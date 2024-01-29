Стремительный карьерный взлет и тяжелое падение: история жизни актрисы Изольды Извицкой

Детство и юность

Изольда Васильевна Извицкая начала свой жизненный путь 21 июня 1932 года в городе Дзержинске, что рядом с Нижним Новгородом. По некоторым данным, семья переехала в Дзержинск из Москвы, когда будущей актрисе было два года.

Отец девочки Василий Герасимович трудился на комбинате химиком, а мать Мария Степановна заведовала местным Дворцом пионеров.

Посещая рабочее место мамы, Изольда увлеклась актерской профессией: ей нравилось смотреть, как юные артисты ставят спектакли, хотелось самой участвовать в этом процессе. Когда девочка достигла определенного возраста, Мария Степановна записала ее театральный кружок.

С того момента будущая знаменитость грезила о сцене, но сама не очень верила, что достигнет большого успеха. Ее сомнения развеяли во ВГИКе, куда надумала поступать молодая абитуриентка. Ее моментально приняли на курс, который она отлично окончила в 1955 году.