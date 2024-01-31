От первых выступлений на радио до вершин Голливуда: жизнь и творчество Орсона Уэллса

Кем был Орсон Уэллс?
Орсон Уэллс начал свою карьеру театрального актера, прежде чем перейти на радио, создав свою незабываемую версию «Войны миров» Герберта Уэллса. В Голливуде он оставил свой неизгладимый художественный след такими работами, как «Гражданин Кейн» и «Великолепные Амберсоны». Он умер от сердечного приступа в Лос-Анджелесе, Калифорния, 10 октября 1985 года.
Орсон Уэллс в своем лучшем фильме «Гражданин Кейн». Фото: Global Look Press
Ранние годы
Орсон Уэллс родился 6 мая 1915 года в Кеноше, штат Висконсин, США. Его родителями были Беатрис (Айвз) и Ричард Уэллс. У него также был брат Ричард (Дики) Уэллс. Семья переехала из Висконсина в Чикаго в 1919 году. Вскоре после этого Беатрис и Ричард развелись. Орсон и Дики тогда жили со своей матерью. К сожалению, Беатрис умерла в 1924 году, когда Орсону Уэллсу было всего девять лет. После ее смерти Орсон и Дикки переехали жить к отцу. К сожалению, семья Уэллсов снова столкнулась с трагедией, когда Ричард умер в 1930 году. После его смерти Орсон и Дики жили с другом семьи Морисом Бернстайном.
Стабильность была достигнута благодаря заботе Мориса Бернштейна, который приютил Уэллса и стал его официальным опекуном, когда ему было 15 лет. Бернштейн увидел творческие таланты Уэллса и записал его в школу Тодда в Вудстоке, штат Иллинойс. Во время учебы в школе Орсон Уэллс присоединился к школьной театральной группе Todd Troupers. В группе он писал и ставил пьесы для других учеников школы.
Орсон окончил школу в 1931 году. После окончания школы ему предложили стипендию для обучения в престижном Гарвардском университете, но вместо этого он отклонил предложение и уехал в Дублин, Ирландия, оплатив свой путь небольшим наследством, которое он получил. Там он покорил публику постановкой «Еврея Сусса» в театре «Гейт».
Орсон Уэллс в молодости. Фото: соцсети
Находясь за границей, Орсон Уэллс немного играл на сцене, а также работал сценаристом и режиссером. Кроме Ирландии, среди стран, которые он посетил, были Англия и Испания. Вернувшись в Соединенные Штаты, он продолжил играть в общественных спектаклях. Орсон Уэллс дебютировал на сцене Нью-Йорка, сыграв Тибальта в постановке «Ромео и Джульетта». Продюсер Джон Хаусман увидел его выступление и нашел ему дополнительную работу.
«Война миров»
Партнерство Хаусмана и Уэллса оказалось важным. В 1937 году 21-летний Уэллс, только что начавший руководить чернокожим актерским составом в версии «Макбета», объединился с Хаусманом, чтобы сформировать театр Mercury. Его первая постановка, экранизация «Юлия Цезаря» в современной одежде и в тонах фашистской Италии, имела огромный успех.
Работа на сцене была не единственной работой Уэллса в то время. Орсон Уэллс начал свою карьеру в качестве диктора на радио CBS в 1930-х годах. Он был рассказчиком и писателем во многих радиошоу, которые он вел. Во время работы на радиостанции его голос прославился благодаря рассказу «Театра Меркурия в прямом эфире», который он озвучивал, а также фиаско «Войны миров», которое произошло, когда он прочитал по радио знаменитую одноименную книгу Герберта Уэллса и многих радиослушателей. думал, что на мир на самом деле напали инопланетяне.
Орсон Уэллс в постановке 1938 года «Война миров»
Программа имитировала трансляцию новостей, и Уэллс, как ее ведущий, с захватывающими дух подробностями описал вторжение инопланетян и атаку на Нью-Джерси. Программа включала новостные репортажи и рассказы очевидцев и звучала настолько реально, что слушатели запаниковали из-за того, что они воспринимали как реальное событие. Когда правда вышла наружу, обманутые верующие были возмущены.
Фильмы: «Гражданин Кейн»
Несмотря на то что передача вызвала гнев некоторых его слушателей, она укрепила статус Уэллса как гения, и его таланты быстро привлекли внимание Голливуда. В 1940 году Уэллс подписал контракт на сумму 225 000 долларов с RKO на написание сценария, постановку и продюсирование двух фильмов. Сделка давала молодому режиссеру полный творческий контроль, а также процент от прибыли, и на тот момент была самой прибыльной сделкой, когда-либо заключенной с непроверенным режиссером. Уэллсу было всего 24 года.
Успех пришел не сразу. Уэллс начал, а затем прекратил попытку адаптировать «Сердце тьмы» Джозефа Конрада для большого экрана. Смелость, стоявшая за этим проектом, меркла по сравнению с тем, что стало настоящим дебютным фильмом Уэллса «Гражданин Кейн» (1941).
