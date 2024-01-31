«Камила, мы с тобой!»: россияне поддержали фигуристку Камилу Валиеву после известия о ее дисквалификации

Решение о дисквалификации

Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за найденного допинга. Одной из самых ярких спортсменок мирового фигурного катания вынесли самое строгое наказание в до сих пор не до конца понятном деле.

Расследование продолжалось два года после скандала, который разгорелся на Олимпиаде в Пекине. Судьи не поверили словам фигуристки. Доказать случайность попадания в организм вещества, приравненного к допингу, ей не удалось.

Коллеги единым фронтом выступили в поддержку молодой спортсменки, самой Камиле сейчас непросто. Валиева опубликовала на своей странице в соцсетях видеоролик, где она со слезами на глазах катается по ледовой арене под песню «Сердце» со словами: «Заглуши мою боль».