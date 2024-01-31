Потрясающий дирижер и большой художник: биография маэстро Леонарда Бернштейна

Кем был Леонард Бернштейн?
Леонард Бернштейн был одним из самых знаменитых композиторов XX века. Наиболее известный по написанию бродвейского мюзикла «Вестсайдская история», его вдохновенный и ненасытный дирижерский стиль привел к его большому перерыву в дирижировании Нью-Йоркским филармоническим оркестром в 1943 году. Он был одним из первых дирижеров американского происхождения, возглавивших оркестры мирового класса и добившихся мировой известности. Бернштейн написал множество произведений, в том числе мюзиклы «В городе» и «Чудесный городок», оперы «Кандид» и масштабные музыкальные произведения, такие как «Месса». После борьбы с эмфиземой легких он умер в 1990 году в возрасте 72 лет.
Ранняя жизнь и образование
Леонард Бернштейн родился 25 августа 1918 года в Лоуренсе, штат Массачусетс. Его имя при рождении было Луи, имя, которое обожала его бабушка, но семья всегда называла его Ленни или Леонард, которым он официально переименовал себя в возрасте 16 лет.
Его отец, Сэм Бернштейн, был русским иммигрантом, которому на его родной Украине было суждено стать раввином. Приехав и поселившись в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка, старший Бернштейн начал работать чистильщиком рыбы. В конце концов он устроился подметать полы в парикмахерской своего дяди Генри, а затем устроился продавцом париков. В конце концов Сэм построил довольно прибыльный бизнес по распространению косметических средств. Леонард вырос, понимая, что бизнес и успех имеют первостепенное значение, а «занятия» в области музыки и искусства были просто запрещены.
Леонард Бернштейн в детстве с родителями. Фото: соцсети
Бернштейн впервые сыграл на пианино, принадлежавшем его тете Кларе, когда ему было 10 лет. Клара переживала развод и нуждалась в месте для хранения своего массивного музыкального инструмента. Ленни нравилось в инструменте все, но его отец отказывался платить за уроки. Полный решимости, мальчик собрал небольшую сумму денег, чтобы оплатить несколько занятий. Он был прирожденным музыкантом с самого начала, и к тому времени, когда прошла его бар-мицва, его отец был настолько впечатлен, что купил ему детский рояль. Молодой Бернштейн повсюду находил вдохновение и играл с ненасытностью и непосредственностью, которые впечатляли любого, кто слушал.
Бернштейн посещал Бостонскую латинскую школу, где познакомился со своей первой настоящей учительницей и наставницей на всю жизнь Хелен Коутс. После окончания университета он поступил в Гарвардский университет, где изучал теорию музыки у Артура Тиллмана Мерритта и контрапункт — у Уолтера Пистона. В 1937 году Бернштейн посетил Бостонский симфонический концерт под управлением Дмитрия Митропулоса. Сердце Бернштейна запело, когда он увидел, как лысый грек жестикулирует голыми руками, излучая редкий энтузиазм по поводу каждой партитуры. На приеме на следующий день Митропулос услышал, как Бернштейн играет сонату, и был настолько тронут способностями молодого человека, что пригласил его посетить свои репетиции. Бернстайн провел с ним неделю. После пережитого он был полон решимости сделать музыку центром своей жизни.
Чтобы укрепить свои технические навыки, Бернштейн провел год интенсивных тренировок в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии. Он учился дирижированию у Фрица Райнера, человека, который верил в мастерство исполнения каждой детали каждого произведения. Бернштейн извлек пользу из этой дисциплины, но он верил не только в механику. В 1940 году, когда ему было 22 года, музыкальный центр Berkshire в Тэнглвуде пригласил Бернштейна присоединиться к примерно 300 другим талантливым студентам и профессиональным музыкантам для летнего музыкального исследования и выступлений. Он был одним из всего лишь пяти студентов, принятых на мастер-класс по дирижированию, который вел знаменитый Серж Кусевицкий. Этот человек стал для Бернштейна отцовской фигурой, поощряя его веру в силу и важность музыки.
Леонард Бернштейн в молодости. Фото: соцсети
Ранняя карьера дирижера
Несмотря на страсть и талант Бернштейна, после лета в Тэнглвуде он оказался без работы. Некоторое время он подрабатывал переписыванием музыки, но затем, по чистой случайности, ему предложили невероятную возможность. Из-за призыва на военную службу очень немногие способные музыканты остались в Штатах. Когда Нью-Йоркский филармонический оркестр искал ассистента дирижера, Бернштейн принял предложение дирижера Артура Родзински.
Бернштейн был первым американцем и самым молодым человеком, ставшим ассистентом дирижера. 14 ноября 1943 года заболел приглашенный дирижер симфонического оркестра, очень авторитетный Бруно Вальтер. Родзинский, способный, но великодушный, приказал Бернштейну выступить и дирижировать дневным концертом.
