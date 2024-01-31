Человек, стоявший за Marvel: жизнь, творчество и неизгладимый вклад в поп-культуру Стэна Ли

Кем был Стэн Ли?
Стэн Ли не только продолжил работу в компании, ставшей Marvel Comics, но и внес значительный вклад в развитие индустрии комиксов. В 1961 году он вместе с художником Джеком Кирби основал команду супергероев «Фантастическая четверка», а затем стал отвечать за создание многих других популярных персонажей, включая Человека-паука, людей Икс, Халка и Тора.
Ли также активно работал над развитием бизнеса и мультимедийных проектов, связанных с его любимой индустрией. Он участвовал в создании ряда фильмов, телесериалов и видеоигр, основанных на комиксах Marvel, и даже сам появился в нескольких проектах в качестве камео или второстепенного персонажа.
Стэн Ли ушел на пенсию в начале 2010-х, однако его влияние на индустрию комиксов и супергероев продолжает ощущаться до сих пор. Его персонажи стали иконами поп-культуры, а его наследие продолжает вдохновлять новые поколения создателей комиксов и анимационных проектов.
Стэн Ли, создатель персонажей комиксов, в том числе «Человека-паука», «Железного человека», «Невероятного Халка» и «Фантастической четверки» в своем офисе в своей компании POW! в Беверли-Хиллз, 18 декабря 2008 г. – Беверли-Хиллз, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Стэн Ли, родившийся Стэнли Мартин Либер в Нью-Йорке 28 декабря 1922 года, был сыном румынских эмигрантов, Селии и Джека Либер, и провел часть своего детства во время Великой депрессии. Он и его младший брат, Ларри, наблюдали, как их родители борются с финансовыми трудностями.
Позже Либер сократил свою фамилию до Ли, когда начал работать в качестве писателя в компании Timely Comics в 1939 году и со временем стал временным редактором этой компании. Во время Второй мировой войны он служил в армии, занимаясь писательской и художественной деятельностью.
Участие в создании «Фантастической четверки»
В начале 1960-х по просьбе своего босса Ли начал создавать серию комиксов для Marvel Comics (переименованной компании Timely), которая могла бы соперничать с успехом комикса конкурирующей компании DC Comics — «Лига справедливости Америки». Ли, вдохновленный творчеством таких писателей, как сэр Артур Конан Дойль и Жюль Верн, и следуя советам своей жены Джоан, решил отступить от общепринятых условностей, касающихся супергероев. Таким образом в 1961 году вместе с художником и соавтором Джеком Кирби он создал комикс «Фантастическая четверка».
Стэн Ли появляется в экранизации «Фантастической четверке» 2005 г. Фото: Global Look Press
Халк, Человек-паук и другие в линейке Marvel
После успеха «Фантастической четверки» Ли и другие сотрудники Marvel начали создавать множество новых персонажей комиксов, включая Халка, Человека-паука, доктора Стрэнджа, Сорвиголову и людей Икс.
Ли особенно известен своим умением создавать уникальные и узнаваемые образы, а также способностью делать своих персонажей более реалистичными, поднимая в своих комиксах важные социальные проблемы, такие как расизм и наркомания, которые влияли на комикс-индустрию на протяжении многих десятилетий. Будучи общительным и остроумным шоуменом, он также создал ряд запоминающихся фраз, которые стали его «визитной карточкой», включая призыв «Excelsior!», происходящий от латинского слова, означающего «все выше и выше».
Комиксы компании Marvel стали невероятно популярными, и в 1972 году Ли был назначен главным редактором и издателем компании. Позже он перебрался на Западное Побережье, чтобы работать с киностудиями Marvel, и, в конечном итоге, стал почетным президентом компании.
Кнопки с изображением легендарного создателя комиксов Стэна Ли можно увидеть на фестивале Stan Lee's Comic Con в конференц-центре Лос-Анджелеса, 28 октября 2016 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Руководство развитием индустрии блокбастеров
Ли участвовал во множестве проектов в разных медиа, одновременно являясь послом Marvel, несмотря на судебные тяжбы с компанией и споры о соответствующей компенсации авторам комиксов. Он видел, как Marvel стала компанией, вдохновившей создание популярных блокбастеров, таких как фильмы о «Железном человеке», «Людях Икс», «Торе» и «Мстителях».
В 2001 году Стэн Ли основал компанию под названием POW! Entertainment, специализирующуюся на работе с интеллектуальной собственностью. В следующем году он опубликовал свою автобиографию под названием Excelsior! The Amazing Life of Stan Lee. В течение того же десятилетия он был удостоен почетной медали искусств от президента Джорджа Буша и запустил телешоу на канале History Channel под названием Stan Lee’s Superhumans, в котором рассказывалось о людях с выдающимися навыками и способностями.
В 2012 году было создано еще больше проектов. Стэн Ли стал соавтором графического романа «Ромео и Джульетта: война», который попал в список бестселлеров New York Times, а также запустил свой канал на YouTube под названием «Мир героев Стэна Ли», где публиковались комиксы, комедийные шоу и научно-популярные передачи. В конце этого года неутомимому Стэну Ли исполнилось 90 лет.
Президент США Джордж Буш поздравляет Стэна Ли, основателя POW! Entertainment после вручения ему Национальной медали искусств 2008 года во время мероприятия в Восточном зале Белого дома, 17 ноября 2008 г., округ Колумбия, Вашингтон, – Фото: Global Look Press
Проблемы со здоровьем, судебные тяжбы и смерть
В июле 2017 года Стэн Ли пережил тяжелую утрату — смерть своей жены Джоан. Они прожили вместе почти 70 лет. В следующем месяце, в январе, он был госпитализирован с нерегулярным сердцебиением и затрудненным дыханием. Несмотря на это, Стэн Ли вскоре вернулся к активной жизни и объявил о своей готовности возобновить полноценный рабочий график. Последней работой Стэна Ли стал полнометражный фильм Marvel «Черная пантера».
Хотя все казалось спокойным для Ли и киновселенной Marvel, в статье от апреля 2018 года, опубликованной в издании The Hollywood Reporter, представлена совершенно иная картина. Согласно этой публикации, его дочь Джей Си и некоторые приближенные к ним люди были вовлечены в конфликт о том, как заботиться о 95-летнем Ли и распоряжаться его состоянием. Стороны спора стравливали актера с его бывшими доверенными помощниками, призывая его уволить их.
Ли скончался 12 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Стэн Ли с супругой во время получения звезды на Аллее славы, 4 января 2011 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press