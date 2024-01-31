«Камила, мы с тобой!»: россияне поддержали фигуристку Камилу Валиеву после известия о ее дисквалификации

Решение о дисквалификации
Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за найденного допинга. Одной из самых ярких спортсменок мирового фигурного катания вынесли самое строгое наказание в до сих пор не до конца понятном деле.
Расследование продолжалось два года после скандала, который разгорелся на Олимпиаде в Пекине. Судьи не поверили словам фигуристки. Доказать случайность попадания в организм вещества, приравненного к допингу, ей не удалось.
Коллеги единым фронтом выступили в поддержку молодой спортсменки, самой Камиле сейчас непросто. Валиева опубликовала на своей странице в соцсетях видеоролик, где она со слезами на глазах катается по ледовой арене под песню «Сердце» со словами: «Заглуши мою боль».
Камила Валиева опубликовала ролик в соцсети после известия о своем отстранении. Фото: соцсети
Поддержка россиян
В Сети фигуристку также стараются поддержать сотни россиян. Они пишут теплые слова и возмущены решением CAS.
Julia: «Зачем вообще нужны эти организации, которые «видят» только то, что надо видеть?!»
Анна: «Не смогли победить, так таким образом устранили. Да, лишили нормальной спортивной карьеры одну из лучших фигуристок современности, но вам никогда не снилась та любовь и поддержка, которая есть у Камилы. Сил пережить эту несправедливость жизнь. Только вперед, Камила, не опускать руки».
tata196327: «Специально разыграли спектакль - проба была готова, но огласили результат в тот момент, когда закончились соревнования у команд на Олимпиаде, чтобы и поменять не могли участницу, и скандал устроить на весь мир! Как своим-то оправдания придумывают и выносят только выговор, а как нашей талантливейшей девочке, то по полной программе, по максимуму!»
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Камилу Валиеву поддержали не только коллеги, но и вся страна. Фото: Global Look Press
Надежда м.: «Как медали завоевали, так допинг и появился...»
Светлана Чебыкина: «Камила, мы с тобой! Ты лучшая фигуристка всех времен и народов! Для них все средства хороши, даже растоптать и уничтожить карьеру маленькой девочки».
Valery Efremov: «Как же сильно они боятся наших спортсменов. Запреты не от большого ума, а от страха».
Елена Гладских: «Подавятся пусть!»
Kira: «Сами заработать это золото не могут, решили брать иначе».
Россияне считают, что наши спортсмены - сильные соперники, поэтому их лишают возможности выступать. Фото: Global Look Press
NBN: «Бедные девочки! Калечат здоровье, психику, чтобы вот так вот «на колени!»
Ella: «Вот как они боятся Россию! Все готовы отобрать, запретить».
Albina DM 11361: «Бедная девочка, сколько она уже натерпелась из-за этих!»
Олег: «Да кто бы сомневался! И отказаться пора от участия в олимпиаде, выйти из МОК, перестать платить взносы. Надо себя уважать. Лучше свои нормальные игры организовать».
Наталья Брюхова: «Для нас Камила и все наши ребята Победители Олимпиады!»
Для пользователей Сети Камила Валиева - уже победительница. Фото: соцсети
Анна Петрова: «Все равно Камилла - великая, она вписана в историю фигурного катания, как выдающаяся спортсменка. Спорт уже необъективен от слова совсем».
Оля (Шипилова) Черкасова: «Два года они искали допинг и никак не могли понять есть он или нет, что за цирк!»
Светлана Евдокимова: «Она все равно лучшая пока, не родились еще фигуристки ее уровня, это признала и немецкая одиночница Катерина Вит. Она плакала, когда Камилу гнобили».
Лелик: «Бедная девочка! Талантливая! Испортили ребенку жизнь».
Россиянам жалко молодую фигуристку. Фото: Global Look Press
Анастасия: «На корню рубят желания и стремления девчонки».
Лиса: «Слов нет! Очень обидно за шикарную Камилу. Знают, что наши фигуристки сильнейшие в мире и пытаются укусить побольнее».
Евгений Москва: «Очень жаль талантливая девушка, но жизнь идет вперед! Потом это будет выглядеть мелочью. Семья, много детей, муж и работа – все это вытянет ее из этого болота! Радуйся жизни, девочка, и все будет нормально, уныние – грех!»