Качественный актер и одаренный музыкант: как Джейми Фокс добился успеха

В детстве Фокс увлекался спортом и музыкой. В средней школе Террелла он играл в баскетбол и футбол, став первым квотербеком школы, которому удалось пройти более 1000 ярдов. После окончания университета Фокс получил стипендию по классу классического фортепиано в Международном университете США в Сан-Диего, где он специализировался в области музыки.

«Ходить в эту школу было здорово для меня, — сказал Фокс Опре Уинфри, — особенно с тех пор, как я приехал из мира, где черных и белых разделяли городские железнодорожные пути... Но в университете были люди из 81 разной страны».

Именно во время учебы в колледже друзья уговорили его выступить на вечере открытого микрофона в comedy club, и началась его карьера в сфере развлечений. В то время он выбрал сценический псевдоним Джейми Фокс. Последнее имя — дань уважения комику Редду Фоксу. А первую часть имени он выбрал, потому что заметил, что женщинам-стендап-комикам отдается предпочтение в составах, поэтому он надеялся, что нейтральное в гендерном отношении имя даст ему преимущество.

Начало карьеры: телешоу «Сопутствующее» и первый альбом

Окончив колледж, Фокс переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в комедии. В 1991 году он был нанят в качестве постоянного актера в телевизионном варьете «Живой цвет». Фокс прошел прослушивание для шоу в знаменитом comedy club Laugh Factory в Западном Голливуде, где среди зрителей были актеры Джим Керри, Дженнифер Лопес, Кинан Айвори Уэйанс и Дэвид Алан Грир. Фокс ушел из «Живого цвета» в 1994 году.

Два года спустя он вернулся на телевидение в «Шоу Джейми Фокса», сыграв борющегося за выживание лос-анджелесского актера, который живет в отеле, принадлежащем его тете и дяде. Фокс был соавтором и продюсером сериала через свою компанию Foxxhole, и хотя он не показал впечатляющих результатов в рейтингах, он шел в течение пяти сезонов и помог продвинуть карьеру Фокса.