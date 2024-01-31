Звезда мировой оперы и мать четверых детей: творческий и жизненный путь Ольги Бородиной

Детство и юность
Ольга Бородина появилась на свет 29 июля 1963 года в Ленинграде.
Семья девочке была творческой. Отец играл на нескольких инструментах, хотя не связал свою профессиональную жизнь с искусством. Мама пела. Именно она передала своей дочери это умение по наследству.
Когда малышка заговорила, она сразу же и запела. Но при этом отлично двигалась, поэтому в молодости не знала, чему отдать предпочтение — вокалу или танцам.
Но музыка взяла верх. После школы будущая оперная прима поступила в музучилище, а после в консерваторию.
Ольга Бородина выбирала между хореографией и вокалом. Фото: Global Look Press
Музыка
В 1987 году состоялся творческий дебют Бородиной на сцене Ленинградского театра оперы и балета: она исполнила партию Зибеля в опере «Фауст». После успешного выступления ее пригласили в коллектив.
В первом театральном сезоне Бородиной ставили оперы Мусоргского. Тогда Ольге доверили возрастную партию, хотя для этого требовался опыт.
20-летней девушке предстояло войти в роль немолодой женщины, измученной страданиями последней любви, а это была непростая задача. Но певица справилась. Ее героиня стала новым решением, достаточно смелым.
Ольга Бородина широко прославилась благодаря телетрансляциям оперы. Фото: Global Look Press
Премьера «Хованщины» стала триумфальной для молодой солистки, ее выступление стало сенсационным открытием сезона. Музыкальные критики отметили «россиниевский» голос вокалистки -— редкое колоратурное меццо-сопрано и богатый тембр, сочетающийся с широким голосовым диапазоном оперной певицы.
В 1986 году Бородина уже имела награду за победу на I Всероссийском конкурсе вокалистов. А через год разделила с Дмитрием Хворостовским первую премию XII Всесоюзного конкурса имени М. Глинки среди молодых вокалистов.
Жюри возглавляла Ирина Архипова. Именно она была чрезвычайно поражена выступлением Боролиной и помогла ей покорить мировую сцену.
Благодаря телетрансляциям опер Ольгу Бородину вскоре узнали миллионы зрителей.
Дальше карьера оперной дивы шла в гору. Она заслужила достойные награды в Европе и США. Знаменитые певцы и певицы восхищались русской вокалисткой и предрекали ей большое будущее.
Оперная певица Ольга Бородина выступала в главных оперных залах Европы. Фото: соцсети
В начале 1990-х годов Бородину уговаривали выступить на подмостках Метрополитен-оперы, Ковент-Гардена, Оперы Сан-Франциско и Ла Скала. Тогда Мстислав Ростропович предложил поехать в совместный тур.
Бородина была долгожданной и желанной гостьей на всех сценах Запада. В июле 1991 года в Испании на Международном фестивале певица исполнила главную партию в мировой премьере оперы Мусоргского «Саламбо». В мае 1992 года она выступила в Королевском оперном театре «Ковент-Гарден». В 1995 году российская артистка дебютировала в США на сцене Оперы Сан-Франциско.
В 2004 году Ольгу Бородину пригласили исполнить партию Изабеллы в опере «Итальянка в Алжире» Россини на сцене Метрополитен-оперы.
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Бородину уговаривали выступить в Ковент-Гарден. Фото: соцсети
Весной 2018 года народная оперная певицы отметила 30-летний юбилей творческой деятельности на подмостках Мариинского театра, где исполнила главную партию в опере «Кармен».
В январе 2019 года поклонники снова смоли насладиться ничуть не изменившимся голосом примы. Бородина на сцене Мариинки спела в «Борисе Годунове».
Ольга Бородина отдала 35 лет оперному пению. Фото: соцсети
Личная жизнь
Не только карьера, но и личная жизнь Бородиной сложилась достаточно удачно. У нее четверо детей.
Один из сыновей появился на свет после бурного романа со знаменитым оперным тенором Ильдаром Абдразаковым. Тогда их отношения бурно обсуждали, ведь певец был женат и воспитывал дочь. При этом был моложе Ольги на 13 лет. Но для них не существовало преград, и вокалистка подарила мужу сына. До этого у нее уже росли два наследника, но об их происхождении нет информации, как и неизвестно, кто отец четвертой дочери.
В 2014 году СМИ сообщили о расставании знаменитостей.
Ольга Бородина воспитала четверых детей. Фото: соцсети
Ольга Бородина в настоящее время
Золотое меццо-сопрано и звезда оперы до сих пор очень востребована. Но теперь прима может себе позволить выбирать, какие партии она будет исполнять.
В 2023 году дива отметила 35-летие творческой деятельности на сцене Мариинского театра.
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