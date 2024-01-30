Как «отец» «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин стал культурным феноменом

Кто такой Джордж Р. Р. Мартин?
Известный автор фантастических романов и телесценариев Джордж Р.Р. Мартин начал свою карьеру в 1977 году с публикации своего первого романа «Умирающий Свет». В течение следующих нескольких лет он активно работал в сфере телевидения, параллельно развивая свою писательскую карьеру. В 1996 Мартин опубликовал первую часть своего самого успешного произведения — фэнтезийной серии «Песнь льда и пламени».
С течением времени его произведения становились все более популярными, и в 2005 году четвертый из семи запланированных романов эпического фэнтезийного цикла «Песнь льда и пламени» «Пир ворон» стало бестселлером. Этот роман заложил основу для создания знаменитой телевизионной адаптации «Игра престолов», премьера которой состоялась в 2011 на канале HBO.
Таким образом, Джордж Р.Р. Мартин, благодаря своему таланту и трудолюбию, прошел путь от молодого автора до одного из самых известных и успешных писателей современности. Его романы и сценарии для телевидения продолжают радовать читателей и зрителей по всему миру.
Джордж Р. Р. Мартин на вечеринке HBO Emmy Party 2018, 17 сентября 2018 г. – Западный Голливуд, Калифорния – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Джордж Рэймонд Ричард Мартин провел свое детство в Байонне, Нью-Джерси. Он рассказывал, что его детский мир «ограничивался всего пятью кварталами», и возможно, он предпочитал оставаться рядом с домом, однако его живое воображение уносило его далеко за пределы окружающего мира. Джордж был старшим из троих детей и любил смотреть волнующие и жуткие телешоу, включая «Триллер» и «Сумеречную зону».
Мартин, сын портового грузчика, начал писать еще в начальной школе, продавая другим детям из рабочего квартала свои рассказы о чудовищах. В старших классах он переключил свое внимание на другие предметы, начав писать фанфики на основе обожаемых им комиксов, а также создавая новых супергероев. Во время интервью с BBC в 2014 году, Мартин назвал Стэна Ли, создателя комиксов для Marvel, одним из своих самых главных литературных вдохновителей, «даже больше, чем Шекспир или Толкин».
Мартин учился в средней школе Марист — католической школе для мальчиков. Там он играл в шахматной команде и работал над школьной газетой. После выпуска из университета в 1966, Мартин поступил в Северо - Западный университет, где продолжал развивать свою страсть к письму. В 1970 он получил степень бакалавра по журналистике, а на следующий год - магистра.
Во время войны во Вьетнаме Мартин отказался от военной службы из соображений совести. С 1973-го по 1976-й он работал в фонде юридической помощи. Затем два года он был профессором колледжа Кларк в Дубьюке, штат Айова.
Ранние книги: «Песнь о Лии» и «Умирающий Свет»
В 1971, Мартин продал свой первый рассказ, «Герой», научно-фантастическому журналу Galaxy. Он продолжал писать рассказы и в 1976 выпустил сборник под названием «Песнь о Лии». Его дебютный роман «Умирающий Свет» вышел в следующем году. Кроме того, Мартин работал редактором нескольких книжных проектов, включая «Новые голоса в научной фантастике» (1977) и «Дикие карты».
Фото: Обложка первого издания (в твердом переплете) научно-фантастического романа американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Умирающий Свет», опубликованного в 1977 году издательством Simon & Schuster.
Пишу для телевидения
Хотя к 1980-м Мартин стал широко известен как автор фэнтези и научной фантастики, ему все еще не сопутствовал большой коммерческий успех. Однако в это время он начал привлекать внимание Голливуда. В 1986 году он выступил в роли редактора сюжета при создании ремейка своего любимого сериала «Сумеречная зона», а затем участвовал в создании сериала «Красавица и чудовище», который начали показывать в следующем году.
Работа над телепроектами ставила перед Мартином определенные трудности.
«Каждый раз, когда я представлял сценарий, — сказал он в интервью National Public Radio, — продюсеры говорили мне: «Джордж, это здорово, но это стоило бы нам в пять раз больше нашего бюджета».
Из-за ограничений, накладываемых телевидением, Мартин в начале 90-х решил заняться новым проектом - фэнтезийным сериалом, вдохновленным Войнами Алой и Белой розы в средневековой Англии.
Легендарный Железный Трон, за который боролись все семейные дома Вестероса на протяжении восьми сезонов культового сериала, — новейшая статуя на тропе скульптур на лондонской Лестер-сквер, 22 июня 2021 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Книги «Песнь льда и пламени» и «Игра престолов»
Первый том его эпической фэнтезийной серии «Песнь льда и пламени», «Игра престолов», не пользовался большим успехом, но благодаря активной поддержке поклонников продажи стали расти по мере выхода новых книг. К тому времени, когда в 2005 году вышел четвертый том, «Пир воронов», его работа уже возглавляла список бестселлеров.
