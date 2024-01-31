Звезда мировой оперы и мать четверых детей: творческий и жизненный путь Ольги Бородиной

Ольга Бородина добилась признания не только на родине, но и за рубежом. Фото: Global Look Press

Ольге Бородиной удалось сохранить свой прекрасный голос до нынешних дней. Она стала не только звездой Мариинского театра, но и покорила Ковент-Гарден, Метрополитен-оперу и Ла Скала. Народная артистка России стала лауреатом Государственной премии России и премии «Грэмми».

Детство и юность

Ольга Бородина появилась на свет 29 июля 1963 года в Ленинграде.

Семья девочке была творческой. Отец играл на нескольких инструментах, хотя не связал свою профессиональную жизнь с искусством. Мама пела. Именно она передала своей дочери это умение по наследству.

Когда малышка заговорила, она сразу же и запела. Но при этом отлично двигалась, поэтому в молодости не знала, чему отдать предпочтение — вокалу или танцам.

Но музыка взяла верх. После школы будущая оперная прима поступила в музучилище, а после в консерваторию.

Ольга Бородина выбирала между хореографией и вокалом. Фото: Global Look Press

Музыка

В 1987 году состоялся творческий дебют Бородиной на сцене Ленинградского театра оперы и балета: она исполнила партию Зибеля в опере «Фауст». После успешного выступления ее пригласили в коллектив.

В первом театральном сезоне Бородиной ставили оперы Мусоргского. Тогда Ольге доверили возрастную партию, хотя для этого требовался опыт.

20-летней девушке предстояло войти в роль немолодой женщины, измученной страданиями последней любви, а это была непростая задача. Но певица справилась. Ее героиня стала новым решением, достаточно смелым.

Ольга Бородина широко прославилась благодаря телетрансляциям оперы. Фото: Global Look Press

Премьера «Хованщины» стала триумфальной для молодой солистки, ее выступление стало сенсационным открытием сезона. Музыкальные критики отметили «россиниевский» голос вокалистки -— редкое колоратурное меццо-сопрано и богатый тембр, сочетающийся с широким голосовым диапазоном оперной певицы.

В 1986 году Бородина уже имела награду за победу на I Всероссийском конкурсе вокалистов. А через год разделила с Дмитрием Хворостовским первую премию XII Всесоюзного конкурса имени М. Глинки среди молодых вокалистов.

Жюри возглавляла Ирина Архипова. Именно она была чрезвычайно поражена выступлением Боролиной и помогла ей покорить мировую сцену.

Благодаря телетрансляциям опер Ольгу Бородину вскоре узнали миллионы зрителей.

Дальше карьера оперной дивы шла в гору. Она заслужила достойные награды в Европе и США. Знаменитые певцы и певицы восхищались русской вокалисткой и предрекали ей большое будущее.

Оперная певица Ольга Бородина выступала в главных оперных залах Европы. Фото: соцсети

В начале 1990-х годов Бородину уговаривали выступить на подмостках Метрополитен-оперы, Ковент-Гардена, Оперы Сан-Франциско и Ла Скала. Тогда Мстислав Ростропович предложил поехать в совместный тур.

Бородина была долгожданной и желанной гостьей на всех сценах Запада. В июле 1991 года в Испании на Международном фестивале  певица исполнила главную партию в мировой премьере оперы Мусоргского «Саламбо». В мае 1992 года она выступила в Королевском оперном театре «Ковент-Гарден». В 1995 году российская артистка дебютировала в США на сцене Оперы Сан-Франциско.

В 2004 году Ольгу Бородину пригласили исполнить партию Изабеллы в опере «Итальянка в Алжире» Россини на сцене Метрополитен-оперы.

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Бородину уговаривали выступить в Ковент-Гарден. Фото: соцсети

Весной 2018 года народная оперная певицы отметила 30-летний юбилей творческой деятельности на подмостках Мариинского театра, где исполнила главную партию в опере «Кармен».

В январе 2019 года поклонники снова смоли насладиться ничуть не изменившимся голосом примы. Бородина на сцене Мариинки спела в «Борисе Годунове».

Ольга Бородина отдала 35 лет оперному пению. Фото: соцсети

Личная жизнь

Не только карьера, но и личная жизнь Бородиной сложилась достаточно удачно. У нее четверо детей.

Один из сыновей появился на свет после бурного романа со знаменитым оперным тенором Ильдаром Абдразаковым. Тогда их отношения бурно обсуждали, ведь певец был женат и воспитывал дочь. При этом был моложе Ольги на 13 лет. Но для них не существовало преград, и вокалистка подарила мужу сына. До этого у нее уже росли два наследника, но об их происхождении нет информации, как и неизвестно, кто отец четвертой дочери.

В 2014 году СМИ сообщили о расставании знаменитостей.

Ольга Бородина воспитала четверых детей. Фото: соцсети

Ольга Бородина в настоящее время

Золотое меццо-сопрано и звезда оперы до сих пор очень востребована. Но теперь прима может себе позволить выбирать, какие партии она будет исполнять.

В 2023 году дива отметила 35-летие творческой деятельности на сцене Мариинского театра.

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