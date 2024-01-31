Путь от юриста до выдающегося американского писателя и кинопродюсера: кто такой Джон Гришем

Краткий обзор
Джон Гришем, родившийся 8 февраля 1955 года в Джонсборо (штат Арканзас), работал адвокатом и сотрудником законодательной власти штата Миссисипи до того, как стал автором популярных романов, включая «Фирма», «Дело Пеликана» и «Время убивать». Все эти произведения были экранизированы в успешные фильмы. После этого Гришем опубликовал целый ряд книг, среди которых «Трибуны» и «Тяжущиеся», а также участвовал в создании сценариев, как видно из фильма о бейсболе 2003 года «Микки».
Автор Джон Гришем принимает участие во втором дне Book Expo 2017, проводимом в Центре Джейкоба Джавитса, 2 июня 2017 г. – Нью-Йорк, США – Фото: Global Look Press
Биография и ранняя карьера
Джон Гришем младший родился 8 февраля 1955 года в г. Джонсборо, шт. Арканзас. Он был вторым по старшинству среди пяти братьев и сестер и с детства увлекался чтением. В связи с работой отца, занимавшегося строительством, семья Гришема часто переезжала, пока не обосновалась в г. Саутхейвен, шт. Миссисипи. Сначала он мечтал о карьере профессионального бейсболиста и сменил ряд работ до поступления в колледж. Затем Гришем изучал бухгалтерию в Университете штата Миссисипи и юриспруденцию — в Университете Алабамы, который закончил в 1981 г.
В том же году, когда он женился на Рене Джонс, в мае, у Джона Гришема и его супруги родилось двое детей. Сначала он работал налоговым юристом, но вскоре расширил свою практику, начав защищать клиентов в судах по делам о причинении телесных повреждений и уголовных делах в Саутхейвене. В 1983 году он получил место в законодательном органе своего штата благодаря поддержке Демократической партии и работал там до конца 1980-х годов.
Джон Гришем с семьей в Золотом театре на Бродвее открывается «Время убивать», 20 октября 2013 г. – Нью-Йорк, США – Фото: Global Look Press
«Фирма»
Во время судебного процесса в 1984 году Гришем услышал ужасающие подробности рассказа молодой девушки о том, как она пережила изнасилование. Это побудило адвоката начать писать роман, в котором рассматривался вопрос, сосредоточив внимание на действиях вымышленного отца и адвоката. Готовая книга «Время убивать» изначально должна была быть напечатана тиражом 5000 экземпляров издательством Wynwood Press.
В 1990 году, после ухода из политики и закрытия юридической практики, Гришем вместе со своей семьей переехал в Оксфорд, Миссисипи. Там он полностью сконцентрировался на своем новом призвании. Его следующий роман «Фирма» привлекла внимание Голливуда, а Paramount купила права на экранизацию одного из произведений более чем за полмиллиона долларов.
Книга была опубликована Doubleday, а в 1991 году роман «Фирма» попал в список бестселлеров New York Times, оставаясь там на протяжении почти 50 недель. Он стал самым продаваемым произведением года. В 1993-м экранизация появилась на экранах, главные роли исполнили Том Круз, Холли Хантер и Джин Хэкмен. Позднее издательство Dell выпустило в мягкой обложке книгу «Время убивать», которая тоже стала бестселлером.
Фото: обложка юридического триллера 1991 года американского писателя Джона Гришэма.
Подборка бестселлеров
Приступая к работе над романом «Дело о пеликанах», Гришем решил писать по книге в год, прислушавшись к совету руководителя издательства. Краткое описание «Пеликана» было опубликовано в 1992 году и возглавило список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». В последующие годы из-под его пера вышли такие произведения, как «Клиент» (1993), «Сбежавшее жюри» (1996), «Трибуны» (2003), «Игра за пиццу» (2007) и «Судебные тяжущиеся» (2011), среди многих других. Его продолжение «Время убивать», «Платановый ряд», вышло на экраны в 2013 году. Среди более поздних работ Гришема — «Серая гора» (2014), «Адвокат-мошенник» (2015) и «Свистун» (2016).
Гришем работал и в других литературных жанрах, помимо романа для взрослых, о чем свидетельствуют его документальная работа «Невинный человек: убийство и несправедливость в маленьком городке» (2006), сборник рассказов «Округ Форд» и молодежный сериал «Теодор Бун».
Хитовые экранизации
Помимо «Фирмы», многие другие произведения Гришэма также были экранизированы, включая «Дело о пеликанах» (1993), «Клиент» (1994), «Время убивать» (1996), «Камера» (1996), «Благодетель» (1997), «Вердикт за деньги» (2003) и «Рождество с неудачниками» (2004), основанное на романе Гришэма 2001 года «Пропуская Рождество». В связи с изменениями в киноиндустрии, Гришэм стал чаще обращаться к миру телевидения. В 2012 году «Фирма» была адаптирована в сериал на канале NBC.
Гришэм продолжил развивать свою любовь к бейсболу: он наблюдал за строительством нескольких бейсбольных площадок возле своего дома и стал комиссаром Малой лиги. Также он обеспечивал финансовую поддержку для южной версии Oxford American.
Фото: обложка юридического триллера 1994 года по роману Джона Гришэма 1993 года.