Голос «тети Тани» из передачи «Спокойной ночи, малыши!» убаюкивал россиян четверть века: непростая судьба Татьяны Судец

Детство и юность
Свою биографию заслуженная артистка РФ Татьяна Александровна Судец (в девичестве - Буранцева) начала в Москве 22 августа 1947 года. Семья девочки была самой обыкновенной. Отец трудился в горячем цехе на заводе, мама работала там бухгалтером. Позже глава семьи стал в Комитете государственной безопасности, но умер в середине 1980-х годов, дослужившись до звания капитана.
В 5 лет с Таней произошла страшная трагедия, в которой она чудом осталась жива. На ней загорелось платье, из-за чего малышка получила 75 % ожогов тела. Мама вытащила ее буквально с того света и не дала стать инвалидом.
Девочка должна быть скромной – по такому принципу жили родители Татьяны, но она как раз-таки была известной хулиганкой и постоянно дралась с одноклассниками.
Именно в детстве Судец научилась бороться за свои права и не бояться быть в центре внимания. Эти качества ей пригодились позже, во время работы на телевидении. Таня всегда мечтала стать артисткой, но родители не видели в ней таланта.
После 8-го класса выпускница поступила в радиомеханический техникум, а после -в энергетический вуз, где стала радиоинженером.
К тому времени девушка уже прилично зарабатывала – 130 рублей в месяц, но все еще грезила о карьере артистки. Конечно, узнав от знакомых о вакансии диктора на телевидении, она сразу же решила участвовать в кастинге.
В 1972 году началась телевизионная карьера и новая ступень в биографии Татьяны Судец.
Татьяна Судец в молодости. Фото: соцсети
Карьера на телевидении
Поначалу Судец была немного разочарована новой профессией, но назад пути не было. Ее приняли в дикторский отдел Центрального телевидения, где Татьяна вела новостную программу «Время», познавательные передачи «Умелые руки» и «Больше хороших товаров». Но по-настоящему популярной она стала, когда появилась в первых выпусках детской программы «Спокойной ночи, малыши!».
После такого успеха Судец стала вести популярные музыкальные телешоу «Песня года» и «Голубой огонек». В 1970–1980-х известная телеведущая появлялась еще в ряде знаменитых передач на разных телеканалах.
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Татьяне Судец присвоили звание заслуженной артистки РФ. Фото: соцсети
Удалось продемонстрировать свои профессиональные навыки диктору и в Японии, где она на протяжении 5 лет учила жителей страны Восходящего солнца русскому языку. После распада СССР Татьяна Александровна ушла на кабельное телевидение.
Помимо этого, Судец преподавала начинающим телеведущим в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания.
В 2000 году знаменитому диктору присвоили звание заслуженной артистки РФ.
Татьяна Судец великолепно пела, в начале века представила поклонникам свой первый музыкальный альбом.
Телеведущая Татьяна Судец обладает прекрасным голосом. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Личная жизнь знаменитого диктора была тяжелой и полной потерь, но она пронесла свой оптимизм через сквозь все ненастья.
Первая любовь Татьяны - друг детства Владимир Игнатущенко. Их отношения могли бы завершиться свадьбой, если бы не вмешалась свекровь, которая просила повременить с браком. После этого молодой человек изменил возлюбленной, и Судец не смогла простить предательства.
Позже телезвезда познакомилась с сотрудником НИИ Анатолием Грушиным, за которого вышла замуж в 18 лет без любви. Однако, несмотря на это, Таня прожила с ним 7 лет и родила сына Андрея.
Но больше жить с нелюбимым не смогла и развелась. Забрав сына, Судец поселилась в коммунальной квартире.
Через год, в 1978 году, во время фестиваля в Монголии Татьяна встретила военного переводчика. Почти сразу же Владимир Судец сделал звезде экранов предложение руки и сердца. Немного пожив в коммуналке, они переехали в квартиру, подаренную родителями мужа.
В этом браке родилась дочь Дарья, но в 1985 году Владимир изменил супруге, и они расстались. Татьяна оставила себе фамилию мужа, поскольку как раз тогда ее карьера набрала обороты, и зрители ее знали как Судец.
Через три года ведущая снова попытала свое счастье в личной жизни. Ее следующим мужем стал разведчик, полковник КГБ Михаил Мирошников. Но брак не был долгим. Супруг из-за чрезмерного стресса злоупотреблял алкоголем. Когда Татьяна устала бороться, ушла от него.
Татьяна Судец не нашла счастья в личной жизни. Фото: Global Look Press
Семейная трагедия
Татьяне Судец довелось пережить гибель собственного ребенка. В 1992 году грабители убили ее 24-летнего сына. Его тело обнаружили через месяц. Он умер от болевого шока после избиения, после чего его закопали в щебенку.
Участвуя в программе «Судьба человека» в 2019 году, Татьяна Александровна поделилась, как на протяжении месяца искала сына.
При этом она ходила на работу, а всю боль хранила в себе. Именно тогда она стала играть покер. Казино помогало справляться с невыносимой болью от потери родного человека. Из-за пагубной привычки знаменитость выиграла и проиграла 14 машин и квартиру в Москве.
Через некоторое время следствие отыскало убийц сына Татьяны Судец. Им дали по 15 лет тюрьмы.
Сама телеведущая тоже едва не погибла в 2013 году, попав в автомобильную аварию, но отделалась легким испугом и потерей водительских прав.
Татьяна Судец старается не опускать руки и идет по жизни с оптимизмом. Фото: Global Look Press
Татьяна Судец сейчас
Сейчас свое утешение Татьяна Александровна находит во внуках, которых у нее трое.
В 2023 году Судец стала героиней передачи на «НТВ» «Тетя Таня, не плачь!», где подробно рассказала о самых сложных периодах своей жизни. Этим она хотела помочь людям переносить страшные страдания, найти новый стимул и жить дальше.
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Татьяна Судец воспитывает внуков и продолжает появляться на телевидении. Фото: страница Татьяны Судец во «ВКонтакте»