Он сделал шаг вперед. Молодой дирижер поразил публику и своих музыкантов. Восторженные аплодисменты вдохновили «Нью-Йорк таймс» опубликовать статью о его выступлении, написав:
«Это хорошая американская история успеха. Теплый, дружеский триумф этого заполнил Карнеги-Холл и далеко разнесся по эфиру».
Эта история была перепечатана в газетах по всей стране, и Бернштейн в одночасье стал уважаемым дирижером, который к концу сезона руководил филармонией 11 раз.
В течение следующих нескольких лет он дирижировал Центральным оркестром Нью-Йорка и выступал в качестве приглашенного дирижера по Соединенным Штатам, Европе и Израилю. В 1944 году он разработал свой первый бродвейский мюзикл «В городе», адаптировав его по мотивам балета Fancy Free, который он ранее разработал вместе с хореографом Джеромом Роббинсом, о трех молодых моряках, находящихся в отпуске в Нью-Йорке. Шоу имело успех, и Джин Келли и Фрэнк Синатра продолжили сниматься в экранизации 1949 года.
Бернштейн дирижировал в Тель-Авиве в 1947 году, это было первое из многих совместных выступлений с Израильским филармоническим оркестром. В следующем году, вскоре после того, как израильская армия захватила город Беэр-Шева во время арабо-израильской войны, Бернштейн и его оркестр проехали через пустыню в бронированном автобусе, чтобы сыграть там концерт для военнослужащих и поселенцев, согласно биографии Леонарда Бернштейна, написанной Хамфри Бертоном.
В 1949 году Бернштейн дирижировал Бостонским симфоническим оркестром на концерте, транслировавшемся по телевидению на канале NBC, посвященном годовщине ратификации Организацией Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека. Концерт, который включал обращение бывшей первой леди Элеоноры Рузвельт, был первым появлением Бернштейна на телевидении и первой телевизионной трансляцией из знаменитого Карнеги-холла.
Леонард Бернштейн за фортепиано. Фото: соцсети
«Вестсайдская история» и другие мюзиклы
Музыкальная жизнь Леонарда продолжала процветать, и в 1950-е годы он совершил несколько международных туров. В 1952 году он основал фестиваль творческих искусств в Университете Брандейс. Он также обнаружил любовь к преподаванию. Телевизионные шоу «Омнибус» и молодежные концерты позволили ему выступить перед совершенно новой аудиторией любителей музыки.
В течение десятилетия Бернштейн также сочинял тексты для нескольких опер и мюзиклов, многие из которых впоследствии получили широкую известность. Он написал музыку и тексты для музыкальной адаптации пьесы Дж. М. Барри «Питер Пэн» 1950 года, которая изначально планировалась как полноценный мюзикл, но в конечном итоге была поставлена всего из семи песен и около 10 минут музыки, согласно «Леонарду Бернштейну: Жизнь Мерил Секрест». Тем не менее фильм получил хорошие отзывы и имел большой успех: Джин Артур сыграла Питера Пэна, а Борис Карлофф исполнил двойную роль капитана Хука и Джорджа Дарлинга.
Затем Бернштейн написал мюзикл «Неприятности на Таити» (1951) — 45-минутную камерную пьесу из двух персонажей о скучающей паре из высшего среднего класса. В 1953 году Бернштейн написал партитуру к мюзиклу «Чудесный городок» о двух сестрах из Огайо, которые переезжают в квартиру на цокольном этаже в Нью-Йорке, чтобы сделать соответствующую карьеру писателя и актера. По словам биографа Бертона, у Бернштейна было всего пять недель на сочинение музыки, в течение которых он практически заперся в своей квартире со своими драматургами Джозефом А. Филдсом и Джеромом Ходоровым, чтобы сосредоточиться на работе. Позже мюзикл получил пять премий «Тони», в том числе за лучший мюзикл и лучшую женскую роль за главную роль Розалинд Рассел.
В середине 1950-х Бернштейн работал над партитурами для двух бродвейских шоу одновременно. Первой была оперетта «Кандид» по одноименной новелле Вольтера, которая дебютировала в 1956 году и закрылась через два месяца из-за плохих кассовых сборов. Второй была одна из самых знаменитых работ Бернштейна — «Вестсайдская история», мюзикл, вдохновленный пьесой Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
«Вестсайдская история» следует за Тони и Марией, которые переживают свой зарождающийся роман на фоне соперничества уличных банд «Джетс» и «Шаркс» в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена.
«Все говорили нам, что шоу было невыполнимым проектом, — сказал Бернштейн. — Кому хотелось смотреть спектакль, в котором занавес первого акта опускается на два мертвых тела, лежащих на сцене?»
