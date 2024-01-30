Он знал, как заставить людей смеяться: Чарли Чаплин — великий комик, гуманист и человек

Кем был Чарли Чаплин?
Считающийся одной из самых ярких звезд раннего Голливуда, Чарли Чаплин прожил интересную жизнь как в своих фильмах, так и за камерой. Он наиболее известен как символ эпохи немого кино, часто ассоциируемый с его популярным персонажем, Маленьким Бродягой; мужчина с усами, как у зубной щетки, котелком, бамбуковой тростью и забавной походкой. Чарли Чаплин был одной из первых суперзвезд кино, поднявшей индустрию так, как мало кто мог себе представить.
Чарли Чаплин. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Рожденный Чарльзом Спенсером Чаплином в Лондоне, Англия, 16 апреля 1889 года, взлет Чаплина к славе — это настоящая история перехода из грязи в князи. Его отец, известный выпивоха, бросил Чаплина, его мать и его старшего сводного брата Сидни вскоре после рождения Чаплина. Таким образом, Чаплин и его брат остались на попечении их матери, водевильной певицы из мюзик-холла, известной под сценическим псевдонимом Лили Харли.
Мать Чаплина, которая позже страдала серьезными психическими расстройствами и была помещена в психиатрическую лечебницу, смогла содержать свою семью в течение нескольких лет. Но в спектакле, который должен был привлечь внимание к ее младшему сыну, Ханна необъяснимым образом потеряла голос в середине шоу, что побудило менеджера-постановщика вытолкнуть пятилетнего Чаплина, которого он слышал поющим, на сцену, чтобы заменить ее.
Чаплин зажигал публику, поражая их своим естественным присутствием и комедийным ракурсом (в какой-то момент он подражал надтреснутому голосу своей матери). Но этот эпизод означал конец для Ханны. К ней так и не вернулся певческий голос, и в конце концов у нее закончились деньги. На какое-то время Чаплину и Сидни пришлось построить для себя новый временный дом в суровых лондонских работных домах.
Чарли Чаплин без грима в молодости. Фото: соцсети
Начало карьеры
В 1897 году Чарли смог стать участником танцевальной группы «Восемь ланкаширских парней» в качестве конферансье. Карьера Чарли уже завоевал популярность среди «восьми ланкаширских парней» как исполнитель чечетки, когда в возрасте 12 лет ему представился шанс выступить на сцене, исполнив роль «Билли», мальчика-пажа. Затем он продолжил карьеру, сыграв небольшую роль в «Шерлоке Холмсе» Уильяма Галетта.
«Я (был) продавцом газет, печатником, изготовителем игрушек, помощником врача и т.д. Но во время этих профессиональных отклонений я никогда не упускал из виду свою конечную цель — стать актером, — позже рассказывал Чаплин. — Итак, в перерывах между работой я начищал обувь, чистил одежду, надевал чистый воротничок и периодически звонил в театральное агентство».
После этого Чарли Чаплин начал свою карьеру комика с водевиля «Цирка Кейси». Это был 1908 год, когда он присоединился к репертуарной труппе Фреда Карно в составе труппы пантомимы. Именно здесь статус Чарли Чаплина быстро возрос до статуса звезды и в конечном итоге привел его в Соединенные Штаты Америки. Его образ Пьяного в скетче «Ночь в английском мюзик-холле» сразу же имел успех у американской публики. Здесь на него обратил внимание кинопродюсер Мак Сеннетт, который подписал с Чаплином контракт на 150 долларов в неделю.
Карьера в кино
В 1912 году Чарли предложили контракт на съемку кинофильма. Чарли согласился предстать перед камерами, когда присоединился к Mack Sennett и Keystone Film Company. Это был первый вход Чарли Чаплина в мир кино. Первым экранным персонажем, которого он изобразил, стал денди-наемник, который, как утверждают историки, не раскрыл свои таланты в лучшем свете. Затем Сеннет приказал ему придумать изображение, которое лучше смотрелось бы на экране.
