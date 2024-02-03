Как Волочковой и Джигурде аукнулась фривольная вечеринка годичной давности

Жертва «Карабаса-Барабаса»
Началось все с того, что в сеть слили пикантный видеоролик: в нем давние друзья Никита Джигурда (в одежде и сапогах) и Анастасия Волочкова (в бюстгальтере, спортивных брюках и босиком) веселятся у Насти в доме, танцуя под композицию Любови Успенской «Гитара». Во время танца Джигурда неожиданно стаскивает с Волочковой штаны (Настя остается в микротрусиках) и даже целует ее в живот... Все это происходило в подмосковном особняке балерины.
Казалось бы, ничего страшного Никита и Настя не сделали - просто станцевали. Но слишком страстно...Фото: кадр из видео
Видео быстро разошлось по соцсетям, и народ энергично принялся осуждать парочку за «пьяные фривольные танцы». Анастасия тут же сообщила, что видео было снято больше года назад и она не давала разрешения на его публикацию. Джигурда заявил, что он видео в сеть не сливал - сюжет снимал на телефон эпатажного шоумена его тогдашний директор-водитель Евгений. Никита и Евгений давно не сотрудничают и вообще находятся в ссоре. Правда, непонятно зачем тогда Джигурда опубликовал видео у себя в соцсети…
Волочкова тем временем продолжила активные действия: «Мы с моим адвокатом подали заявление о привлечение к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Правоохранительные органы установят, кто это сделал и распространил». Анастасия в заявлении в правоохранительные органы так объяснила поведение своего партнера по «пьяным танцам»: «Никита Борисович является эпатажным человеком, любит совершать поступки из разных соображений. Предполагаю, что он как-то решил поднять мне настроение, в связи с чем приспустил с меня домашние брюки, при этом находился его помощник… Своего согласия на сбор информации, содержащей интимные сцены, и опубликование данной информации в СМИ я не давала…»
Настя даже пресс-конференцию по этому поводу собрала, где поделилась подробностями: «Мы с Никитой после моего спектакля приехали ко мне домой: он тогда участвовал в моей постановке «Балерина в Зазеркалье цирка», играл Карабаса-Барабаса. Приехали, выпили просекко. Я танцую, а Никита реально в своем репертуаре - подошел и снял с меня домашние штаны. Я там в трусиках, красивая фигура, тело подтянутое… Это мой дом и моя вечеринка. Не голая - хочу подчеркнуть!»
Без Никиты, но с военными
Анастасия не скрывает разочарования: «Меня хотят сделать козлом отпущения. За что?! За то, что я у себя дома потанцевала с Джигурдой? Ни мне, ни Никите не было на руку выкладывать это видео - для чего? Для нас это репутационный удар. Оно для домашнего использования - чтобы сесть в 70 лет и посмотреть, как мы дурачились и отдыхали, и зажигали…»
Анастасия Волочкова на днях отметила 48-летие - и пусть Джигурда, строго говоря, ничего плохого на том якобы ужасном видео не сделал (случались в его биографии эпизоды и более скандальные), на праздник Настя Никиту не позвала. Зато среди гостей были... военнослужащие!
Появление на дне рождения Волочковой героя СВО Ильдара Резяпова стало сюрпризом. Фото: Persona Stars
Присутствовавший на торжестве Прохор Шаляпин рассказал: «На дне рождения Анастасии встретил Ильдара Резяпова, руководителя движения «Ветераны России». В 2010 году, когда я решил поступить на второе высшее в РАГС, мы были одногруппниками. Сегодня Ильдар находится на передовой, защищает нашу Родину. В этот момент у него небольшой отпуск. Скоро он отбывает на службу. Это, к слову, та самая организация, которая потребовала запретить Волочкову после слива интимного видео в интернет. Но все разъяснилось, все пришли к пониманию и согласию».
А вот что сказала сама Настя: «Ильдар Резяпов, разобравшись в ситуации, в корне изменил свое мнение. И пригласил меня на личную встречу. В рамках которой мы договорились о добрых делах во благо России. Под одной эгидой и с чистым сердцем. Он предложил мне войти в созданный штаб гуманитарной помощи фронту. Я, не задумываясь, согласилась и искренне поддержала это движение... Мне было очень приятно неожиданное появление Ильдара на праздновании моего дня рождения. Для меня это стало человеческой поддержкой с его стороны. Да еще и с символичным подарком - он преподнес мне военную форму и берцы. Для меня это большая честь!»
Волочкова также сообщила, что приглашает на свои спектакли зрителей бесплатно и среди ее гостей - семьи участников СВО.