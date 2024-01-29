Голос «тети Тани» из передачи «Спокойной ночи, малыши!» убаюкивал россиян четверть века: непростая судьба Татьяны Судец

Детство и юность

Свою биографию заслуженная артистка РФ Татьяна Александровна Судец (в девичестве - Буранцева) начала в Москве 22 августа 1947 года. Семья девочки была самой обыкновенной. Отец трудился в горячем цехе на заводе, мама работала там бухгалтером. Позже глава семьи стал в Комитете государственной безопасности, но умер в середине 1980-х годов, дослужившись до звания капитана.

В 5 лет с Таней произошла страшная трагедия, в которой она чудом осталась жива. На ней загорелось платье, из-за чего малышка получила 75 % ожогов тела. Мама вытащила ее буквально с того света и не дала стать инвалидом.

Девочка должна быть скромной – по такому принципу жили родители Татьяны, но она как раз-таки была известной хулиганкой и постоянно дралась с одноклассниками.

Именно в детстве Судец научилась бороться за свои права и не бояться быть в центре внимания. Эти качества ей пригодились позже, во время работы на телевидении. Таня всегда мечтала стать артисткой, но родители не видели в ней таланта.

После 8-го класса выпускница поступила в радиомеханический техникум, а после -в энергетический вуз, где стала радиоинженером.

К тому времени девушка уже прилично зарабатывала – 130 рублей в месяц, но все еще грезила о карьере артистки. Конечно, узнав от знакомых о вакансии диктора на телевидении, она сразу же решила участвовать в кастинге.

В 1972 году началась телевизионная карьера и новая ступень в биографии Татьяны Судец.