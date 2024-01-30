«Слишком возомнил о себе»: россияне высказались о самомнении Максима Галкина*

Максима Галкина* в последнее время преследует череда неудач. Концерты повсеместно отменяют, но он не сдается и продолжает искать способ заработать за границей.
До этого его выступления были сорваны в Казахстане и Таиланде, в Дубае год назад с организаторов выступления взяли штраф за шутки комика. А вот теперь настал черед Индонезии.
Концерты Максима Галкина* отменяют в разных странах. Фото: Global Look Press
Выгнали из Бали
Максим Галкин* подтвердил, что его не пустили в Индонезию, где артист должен был выступить с юмористическим концертом. По словам пародиста, при въезде в эту страну ему было отказано в паспортном контроле.
При этом, как подчеркнул муж Пугачевой, ему разрешили оформить рабочую визу, а офицеры пограничной службы были очень вежливы.
Артист сетует на то, что власти Индонезии поступили так с ним, не разобравшись, кто он на самом деле. Деньги, которые зрители заплатили за билеты, он обещал вернуть, хоть и сам потратился на билет до Бали.
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Максим Галкин* сетует на письмо из России. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Россияне историю Галкина* восприняли с юмором. Люди считают, что пародист слишком высокого мнения о себе. На самом деле в нашей стране все уже забывают «уехавших» и отечественная сцена от этого только выиграла.
Владимир Завгородний: «Максимку обижают. Обиженный в прямом и переносном смысле! Ничего бабушка Алла пожалеет!»
Татьяна Бугрова: «Галкин*, ты дурак? Если не хотят тебя ни видеть, ни слышать это не значит, что Россия виновата, поищи мозги и в голову воткни! А то дураком будешь ходить!»
Ирина Тельных: «Много чести».
Ирина Шалатонова: «Кем это он себя возомнил?! Уж слишком у Пугалкина завышенная самооценка. Несет словесный понос, а думает, что это всем нравится. Пройдет немного времени, и никто не вспомнит, кто это был».
olga olga: «Массовик-затейник слишком возомнил о себе».
Наталья Хорева: «Много чести - тратить на тебя казенную бумагу».
В Сети люди смеются над Галкиным*. Фото: Global Look Press
Впрочем, если допустить, что иноагент говорит правду, ему никто не сочувствует. Жители России уверены, что так и должно быть.
Татьяна Иринеевна: «Если Галкин* сказал правду, то я очень рада! Искренне рада! У него нет нигде родины!»
Кекс Изюмова: «У разбитого корыта галка сидит».
Юрий Смотрин: «Пройдут года, и этих «иноагентов» будут, как прокаженных не пускать никуда, пока перед законом РФ не ответят за содеянное».
Юрий Маняшин: «К Галкину* все бумерангом вернется, справедливость восторжествует. Ему и так-то трудно найти публику на чужбине, еще клеймо предателя играет свою роль».
Люди считают, что Галкин* заслужил такое отношение. Фото: Global Look Press
Кстати, где сейчас проживает артист со своей женой Аллой Пугачевой, доподлинно неизвестно. В декабре семейная чета посетила день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в Израиле. После новогодних праздников они планировали переехать в Лондон, а по другим данным решили отправиться в США.
По информации СМИ, стоимость корпоративных выступлений Максима Галкина* уменьшилась почти вдвое, поэтому каждая отмена выступлений для пародиста значительна.
* Включен(а) в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.