«Принудительно продадут квартиру и предоставят меньшей площади»: мать Блиновской может лишиться нынешнего жилья

Не так давно по всем новостным пабликам пронеслось известие о том, что Елену Блиновскую поместили в следственный изолятор. Суд сменил меру пресечения из-за нарушения миллионерши домашнего ареста.
После ее ареста теперь дело дошло до финансов семьи «королевы марафонов».
Елена Блиновская находится в СИЗО. Фото: Global Look Press
Мать Блиновской может лишиться своего жилья
Ее мать Нина Останина долгие годы трудилась бухгалтером, а когда вышла на пенсию, стала откладывать деньги на счет. В это время ее обеспечивал супруг, который вел свой бизнес.
За год такими образом она смогла накопить около 170 тысяч рублей. Но в один день лишилась доступа к своим деньгам из-за махинаций дочери, поскольку суд оценил их как полученные преступным путем.
Жилье женщины тоже находится под арестом, невзирая на то, что там прописаны племянники Блиновской.
Елена Блиновская не в состоянии платить по счетам. Фото: Global Look Press
Адвокат Юрий Шель рассказал Teleprogramma.pro, что может ждать семью блогерши в дальнейшем.
«В интересах детей, если они не совершеннолетние, жилье забирать не будут. Могут, конечно, продать эту квартиру, предоставить другое жилье, ухудшить жилищные условия. Но отбирать полностью не будут, потому что у нас дети не могут быть выброшены на улицу».
В то же время, по мнению адвоката, у матери Блиновской вправе забрать все за долги дочери. Конечно, без крыши над головой не оставят, но могут предложить даже комнату в коммунальной квартире.
«Принудительно могут продать квартиру и разницу в деньгах забрать в счет долга, при этом, предоставят жилье гораздо меньшей площади в том же городе и районе. Это практикуется».
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Банкротство Блиновской
В то же время сама Блиновская планирует подавать заявление, чтобы объявить себя банкротом, так как другого выхода не видит. На данный момент ее долг составляет более 1,4 млрд рублей и ежедневно увеличивается на 500 тысяч.
Все счета коуча заблокированы, поэтому оплатить задолженность она не может.
Блиновская хочет объявить себя банкротом, как и ее супруг. Фото: Global Look Press
Однако, Шель уверяет, что банкротом она себя не может объявить, потому что у нее все равно какое-то имущество и доход есть.
«Банкрот – это тот, кто полностью не может платить по счетам. А у нее, если какой-то доход есть примитивный, даже 100 тысяч рублей, то как она себя может объявить банкротом?»
Адвокат считает, что наверняка у блогера есть какой-то доход. Например, заграничные счета, на которые невозможно наложить арест.
«Я думаю, она это все предусмотрела. Недаром она пыталась скрыться за границей. Возможно, и недвижимость есть за границей».
Юрист считает, что при вынесении приговора суд обязательно учтет наличие несовершеннолетних детей у Блиновской. Фото: Global Look Press
Приговор
Адвокат все же уверен, что приговор Блиновской не будет жестоким.
«Он будет мягким. В принципе, государству не нужны расправы над ней. Ее накажут фискальной мерой. Заберут все, что есть, в назидание другим».
Юрист считает, что другие блогеры после примера «королевы марафонов» будут гораздо умнее. Некоторые начнут вещать из-за границы, недвижимость и счета тоже будут аккумулировать не в нашей стране.
«Найдут возможность процветать, поскольку ниша очень востребованная».
Юрий Шель думает, что после освобождения Блиновская сразу же уедет из России.
«Когда она освободится из-под стражи, надзор закончится, она уедет за границу и будет там постоянно жить. Я убежден на сто процентов. Уже оттуда будет продолжать свое дело».
Напомним, Блиновская заключена под стражу и помещена в СИЗО после неоднократного нарушения режима домашнего ареста. Создательницу «Марафона желаний» обвиняют по ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), а также уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).