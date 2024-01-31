Какими талантами Бан Чан из южнокорейского бой-бэнда Stray Kids восхищает своих поклонников

Детство и юность
Бан Чан, настоящее имя которого Кристофер Бан, родился 3 октября 1997 года в Сеуле в Южной Корее в семье тренера по плаванию. Кроме мальчика в семье воспитывались его младший брат Лукас и сестра Ханна.
Еще в детстве родители заметили творческие способности у ребенка. Он интересовался музыкой и помимо обычной школы посещал школу искусств, где учился игре на пианино и гитаре, а также балету и современному танцу.
Бан Чан с детства обладал музыкальным талантом. Фото: соцсети
Когда родители решились на переезд в Сидней, который, к слову, Бан Чан считает родным, юноша учился в школе. В 2011 году молодой человек услышал, что компания JYP Entertainment набирает подростков для возможного участие в новой корейской группе. Кристофер прошел кастинг и начал стажироваться.
Подросток обладал вокальными данными, имел музыкальное образование, выглядел привлекательно. Рост Чана — 171 см, вес — 60 кг. Благодаря хореографии, он отлично двигался и прекрасно выглядел на сцене. А спорт, которым звезда k-pop занимался с детства, сделал его фигуру стройной и подтянутой.
Бан Чан обладает спортивной фигурой. Фото: соцсети
Музыка
Пройдя прослушивание, будущая звезда отправился в Корею. Первые 7 лет он оттачивал вокал и учился сценическому мастерству.
В 2017 году агентство провело отбор среди стажеров для участия в новом проекте Stray Kids. Было устроено творческое соревнование в формате реалити, после чего выбрали 9 участников, среди которых оказался и Бан Чан.
В 2018 году у корейского бой-бэнда вышла мини-пластинка Mixtape из песен, исполненных на шоу. Был создан официальный сайт группы. А в начале 2019 года в Сети появились два новых клипа коллектива. Альбом молодого проекта сразу же занял вторую строчку в чарте Billboard World Albums Chart.
26 марта команда приняла участие в сеульском шоу-кейсе, а на следующий день представила фанатам свой дебютный мини-альбом I Am Not. В это же время на YouTube вышел их клип District 9, который набрал рекордное число просмотров за сутки.
Молодой музыкант одновременно участвует в двух проектах. Фото: соцсети
В начале августа ребята выпустили вторую мини-пластинку I Am Who. Новый клип снова побил все рекорды по просмотрам.
Ждать третий альбом не пришлось, и в конце октября слушатели смогли оценить его. I Am You стал завершающей частью EP-трилогии.
Параллельно Кристофер участвовал еще в одном проекте. Вместе с двумя согруппниками по Stray Kids они организовали хип-хоп-трио 3RACHA. Концепцию и направление музыки парни выбрали сами, а фанаты тепло приняли коллектив.
В марте 2019 года южнокорейская группа выпустила четвертый альбом — Clé 1: Miroh. Выпуск пластинки приурочили к годовщине существования коллектива.
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Бан Чан объездил с группой почти весь мир. Фото: соцсети
Затем музыканты отправились в тур по США, а после — в гастроли по миру.
Дебютный студийный альбом музыканты выпустили летом 2022 года.
Бан Чан вместе с коллегами по группе является завсегдатаем музыкальных ТВ-проектов и собственного шоу группы Stray Kids: 2 Kids Room. В 2020-м исполнители заняли первое место в программе Kingdom: Legendary War.
Некоторые участники группы выпускают сольные композиции. Бан исполнил песню собственного сочинения Connected. Кроме того, Кристофер пишет песни не только своим проектам, но и другим певцам и коллективам.
Бан Чан не активно ведет соцсети, но фанаты выкладывают его фото в фан-группах. Фото: соцсети
Личная жизнь
Бан Чан не афиширует свою личную жизнь. Пресса приписывала ему романы с девушками из других южнокорейских коллективов. Но точно о том, с кем встречается певец неизвестно.
В интервью звезда k-pop сообщал, что ему нравятся разные типажи и представления об идеале девушки нет.
В соцсетях поклонники творчества Бана создают многочисленные фанатские страницы, где выкладывают фото и видео со своим кумиром.
Бан Чан не делится подробностями личной жизни. Фото: соцсети
Бан Чан в настоящее время
Бан Чан продолжает свою творческую деятельность и является участником коллективов Stray Kids и 3RACHA. В 2023 году группа выпустила альбом на японском языке под названием The Sound.
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Бан Чан продолжает заниматься творчеством. Фото: соцсети