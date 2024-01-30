«Слишком возомнил о себе»: россияне высказались о самомнении Максима Галкина*

Выгнали из Бали

Максим Галкин* подтвердил, что его не пустили в Индонезию, где артист должен был выступить с юмористическим концертом. По словам пародиста, при въезде в эту страну ему было отказано в паспортном контроле.

При этом, как подчеркнул муж Пугачевой, ему разрешили оформить рабочую визу, а офицеры пограничной службы были очень вежливы.

Артист сетует на то, что власти Индонезии поступили так с ним, не разобравшись, кто он на самом деле. Деньги, которые зрители заплатили за билеты, он обещал вернуть, хоть и сам потратился на билет до Бали.

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