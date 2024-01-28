«Лера, какая ты молодец! Плеснула в лицо этой мамаше»: в Сети обсуждают эмоциональный поступок Кудрявцевой в эфире у Малахова

Телеведущая Лера Кудрявцева дала волю эмоциям на программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!», которая вышла в эфир на телеканале «Россия 1» в минувшую субботу, 27 января.
Лера Кудрявцева была приглашена на шоу вместе с Екатериной Гордон, чтобы дуэтом исполнить песню «Дамы за 30». Но телезрители запомнили и оценили не только вокал Леры Кудрявцевой, но и ее демарш.
«Не вам судить»
На программе присутствовала женщина, отказавшаяся от своего сына, когда тот еще был младенцем. На программе она впервые за много лет встретилась с уже взрослым своим ребенком, которого воспитали приемные родители.
Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Увидев непутевую мать и услышав, что она говорит, Лера Кудрявцева не сдержалась и плеснула той в лицо водой из стакана.
После эмоциональной выходки Леры в ее микроблоге разгорелась дискуссия по поводу того, хорошо или нет поступила телеведущая.
«Ужасно повели себя! Не вам судить... Я не защищаю маму... Но делать такое перед сыном - это мерзко», - считает 77happiness03.02.
«Мерзко должно быть этой мамаше, что она вообще пришла! И да, не надо говорить о втором шансе», - спорит elenka8423.
Лера Кудрявцева плеснула водой из стакана на женщину. Фото: кадр программы
«Стакан воды был лишним! Ваше оружие - это слово! Вы, Лера, могли выразить свое отношение к данной ситуации словесно! А у парня жизнь не сломана, он попал в замечательную семью. Вырос добрым и порядочным молодым человеком!» - высказалась irysiazor.
«А как мамаша этого мальчика поступила с ним, это не ужасное поведение? Какие же люди дебилы, кто оправдывает эту горе-мамашу», - поставила диагноз alena123devaytiayrova.
«Единственная, кто сказал правду»
Телеведущая Лера Кудрявцева в ответ на комментарии в Сети о себе объяснила, что ничего не может с собой поделать. Ну вот такая вот она эмоциональная и искренняя и не может все в себе держать.
Правда, поклонников Леры Кудрявцевой, похоже именно это качество в ней и привлекает.
Андрей Малахов принялся успокаивать гостью своей программы. Фото: кадр программы
«Лера, Вы единственная, которая высказала всю правду, и реакция, такая, какая должна быть! Просто многие пытаются делать вид, что все хорошо. Вы суперсильная женщина! К вам любовь, уважение!» - восхитилась anz5039.
Некоторые телезрители вину за поведение Леры Кудрявцевой в эфире телеканала «Россия 1» возложили на ведущего программы Андрея Малахова.
«Лера все сделала правильно. Не надо было приглашать эту женщину за стол, где сидят звезды! Не заслужила она такого почета, не заслужила! Я бы сделала также», - предупредила olga_bahar14.
«Лера, горжусь тобой! Какая ты молодец, плеснула в рожу этой мамаше на передаче у Андрея Малахова! Только ты это смогла! Люблю и уважаю тебя за искренность!» - написала преданная поклонница Кудрявцевой elenalapshina8.