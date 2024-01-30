Качественный актер и одаренный музыкант: как Джейми Фокс добился успеха

Кто такой Джейми Фокс?
Урожденный Эрик Морлон Бишоп, Джейми Фокс стал одним из самых разносторонне одаренных артистов своего поколения. Фокс начинал на телевидении в качестве актера в фильме «В живом цвете», прежде чем в 1996 году выпустил свой собственный ситком. Затем он проявил себя как драматический актер в 2004 году за свои роли в триллере «Залог» и биографическом фильме «Рэй». Последний принес Фоксу премию «Оскар» за роль Рэя Чарльза.
Среди других его известных ролей — «Девушки мечты», «Джанго освобожденный» и «Просто милосердие». Как певец Фокс выпустил пять студийных альбомов и получил премию «Грэмми» за Blame It. Возможно, его самым известным музыкальным успехом стала совместная работа с Канье Уэстом в 2005 году над хитом Gold Digger. В апреле 2023 года Фокс был госпитализирован по нераскрытой причине неотложной медицинской помощи, но выздоровел.
Джейми Фокс — обладатель кинопремии «Оскар». Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Джейми Фокс, урожденный Эрик Марлон Бишоп, родился в Террелле, штат Техас, в семье Даррелла Бишопа и Луизы Аннет Тэлли Диксон. Даррелл принял ислам и переименовал себя в Шахида Абдулу примерно во время рождения Фокса. Его биологические родители бросили Фокса в младенчестве, поэтому бабушка и дедушка по материнской линии усыновили Фокса, когда ему было меньше года. Позже он сказал Опре Уинфри, что отчасти решение его отца уйти было религиозным.
«Он провел черту на песке: «Я мусульманин, а поскольку ты им не являешься, я не могу быть твоим отцом», — сказал Фокс в 2005 году. — Во время нашего последнего разговора, который был после смерти моей бабушки, я сказал: «Послушайте, я понимаю, что придерживаюсь вашей религии, но стоит ли из-за этого упускать жизнь вашего сына?»
С тех пор Фокс помирился со своими родителями, и Абдула прожил с ним много лет.
Джейми Фокс в юности. Фото: Global Look Press
В детстве Фокс увлекался спортом и музыкой. В средней школе Террелла он играл в баскетбол и футбол, став первым квотербеком школы, которому удалось пройти более 1000 ярдов. После окончания университета Фокс получил стипендию по классу классического фортепиано в Международном университете США в Сан-Диего, где он специализировался в области музыки.
«Ходить в эту школу было здорово для меня, — сказал Фокс Опре Уинфри, — особенно с тех пор, как я приехал из мира, где черных и белых разделяли городские железнодорожные пути... Но в университете были люди из 81 разной страны».
Именно во время учебы в колледже друзья уговорили его выступить на вечере открытого микрофона в comedy club, и началась его карьера в сфере развлечений. В то время он выбрал сценический псевдоним Джейми Фокс. Последнее имя — дань уважения комику Редду Фоксу. А первую часть имени он выбрал, потому что заметил, что женщинам-стендап-комикам отдается предпочтение в составах, поэтому он надеялся, что нейтральное в гендерном отношении имя даст ему преимущество.
Начало карьеры: телешоу «Сопутствующее» и первый альбом
Окончив колледж, Фокс переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в комедии. В 1991 году он был нанят в качестве постоянного актера в телевизионном варьете «Живой цвет». Фокс прошел прослушивание для шоу в знаменитом comedy club Laugh Factory в Западном Голливуде, где среди зрителей были актеры Джим Керри, Дженнифер Лопес, Кинан Айвори Уэйанс и Дэвид Алан Грир. Фокс ушел из «Живого цвета» в 1994 году.
Два года спустя он вернулся на телевидение в «Шоу Джейми Фокса», сыграв борющегося за выживание лос-анджелесского актера, который живет в отеле, принадлежащем его тете и дяде. Фокс был соавтором и продюсером сериала через свою компанию Foxxhole, и хотя он не показал впечатляющих результатов в рейтингах, он шел в течение пяти сезонов и помог продвинуть карьеру Фокса.
