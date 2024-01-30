Как «отец» «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин стал культурным феноменом

Книги «Песнь льда и пламени» и «Игра престолов»

Первый том его эпической фэнтезийной серии «Песнь льда и пламени», «Игра престолов», не пользовался большим успехом, но благодаря активной поддержке поклонников продажи стали расти по мере выхода новых книг. К тому времени, когда в 2005 году вышел четвертый том, «Пир воронов», его работа уже возглавляла список бестселлеров.

Популярность книг еще больше возросла благодаря телевизионной экранизации «Игры престолов» на канале HBO. Премьера сериала состоялась в 2011 году, и с тех пор он получил множество наград, став одним из самых популярных и влиятельных шоу в истории телевидения. Это стало прорывом в карьере таких актеров, как Эмилия Кларк, Изабелла Рэмси, Педро Паскаль и Джейсон Момоа.

В 2011 году вышла пятая книга серии «Танец с драконами». По всему миру поклонники раскупили новое издание, обеспечив очередной бестселлер. Хотя «Игра престолов» завершилась своим знаменитым показом на канале HBO в 2019, Мартин еще не закончил работу над своим фэнтезийным миром. Части «Ветры зимы» и «Мечта о весне» еще не были опубликованы.

Хотя Мартина часто сравнивают с Дж.Р.Р. Толкином, его подход к написанию более суровый и реалистичный по сравнению с человеком, создавшим «Властелина колец». Мир Вестероса, созданный Мартином, населен в основном людьми, ведущими сложную моральную жизнь и преследующими свои собственные цели. Сюжетные линии выстраиваются мастерски, подобно игре в шахматы, которую так любит Мартин. Один из критиков написал: «Мартин — это литературный дервиш, плененный сложными персонажами и выразительным языком, наполненный диким воображением лучших рассказчиков».

В своих произведениях Мартин не жалеет своих персонажей и не стесняется убивать как главных героев, так и других любимых персонажей. Он чувствует, что у него есть определенное моральное обязательство передавать реальность войны в своих фантастических рассказах.

Мартин в настоящее время занимает позицию исполнительного продюсера в сериале-приквеле «Дом дракона», первая серия которого была представлена на канале HBO в 2022 году и который основан на его книге «Огонь и кровь».