Какими талантами Бан Чан из южнокорейского бой-бэнда Stray Kids восхищает своих поклонников

Детство и юность

Бан Чан, настоящее имя которого Кристофер Бан, родился 3 октября 1997 года в Сеуле в Южной Корее в семье тренера по плаванию. Кроме мальчика в семье воспитывались его младший брат Лукас и сестра Ханна.

Еще в детстве родители заметили творческие способности у ребенка. Он интересовался музыкой и помимо обычной школы посещал школу искусств, где учился игре на пианино и гитаре, а также балету и современному танцу.