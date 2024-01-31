Любовь с Тимати, роман с женатым: как Алекса нашла свой путь к счастью и почему ушла из шоу-бизнеса

С детства Саша, которую назвали в честь отца, проявляла творческие способности. И родители поспособствовали их развитию: отдали в вокальную студию и на хореографию. Также девочка сама писала стихи. Это позволило ей в школьном возрасте принимать участие в различных музыкальных конкурсах.

А с 11 лет Алекса занялась моделингом. Рост у нее уже тогда был высокий (сейчас Алекса ростом 175 см, весит 52 кг). Девушка научилась уверенно держаться перед камерой, работать с людьми и преподносить себя.

Музыка

Свою первую песню под псевдонимом Алекса девушка выпустила в 2001 году. Это была композиция «Воздушный поцелуй», которую крутили на украинском радио. Вскоре на телеэкраны вышел и клип на нее, потом еще один, «Машина красная». В конце года начинающая исполнительница уже выпустила свой первый альбом.