Джейми Фокс в фильме «Игрушки» 1992 года. Фото: кадр из фильма
Фокс дебютировал в кино с фильмом «Игрушки» в 1992 году вместе с Робином Уильямсом и Джоан Кьюсак. Также в 1990-е годы Фокс начал профессионально исследовать свой интерес к музыке, выпустив альбом Peep This в 1994 году. Благодаря своему традиционному плавному R & B – звучанию альбом достиг 12-й строчки в чартах R & B и хип-хопа, а песня Infatuation привлекла внимание слушателей и радиостанций.
Несмотря на более ранние роли в «Правде о кошках и собаках» (1996) и «Клубе игроков» (1998), Фокс привлек больше внимания своим первым драматическим выступлением в «Каждом воскресенье» (1998). В фильме режиссера Оливера Стоуна о профессиональной футбольной команде также снялись Аль Пачино, Кэмерон Диаз и Деннис Куэйд. Фокс использовал свой школьный футбольный опыт и дал Пачино совет, как выступать во время знаменитого монолога, который Пачино произнес перед командой в раздевалке.
Его следующей заметной ролью в кино был фильм Майкла Манна «Али» (2001), в котором он сыграл Дрю Бандини Брауна, помощника тренера легендарного боксера Мухаммеда Али, которого сыграл Уилл Смит. Позже Фокс заслужил особую похвалу за свою игру второго плана вместе с Томом Крузом в триллере Майкла Манна «Залог» (2004), в котором он сыграл таксиста, похищенного наемным убийцей (Крузом).
Роджер Эберт написал о спектакле: «Работа Джейми Фокса — это откровение. Я думал о нем с точки зрения комедии, но здесь он играет главную драматическую роль и всегда убедителен и вовлекающий ». За эту роль Фокс был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Том Круз, Джейми Фокс и Барри Шабака Хенли в фильме «Залог» (2004). Фото: Global Look Press
Премия «Оскар» за фильм «Рэй»
Фокс вышел на новый уровень славы после того, как сыграл пионера соул-музыки Рэя Чарльза в биографическом фильме 2004 года «Рэй». Фоксу пришлось заслужить одобрение самого Чарльза, прежде чем получить роль: они сыграли друг для друга блюз на двух разных фортепиано, после чего Чарльз заявил: «У парня все получилось».
Фокс похудел на 30 фунтов ради роли и даже позволил заклеить себе веки, чтобы имитировать слепоту Чарльза, процедуру, которая вызвала у него учащенное дыхание на съемочной площадке.
Джейми Фокс в фильме «Рэй» 2004 года. Фото: Global Look Press
Фокс получил награды «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, укрепив свое место в голливудском списке лучших. Он поблагодарил свою покойную бабушку по материнской линии во время своей запоминающейся и эмоциональной речи при вручении премии «Оскар»: «Она и сейчас разговаривает со мной, только теперь она разговаривает со мной в моих снах. И я не могу дождаться, когда лягу спать сегодня вечером, потому что нам есть о чем поговорить. Я люблю тебя ».
Продолжающийся успех: «Золотоискатель», «Джанго освобожденный» и роль Человека-паука
Вслед за «Рэем» Фокс взял на себя множество интересных ролей со смешанными результатами. Военный боевик «Стелс» (2005) с Джошем Лукасом и Джессикой Бил потерпел неудачу как у критиков, так и у финансистов. В том же году он получил несколько похвал критиков за свою роль морского пехотинца, служащего на Ближнем Востоке в фильме «Джарх» с Джейком Джилленхолом, но фильм не смог привлечь большую аудиторию.
Фокс также продолжил свою музыкальную карьеру, выпустив новый альбом «Непредсказуемый». Запись достигла вершины чартов поп-музыки, R & B и хип-хопа благодаря заглавным синглам DJ Play a Love Song и Can I Take You Home. На церемонии вручения премии BET Awards 2006 Фокс стал лучшим дуэтом / совместной работой с Канье Уэстом за его работу над синглом Gold Digger.
