно. Мировую звезду, эталон красоты и женственности сравнили с Боней», — высказалась mardanova5516.
«Виктория безусловно красавица, но после операции больше похожа на доктора Кео, чем на Анджелину Джоли», — заметила alvyn_4.
«А зачем Боня всю свою сознательную жизнь пытается копировать Джоли? Почему не быть собой?» — удивилась themaskesninja.
«Боня не похожа на Анджелину Джоли, как бы она не старалась, и это не зависть, это факт», — заявила diamo2202.
«Жаль что люди хотят быть похожи на кого-то, а не быть собой, это комплексы», — подметил mogysebepozvolitzzz.
«В 50 будет как Валера Леонтьев», — считает nsl109.
Также подписчики заверили, что Боня больше походит на Любовь Успенскую или на Людмилу Гурченко.
Сама свеская львица рассказывала, что сначала хирург отказывался ее брать на операцию, так как считал, что она ей не нужна. Но потом Боня показала свои неудачные ракурсы. Ей не нравилось, как опущены веки и усталость глаз. Более того, она заверила, что все миллионы, которые она вложила в свою внешность, уже окупились.
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Обычно Виктория посещает красные дорожки. Она также в 44 года мечтает о семье. И не так давно телеведущая всем представила нового возлюбленного. Им оказался Руслан Гасанов, который моложе ее на 13 лет. Она отмечала, что он не певец, а бизнесмен, который скоро откроет несколько своих площадок в Дубае.
Пока до свадьбы дело не дошло. Но Боня не скрывает, что мечтает снова стать мамой. Она даже готова родить еще двух детей. От прошлых отношений с миллионером Алексом Смерфитом у нее растет дочка Анджелина, которой 11 лет.
Виктория Боня уверена, что похожа на Анджелину Джоли. Фото: соцсети Виктории Бони, Global Look Press