«Я увидел эту боль, уязвимость, эту нежность»: ступени творчества Джелли Ролла — певца с трудной судьбой

«Спаси меня» и восхождение к кантри-славе

Написанная и размещенная на YouTube в течение двух дней в мае 2020 года, Save Me была одной из первых песен Джелли Ролл, выпущенных без каких-либо элементов рэпа. Благодаря своей сугубо личной теме преодоления безнадежности, не говоря уже о впечатляющем вокале певицы, песня привлекла внимание музыкальных руководителей.

«Я увидел эту боль, уязвимость, эту нежность», — сказал Джон Лоба, президент звукозаписывающего лейбла BMG в Нэшвилле. — Мне понравился его вокал. Я просто сказал: «Это песня в стиле кантри». Я был убежден, что его повествование, его сердце и его бренд будут приняты нашим жанром».

Джелли Ролл подписали контракт с BMG, среди клиентов которой также такие исполнители кантри-хэви-хитов, как Джейсон Олдин, Дастин Линч и Лейни Уилсон. Вскоре певец начал добиваться все большего успеха в мейнстриме. В сентябре 2021 года он выпустил свой первый крупный студийный альбом Ballads of the Broken, в который вошли синглы «Ходячий мертвец» и «Сын грешника». Последний дебютировал в кантри-чарте в марте 2022 года и достиг первой строчки 10 месяцев спустя, в январе 2023 года.

9 ноября 2021 года Джелли Ролл дебютировали в знаменитом Grand Ole Opry в Нэшвилле и начали заявлять о себе как о восходящей звезде кантри. К февралю 2023 года он провел 25 недель на вершине чарта начинающих исполнителей Billboard — это самый высокий показатель в истории. Вскоре после этого, в апреле, он выиграл три премии CMT Music Awards, в том числе «Лучшее мужское видео года» за песню «Сын грешника». Он также начал крестильный тур по 44 городам Соединенных Штатов.

В июне 2023 года Джелли Ролл выпустили еще один студийный альбом, Whitsitt Chapel, который быстро поднялся до третьего места в Billboard 200 и включал обновленную версию песни Save Me с Уилсоном. Они вдвоем исполнили этот трек на церемонии вручения премии ACM Awards и во время финала сезона телевизионного певческого конкурса American Idol.

В сентябре 2023 года Джелли Ролл получили пять номинаций на премию CMA Awards, которая считается самой большой наградой в области музыки кантри. Среди номинаций были «Лучший вокалист года» и «Новый артист года».

«Просто быть признанным моими коллегами и отраслью за проделанную нами работу — это потрясающе, особенно для моих сотрудников, это победа для всех проигравших и забытых», — сказал он.

Джелли Ролл действительно победил в номинации «Новый артист года» на ежегодной церемонии 8 ноября в Нэшвилле и дал два живых выступления в завершение шоу.

Кроме того, его эмоциональная вступительная речь стала вирусной из-за своего вдохновляющего послания.