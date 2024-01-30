«Я увидел эту боль, уязвимость, эту нежность»: ступени творчества Джелли Ролла — певца с трудной судьбой

Кто такой Джелли Ролл?
Джелли Ролл — многожанровый певец и автор песен, известный такими хитами, как «Сын грешника», «Спаси меня» и «Сделай одолжение». Не побоявшись принять образ аутсайдера, он преодолел бурную юность и раннюю зрелость, которые включали несколько тюремных сроков, чтобы осуществить свои музыкальные мечты.
Это бурное прошлое помогло вдохновить некоторые из его самых популярных песен. Хотя он начинал с рэпа и хип-хопа, уроженец Теннесси стал восходящей звездой кантри-музыки. В апреле 2023 года он выиграл три премии CMT Music Awards, а в ноябре этого года был назван новым артистом года по версии CMA.
Джелли Ролл выступает на слушаниях Сенатского комитета по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам. в офисном здании Сената Дирксена в Вашингтоне, округ Колумбия. 11 января 2024 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Джелли Ролл, настоящее имя которого Джейсон Брэдли Дефорд, родился 4 декабря 1984 года в Нэшвилле, штат Теннесси, и вырос в городском районе Антиохия. Его отец, Гораций (Бадди) Дефорд, управлял оптовым мясным бизнесом и подрабатывал букмекером. У Джелли Ролл также есть трое старших сводных братьев и сестер: братья Роджер и Скотт, а также сестра по имени Шелби.
Мать Джелли Ролла дала ему прозвище, а теперь и сценический псевдоним, в юности, потому что он был «пухлым ребенком». Певец сказал, что его мать, имя которой не разглашается, была причиной, по которой он впервые влюбился в музыку и стал хорошим рассказчиком.
Примерно в возрасте 9 или 10 лет он написал свою первую рэп-песню.
«Я просто помню, как подумал: «Я хочу создавать музыку, которая заставляет людей чувствовать то же, что эта музыка заставляет чувствовать мою маму», — сказал он в интервью the Bobby Bones Show в мае 2022 года.
Дойдя до восьмого класса, он начал раздавать микстейпы со своей музыкой на школьной парковке.
Родители Джелли Ролла развелись, когда ему было 13. После этого Джелли Ролл почувствовал ответственность за заботу о своей маме.
Джелли Ролл поддерживал тесные отношения со своим отцом, который умер от рака в марте 2019 года. Певец считает, что Бадди научил его «ненавидеть расизм» и «вести себя как мужчина».
Джелли Ролл в начале карьеры. Фото: соцсети
Тюрьма
Джелли Ролл впервые был арестован, когда ему было 14 лет, и в документальном фильме 2023 года «Джелли Ролл: спаси меня» выяснилось, что он 40 раз попадал в тюрьму за различные правонарушения. Одним из самых серьезных обвинений было ограбление при отягчающих обстоятельствах, когда ему было 16 лет. Ему предъявили обвинение как взрослому, и ему грозило до 20 лет тюремного заключения, хотя в конечном итоге он отсидел в тюрьме чуть больше года и получил более семи лет условно.
«Я не достиг своего последнего скачка роста. С меня взяли деньги, когда я был взрослым, задолго до того, как я смог купить пиво, снять квартиру, достать пачку сигарет, — сказал он Billboard. — Я чувствую, что система правосудия в тот момент как бы остановила меня на моем единственном заданном пути».
Из-за политики абсолютной нетерпимости штата Теннесси к насильственным преступникам обвинение певцу все еще предъявлено. В результате он не может голосовать, быть волонтером в некоммерческих организациях или владеть огнестрельным оружием.
Сейчас певец посещает реабилитационные центры, чтобы помогать обучать и вдохновлять других людей, борющихся с зависимостью.
В возрасте 23 лет Джелли Ролл попал в тюрьму за торговлю запрещенными веществами. Он был в тюрьме 22 мая 2008 года, когда узнал от тюремного охранника, что стал отцом. Он считает рождение своей дочери Бейли катализатором, который перевернул его жизнь.
«Это как путешествие по дороге в Дамаск из Библии, — сказал он подкастеру Джо Рогану. — Я сразу подумал: «Я должен что-то сделать. Я должен бросить это дерьмо. Я должен во всем разобраться».