Это был момент, когда родились культовые слишком маленькое пальто, слишком большие брюки, мягкие туфли и потертые дерби, дополненные усами Чарли Чаплина. Он также использовал трость в качестве универсального реквизита, чтобы завершить свой образ. В конечном итоге это породило его экранное альтер-эго «Маленький бродяга» в его втором фильме Keystone «Детские автогонки в Венеции».
Чарли Чаплин в фильме 1914 года в фильме «Детские автогонки в Венеции». Фото: кадр из фильма
В течение следующего года Чаплин снялся в 35 фильмах, в том числе в «Проколотом романе Тилли», первой полнометражной комедии. В 1915 году Чаплин покинул Сеннетта, чтобы присоединиться к Essanay Company, которая согласилась платить ему 1250 долларов в неделю. Именно с Эссаней Чаплин, который к этому времени нанял своего брата Сидни в качестве бизнес-менеджера, прославился.
За свой первый год работы в компании Чаплин снял 14 фильмов, включая «Бродягу» (1915). Обычно считающаяся первой классической работой актера, история утверждает персонажа Чаплина как неожиданного героя, когда он спасает дочь фермера от банды грабителей.
Чарли Чаплин и Эрнест Ван Пелт в фильме «Бродяга» 1915 года. Фото: кадр из фильма
К 26 годам Чаплин, всего на три года оторванный от своих водевильных дней, был суперзвездой. Он перешел в the Mutual Company, которая платила ему колоссальные 670 000 долларов в год. Эти деньги сделали Чаплина богатым человеком, но, похоже, не помешали его творческому порыву. С Mutual он создал одни из своих лучших работ, в том числе «Час ночи» (1916), «Каток» (1916), «Бродяга» (1916) и «Легкая улица» (1917).
Благодаря своей работе Чаплин стал известен как изнурительный перфекционист. Его любовь к экспериментам часто означала бесчисленное количество дублей, и для него не было редкостью заказывать переделку всего сета. Для него не было ничего необычного в том, что, начав съемки с одним из ведущих актеров, он понимал, что допустил ошибку при подборе актеров, и начинал все сначала с кем-то новым.
Но результаты было трудно опровергнуть. В 1920-е годы карьера Чаплина расцвела еще больше. За десятилетие он снял несколько знаковых фильмов, в том числе «Малыш» (1921), «Пилигрим» (1923), «Женщина в Париже» (1923), «Золотая лихорадка» (1925), фильм, которым Чаплин позже скажет, что хотел, чтобы его запомнили, и «Цирк» (1928). Последние три были выпущены United Artists, компанией, соучредителем которой Чаплин был в 1919 году вместе с Дугласом Фэрбенксом, Мэри Пикфорд и Д.В. Гриффитом.
Чарли Чаплин в фильме «Золотая лихорадка». Фото: кадр из фильма 1925 года
Более поздние фильмы
Чаплин продолжал создавать интересные и увлекательные фильмы и в 1930-е годы. В 1931 году он выпустил альбом City Lights, имевший успех у критиков и коммерческий успех, в который вошла музыка, написанная самим Чаплином.
Большее признание получил роман «Современные времена» (1936) — едкий комментарий о состоянии мировой экономической и политической инфраструктуры. Фильм, в который был включен звук, был, отчасти, результатом 18-месячного мирового турне, которое Чаплин совершил между 1931 и 1932 годом, поездки, во время которой он стал свидетелем серьезных экономических проблем и резкого роста национализма в Европе и других местах.
Чарли Чаплин (справа) в гостях у Уинстона Черчилля в поместье Чартвелл, Вестерхэм, графство Кент. Фото: Global Look Press
Чаплин высказался еще громче в «Великом диктаторе» (1940), в котором демонстративно высмеивал правительства Гитлера и Муссолини.
«Я хочу увидеть возвращение порядочности и доброты, — сказал Чаплин во время выхода фильма. — Я просто человек, который хочет видеть в этой стране настоящую демократию...»
Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор» (1940). Фото: кадр из фильма
Но Чаплин не был принят всеми. Его романтические связи привели к его осуждению некоторыми женскими группами, что, в свою очередь, привело к тому, что ему запретили въезд в некоторые штаты США. Когда наступила эпоха холодной войны, Чаплин не стал сдерживать свой пыл от несправедливостей, которые, как он видел, происходили во имя борьбы с коммунизмом в его приемной стране Соединенных Штатах.
Вскоре Чаплин подвергся критике со стороны правых консерваторов штата Миссисипи. Они настаивали на его депортации из страны. И после поездки в Великобританию в 1952 году ему было запрещено возвращаться в США, пока он не докажет «моральную состоятельность». Разгневанный Чаплин попрощался с Соединенными Штатами и поселился на небольшой ферме в Корсье-сюр-Веве, Швейцария.
Последние годы и смерть
Чарли Чаплин, 1977 год. Одно из последних фото. Фото: соцсети
Приближаясь к концу своей жизни, Чаплин совершил последний визит в Соединенные Штаты в 1972 году, когда ему была вручена почетная награда Американской киноакадемии за «неисчислимый эффект, который он оказал в превращении кино в искусство этого века». В 1972 году он также получил звезду на голливудской «Аллее славы». В 1973 году он получил премию Американской киноакадемии в категории «Лучшая музыка, оригинальная драматическая партитура» за фильм «В центре внимания».
Поездка состоялась всего через пять лет после последнего фильма Чаплина «Графиня из Гонконга» (1967), первого и единственного цветного фильма режиссера. Несмотря на актерский состав, в который входили Софи Лорен и Марлон Брандо, фильм плохо зарекомендовал себя в прокате. Его последнее публичное выступление состоялось в 1975 году, когда он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.
Чаплин умер в возрасте 88 лет естественной смертью 25 декабря 1977 года в своем доме в Веве, Швейцария. Его похороны были небольшой частной англиканской церемонией согласно его желанию. В 1978 году труп Чаплина был украден из могилы и не был найден в течение трех месяцев; его перезахоронили в склепе, окруженном цементом.
Жены и дети
Чаплин стал не менее известен своей жизнью за кадром. Его романы с актрисами, у которых были роли в его фильмах, были многочисленными. Некоторые, однако, закончились лучше, чем другие.
В 1918 году он быстро женился на 16-летней Милдред Харрис. Брак продлился всего два года.
В 1924 года он женился на Лите Грей. Она была шестнадцатилетней звездой в его фильме «Золотая лихорадка», оказалась для него искушением и забеременела, была вынуждена выйти замуж за Чаплина и потерять роль в его фильме. Говорили, что он женился на Лите, чтобы не попасть в тюрьму, и из-за давления со стороны ее матери, и в своей автобиографии он почти не упомянул ее. В результате этого брака у Чаплина появились двое сыновей — Чарльз-младший и Синди. Брак также был недолгим, так как пара довольно шумно развелась в 1927 году.
Чарли Чаплин и Полетт Годдард, 5 августа 1970 года. Фото: Global Look Press
После этого Чарли ухаживал за Полетт Годдард, которая снялась в ряде его постановок. В 1936 году они поженились, брак просуществовал до 1942 года. За этим последовал неприятный иск об установлении отцовства с другой актрисой, Джоан Барри, в ходе которого тесты доказали, что Чаплин не был отцом ее дочери, но присяжные все равно обязали его выплачивать алименты.
В жизни Чарли было много молодых девушек, но его единственной настоящей любовью была Уна О'Нил — дочь драматурга Юджина О'Нила. Ему было пятьдесят четыре, ей восемнадцать. Разница в возрасте у пары составляла 36 лет, что привлекло большое внимание средств массовой информации. У них было восемь детей, и они так и не развелись. Брак оказался счастливым, в результате родилось восемь детей.
Чарли Чаплин с женой Уне О'Нил и детьми. Фото: соцсети