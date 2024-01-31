Человек, стоявший за Marvel: жизнь, творчество и неизгладимый вклад в поп-культуру Стэна Ли

Кем был Стэн Ли?

Стэн Ли не только продолжил работу в компании, ставшей Marvel Comics, но и внес значительный вклад в развитие индустрии комиксов. В 1961 году он вместе с художником Джеком Кирби основал команду супергероев «Фантастическая четверка», а затем стал отвечать за создание многих других популярных персонажей, включая Человека-паука, людей Икс, Халка и Тора.

Ли также активно работал над развитием бизнеса и мультимедийных проектов, связанных с его любимой индустрией. Он участвовал в создании ряда фильмов, телесериалов и видеоигр, основанных на комиксах Marvel, и даже сам появился в нескольких проектах в качестве камео или второстепенного персонажа.

Стэн Ли ушел на пенсию в начале 2010-х, однако его влияние на индустрию комиксов и супергероев продолжает ощущаться до сих пор. Его персонажи стали иконами поп-культуры, а его наследие продолжает вдохновлять новые поколения создателей комиксов и анимационных проектов.