Потрясающий дирижер и большой художник: биография маэстро Леонарда Бернштейна

«Вестсайдская история» и другие мюзиклы

Музыкальная жизнь Леонарда продолжала процветать, и в 1950-е годы он совершил несколько международных туров. В 1952 году он основал фестиваль творческих искусств в Университете Брандейс. Он также обнаружил любовь к преподаванию. Телевизионные шоу «Омнибус» и молодежные концерты позволили ему выступить перед совершенно новой аудиторией любителей музыки.

В течение десятилетия Бернштейн также сочинял тексты для нескольких опер и мюзиклов, многие из которых впоследствии получили широкую известность. Он написал музыку и тексты для музыкальной адаптации пьесы Дж. М. Барри «Питер Пэн» 1950 года, которая изначально планировалась как полноценный мюзикл, но в конечном итоге была поставлена всего из семи песен и около 10 минут музыки, согласно «Леонарду Бернштейну: Жизнь Мерил Секрест». Тем не менее фильм получил хорошие отзывы и имел большой успех: Джин Артур сыграла Питера Пэна, а Борис Карлофф исполнил двойную роль капитана Хука и Джорджа Дарлинга.

Затем Бернштейн написал мюзикл «Неприятности на Таити» (1951) — 45-минутную камерную пьесу из двух персонажей о скучающей паре из высшего среднего класса. В 1953 году Бернштейн написал партитуру к мюзиклу «Чудесный городок» о двух сестрах из Огайо, которые переезжают в квартиру на цокольном этаже в Нью-Йорке, чтобы сделать соответствующую карьеру писателя и актера. По словам биографа Бертона, у Бернштейна было всего пять недель на сочинение музыки, в течение которых он практически заперся в своей квартире со своими драматургами Джозефом А. Филдсом и Джеромом Ходоровым, чтобы сосредоточиться на работе. Позже мюзикл получил пять премий «Тони», в том числе за лучший мюзикл и лучшую женскую роль за главную роль Розалинд Рассел.

В середине 1950-х Бернштейн работал над партитурами для двух бродвейских шоу одновременно. Первой была оперетта «Кандид» по одноименной новелле Вольтера, которая дебютировала в 1956 году и закрылась через два месяца из-за плохих кассовых сборов. Второй была одна из самых знаменитых работ Бернштейна — «Вестсайдская история», мюзикл, вдохновленный пьесой Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

«Вестсайдская история» следует за Тони и Марией, которые переживают свой зарождающийся роман на фоне соперничества уличных банд «Джетс» и «Шаркс» в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена.

«Все говорили нам, что шоу было невыполнимым проектом, — сказал Бернштейн. — Кому хотелось смотреть спектакль, в котором занавес первого акта опускается на два мертвых тела, лежащих на сцене?»

Сотрудничая с Джеромом Роббинсом, Артуром Лоренцем и легендарным Стивеном Сондхеймом, Бернштейн привнес джазовые и латиноамериканские ритмы в традиционные оркестровые мелодии и расширенные танцевальные последовательности для саундтрека к «Вестсайдской истории». Из-за опасений, что музыка была слишком депрессивной или утонченной для популярной аудитории, Бернштейн дал отпор другим членам творческой группы, которые хотели вырезать некоторые из более сложных оперных эпизодов. Инстинкты Бернштейна оказались верными, поскольку шоу получило единодушные восторженные отзывы после открытия в 1957 году, заработав шесть номинаций на премию «Тони», в том числе одну за лучший мюзикл, хотя эта награда досталась The Music Man. «Вестсайдская история» была экранизирована в популярном фильме 1961 года, а в 2021 году режиссером Стивеном Спилбергом была снята еще одна киноверсия.