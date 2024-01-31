Как Алексис Бледел прошла путь от застенчивой девушки до успешной актрисы

Испаноязычное воспитание

Актриса и продюсер Алексис Бледел родилась 16 сентября 1981 года в Хьюстоне, штат Техас. Ее мать, Нанетт, имеет мексиканское происхождение, а отец, Мартин, - аргентинец. Детство Бледел прошло в мультикультурной среде, где часто говорили по-испански за обеденным столом.

В детстве Алексис Бледел посещала католическую школу Хьюстонскую академию Святой Агнессы. Она была застенчивой, и чтобы помочь ей стать более открытой, мать вовлекла ее в общественный театр.

Большой прорыв Бледел состоялся в подростковом возрасте. Однажды в торговом центре ее заметил специалист по поиску талантов. Он посоветовал ей посещать школу моделей Пейдж Парк в Хьюстоне. Вскоре Алексис начала искать работу, а потом и участвовать в международных конкурсах, что требовало много путешествовать по миру.

Бледел отметила, что ей очень повезло с родителями, которые поддерживали ее стремление к модельной и актерской карьере. Это распространялось даже на выбор колледжа — Нью-Йоркского университета, где она изучала киноискусство.