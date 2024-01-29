Стремительный карьерный взлет и тяжелое падение: история жизни актрисы Изольды Извицкой

Детство и юность
Изольда Васильевна Извицкая начала свой жизненный путь 21 июня 1932 года в городе Дзержинске, что рядом с Нижним Новгородом. По некоторым данным, семья переехала в Дзержинск из Москвы, когда будущей актрисе было два года.
Отец девочки Василий Герасимович трудился на комбинате химиком, а мать Мария Степановна заведовала местным Дворцом пионеров.
Посещая рабочее место мамы, Изольда увлеклась актерской профессией: ей нравилось смотреть, как юные артисты ставят спектакли, хотелось самой участвовать в этом процессе. Когда девочка достигла определенного возраста, Мария Степановна записала ее театральный кружок.
С того момента будущая знаменитость грезила о сцене, но сама не очень верила, что достигнет большого успеха. Ее сомнения развеяли во ВГИКе, куда надумала поступать молодая абитуриентка. Ее моментально приняли на курс, который она отлично окончила в 1955 году.
Первой ролью Изольды Извицкой стал образ в фильме «Богатырь» идет в Марто». Фото: kino-teatr.ru
Карьера в кино
Уже во времена студенчества Изольда дебютировала в кино. Первая роль в фильме «Богатырь» идет в Марто» была небольшой.
Но после окончания учебного заведения ей поручили серьезную роль в мелодраме «Первый эшелон». Ей посчастливилось работать на одной площадке вместе с такими именитыми артистами, как Олег Ефремовом, Татьяна Доронина и Эдуард Бредун, который впоследствии стал ее супругом.
Именно тогда актриса начала набирать популярность, а саму ленту постиг большой успех.
На площадке картины «Первый эшелон» Извицкая работала со знаменитыми артистами. Фото: kino-teatr.ru
Затем Извицкая снялась в еще одной, не менее любимой у зрителя картине «Доброе утро», в которой впервые появилась в главной роли.
Зрителям очень понравилась комедия «Доброе утро». Фото: kino-teatr.ru
Но настоящая слава ждала артистку через год после окончания ВГИКа, когда она стала ключевым персонажем в фильме Григория Чухрая «Сорок первый». Драму посмотрели 25 миллионов зрителей, и она стала второй по сборам в СССР после «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова.
Драма «Сорок первый», где Извицкая снялась в главной роли, стала второй по сбору в СССР. Фото: kino-teatr.ru
Хотя картина и вовсе могла и не увидеть свет из-за провокационного сюжета, где девушка из Красной Армии влюбляется в белого офицера.
Героико-патриотическая драма была представлена на Каннском кинофестивале, где достигла оглушительного успеха. Ленте был присужден специальный приз. Об актрисе Извицкой написали ведущие зарубежные издания, в ее честь устраивали приемы.
Картина «Сорок первый» достигла оглушительного успеха. Фото: kino-teatr.ru
По возвращении Изольду ждала квартира в центре Москвы. И она, как новый член Ассоциации по культурным связям со странами Латинской Америки, посетила десяток европейских столиц и городов США.
На актрису посыпались предложения главных и ярких ролей, но не от именитых режиссеров. Чухрай объяснил это обыкновенным эгоизмом коллег, которые хотели зажечь свою собственную звезду.
После высокого взлета наступил черед неприятных падений. Извицкая снялась в лентах «К Черному морю», «Неповторимая весна», но они уже не имели такого успеха и быстро забывались зрителями, хотя были тепло приняты.
Роль в фильме «К Черному морю» не стала значимой для карьеры Изольды Извицкой. Фото: kino-teatr.ru
В 1961 году драма «Мир входящему», где Изольда сыграла роль регулировщицы Клавы, получила приз на кинофестивале в Венеции, но сама Извицкая осталась в тени.
Последней главной ролью актрисы, чья слава постепенно таяла, стал образ девушки, попавшей в сети секты в драме «Армагеддон». Фильм был представлен зрителям в феврале 1963 года.
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В одном из первых советских сериалов «Вызываем огонь на себя» Извицкая сыграла второстепенную роль, но во время съемок коллеги поняли, что артистка злоупотребляет алкоголем.
Изольда Извицкая в конце жизни стала страдать алкогольной зависимостью. Фото: kino-teatr.ru
Дальше становилось только хуже. Последний раз актриса появилась на экране в небольшой роли в сентябре 1969 года в мелодраме «Каждый вечер в одиннадцать».
После этого начальство «Мосфильма» вызвало Изольду для беседы, где строго рекомендовало обратиться к наркологу. Но актриса отказалась.
Личная жизнь
Во время учебы в театральном вузе Извицкая закрутила роман с будущем киноинженером Вячеславом Коротковым, но отношения не увенчались браком.
Отношения Извицкой с Вячеславом Коротковым не сложились. Фото: соцсети
После этого, на протяжении трех лет, Изольда прожила в гражданском браке с коллегой Раднэром Муратовым, который известен российскому зрителю по роли Василия Алибабаевича в комедии «Джентльмены удачи». Но актриса ушла от Муратова к другому своему избраннику, которым стал актер Эдуард Бредун.
В браке, который продлился до 1971 года, муж безумно ревновал супругу к поклонникам, славе и заграничным поездкам. Артист дважды сталкивался с ней на съемках, но не смог достичь успеха своей жены. Эдуард начал проводить время в компаниях, и именно он пристрастил Изольду к алкоголю.
Эдуард Бредун ушел от супруги к ее подруге. Фото: соцсети
Брак знаменитой актрисы не был счастливым. По слухам, Бредун поколачивал супругу, а затем и вовсе ушел к ее подруге.
Смерть
После развода актриса стала жить одна. В погоне за спиртным «померкшая звезда» вынесла из дома все ценное.
1 марта 1971 года бездыханное тело Извицкой нашли в запертой квартире. Прежде чем ее обнаружили, она пролежала так целую неделю. Она скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности, возникшей на фоне длительного голодания и хронического алкоголизма. Тогда радиостанция Би-би-си объявила на весь мир, что знаменитая советская актриса скончалась «от голода и холода».
Изольда Извицкая была похоронена на Востряковском кладбище. На ее могиле установлен памятник в виде объемной стелы из черного гранита с фото актрисы. Бывший муж пережил актрису на 13 лет.
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