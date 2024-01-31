Как Алексис Бледел прошла путь от застенчивой девушки до успешной актрисы

Кто такая Алексис Бледел?
Карьера Алексис Бледел началась с модельного бизнеса. Она переехала в Нью-Йорк и поступила в Нью-Йоркский университет, однако вскоре поняла, что хочет заниматься актерским мастерством. Ее дебютной ролью стала Рори Гилмор в сериале «Девочки Гилмор» в 2000 году, который сделал ее звездой. Сериал продолжался семь лет, и за это время Бледел успела сыграть еще в нескольких фильмах.
Бледел вернулась к образу Рори Гилмор для мини-сериала «Девочки Гилмор: Времена года», выпущенного в 2016 году. Этот проект стал настоящим успехом для актрисы. С тех пор она продолжала сниматься в популярных телесериалах, например, «Безумцы», и «Рассказ служанки» (Hulu). За роль в этом фильме она получила свою первую Эмми в 2017 году, что стало огромным успехом для актрисы.
Алексис Бледел на 69-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, Калифорнии, 17 сентября 2017 года. Фото: Global Look Press
Испаноязычное воспитание
Актриса и продюсер Алексис Бледел родилась 16 сентября 1981 года в Хьюстоне, штат Техас. Ее мать, Нанетт, имеет мексиканское происхождение, а отец, Мартин, - аргентинец. Детство Бледел прошло в мультикультурной среде, где часто говорили по-испански за обеденным столом.
В детстве Алексис Бледел посещала католическую школу Хьюстонскую академию Святой Агнессы. Она была застенчивой, и чтобы помочь ей стать более открытой, мать вовлекла ее в общественный театр.
Большой прорыв Бледел состоялся в подростковом возрасте. Однажды в торговом центре ее заметил специалист по поиску талантов. Он посоветовал ей посещать школу моделей Пейдж Парк в Хьюстоне. Вскоре Алексис начала искать работу, а потом и участвовать в международных конкурсах, что требовало много путешествовать по миру.
Бледел отметила, что ей очень повезло с родителями, которые поддерживали ее стремление к модельной и актерской карьере. Это распространялось даже на выбор колледжа — Нью-Йоркского университета, где она изучала киноискусство.
«Девочки Гилмор»
В начале 2000-х, когда Алексис училась на первом курсе университета, ей предложили роль в комедийно-драматическом телесериале «Девочки Гилмор». Шоу, которое состояло из семи сезонов, принесло актрисе популярность. В нем она сыграла Рори Гилмор — дочь Лорелай, матери-одиночки в исполнении Лорен Грэм.
«Девочки Гилмор» получили высокую оценку за реалистичное изображение отношений между матерью и дочерью, а также за живой диалог. Среди коллег Бледел по сериалу была Мелисса Маккарти. Этот проект принес актрисе славу, но роль все еще вызывала у нее дискомфорт.
«Это не то, к чему я стремлюсь», - сказала однажды актриса о внимании прессы. «Я сосредотачиваюсь на работе. [Ты] делаешь эти глупые движения [во время фотосессии], чтобы платье выглядело мило. Все стоят вокруг и смотрят. Иногда ты просто чувствуешь себя нелепо. Мне не нравится быть в центре внимания!»
Однако сериал помог Бледел начать карьеру в кино. Она снялась в ряде фильмов, включая «Бессмертные» (2002) с Сисси Спейсек и Уильямом Хертом, «Город грехов» (2005) и другие.
Алексис Бледел и Лорен Грэм в кадре из сериала «Девочки Гилмор» 2000-2007 г. Фото: Global Look Press
«Джинсы-талисман» и «Виолет и Дейзи»
Несмотря на относительно короткую карьеру, Бледел успела сыграть множество разных ролей. Она воплотила образ влюблённой артистки Лены в фильме «Джинсы-талисман» 2005 года и его продолжении «Джинсы-талисман 2» 2008 г.
Также она сыграла жестокую убийцу в картине «Виолет и Дейзи» 2011 года. За последние годы актриса снялась еще в нескольких фильмах, включая историческую драму «Заговорщица» режиссёра Роберта Редфорда, «Миллион для чайников» 2012 года и «Одна миллиардная доля» 2014-го.
Джордж Тулиатос и Алексис Бледел в кадре из фильма «Джинсы-талисман» 2005 г. Фото: Global Look Press
«Безумцы» и «Рассказ служанки»
В 2012 году Алексис получила еще одну значимую роль на телевидении. Она сыграла Бет Доуз, жену страхового агента в сериале «Безумцы», который высоко оценили критики. Эта роль стала для актрисы предвестником еще более заметного появления в «Рассказе служанки».
Сериал вышел в 2017 году, а Бледел сыграла в нем героиню по имени Глен. За эту роль актриса получила свою первую «Эмми». Во втором сезоне «Рассказа служанки», показ которого начался в апреле 2018 года, Алексис играла уже на постоянной основе.
Алексис Бледел. Фото: кадр из сериала «Рассказ служанки» (2017-...)
Муж и ребенок
Во время съемок в «Безумцах» Алексис познакомилась с будущим мужем, Винсентом Картезианцем. Очень скрытная пара начала встречаться в конце 2012 года. Их свадьба состоялась в июне 2014, а в следующем году у Алексис родился сын.
Винсент Картайзер и Алексис Бледел прибывают на красную дорожку 19-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в Shrine Auditorium, – 27 января 2013 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press