После совместной работы с Колином Фарреллом в экранизации Майклом Манном популярного полицейского шоу 1980-х «Полиция Майами» (2006) Фокс снялся в фильме «Девушки мечты» (2006) с Дженнифер Хадсон и Бейонсе в роли коварного продавца автомобилей, который становится менеджером звезды R & B Джеймса Тандера Эрли, которого играет Эдди Мерфи.
Затем его персонаж превращает бэк-вокалистов Early, Dreamettes, в полностью женскую супергруппу. Фильм частично основан на поп-группе 60-х the Supremes. Фокс был в числе лауреатов премии Гильдии киноактеров за выдающуюся игру актерского состава.
Кит Робинсон, Шерон Лил, Джейми Фокс, Дженнифер Хадсон, Аника Нони Роуз и Бейонсе в фильме 2006 года «Девушка мечты». Фото: Global Look Press
В конце 2000-х Фокс посвятил большую часть своего времени музыкальной карьере. В 2008 году он выпустил свой третий альбом Intuition, в котором, среди прочих, приняли участие Канье Уэст и Лил Уэйн. Второй сингл с альбома, Blame It, занял пятую строчку в чарте Billboard Hot 100 и первую — в чарте Billboard Hot R &B / Hip-Hop Songs. Эта хитовая песня также принесла Фоксу его первую и единственную премию «Грэмми» за лучшее R & B – исполнение дуэтом или группой с вокалом. Затем, в 2010 году, он выпустил новый альбом «Лучшая ночь в моей жизни».
Тем не менее он сохранил присутствие на экране благодаря нескольким ролям, в том числе в: триллере 2007 года «Королевство»; романтической комедии 2010 года «День святого Валентина» с Джессикой Бил и Дженнифер Гарнер; комедии 2011 года «Ужасные боссы на рабочем месте» с Джейсоном Бейтманом, Дженнифер Энистон и Кевином Спейси в главных ролях; и анимационном детском фильме 2012 года «Рио». Он также сыграл Натаниэля Эйерса в драме «Солист» (2009) с Робертом Дауни – младшим.
Джейми Фокс и Роберт Дауни – младший в фильме «Солист» (2009). Фото: GlobalLook Press
В конце 2012 года Фокс снова оказался в центре внимания Голливуда, сыграв главную роль в вестерне Квентина Тарантино «Джанго освобожденный». Он сыграл Джанго, бывшего порабощенного человека, который объединяется с охотником за головами (Кристоф Вальц), чтобы найти свою жену (Керри Вашингтон) и сразиться лицом к лицу с владельцем плантации (Леонардо Ди Каприо), у которого она в плену.
В актерский состав также вошли Сэмюэл Л. Джексон и Джона Хилл. Фокс сказал, что временами это были трудные и эмоциональные съемки из-за изображения рабства в фильме, рассказав Entertainment Weekly: «Это тяжелые съемки, когда ты на плантейшн-роу, и именно там твоих предков преследовали и убивали, и мы относились к этому с уважением».
Джейми Фокс и Леонардо Ди Каприо в фильме «Джанго освобожденный» (2012). Фото: Global Look Press
Затем Фокс снялся в боевике 2013 года «Белый дом рухнул» в роли президента Сойера, напротив Ченнинга Татума. В 2014 году он повторил предыдущие роли в «Рио-2» и «Ужасных боссах – 2», сыграл злодея Электро в «Удивительном Человеке-пауке – 2» и взял на себя роль папочки Уорбакса, как Уильям Стекс, в ремейке «Энни». В следующем году Фокс выпустил свой пятый студийный альбом Hollywood: A Story of a Dozen Roses.
Последние роли в кино: «Просто милосердие» и «Бродяги»
После перерыва на экране Фокс вновь появился в 2017 году с криминальными фильмами «Неспящий» и «Малыш-водитель». Он сыграл злодея Леона «Летучие мыши» Джефферсона в последнем фильме режиссера Эдгара Райта, а в главных ролях снялись Ансел Элгорт, Кевин Спейси и Джон Хэмм. Фокс снял персонажа Бэби Драйвера по мотивам своего друга из лос-анджелесского comedy club.
