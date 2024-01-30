Как режиссер Виталий Бабенко, снимающий жизнь, стал главным героем своей собственной мелодрамы

Карьера режиссера

1991 год ознаменовался для Виталия первой главной ролью. Бабенко появился в мелодраме «Уставшие», а затем стал двигаться по пути режиссера.

Первым проектом, вышедшим из-под руки талантливого парня, стал короткометражный фильм «Кремлевский треугольник», посвященный истории нашей страны.

В 1995 году его работа «Кукольный дом», снятая годом ранее, получила приз за лучшую режиссуру на театральном московском фестивале.

На волнах этого успеха Бабенко начинает работать режиссером на телевидении, где задерживается на целых 8 лет. Там он снимает рекламу, видеоклипы, передачи. Одним из его ранних и самых знаменитых проектов стала программа «33 квадратных метра».

Сериал о семье Звездуновых стал юмористическим прорывом для российского телезрителя.