«В 50 будете, как Леонтьев»: россияне посмеялись над Боней, которая сравнила свою внешность с Джоли

Виктория Боня потратила внушительную сумму денег на свое преображение в 2023 году. Она ездила в Дубай, где сделала подтяжку лица. А летом бывшая участница «Дома-2» отправилась в Лос-Анджелес к звездному пластическому хирургу, который работал над внешностью топ-модели Беллы Хадид.

Она захотела «лисьи глазки». После операции телеведущая несколько месяцев прятала лицо, так как у нее бы отек. Она признавалась, что столкнулась с осуждением и критикой. А недавно звезда снова прилетела в Лос-Анджелес. Она заверила, что обратилась к самому дорогому косметологу в мире, чтобы довести лицо до совершенства.

31 января Боня выложила новое видео. Она красовалась на улице с молодым человеком, который показал фото Анджелины Джоли, а потом обнял телеведущую. Она грациозно прильнула к парню.