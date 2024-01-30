Голос детства: как сложилась судьба Клары Румяновой, озвучившей советского Чебурашку

Детство и юность

Жизненный путь советской актрисы Клары Румяновой стартовал 8 декабря 1929 года в Ленинграде.

Кумиром юной Клары была Любовь Орлова, и она всей душой стремилась достичь вершин своего идеала. После войны и блокады девушка уехала в Москву поступать в кинематографический институт.

Клара была настойчивой и, несмотря на большой конкурс, дошла до конца. Сразу после этого произошел неприятный инцидент. У Румяновой украли все сбережения и какое-то время девушка практически ничего не ела. По этой причине она упала в обморок во время третьего тура. Тогда творческий руководитель, к которому она поступала, Сергей Герасимов, накормил абитуриентку шоколадом и напоил горячим чаем.

На этом курсе, помимо Клары Румяновой, учились и другие будущие знаменитости. Среди них Николай Рыбников, Алла Ларионова, Вадим Захарченко.