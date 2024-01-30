«Кажется, будто у них вновь отношения зарождаются?»: поклонников удивила переписка Асмус и Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. Сначала многие не верили в случившееся. А потом все подтвердилось. Юморист стал шутить со сцены про то, как отдал половину дома и все нажитое экс-жене.
Но спустя время выяснилось, что они продолжали жить под одной крышей. Актриса заверяла, что просила купить ей жилье, чтобы она могла съехать туда с дочкой Анастасией. Звезда сериала «Зона комфорта» в свою очередь заверял, что она просто не хочет съезжать, так как ей удобно жить за его счет. В этот конфликт даже вмешивалась мама Гарика, которая была на стороне сына.
Однако бывшим супругам удалось помириться. Они продемонстрировали это сначала в январе, когда устроили вечеринку для наследницы в Москве. Асмус позировала с экс-мужем. Тогда она шутила, что они воссоединились.
А 30 января Кристина выложила переписку с Гариком, где они очень тепло беседуют. Артистка захотела поделиться смешным моментом. Она рассказала, что дочка всю это время думала, что ее мама обладает премией «Оскар». Звезда сериала «Интерны» это выяснила, когда слушала речь Брэндена Фрейзера на премии.
«Настя говорит: "А, мама! У тебя же тоже "Оскар" есть!" Я смеюсь до слез! Настя говорит, что он дома стоит», – делилась актриса.
«У папы на полке», – подтвердила девочка.
«Так-то, у тебя дома мой "Оскар", если что. Будь аккуратен с ним, протирай тряпочкой иногда, пожалуйста. Настя искренне удивилась. Он не настоящий, Насть!» – сказала Асмус.
«А какой?» – удивилась дочка звезды.
«Игрушечный», – заверила артистка.
«Всмысле, не настоящий? Я всю жизнь думала, что он настоящий! Почему ему дали, а тебе не дали, хотя у тебя сто миллиардов фильмов!?» – возмутилась Анастасия.
Харламов признался, что ему смешно. Потом они созвонились и общались четыре минуты.
После этого Асмус поблагодарила наследницу, которая так сильно верит в мамин талант. А вот поклонники были изумлены тому, что бывшие супруги переписываются. Некоторые даже заподозрили, что их чувства не угасли.
«Мне одной кажется, будто у Асмус с Гариком вновь отношения зарождаются?» – уточнила polina.velvet.
«Главный и ключевой момент- уверенность дочери, что мама достойна», – заявила yurist__online24.
«Какому Гарику? Мартиросяну?» – шутил ilyastorres13.
«Вот это высокие отношения», – высказалась toda_elf.
«Ой, так тепло общаются. Может снова будут вместе! Дети объединяют», – подметила vika89el.
Гарик Харламов и Кристина Асмус вместе были на вечеринке в честь дочки. Фото: соцсети Кристины Асмус
Но напомним, что Кристина заверяла, что это она подала на развод. Она признавалась, что давно хотела это сделать. Потом актриса не раз намекала, что в отношениях ей было не комфортно и она чувствовала себя неуверенной в себе из-за Гарика, который говорил ей колкости.
Спустя время у актрисы закрутился роман с коллегой Романом Евдокимовым. Они вместе играют в театре. Асмус делилась кадрами из смелой фотосессии, где позировала для избранника в поле.
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Харламов тоже не одинок. Он уже больше двух лет строит отношения с Катей Ковальчук. Об их романе стало известно, когда юморист с ней снялся в сериале «Гусар». Многие отметили, что новая избранница артиста похожа на его экс-супругу.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press