Орсон Уэллс и Рут Уоррик в фильме 1941 года «Гражданин Кейт». Фото: Global Look Press
Созданный по образцу жизни и деятельности издательского магната Уильяма Рэндольфа Херста, фильм рассказывает историю газетчика Чарльза Фостера Кейна (его играет Уэллс), прослеживая его приход к власти и возможную коррупцию в результате этой власти. Фильм возмутил Херста, который отказался допустить упоминание о фильме ни в одной из своих газет и помог снизить разочаровывающие кассовые сборы фильма.
Но «Гражданин Кейн» был революционным произведением искусства. В фильме, который был номинирован в общей сложности на девять премий «Оскар» (получив победу за лучший сценарий), Уэллс применил ряд новаторских приемов, включая использование кинематографии с глубоким фокусом, чтобы представить все объекты в кадре с четкими деталями. Уэллс также закрепил внешний вид фильма с помощью снимков под низким углом и рассказал его историю с разных точек зрения.
Это был только вопрос времени, когда гений «Гражданина Кейна» будет восхвален. Сейчас это считается одним из величайших фильмов, когда-либо снятых.
Второй фильм Уэллса для RKO, «Великолепные Амберсоны» (1942), был гораздо более простым проектом, который помог Уэллсу сбежать из Голливуда. Ближе к концу съемок Уэллс ненадолго съездил в Рио-де-Жанейро, чтобы снять документальный фильм. Вернувшись, он обнаружил, что RKO самостоятельно отредактировала концовку фильма.
Афиша фильма 1942 года «Великолепные Амберсоны»
Уэллс, который отрекся от фильма, пришел в ярость. Последовала ожесточенная перепалка по связям с общественностью между режиссером и RKO, и Уэллс, успешно сыгранный RKO как человек, с которым трудно работать и который не ценит бюджеты, так по-настоящему и не оправился.
Более поздние годы: «Незнакомец» и «Макбет»
На несколько лет Уэллс застрял в Голливуде. Он женился на «богине любви» Рите Хейворт в 1943 году и снялся в экранизации «Джейн Эйр», которая дебютировала в Соединенных Штатах в феврале следующего года. Затем Уэллс снял «Незнакомца» (1946) и «Макбета» (1948), но в Калифорнии он пробыл недолго; в том же году, когда он снял «Макбета», он развелся с Хейворт и начал то, что было равносильно 10-летнему добровольному изгнанию из Голливуда.
Позже он снялся в таких фильмах, как «Третий человек» (1949) и снял другие проекты, включая «Отелло» (1952) и «Мистер Аркадин» (1955). Он вернулся в Голливуд в 1958 году, чтобы снять фильм «Прикосновение зла», который собрал низкие кассовые сборы, и получил еще один успех благодаря экранизации романа Франца Кафки «Испытание» (1962).
Орсон Уэллс в роли Отелло в одноименном фильме 1952 года. Фото: Global Look Press
Тяжелые времена преследовали Уэллса на протяжении большей части 1970-х годов. Проблемы со здоровьем доминировали в его жизни, многие из них были вызваны растущим ожирением: в какой-то момент режиссер перевалил за 400 фунтов.
В последнее десятилетие своей жизни Уэллс продолжал оставаться занятым. Среди его многочисленных проектов он был представителем Paul Masson wine, снялся в телесериале «Подрабатывая» и снял документальный фильм «Снимая Отелло» (1979) о создании своего фильма 1952 года.
Орсон Уэллс в фильме «Познакомьтесь со своим кроликом» (1972). Фото: Global Look Press
К концу его жизни Уэллс, казалось, помирился с Голливудом. В 1975 году он получил награду Американского института кино за пожизненные достижения, а в 1985 году был удостоен премии Д.В. Гриффита Гильдии режиссеров Америки, высшей награды организации.
Орсон Уэллс в 1970-е годы. Фото: соцсети
Смерть
Свое последнее интервью он дал 10 октября 1985 года, всего за два часа до своей смерти, когда появился на шоу Мерва Гриффина. Вскоре после возвращения в свой дом в Лос-Анджелесе у него случился сердечный приступ, и он скончался.
Личная жизнь
Орсон Уэллс был женат трижды в своей жизни. Впервые он женился на Вирджинии Николсон в 1934 году. У них был один ребенок, Кристофер. Однако пара развелась в 1940 году, так как Уэллс изменял Николсон. Орсон Уэллс снова женился в 1943 году на Рите Хейворт. У этой пары родился один ребенок, Ребекка. Эта пара развелась в 1947 году.
В 1955 году Уэллс снова женился на Паоле Мора. У этой пары родился общий ребенок Беатрис. Эта пара оставалась в браке до смерти Уэллса. Однако было известно, что в то же время он находился в романтических отношениях с Оей Кодар.
Орсон Уэллс, Паола Мора и их дочь Беатрис. Фото: соцсети