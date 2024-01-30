Как режиссер Виталий Бабенко, снимающий жизнь, стал главным героем своей собственной мелодрамы

Детство и юность
Свою жизнь Виталий Владимирович Бабенко начал 9 июня 1963 года в Томске. О том, чтобы стать режиссером, талантливый юноша задумался еще в детстве. Когда Виталий окончил школу, он подал документы сразу в два вуза и получил образование на факультете режиссуры во ВГИКе, а также прошел актерский курс режиссерского факультета в ГИТИСе.
В 1984 году Бабенко начал сниматься в небольших ролях в кино, изучая параллельно телережиссуру. Через 4 года молодой человек окончил высшие режиссерские курсы при Гостелерадио СССР.
В фильмографии Бабенко несколько ролей в кино. Фото: кадр из фильма «Умирать не страшно»
Карьера режиссера
1991 год ознаменовался для Виталия первой главной ролью. Бабенко появился в мелодраме «Уставшие», а затем стал двигаться по пути режиссера.
Первым проектом, вышедшим из-под руки талантливого парня, стал короткометражный фильм «Кремлевский треугольник», посвященный истории нашей страны.
В 1995 году его работа «Кукольный дом», снятая годом ранее, получила приз за лучшую режиссуру на театральном московском фестивале.
На волнах этого успеха Бабенко начинает работать режиссером на телевидении, где задерживается на целых 8 лет. Там он снимает рекламу, видеоклипы, передачи. Одним из его ранних и самых знаменитых проектов стала программа «33 квадратных метра».
Сериал о семье Звездуновых стал юмористическим прорывом для российского телезрителя.
Виталия Бабенко называют «жизненным» режиссером. Фото: kino-teatr.ru
Вместе с Леонидом Коноваловым Виталий снял свой первый телесериал «Любовь моя» в 2005 году. Речь шла о сводных брате и сестре, которые были озабочены квартирным вопросом, но потом поняли, что не могут друг без друга.
Затем на экраны вышел сериал «Рыжая», который побил все рейтинги по популярности. История о девочке Тасе, мечтавшей заниматься музыкой, но потерявшей зрение из-за нелепой выходки «богатенького наследника», полюбилась зрителям.
В последующие годы стали появляться новые работы режиссера, а в 2014-м он самостоятельно, без сорежиссеров, снял фильм «Дорога домой». На главную роль военного Бабенко пригласил Антона Макарского.
В 2015 году Виталий снова взял Антона Макарского в сериал «Деревенский роман». Актер воплотил образ основного персонажа — Арсения, трудящегося на ферме, куда приезжает столичная красотка. Между ними сначала возникли очень напряженные отношения, но потом пробежала искра.
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Его фильмы нравятся российскому зрителю. Фото: kino-teatr.ru
В 2016–2017 годы вышли несколько спортивных драм, снятых Бабенко, а в 2017 году Виталий представил зрителям новый сериал «Уроки счастья».
В 2018 году на экранах канала «Россия 1» появился многосерийный фильм режиссера «На пороге любви», рассказывающий истории простых людей во время Второй мировой войны.
Личная жизнь
Когда Виталий познакомился со своей будущей женой Аленой, она училась на пятом курсе Томского госуниверситета. Почти сразу отношения стали серьезными, и девушка переехала в Москву, став супругой режиссера.
Алена Бабенко ушла от мужа, забрав сына. Фото: соцсети
В 1992 году в семье случилось пополнение, родился сын Никита. Во многом благодаря супругу Алена поступила во ВГИК и вскоре стала популярной киноактрисой.
Наибольшую известность ей принес фильм «Водитель для Веры». Это немного пошатнуло семейные связи. Но когда у жены Бабенко завязался роман с коллегой Александром Домогаровым, брак развалился.
Несмотря на то что с актером отношения у женщины не сложились, к мужу она не вернулась.
Виталий не комментировал свою личную жизнь, и сейчас держит ее в тайне от прессы.
Сын режиссера с юности увлекался фотографией, окончил ВГИК и устроился работать оператором. В 2015 году у Никиты и его жены родился сын Теодор. Таким образом Виталий Бабенко стал дедушкой.
Сын режиссера выучился на оператора. Фото: соцсети
Виталий Бабенко в настоящее время
Виталий Бабенко продолжает активно работать и выпускать все новые проекты. 2023 год ознаменовался выходом 4-серийной мелодрамы «Заговор на одиночество». История о простой деревенской женщине, которая отчаялась быть счастливой в личной жизни. Но ее жизнь меняется, когда на горизонте появляется строитель Виктор.
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