«Кажется, будто у них вновь отношения зарождаются?»: поклонников удивила переписка Асмус и Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. Сначала многие не верили в случившееся. А потом все подтвердилось. Юморист стал шутить со сцены про то, как отдал половину дома и все нажитое экс-жене.

Но спустя время выяснилось, что они продолжали жить под одной крышей. Актриса заверяла, что просила купить ей жилье, чтобы она могла съехать туда с дочкой Анастасией. Звезда сериала «Зона комфорта» в свою очередь заверял, что она просто не хочет съезжать, так как ей удобно жить за его счет. В этот конфликт даже вмешивалась мама Гарика, которая была на стороне сына.

Однако бывшим супругам удалось помириться. Они продемонстрировали это сначала в январе, когда устроили вечеринку для наследницы в Москве. Асмус позировала с экс-мужем. Тогда она шутила, что они воссоединились.

А 30 января Кристина выложила переписку с Гариком, где они очень тепло беседуют. Артистка захотела поделиться смешным моментом. Она рассказала, что дочка всю это время думала, что ее мама обладает премией «Оскар». Звезда сериала «Интерны» это выяснила, когда слушала речь Брэндена Фрейзера на премии.

«Настя говорит: "А, мама! У тебя же тоже "Оскар" есть!" Я смеюсь до слез! Настя говорит, что он дома стоит», – делилась актриса. «У папы на полке», – подтвердила девочка. «Так-то, у тебя дома мой "Оскар", если что. Будь аккуратен с ним, протирай тряпочкой иногда, пожалуйста. Настя искренне удивилась. Он не настоящий, Насть!» – сказала Асмус. «А какой?» – удивилась дочка звезды. «Игрушечный», – заверила артистка. «Всмысле, не настоящий? Я всю жизнь думала, что он настоящий! Почему ему дали, а тебе не дали, хотя у тебя сто миллиардов фильмов!?» – возмутилась Анастасия.

Харламов признался, что ему смешно. Потом они созвонились и общались четыре минуты.