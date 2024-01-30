Голос детства: как сложилась судьба Клары Румяновой, озвучившей советского Чебурашку

Детство и юность
Жизненный путь советской актрисы Клары Румяновой стартовал 8 декабря 1929 года в Ленинграде.
Кумиром юной Клары была Любовь Орлова, и она всей душой стремилась достичь вершин своего идеала. После войны и блокады девушка уехала в Москву поступать в кинематографический институт.
Клара была настойчивой и, несмотря на большой конкурс, дошла до конца. Сразу после этого произошел неприятный инцидент. У Румяновой украли все сбережения и какое-то время девушка практически ничего не ела. По этой причине она упала в обморок во время третьего тура. Тогда творческий руководитель, к которому она поступала, Сергей Герасимов, накормил абитуриентку шоколадом и напоил горячим чаем.
На этом курсе, помимо Клары Румяновой, учились и другие будущие знаменитости. Среди них Николай Рыбников, Алла Ларионова, Вадим Захарченко.
Клара Румянова с Анатолием Папановым. Фото: соцсети
Изменение тембра голоса
До 2-го курса голос Клары был низким и сильным. Но потом она сильно простыла и заболела воспалением легких. Это внесло коррективы в ее биографию. Поначалу голос у Клары вовсе пропал, а это означало, что мечты девушки могут разрушиться в один миг. Герасимов показал Румянову специалистам, но они лишь развели руками.
Клара надеялась на чудо, и оно не заставило себя ждать. Голос вернулся к девушке через несколько месяцев. Но приобрел немного иной тембр: теперь она могла разговаривать очень высоким голосом.
В фильме «Сельский врач» Клара Румянова сама озвучила крик младенца. Фото: соцсети
Карьера в кино
Ее новые удивительные способности начали проявляться уже во время первой роли в кино. В одном из эпизодов картины «Сельский врач» персонаж Румяновой произвела на свет ребенка, которому как раз по сценарию полагалось заплакать. Но малыш заснул крепким сном. Тогда актриса сама озвучила младенца, и это у нее получилось очень правдоподобно.
Долгое время после этого она считала себя драматической актрисой и не решалась озвучивать сказочных персонажей.
В начале ее карьерного пути режиссеры засыпали красивую и талантливую актрису предложениями, но Румянова была очень избирательна. Это качество впоследствии стоило ей карьеры, как предполагали критики. В 1954 году Иван Пырьев предложил артистке ведущую роль в ленте «Испытание верности», но Кларе не понравился сценарий. Она достаточно резко высказала свое мнение в кабинете у начальника.
В фильме «Они были первыми» Румянова снималась в тайне от начальства. Фото: соцсети
После такого выступления ей три года не предлагали никаких ролей. В интервью Клара Михайловна поделилась, что Пырьев перед своей смертью извинился за то, что помешал развитию карьеры актрисы.
Лишь случай позволил Кларе сняться и потом появляться в небольших ролях. Юрий Егоров во время отъезда Пырьева из Москвы пригласил ее на второстепенную роль в фильм «Они были первыми».
До 1969 года актриса тайно снималась в небольших ролях, которые ей предлагали. А потом Ивана Пырьева сняли с должности, и актриса почувствовала себя свободно.
Но время было упущено, и свою главную роль Румянова так и не сыграла. Но закадровая работа не давала скучать. В экранизации «Вия» Клара озвучила панночку, дочь сотника, а в «Бриллиантовой руке» дочь главного героя Горбункова разговаривала голосом Румяновой.
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Клара Румянова в фильме «Не может быть!». Фото: соцсети
Озвучивание
Кроме этого, актриса все же решила попробовать себя в озвучке на «Союзмультфильме». Первой лентой, где участвовала Румянова стал проект 1962 года «Чудесный сад».
Именно ей мы обязаны голосом Чебурашки, знакомые тембры слышим в «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Рики-тики-тави».
Румянова посвятила мультфильмам 30 лет и за это время приняла участие в 300 проектах.
Детские песни, которые исполнила Клара Румянова также знакомы каждому россиянину: «Что такое Новый год», «Улыбка», «Облака».
Актриса озвучивала еще и отечественные детские фильмы и занималась дубляжом иностранных картин.
Клара Румянова озвучила самых знаменитых герове советских мультфильмов. Фото: соцсети
Личная жизнь
Первый брак Клары случился сразу после школы. Но юные возлюбленные пробыли вместе всего пару месяцев, потом Румянова уехала поступать в Москву. Супруг предлагал сделать выбор между ним и карьерой, но будущая актриса не могла бросить мечту.
На первом курсе за ней начал ухаживать Николай Рыбников, но девушка не давала своего согласия на роман.
Однажды актер преподнес сокурснице подарок в виде золотых часов, на которые он копил два месяца. Но Клара его отвергла. Позже этот эпизод был использован в фильме «Девчата», когда герой Рыбникова растаптывает отвергнутые Тосей часы.
Вторым супругом актрисы стал Анатолий Чемодуров. Но в середине 60-х его перестали звать на роли, отчего он увлекся спиртным. Румянова долго пыталась вытащить супруга из зависимости, но все же махнула рукой и подала на развод.
Недаром говорят: «Не родись красивой». Личная жизнь Клары Румяновой так и не стала счастливой. Третьим мужем стал капитан дальнего плаванья, но через 3 года ревности и подозрений Румянова рассталась с ним. После этого она уже не пыталась связать свою жизнь с кем-то.
Клара Румянова так и не нашла свое личное счастье. Фото: соцсети
Последние годы и смерть
После распада СССР многие артисты научились приспосабливаться, но Клара осталась верна идеалам коммунизма. Румянова не соглашалась озвучивать рекламу, а занималась только искусством.
Она написала цикл из 11 пьес под общим названием «Имя мне — женщина».
Последние годы своей жизни актриса тяжело болела: у нее обнаружили рак, который прогрессировал. В 2004 году Клара Румянова умерла, ей было 74 года.
Тело актрисы кремировали, а прах захоронили на Донском кладбище Москвы.
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