От первых выступлений на радио до вершин Голливуда: жизнь и творчество Орсона Уэллса

Ранние годы

Орсон Уэллс родился 6 мая 1915 года в Кеноше, штат Висконсин, США. Его родителями были Беатрис (Айвз) и Ричард Уэллс. У него также был брат Ричард (Дики) Уэллс. Семья переехала из Висконсина в Чикаго в 1919 году. Вскоре после этого Беатрис и Ричард развелись. Орсон и Дики тогда жили со своей матерью. К сожалению, Беатрис умерла в 1924 году, когда Орсону Уэллсу было всего девять лет. После ее смерти Орсон и Дикки переехали жить к отцу. К сожалению, семья Уэллсов снова столкнулась с трагедией, когда Ричард умер в 1930 году. После его смерти Орсон и Дики жили с другом семьи Морисом Бернстайном.

Стабильность была достигнута благодаря заботе Мориса Бернштейна, который приютил Уэллса и стал его официальным опекуном, когда ему было 15 лет. Бернштейн увидел творческие таланты Уэллса и записал его в школу Тодда в Вудстоке, штат Иллинойс. Во время учебы в школе Орсон Уэллс присоединился к школьной театральной группе Todd Troupers. В группе он писал и ставил пьесы для других учеников школы.

Орсон окончил школу в 1931 году. После окончания школы ему предложили стипендию для обучения в престижном Гарвардском университете, но вместо этого он отклонил предложение и уехал в Дублин, Ирландия, оплатив свой путь небольшим наследством, которое он получил. Там он покорил публику постановкой «Еврея Сусса» в театре «Гейт».