Популярность книг еще больше возросла благодаря телевизионной экранизации «Игры престолов» на канале HBO. Премьера сериала состоялась в 2011 году, и с тех пор он получил множество наград, став одним из самых популярных и влиятельных шоу в истории телевидения. Это стало прорывом в карьере таких актеров, как Эмилия Кларк, Изабелла Рэмси, Педро Паскаль и Джейсон Момоа.
В 2011 году вышла пятая книга серии «Танец с драконами». По всему миру поклонники раскупили новое издание, обеспечив очередной бестселлер. Хотя «Игра престолов» завершилась своим знаменитым показом на канале HBO в 2019, Мартин еще не закончил работу над своим фэнтезийным миром. Части «Ветры зимы» и «Мечта о весне» еще не были опубликованы.
Хотя Мартина часто сравнивают с Дж.Р.Р. Толкином, его подход к написанию более суровый и реалистичный по сравнению с человеком, создавшим «Властелина колец». Мир Вестероса, созданный Мартином, населен в основном людьми, ведущими сложную моральную жизнь и преследующими свои собственные цели. Сюжетные линии выстраиваются мастерски, подобно игре в шахматы, которую так любит Мартин. Один из критиков написал: «Мартин — это литературный дервиш, плененный сложными персонажами и выразительным языком, наполненный диким воображением лучших рассказчиков».
В своих произведениях Мартин не жалеет своих персонажей и не стесняется убивать как главных героев, так и других любимых персонажей. Он чувствует, что у него есть определенное моральное обязательство передавать реальность войны в своих фантастических рассказах.
Мартин в настоящее время занимает позицию исполнительного продюсера в сериале-приквеле «Дом дракона», первая серия которого была представлена на канале HBO в 2022 году и который основан на его книге «Огонь и кровь».
Питер Динклэйдж, Исаак Хемпстед Райт, Эмилия Кларк, Иэн Глен, Джордж Р. Р. Мартин, Софи Тернер, Гвендолин Кристи и Дэвид Бениофф позируют с наградами за выдающийся драматический сериал «Игра престолов» в пресс-центре во время 71-й церемонии вручения премии «Эмми», 22 сентября 2019 года, Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press
Чистый капитал
По данным Celebrity Net Worth, совокупное чистое состояние Мартина оценивается приблизительно в 120 млн долларов по состоянию на сентябрь 2023. Как сообщается, благодаря продажам книг и телевизионным доходам, Мартин зарабатывает 25 млн. долларов каждый год и обладает потенциалом зарабатывать больше благодаря дополнительным сериалам.
Студент факультета кинематографических искусств IAIA Литтлбер Санчес, 26 лет, из Остина, Техас, делает селфи с писателем Джорджем Р. Р. Мартином в школе недалеко от Санта-Фе, Мартин был там объявить, что он открывает новые стипендии для студентов киношколы, 26 сентября 2018 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Мартин начал встречаться с Гейл Берник в 1974 году. Она жила в Филадельфии и переехала в Чикаго, где прожила с ним чуть больше года перед их свадьбой в ноябре 1975. Он описал их свадьбу как «отличную и веселую» и одной из лучших, утверждая, что их брак был недолгим, поскольку они развелись в 1979. В своем блоге он упомянул их развод, написав, что их «свадебной песней» была песня «Мост над беспокойной водой», и предположил, что это могло быть знаком.
Сейчас Мартин проживает в Санта-Фе (Нью-Мексико) со своей второй супругой, Пэррис МакБрайд, на которой женился в 2011 году. Пара познакомилась еще в 1975-м, но возобновила отношения лишь в 1980-х, после того, как Мартин развелся. Детей у Мартина нет.
Джордж Р. Р. Мартин с супругой на Гала-концерте Time 100 в Нью-Йорке, 26 апреля 2011 г. – Фото: Global Look Press
Работы в кино и на телевидении
«Южный парк», популярный анимационный ситком, известен тем, что высмеивал Джорджа Мартина и «Игру престолов» в своей трилогии «Черная пятница» в 2013 году. Персонажи сериала были разделены на конфликтующие группы, похожие на те, что представлены в телешоу. Однако их противостояние было связано с выбором между покупкой игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One во время праздничного сезона распродаж Черная пятница.
Джордж Р. Р. Мартин получил роль с озвучкой в эпизоде комедийного скетч-шоу «Цыпленок-робот» в 2014 году. Также он появился в роли самого себя в телефильме Syfy 2015 года «Акулий торнадо 3: Это… вот и все» и в том же году сыграл свою версию-зомби в сериале «Нация Z».
Джордж Р. Р. Мартин, Лили Коллинз и Николас Холт прибывают на специальный показ фильма «Толкин» Fox Searchlight Pictures в Лос-Анджелесе, 8 мая 2019 года в Вествуде, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press