Сотрудничая с Джеромом Роббинсом, Артуром Лоренцем и легендарным Стивеном Сондхеймом, Бернштейн привнес джазовые и латиноамериканские ритмы в традиционные оркестровые мелодии и расширенные танцевальные последовательности для саундтрека к «Вестсайдской истории». Из-за опасений, что музыка была слишком депрессивной или утонченной для популярной аудитории, Бернштейн дал отпор другим членам творческой группы, которые хотели вырезать некоторые из более сложных оперных эпизодов. Инстинкты Бернштейна оказались верными, поскольку шоу получило единодушные восторженные отзывы после открытия в 1957 году, заработав шесть номинаций на премию «Тони», в том числе одну за лучший мюзикл, хотя эта награда досталась The Music Man. «Вестсайдская история» была экранизирована в популярном фильме 1961 года, а в 2021 году режиссером Стивеном Спилбергом была снята еще одна киноверсия.
Постер фильма 1961 года «Вестсайдская история»
Нью-Йоркский филармонический
Бернштейн стал музыкальным руководителем Нью-Йоркского филармонического оркестра в 1957 году и продолжал дирижировать и записываться с оркестром до конца своей карьеры. Он привнес множество новшеств в знаменитое музыкальное заведение, выступая в защиту малоизвестных современных композиторов и устраивая неформальные концерты, на которых Бернштейн обращался к публике прямо со сцены.
Он также распространил свое постоянное преподавание на филармонию, транслируя еженедельный молодежный концерт оркестра на канале CBS, который познакомил миллионы зрителей по всему миру с классической музыкой и размышлениями Бернштейна, согласно книге «Леонард Бернштейн: американский оригинал» Бертона Бернштейна и Барбары Б. Хоус.
Во время одного печально известного инцидента в Нью-Йоркском филармоническом оркестре знаменитый пианист Гленн Гулд исполнил Фортепианный концерт № 1 ре минор Иоганнеса Брамса, сыграв в более медленном темпе и с более своеобразным подходом, чем это было обычно. Сделав необычный ход, Бернштейн обратился непосредственно к аудитории о новом подходе Гулда, объяснив, что он не совсем согласен с ним, но считает, что он имеет художественные достоинства и заслуживает высокой оценки.
Бернштейн, как известно, спросил толпу: «Кто главный в концерте — солист или дирижер?» Этот широко разрекламированный инцидент привел к предположениям о размолвке между дирижером и пианистом, хотя Бернштейн сказал, что на самом деле он сделал эти замечания «при поддержке Гленна».
Нью-Йоркский филармонический оркестр переехал в новый дом в Линкольн-центре исполнительских искусств в Верхнем Вестсайде Манхэттена в 1962 году, и Бернштейн дирижировал гала-концертом в ночь открытия, на котором прозвучали произведения Людвига Бетховена, Воана Уильямса и Густава Малера.
Бернштейн был особенно увлечен творчеством Малера и отвечал за привлечение большего внимания широкой общественности к австрийскому композитору конца XIX века. После того, как в 1963 году был убит президент Джон Ф. Кеннеди, Бернштейн дирижировал симфонией Малера «Воскресение» в мемориале, транслируемом по национальному телевидению.
Леонард Бернштейн за дирижерским пультом. Фото: Global Look Press
Конец карьеры
Обязанности Бернштейна в Нью-Йоркском филармоническом оркестре оставляли ему мало времени для сочинительства, хотя в 1965 году он взял годовой творческий отпуск в оркестре, чтобы сочинить Чичестерские псалмы. Расширенная хоровая композиция включает в себя исполнение текста из Книги Псалмов на оригинальном иврите. Она стала одним из самых исполняемых концертных произведений Бернштейна, с более чем 270 выступлениями в 28 странах и в 30 американских штатах.
Начиная с 1966 года, Бернштейн регулярно сотрудничал с Венским филармоническим оркестром, проводя концерты и сделав несколько записей симфоний Махера с оркестром. Также в том же году Жаклин Кеннеди Онассис поручила Бернштейну написать произведение для открытия Центра исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. Результатом стала «Месса» — масштабное театральное произведение, основанное на Тридентской мессе католической церкви, согласно книге Леонарда Бернштейна «Жизнь».
В произведении представлены литургические отрывки, исполняемые в основном на латыни, и хор, который все больше разочаровывается и сомневается в роли Бога в своей жизни. Хотя «Месса» заканчивается утверждением веры, она оказалась противоречивой и вызвала неоднозначные отзывы после первого показа.
