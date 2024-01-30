«Принудительно продадут квартиру и предоставят меньшей площади»: мать Блиновской может лишиться нынешнего жилья

Адвокат Юрий Шель рассказал Teleprogramma.pro, что может ждать семью блогерши в дальнейшем.

«В интересах детей, если они не совершеннолетние, жилье забирать не будут. Могут, конечно, продать эту квартиру, предоставить другое жилье, ухудшить жилищные условия. Но отбирать полностью не будут, потому что у нас дети не могут быть выброшены на улицу».

В то же время, по мнению адвоката, у матери Блиновской вправе забрать все за долги дочери. Конечно, без крыши над головой не оставят, но могут предложить даже комнату в коммунальной квартире.

«Принудительно могут продать квартиру и разницу в деньгах забрать в счет долга, при этом, предоставят жилье гораздо меньшей площади в том же городе и районе. Это практикуется».

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Банкротство Блиновской

В то же время сама Блиновская планирует подавать заявление, чтобы объявить себя банкротом, так как другого выхода не видит. На данный момент ее долг составляет более 1,4 млрд рублей и ежедневно увеличивается на 500 тысяч.

Все счета коуча заблокированы, поэтому оплатить задолженность она не может.