Как Волочковой и Джигурде аукнулась фривольная вечеринка годичной давности

Видео быстро разошлось по соцсетям, и народ энергично принялся осуждать парочку за «пьяные фривольные танцы». Анастасия тут же сообщила, что видео было снято больше года назад и она не давала разрешения на его публикацию. Джигурда заявил, что он видео в сеть не сливал - сюжет снимал на телефон эпатажного шоумена его тогдашний директор-водитель Евгений. Никита и Евгений давно не сотрудничают и вообще находятся в ссоре. Правда, непонятно зачем тогда Джигурда опубликовал видео у себя в соцсети…

Волочкова тем временем продолжила активные действия: «Мы с моим адвокатом подали заявление о привлечение к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Правоохранительные органы установят, кто это сделал и распространил». Анастасия в заявлении в правоохранительные органы так объяснила поведение своего партнера по «пьяным танцам»: «Никита Борисович является эпатажным человеком, любит совершать поступки из разных соображений. Предполагаю, что он как-то решил поднять мне настроение, в связи с чем приспустил с меня домашние брюки, при этом находился его помощник… Своего согласия на сбор информации, содержащей интимные сцены, и опубликование данной информации в СМИ я не давала…»

Настя даже пресс-конференцию по этому поводу собрала, где поделилась подробностями: «Мы с Никитой после моего спектакля приехали ко мне домой: он тогда участвовал в моей постановке «Балерина в Зазеркалье цирка», играл Карабаса-Барабаса. Приехали, выпили просекко. Я танцую, а Никита реально в своем репертуаре - подошел и снял с меня домашние штаны. Я там в трусиках, красивая фигура, тело подтянутое… Это мой дом и моя вечеринка. Не голая - хочу подчеркнуть!»

Без Никиты, но с военными

Анастасия не скрывает разочарования: «Меня хотят сделать козлом отпущения. За что?! За то, что я у себя дома потанцевала с Джигурдой? Ни мне, ни Никите не было на руку выкладывать это видео - для чего? Для нас это репутационный удар. Оно для домашнего использования - чтобы сесть в 70 лет и посмотреть, как мы дурачились и отдыхали, и зажигали…»

Анастасия Волочкова на днях отметила 48-летие - и пусть Джигурда, строго говоря, ничего плохого на том якобы ужасном видео не сделал (случались в его биографии эпизоды и более скандальные), на праздник Настя Никиту не позвала. Зато среди гостей были... военнослужащие!