Леонарда Бернштейна встречает волынщик на вокзале Уэверли, когда он прибывает на Эдинбургский фестиваль в августе 1973 года. Фото: Global Look Press
Бернштейн продолжал дирижировать, сочинять, преподавать и продюсировать специальные телевизионные программы в течение следующих двух десятилетий. Он снова сотрудничал с Джеромом Роббинсом над созданием балета 1974 года «Диббук» по одноименной пьесе автора и драматурга С. Ански. Другим заметным произведением этого этапа карьеры Бернштейна стала опера 1983 года «Тихое место», продолжение его оперы 1951 года «Неприятности на Таити». Дебютировав в Хьюстонской Гранд-опера, «Тихое место» было раскритиковано критиками, к большому разочарованию Бернштейна. Во время вечеринки в 1986 году Бернштейн заметил: «Знаете, что меня по-настоящему расстроило? Меня будут помнить только как человека, написавшего «Вестсайдскую историю», на что кто-то, как было слышно, заметил: «Что ж, это лучше, чем быть запомненным как человек, написавший «Тихое место», согласно книге Леонарда Бернштейна «Жизнь».
Бернштейн регулярно выступал в музыкальном центре Тэнглвуд в Беркшир-Хиллз на западе Массачусетса, дирижируя там Бостонским симфоническим оркестром на том, что оказалось его последним концертом в августе 1990 года. Бернштейн испытывал боль и истощение во время выступления, у него случился приступ кашля во время исполнения третьей части седьмой симфонии Бетховена, но он оставался на сцене и дирижировал до завершения концерта.
Личная жизнь
Бернштейн познакомился с костариканско-чилийской актрисой Фелисией Монтеалегре на вечеринке 5 февраля 1947 года. Несколько месяцев спустя они были помолвлены, но впоследствии решили, что не готовы к браку, и разорвали его менее чем через год. Однако позже они возобновили свой роман и поженились в августе 1951 года. У пары родилось трое детей — Джейми, Александр и Нина.
Леонард Бернштейн. Фото: Global Look Press
В 1976 году Бернштейн расстался с Монтеалегре. Но вскоре после этого у нее был диагностирован рак легких. Узнав об этом, Бернштейн вернулся в Монтеалегре и заботился о ней до самой ее смерти 16 июня 1978 года в возрасте 56 лет. Бернштейн был убит горем из-за этой потери и так и не смог полностью оправиться, согласно книге Питера Граденвица «Леонард Бернштейн: Бесконечное разнообразие музыканта».
Смерть
Бернштейн боролся с эмфиземой в конце своей жизни. Он умер от сердечного приступа 14 октября 1990 года в возрасте 72 лет. Он был похоронен — с копией Пятой симфонии Густава Малера, положенной ему на сердце, — на кладбище Грин-Вуд в Бруклине, штат Нью-Йорк, рядом с Монтеалегре.
Леонард Бернштейн, 1990 год. Фото: Global Look Press
В своем некрологе газета New York Times назвала Бернштейна «одним из самых расточительно талантливых и успешных музыкантов в американской истории». После смерти Бернштейна по всему миру было проведено несколько музыкальных концертов.
Все программы Нью-Йоркского филармонического оркестра сразу после его смерти были посвящены Бернштейну, а через несколько часов после его смерти звукозаписывающие компании Sony Classical и Deutsche Grammaphon объявили, что выпустят почти 90 компакт-дисков с его симфоническими записями.
Биографический фильм о маэстро
Брэдли Купер и Кэри Маллиган сыграли главные роли Бернштейна и Монтеалегре в фильме 2023 года «Маэстро», который посвящен отношениям пары, а также карьере Бернштейна. Премьера байопика режиссера Купера и продюсеров Стивена Спилберга и Мартина Скорсезе состоялась на Венецианском международном кинофестивале в начале сентября 2023 года. «Маэстро» также был показан в зале Дэвида Геффена в Линкольн-центре, где Бернштейн много лет дирижировал Нью-Йоркским филармоническим оркестром, 2 октября, что стало первым фильмом, представленным там после недавно завершившегося ремонта зала.
Брэдли Купер в роли Леонарда Бернштейна в фильме 2023 года «Маэстро». Фото: Global Look Press
Выбрав Купера на роль Бернштейна, Спилберг также выбрал его режиссером фильма после просмотра ранней версии режиссерского дебюта Купера «Звезда родилась» (2018). В какой-то момент во время показа Спилберг встал, подошел к Куперу и крикнул: «Ты гребаный маэстро режиссуры!»
Фильм вызвал некоторые споры перед его выходом в кинотеатрах, поскольку некоторые люди предположили, что использование Купером большого носового протеза для этой роли было примером антисемитского «Еврейского лица». Другие, однако, выступили в защиту фильма, включая детей Бернштейна.
После ограниченного проката в кинотеатрах в ноябре «Маэстро» начал транслироваться на Netflix 20 декабря 2023 года.