Звезда мировой оперы и мать четверых детей: творческий и жизненный путь Ольги Бородиной

Детство и юность

Ольга Бородина появилась на свет 29 июля 1963 года в Ленинграде.

Семья девочке была творческой. Отец играл на нескольких инструментах, хотя не связал свою профессиональную жизнь с искусством. Мама пела. Именно она передала своей дочери это умение по наследству.

Когда малышка заговорила, она сразу же и запела. Но при этом отлично двигалась, поэтому в молодости не знала, чему отдать предпочтение — вокалу или танцам.

Но музыка взяла верх. После школы будущая оперная прима поступила в музучилище, а после в консерваторию.