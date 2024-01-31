Путь от юриста до выдающегося американского писателя и кинопродюсера: кто такой Джон Гришем

Биография и ранняя карьера

Джон Гришем младший родился 8 февраля 1955 года в г. Джонсборо, шт. Арканзас. Он был вторым по старшинству среди пяти братьев и сестер и с детства увлекался чтением. В связи с работой отца, занимавшегося строительством, семья Гришема часто переезжала, пока не обосновалась в г. Саутхейвен, шт. Миссисипи. Сначала он мечтал о карьере профессионального бейсболиста и сменил ряд работ до поступления в колледж. Затем Гришем изучал бухгалтерию в Университете штата Миссисипи и юриспруденцию — в Университете Алабамы, который закончил в 1981 г.

В том же году, когда он женился на Рене Джонс, в мае, у Джона Гришема и его супруги родилось двое детей. Сначала он работал налоговым юристом, но вскоре расширил свою практику, начав защищать клиентов в судах по делам о причинении телесных повреждений и уголовных делах в Саутхейвене. В 1983 году он получил место в законодательном органе своего штата благодаря поддержке Демократической партии и работал там до конца 1980-х годов.