Какие операции Валерий Леонтьев и Виктория Боня сделали для того, чтобы омолодиться в очередной раз

Конечно, Валерий Яковлевич и Вика не поменялись кардинально - они лишь значительно омолодились, что позволяет обоим на фоне сверстников (и не только) выглядеть явно предпочтительнее.
Экс-звезда «Дома-2», а ныне блогер Виктория Боня прилетела в США, чтобы местный пластический хирург оценил результаты своего труда. Пять месяцев назад несколько операций сделал Боне океанский специалист с запоминающимся именем Чиа Чи Као: говорят, Као приводил в порядок внешность таких звездных моделей, как Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Его услуги стоят недешево - Боня заплатила 250 тысяч долларов (22,1 миллиона рублей).
Виктория говорит, что после осмотра доктор остался так же доволен результатом, как и она сама: «У меня все еще есть отек на лице, но он полностью уйдет через полгода. Но уже сейчас понятно, что до и после - это два разных человека. Я имею в виду, как выглядит кожа и насколько все стало такое припухлое, детское. Люди, которые не знают, сколько мне лет, не дают больше 26...»
Чем же так довольна Вика? Давайте изучим ее фото до операции и через 5 месяцев после, причем без фильтров соцсетей - их показал ее хирург. Виктории не нравились морщинки и «впадины» под глазами, брыли и провисания кожи.
Фото: личная страница Чиа Чи Као в социальной сети
Доктор Као рассказал: «Виктория старалась поддерживать красоту с помощью филлеров и аппаратной косметологии, которые не «поднимали» ее лицо… Ранее ей делали нижнюю блефаропластику, из-за которой глаза еще больше «провалились». У нее были избытки кожи и морщины под глазами, которые ей не нравились». Пластический хирург невольно выдал секреты Бони, объявив, что и до обращения к нему Вика делала уже и операции по омоложению, и множество косметологических процедур, включая уколы красоты.
Что же предложил Боне маэстро Као? Итак, хирург сделал нижнюю блефаропластику и установил импланты на границе века и щеки (ликвидировал западание глаз), сделал подтяжку лица, а заодно подкачал губы. Также хирург обеспечил Вику новой формой глаз (так называемыми «лисьими глазами»).
Мнения пользователей соцсетей по поводу результатов разделились. Одни считают, что «теперь Боню можно перепутать с любой переделанной блогершей», другие считают, что «Вика была красивой, а теперь еще и помолодела».
Сама Виктория не хочет останавливаться на достигнутом. На прошлой неделе после приема у Као Вика рванула к косметологу, работающему там же, в том же Лос-Анджелесе, и сделала порцию инъекций для моделирования нижней части лица: «Это все для четкой линии подбородка, и результат будет очень естественный». Кажется, скоро мы опять ее не узнаем.
Леонтьев: работа над ошибками
Валерий Яковлевич уже давно живет в США с женой Людмилой - у супругов особняк в Майами. Раньше певец часто летал в Россию на съемки и концерты, но после начала СВО на Родину артист выбирается реже: приезжает по личным вопросам и с редкими выступлениями на частных мероприятиях, при этом он больше не снимается на ТВ и не гастролирует по России. Зато народный артист РФ успел освежить лицо, в чем можно было убедиться на недавнем концерте Валерия Яковлевича в Дубае.
Сравнив старое фото (внизу) со свежим, сделанным недавно в Дубае, нетрудно увидеть результат подтяжки. Фото: Иван Макеев/КП
Фото: tme/zvezdnie_novosti
Для Леонтьева это далеко не первое общение с хирургами. Очередным пластическим операциям он подвергся в 2021 году, затем - в 2023-м. По словам знакомых, певец устранил неудачные последствия пластики, сделанной в нулевые в США. Переделывал там же. После неудачной блефаропластики у Леонтьева не полностью смыкались веки, из-за чего ему приходилось спать с полуприкрытыми глазами. А еще после неудачной подтяжки исказились черты лица. Все эти вопросы артист наконец решил. Подробнее об операциях артиста нам рассказал пластический хирург Иван Володченков. Начал наш эксперт с ревизионной (повторной) блефаропластики, сделанной в 2021-м.
- Неполное смыкание век - это одно из осложнений после блефаропластики, причина которого часто в агрессивной методике операции, - говорит доктор Володченков. - Были немного травмированы мышцы, поднимающие верхнее веко, - в результате в околомышечной зоне нарос фиброз и мышца не полностью выполняла свои функции. На нижних веках убрали излишне большой избыток кожи - в результате появилось чрезмерное натяжение на нижнем веке. Все это также привело к неполному закрытию век при моргании и во время сна, что чревато развитием патологической сухости глаза. Хирургически неполное смыкание век корректируется повторной (ревизионной) блефаропластикой, зачастую с реконструкцией мышечного слоя нижнего века, круговой мышцы глаза.
Чтобы стабилизировать нижнее веко, используют методики восстановления собственными тканями или имплантами, созданными для фиксации нижнего века. На фото 2020 года у Леонтьева мы видим, что после первой блефаропластики у него не удалили жировые грыжи нижних век, а распределили по нижней границе орбиты. Но со временем жировые грыжи нижних век «благодаря» этой методике стали более выраженными - другими словами, мешки под глазами стали больше. У Леонтьева еще и асимметрия этих мешков - на верхних веках предоперационная разметка выполнена была не совсем верно, поэтому складка верхнего века получилась достаточно высоко, что обычно характерно для женских глаз. После повторной блефаропластики на фото декабря 2021 года мы видим обновленного Леонтьева - грыжи нижних век убрали.
А вот что сказал специалист про повторную подтяжку лица.
- На фото до 2024 года мочки ушей артиста заметно вытянуты,- подчеркивает Володченков. - Это особенность некачественной подтяжки лица. Через неделю после операции, выполненной на поверхностных слоях кожи, все ткани стремятся вернуться в изначальное положение - тогда мочки ушей и оттягиваются. Объемные брыли, раздвоение медиальных ножек платизмы в зоне подбородка - это третичные возрастные изменения. На фото и видео с недавнего выступления в Дубае мы видим, что подбородочный угол четкий, мочки стали обычными. Повторная подтяжка лица выполнена хорошо, скорректированы прежние дефекты, лицо артиста теперь выглядит отлично для его возраста.