Какие операции Валерий Леонтьев и Виктория Боня сделали для того, чтобы омолодиться в очередной раз

Конечно, Валерий Яковлевич и Вика не поменялись кардинально - они лишь значительно омолодились, что позволяет обоим на фоне сверстников (и не только) выглядеть явно предпочтительнее.

Экс-звезда «Дома-2», а ныне блогер Виктория Боня прилетела в США, чтобы местный пластический хирург оценил результаты своего труда. Пять месяцев назад несколько операций сделал Боне океанский специалист с запоминающимся именем Чиа Чи Као: говорят, Као приводил в порядок внешность таких звездных моделей, как Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Его услуги стоят недешево - Боня заплатила 250 тысяч долларов (22,1 миллиона рублей).

Виктория говорит, что после осмотра доктор остался так же доволен результатом, как и она сама: «У меня все еще есть отек на лице, но он полностью уйдет через полгода. Но уже сейчас понятно, что до и после - это два разных человека. Я имею в виду, как выглядит кожа и насколько все стало такое припухлое, детское. Люди, которые не знают, сколько мне лет, не дают больше 26...»

Чем же так довольна Вика? Давайте изучим ее фото до операции и через 5 месяцев после, причем без фильтров соцсетей - их показал ее хирург. Виктории не нравились морщинки и «впадины» под глазами, брыли и провисания кожи.