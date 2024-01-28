«Лера, какая ты молодец! Плеснула в лицо этой мамаше»: в Сети обсуждают эмоциональный поступок Кудрявцевой в эфире у Малахова

Телеведущая Лера Кудрявцева дала волю эмоциям на программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!», которая вышла в эфир на телеканале «Россия 1» в минувшую субботу, 27 января.

Лера Кудрявцева была приглашена на шоу вместе с Екатериной Гордон, чтобы дуэтом исполнить песню «Дамы за 30». Но телезрители запомнили и оценили не только вокал Леры Кудрявцевой, но и ее демарш.

«Не вам судить»

На программе присутствовала женщина, отказавшаяся от своего сына, когда тот еще был младенцем. На программе она впервые за много лет встретилась с уже взрослым своим ребенком, которого воспитали приемные родители.