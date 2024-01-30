Он знал, как заставить людей смеяться: Чарли Чаплин — великий комик, гуманист и человек

Ранняя жизнь

Рожденный Чарльзом Спенсером Чаплином в Лондоне, Англия, 16 апреля 1889 года, взлет Чаплина к славе — это настоящая история перехода из грязи в князи. Его отец, известный выпивоха, бросил Чаплина, его мать и его старшего сводного брата Сидни вскоре после рождения Чаплина. Таким образом, Чаплин и его брат остались на попечении их матери, водевильной певицы из мюзик-холла, известной под сценическим псевдонимом Лили Харли.

Мать Чаплина, которая позже страдала серьезными психическими расстройствами и была помещена в психиатрическую лечебницу, смогла содержать свою семью в течение нескольких лет. Но в спектакле, который должен был привлечь внимание к ее младшему сыну, Ханна необъяснимым образом потеряла голос в середине шоу, что побудило менеджера-постановщика вытолкнуть пятилетнего Чаплина, которого он слышал поющим, на сцену, чтобы заменить ее.

Чаплин зажигал публику, поражая их своим естественным присутствием и комедийным ракурсом (в какой-то момент он подражал надтреснутому голосу своей матери). Но этот эпизод означал конец для Ханны. К ней так и не вернулся певческий голос, и в конце концов у нее закончились деньги. На какое-то время Чаплину и Сидни пришлось построить для себя новый временный дом в суровых лондонских работных домах.