Вскоре после этого Джелли Ролл был переведен в учебное подразделение и получил аттестат зрелости в тюрьме. Он был освобожден в 2009 году.
Джелли Ролл. Фото: соцсети
Зарождение рэпа и хип-хопа
С 2010 по 2015 год Джелли Ролл жил в фургоне, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы зарабатывать на жизнь музыкой. Вскоре после своего освобождения из тюрьмы он загрузил на YouTube видеоклип под названием «10 Minute Freestyle», в котором он читает рэп в стиле фристайл о своем тюремном заключении и других элементах своего прошлого.
Видео привлекло внимание рэпера Лила Уайта, который основывал свой собственный звукозаписывающий лейбл и хотел сотрудничать с Джелли Роллом для выпуска альбома 2011 года Year Round. Эти двое работали над проектом с коллегой-рэпером BPZ и называли себя SNO.
Джелли Ролл сказал, что Уайт был одним из первых артистов, осознавших, что у него есть потенциал как у певца.
«Я никогда не забуду, как Уайт посмотрел на меня и сказал: «Это то, что тебе нужно сделать», — сказал он HipHopDX. — Я ничего не смыслил в музыке, поэтому подумал: «Нет, я просто гармонизирую». Теперь я знаю, что такое гармония, и это противоположно тому, что я делал».
В 2011 году альбом Джелли Ролл с рэпером из Нэшвилла Haystakом под названием Strictly Business занял скромную 67-ю строчку в чарте Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Он снова сотрудничал с Вайтом над альбомом 2013 года No Filter, который занял 17-ю строчку в чарте лучших рэп-альбомов. Затем, в 2017 году, он стал партнером своего друга Struggle Дженнингса в создании рэп-альбома под названием Waylon & Willie, названного в честь Уэйлона Дженнингса, отчима Struggle, и Вилли Нельсона. Пара превратила альбом в серию, выпустив еще три альбома в течение следующих трех лет.
Джелли Ролл иногда пел на этих альбомах, но не решался делать это на протяжении всего трека. Это изменилось бы после того, что стало одной из его лучших песен.
Джелли Ролл на сцене. Фото: Global Look Press
«Спаси меня» и восхождение к кантри-славе
Написанная и размещенная на YouTube в течение двух дней в мае 2020 года, Save Me была одной из первых песен Джелли Ролл, выпущенных без каких-либо элементов рэпа. Благодаря своей сугубо личной теме преодоления безнадежности, не говоря уже о впечатляющем вокале певицы, песня привлекла внимание музыкальных руководителей.
«Я увидел эту боль, уязвимость, эту нежность», — сказал Джон Лоба, президент звукозаписывающего лейбла BMG в Нэшвилле. — Мне понравился его вокал. Я просто сказал: «Это песня в стиле кантри». Я был убежден, что его повествование, его сердце и его бренд будут приняты нашим жанром».
Джелли Ролл подписали контракт с BMG, среди клиентов которой также такие исполнители кантри-хэви-хитов, как Джейсон Олдин, Дастин Линч и Лейни Уилсон. Вскоре певец начал добиваться все большего успеха в мейнстриме. В сентябре 2021 года он выпустил свой первый крупный студийный альбом Ballads of the Broken, в который вошли синглы «Ходячий мертвец» и «Сын грешника». Последний дебютировал в кантри-чарте в марте 2022 года и достиг первой строчки 10 месяцев спустя, в январе 2023 года.
9 ноября 2021 года Джелли Ролл дебютировали в знаменитом Grand Ole Opry в Нэшвилле и начали заявлять о себе как о восходящей звезде кантри. К февралю 2023 года он провел 25 недель на вершине чарта начинающих исполнителей Billboard — это самый высокий показатель в истории. Вскоре после этого, в апреле, он выиграл три премии CMT Music Awards, в том числе «Лучшее мужское видео года» за песню «Сын грешника». Он также начал крестильный тур по 44 городам Соединенных Штатов.