Джейми Фокс в роли Маленького Джона в фильме «Робин Гуд» (2018). Фото:Global Look Press
Фокс появился в ремейке «Робин Гуда» 2018 года в роли надежного друга главного героя Литтла Джона. В следующем году он выступил с сильным спектаклем в фильме «Просто милосердие», основанном на истории чернокожего рабочего, который был несправедливо осужден за убийство молодой белой женщины в 1986 году.
Фокс сказал, что главная роль напротив Майкла Б. Джордана была особенно значимой для него, учитывая, что его отец получил семилетнее тюремное заключение за употребление запрещенных веществ на сумму 25 долларов. Спектакль принес Фоксу номинацию на премию Гильдии киноактеров за выдающееся исполнение мужской роли второго плана.
В 2020 году Фокс исполнил главную озвучивающую роль в анимационном фильме Pixar «Душа», изобразив разочарованного джазового музыканта, который оказывается в мире бестелесных душ после впадения в кому. Фокс чувствовал личную связь с проектом, потому что его сестра, страдавшая синдромом Дауна, умерла в год выхода фильма в возрасте 36 лет. Фокс сказал: «Когда смотришь на этот фильм, это именно то, что я сейчас переживаю, — горько-сладкое чувство потери кого-то, но обретения видения радости».
Затем Фокс повторил свою роль Электро в фильме «Человек-паук: пути домой нет» (2021), действие которого происходит в кинематографической вселенной Marvel, в котором вернулись несколько актеров, изображающих Человека-паука, включая Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. У него запланированы съемки в другом фильме по комиксам — «Снова в деле», в котором он сыграет главную роль антигероя. Даты выхода фильма пока нет, производство которого еще не началось.
В августе 2023 года Фокс появился в комедийном фильме с рейтингом R «Отвязные дворняги», в котором он и Уилл Феррелл сыграли голоса двух бездомных собак, которые работают вместе, чтобы отомстить нерадивому владельцу собаки. Фокс записал выступление до того, как у него возникли недавние проблемы со здоровьем, и это стал его первый фильм, выпущенный после госпитализации.
Постер фильма «Отвязные дворняги» 2023 года
Личная жизнь: дочери, отношения и здоровье
У Фокса две дочери. Его первая дочь, актриса и певица Коррин Фокс, родилась у его тогдашней подруги Конни Клайн в 1994 году. Его вторая дочь, Анелиз, родилась в 2019 году. В интервью журналу People в 2017 году Фокс рассказал о воспитании дочери в Голливуде: «В этот бизнес иногда может дойти до безумия, но моя дочь, она просто невероятна».
Джейми Фокс с дочкой Коринн. Фото: Global Look Press
Однако Фокс никогда не был женат; он сказал: «Традиционный образ жизни с 2,5 детьми, деревянными панелями на универсале и коттедже, я не думаю, что это было для меня». Однако он не чурался романтических отношений. Фокс познакомился с актрисой Кэти Холмс спустя некоторое время после ее разрыва с Томом Крузом в 2012 году, хотя они много лет хранили молчание о своих отношениях. В августе 2019 года сообщалось, что пара рассталась.
У Фокса время от времени возникали проблемы с законом. Он был арестован в 2003 году после ссоры с охранниками в казино Нового Орлеана, в результате чего получил два года условно. В 2018 году женщина обвинила актера в нападении на нее после того, как она отказалась вступить с ним в сексуальную связь в 2002 году. Фокс назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что подаст в суд на своего обвинителя.
В прошлом году Фокс попал в заголовки газет, когда 12 апреля 2023 года его дочь Корин объявила, что лауреат премии «Оскар» был госпитализирован из-за нераскрытой неотложной медицинской помощи. Несмотря на сообщения СМИ и слухи в социальных сетях о том, что Фокс серьезно болен, в следующем месяце Корин объявила, что его выписали из больницы и он выздоравливает. Фокс впервые публично рассказал о своей госпитализации в июле 2023 года, заявив, что он побывал «в аду и вернулся» и что он благодарен, что остался жив.
Джейми Фокс в фильме «Похороны» 2023 года. Фото:Global Look Press