Качественный актер и одаренный музыкант: как Джейми Фокс добился успеха

Фокс получил награды «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, укрепив свое место в голливудском списке лучших. Он поблагодарил свою покойную бабушку по материнской линии во время своей запоминающейся и эмоциональной речи при вручении премии «Оскар»: «Она и сейчас разговаривает со мной, только теперь она разговаривает со мной в моих снах. И я не могу дождаться, когда лягу спать сегодня вечером, потому что нам есть о чем поговорить. Я люблю тебя ».

Продолжающийся успех: «Золотоискатель», «Джанго освобожденный» и роль Человека-паука

Вслед за «Рэем» Фокс взял на себя множество интересных ролей со смешанными результатами. Военный боевик «Стелс» (2005) с Джошем Лукасом и Джессикой Бил потерпел неудачу как у критиков, так и у финансистов. В том же году он получил несколько похвал критиков за свою роль морского пехотинца, служащего на Ближнем Востоке в фильме «Джарх» с Джейком Джилленхолом, но фильм не смог привлечь большую аудиторию.

Фокс также продолжил свою музыкальную карьеру, выпустив новый альбом «Непредсказуемый». Запись достигла вершины чартов поп-музыки, R & B и хип-хопа благодаря заглавным синглам DJ Play a Love Song и Can I Take You Home. На церемонии вручения премии BET Awards 2006 Фокс стал лучшим дуэтом / совместной работой с Канье Уэстом за его работу над синглом Gold Digger.

После совместной работы с Колином Фарреллом в экранизации Майклом Манном популярного полицейского шоу 1980-х «Полиция Майами» (2006) Фокс снялся в фильме «Девушки мечты» (2006) с Дженнифер Хадсон и Бейонсе в роли коварного продавца автомобилей, который становится менеджером звезды R & B Джеймса Тандера Эрли, которого играет Эдди Мерфи.

Затем его персонаж превращает бэк-вокалистов Early, Dreamettes, в полностью женскую супергруппу. Фильм частично основан на поп-группе 60-х the Supremes. Фокс был в числе лауреатов премии Гильдии киноактеров за выдающуюся игру актерского состава.