В июне 2023 года Джелли Ролл выпустили еще один студийный альбом, Whitsitt Chapel, который быстро поднялся до третьего места в Billboard 200 и включал обновленную версию песни Save Me с Уилсоном. Они вдвоем исполнили этот трек на церемонии вручения премии ACM Awards и во время финала сезона телевизионного певческого конкурса American Idol.
В сентябре 2023 года Джелли Ролл получили пять номинаций на премию CMA Awards, которая считается самой большой наградой в области музыки кантри. Среди номинаций были «Лучший вокалист года» и «Новый артист года».
«Просто быть признанным моими коллегами и отраслью за проделанную нами работу — это потрясающе, особенно для моих сотрудников, это победа для всех проигравших и забытых», — сказал он.
Джелли Ролл действительно победил в номинации «Новый артист года» на ежегодной церемонии 8 ноября в Нэшвилле и дал два живых выступления в завершение шоу.
Кроме того, его эмоциональная вступительная речь стала вирусной из-за своего вдохновляющего послания.
«Есть что-то поэтичное в том, что 39-летний мужчина стал новым артистом года. Я не знаю, на каком этапе ты находишься в своей жизни или через что проходишь, но я хочу сказать тебе, чтобы ты продолжала идти вперед, детка. Я хочу сказать тебе, что успех находится по другую сторону всего этого. Я хочу сказать вам, что лобовое стекло больше зеркала заднего вида не просто так, потому что то, что находится перед вами, намного важнее того, что находится позади вас!» — сказал он.
Джелли Ролл. Фото: соцсети
Жена и дети
В 2015 году Джелли Ролл познакомился с моделью Банни Хо после его концерта в Country Saloon в Лас-Вегасе. Хотя в то время у Банни были отношения, они поддерживали связь и вскоре после этого начали встречаться. 31 августа 2016 года Джелли Ролл сделал Банни предложение во время концерта Yelawolf и Deftones, также в Лас-Вегасе. Они поженились в соседнем здании суда той же ночью.
Джелли Ролл с женой Банни. Фото: Global Look Press
Банни, которая добилась собственного успеха в качестве ведущей популярного подкаста «Тупая блондинка» с 2019 года, сыграла важную роль в семейных отношениях с Джелли Ролл. До их брака у певца было двое детей, дочь по имени Бейли Энн и сын по имени Ной Бадди, от двух разных женщин.
Узнав о рождении Бейли в мае 2008 года, находясь в тюрьме, Джелли Ролл встретил свою дочь на ее второй день рождения в 2010 году. Ее мать, которая публично известна только по имени Фелисия, сначала отказывалась пускать певицу к Бейли, пока он не сможет постоянно присутствовать в ее жизни.
Помимо того, что Банни стала мачехой Бейли, она помогла Джелли Роллу получить опеку над его дочерью после того, как Фелиция пристрастилась к наркотикам и попала в тюрьму. Несмотря на это, все они остались в дружеских отношениях, и Банни даже пригласила Фелицию сняться в эпизоде сериала «Тупая блондинка» в 2020 году.
Сейчас Бейли — подросток, она певица и автор песен, как и ее отец. Она появляется с Джелли Ролл в музыкальном клипе на песню Tears Could Talk и удивила поклонников, исполнив песню со своим отцом на живых выступлениях.
Сын Джелли Ролл, Ной, родился в августе 2016 года. Джелли Ролл обычно скрывал информацию о своем сыне из уважения к матери Ноя, Мелисе, но раскрылся во время интервью в августе 2023 года в подкасте Taste of Country Nights . «В случае с Бейли я являюсь полноправным родителем — я судья, присяжные и исполнитель, когда дело доходит до принятия решений вместе с ней, — сказал он. — И это гораздо больше похоже на совместное воспитание... На самом деле, я в гораздо большей степени просто поддерживаю [Мелису], когда дело касается моего сына, поэтому я стараюсь никогда не мешать тому, что она там строит». Банни также активно участвует в жизни Ноя и представила его фанатам в коротком видео TikTok в июле 2023 года.
Афиша выступления Джелли Ролла
Чистый капитал
Согласно данным Celebrity Net Worth, общий чистый капитал Джелли Ролла оценивается примерно в 4 миллиона долларов по состоянию на сентябрь 2023 года.