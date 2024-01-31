Любовь с Тимати, роман с женатым: как Алекса нашла свой путь к счастью и почему ушла из шоу-бизнеса

Александра Чвикова, как по-настоящему зовут певицу, родилась в Донецке 4 сентября 1988 года в состоятельной многодетной семье. Мать — домохозяйка, воспитывающая троих детей, отец — глава компании «Энергосбытпром».
Маленькая Алекса с папой. Фото: соцсети Алексы
С детства Саша, которую назвали в честь отца, проявляла творческие способности. И родители поспособствовали их развитию: отдали в вокальную студию и на хореографию. Также девочка сама писала стихи. Это позволило ей в школьном возрасте принимать участие в различных музыкальных конкурсах.
А с 11 лет Алекса занялась моделингом. Рост у нее уже тогда был высокий (сейчас Алекса ростом 175 см, весит 52 кг). Девушка научилась уверенно держаться перед камерой, работать с людьми и преподносить себя.
Музыка
Свою первую песню под псевдонимом Алекса девушка выпустила в 2001 году. Это была композиция «Воздушный поцелуй», которую крутили на украинском радио. Вскоре на телеэкраны вышел и клип на нее, потом еще один, «Машина красная». В конце года начинающая исполнительница уже выпустила свой первый альбом.
Алекса в 2003 году выпустила клип «Машина красная». Кадр из клипа
По окончании школы Алекса поехала покорять Москву, где к тому времени уже состоялось три сезона «Фабрики звезд».
«Фабрика звезд»
На телепроект Первого канала Алекса попала в 2004 году, это был четвертый сезон. Кастинг и попадание в состав участников дались юной девушке тяжело, к тому же родной дом был очень далеко, она стала тосковать и пыталась даже отпроситься к близким. Но ее не пустили.
Алекса и Филипп Киркоров на «Фабрике звезд». Кадр из шоу
На проекте она смогла собраться с эмоциями, продемонстрировала свои таланты и попала в финал. Здесь она исполнила песню «Где же ты», сразу же ставшую хитом, и завоевала сердца миллионов поклонников.
По завершении проекта Алекса подписала контракт с Игорем Крутым, сотрудничала с ним несколько лет, а потом пропала из шоу-бизнеса.
Сольная карьера
Как оказалось, девушка была слишком юна и просто не готова к свалившейся на нее славе. Она очень хотела домой, и приняла для себя решение оставить все и вернуться к родителям.
Но отношения с Тимати, зародившиеся еще в 2004 году, продолжались, и в 2007-м Алекса вместе с рэпером выпустила песню «Когда ты рядом», вскоре свет увидел второй альбом — «Моя вендетта». Затем Алекса сменила продюсеров: стала работать с Яной Рудковской, после нее — с Александром Сельцовым.
Алекса на сцене. Фото: Global Look Press
Успела Алекса даже поработать с Александром Градским. Мэтр давал ей уроки вокала, которые помогли ей вырасти профессионально. Певица выпустила еще один альбом под названием «Придуманный мир» в 2011 году, сняла несколько клипов, но достичь успеха они ей не помогли. И приняла решение завершить карьеру.
После музыки
Уйдя из шоу-бизнеса, Алекса занялась бизнесом. Сначала это был ювелирный бренд Alexa Jewelry, затем в 2016 году она стала дизайнером и вместе с азербайджанским брендом Le Salon — Atelier создавала ограниченный тираж коллекции женской одежды. Сейчас она развивается в фитнесе вместе с супругом-тренером.
Личная жизнь
Первая любовь у Алексы случилась под прицелом видеокамер, и за развитием ее отношений с рэпером Тимуром Юнусовым, затаив дыхание, следила вся страна. Это произошло на «Фабрике звезд», когда ей было 15 лет.
Алекса и Тимати в клипе «Где же ты». Кадр из клипа
Они встречались до 2007 года, но, к сожалению для фанатов пары, отношения не привели к свадьбе. Что стало причиной расставания, расскажет в интервью Лауре Джугелия много лет спустя сама Алекса.
«Мы оказались очень разными. Как только начались гастроли — мы встречались, но потом все сошло на нет. Я была для него маленькой, зажатой. Он пытался со мной поговорить, а я закрывалась. Тиму нужна была девочка повзрослее».
Только вот мало кто уже поверит в это, ведь к тому моменту всем было известно, что богатый папа Алексы был категорически против отношений дочки с рэпером.
После Тимати
Расставание с Тимати девушка пережила быстро, начав встречаться с певцом Андреем Поповым, выступающим под псевдонимом Lil Pop, но недолго. Затем поползли слухи, что Алекса крутит роман с бизнесменом Умаром Джабраиловым. Их видели вместе, это стало поводом для сплетен, но оказалось, что он — просто друг семьи.
Алекса с бойфрендом Артуром. Фото: соцсети Алексы
А вот с неким Артуром Алекса жила в гражданском браке 4 года. Он помогал ей с ювелирным бизнесом, а также сильно повлиял на нее морально. Девушка признавалась, что испытала настоящее психологическое насилие, так как он давил на нее и унижал. От него она ушла без всего, оставив все свои вещи.
Увела из семьи
Своего нынешнего супруга Вячеслава Дайчева певица увела из семьи. Это фитнес-тренер Филиппа Киркорова и Полины Гагариной, который был женат к моменту знакомства с экс-певицей. Более того, его супруга Александра Сивкова в 2020 году ждала ребенка. Но оба с головой ушли в новые отношения, не думая о чувствах других и наперекор хейту.
Алекса с мужем Вячеславом Дайчевым. Фото: соцсети Алексы
Они поженились в 2021 году. И в том же году Алекса стала мамой, родив дочь Адриану. Позднее в интервью Лауре Джугелия она признавалась, что это была уже вторая беременность, первая была замершей, что стало для девушки настоящим потрясением, она очень боялась повторения беды. Но все обошлось.
После свадьбы Алекса получила российское гражданство. До 2022 года она имела только паспорт Украины. Сегодня она счастлива в браке и воспитывает дочку, помогает мужу развивать курсы и является его Галатеей — с его помощью она после родов быстро пришла в форму.
Алекса с дочкой Адрианой. Фото: соцсети Алексы
Кстати, прежде чем добиться нынешней внешности, девушка успела поэкспериментировать над лицом. Она увеличивала губы, исправляла скулы, делала нос. За это ее сильно критиковали, и в итоге она отказалась от таких преобразований и со временем вернулась к природным данным.
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Алекса до пластики (сверху) и после (снизу). Фото: Global Look Press, соцсети Алексы