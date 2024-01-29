Актер, ставший звездой благодаря своему таланту и харизме: жизненный путь Вуди Харрельсона

Кто такой Вуди Харрельсон?
Большой прорыв актера Вуди Харрельсона произошел в 1985 году, когда ему досталась роль вежливого и наивного бармена Вуди Бойда в неимоверно популярном комедийном телесериале «Чирс». Благодаря своему выступлению, актер удостоился пяти номинаций на «Эмми» и победы в категории «Лучший актер второго плана в комедийном сериале».
Вуди Харрельсон обратился к киноиндустрии и достиг значительных успехов, снявшись в таких картинах, как «Прирожденные убийцы», «Тонкая красная линия», «Старикам тут не место» и популярной серии фильмов «Голодные игры». Актер также завоевал признание своей работой в криминальном телесериале канала HBO «Настоящий детектив».
Вуди Харрельсон на Фестиваль американского кино в Довиле, Франция, 9 сентября 2017 г. – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Вуди Харрельсон, настоящее имя которого Вудро Трейси, родился 23 июля 1961 года в городе Мидленд, Техас. Он был сыном Чарльза и Дайаны Харрельсон. К сожалению, его отец был арестован по обвинению в преступлении, когда Вуди было всего семь лет. Это событие оставило мать актера, юриста по профессии, одной растить троих детей: Вуди и его двух братьев. Семья переехала в Ливан, штат Огайо, где Дайана устроилась на работу юрисконсультом.
Харрельсон вырос в атмосфере глубоких духовных ценностей, которые помогли ему получить стипендию для обучения в Ганноверском колледже – пресвитерианском университете в штате Индиана. В 1983 году он успешно окончил колледж, получив степень бакалавра по английскому языку и театральному искусству.
После этого он отправился в Нью-Йорк с целью начать актерскую карьеру. Сначала ему приходилось подрабатывать дублером в пьесах, например, в постановке Нила Саймона «Билокси блюз», а также участвовать в массовках в кино и на телевидении.
«Чирс»
Основной прорыв в карьере Харрельсона пришелся на 1985 год, когда он сыграл вежливого и простодушного бармена Вуди Бойда в чрезвычайно популярном телевизионном комедийном сериале «Чирс». Четвертый сезон сериала имел огромный успех у зрителей и критиков, и в общей сложности сериал просуществовал восемь сезонов. За свою работу Харрельсон удостоился пяти номинаций на «Эмми», включая победу в 1989 году за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.
Параллельно съемкам в «Чирс», Харрельсон продолжал выступать на театральной сцене. В 1991 году он принял участие в спектакле «Бруклинская прачечная» Джеймса Брукса, а также в драматической постановке «Дальше всех от солнца» (1993). Стоит отметить, что последнюю он не только исполнил, но и написал, и срежиссировал.
Вуди Харрельсон в роли бармена в сериале «Чирс», 1985 г. Фото: Global Look Press
«Белые люди не умеют прыгать», «Непристойное предложение» и «Прирожденные убийцы»
Харрельсон также исполнил несколько второстепенных ролей и эпизодов в фильмах «Дикие кошки» (1986 год) и «Лос-анджелесская история» (1991 год), а также получил свою первую главную роль - в комедии «Белые люди не умеют прыгать» вместе с Уэсли Снайпсом.
Однако его карьера в кино началась лишь после завершения сериала «Чирс», когда он снялся с Деми Мур и Робертом Редфорд в фильме «Непристойное предложение» 1993 год. После успеха «Непристойное предложение» Вуди получил ведущую роль в скандальной картине Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы» (1993 год) с партнером по фильму Джульетт Льюис.
Вуди Харрельсон и Уэсли Снайпс в фильме «Белые люди не умеют прыгать» 1992 г. Фото: Global Look Press
«Народ против Ларри Флинта» и «Тонкая красная линия»
После главных ролей в «Ловце солнца» в 1996 году и в комедии братьев Фаррели «Заводила», Харрельсон спровоцировал споры биографическим фильмом «Народ против Ларри Флинта» того же года. Когда споры утихли, сочувственный образ Харрельсона киномагната Ларри Флинта принес актеру премию «Оскар» и номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Критика высоко оценила фильм, а игра Харрельсона вывела его в число лучших актеров.
В течение 1990-х годов, Харрельсон сыграл ряд значимых ролей в различных проектах. Он появился в политической сатире «Плутовство» (1997), военных фильмах «Добро пожаловать в Сараево» (1997) и «Тонкая красная линия» (1998).
Вуди Харрельсон. Фото: кадр из фильма «Тонкая красная линия» 1998 г.
«Старикам здесь не место» и «Семь жизней»
В 2007 году, Харрельсон вновь привлек внимание кинокритиков благодаря участию в драме братьев Коэн «Старикам здесь не место». Фильм принес ему премию Гильдии актеров США за лучшую актерскую работу в ансамбле вместе с Томми Ли Джонсом, Хавьер Бардемом, Джошем Бролином и Келли Макдоналд. В следующем году, он снялся в ряде проектов, включая комедию «Полупрофессионал» с Уиллом Фереллом и драму «Семь жизней» с Уиллом Смитом.
Вуди Харрельсон и Уилл Смит в драме «Семь жизней» 2008 г. Фото: Global Look Press
«Добро пожаловать в Zомбилэнд», «2012», «Посланник» и «Голодные игры»
В 2009 году актер снялся в комедии ужасов «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и фильме-катастрофе «2012». Роль в драме «Посланник» в этом же году принесла ему признание критиков и несколько номинаций на престижные награды, в том числе «Золотой глобус» и премию «Оскар». Начиная с 2012 года, актер начинает играть Хеймитча Эбернати в фильмах «Голодные игры». Эту роль он повторяет и в следующих частях франшизы.
Джон Кьюсак в роли Джексона Кертиса и Вуди Харрельсон в роли Чарли Фроста в фильме «2012» 2009 года. Фото: Global Look Press
«Настоящий детектив»
Одной из самых заметных ролей Харрельсона на телевидении стала его работа в сериале канала HBO «Настоящий детектив» в январе 2014 года. В первом сезоне шоу он сыграл детектива Марти Харта, а его коллегой по съемочной площадке стал Мэтью МакКонахи. Оба актера также выступили исполнительными продюсерами сериала.
Мрачный и атмосферный криминальный триллер сразу понравился критикам, и благодаря этой работе у Харрельсона появилось много новых поклонников. За свою работу в сериале актер был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль».
Вуди Харрельсон и Мэтью МакКонахи. Фото: кадр из сериала «Настоящий детектив» 1 сезон, 2014 г.
«Планета обезьян: Война», «ЛБД» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Несмотря на занятость в громких проектах, Харрельсон сумел найти время для участия в нескольких успешных фильмах в 2017 году. Он сыграл полковника в фильме «Планета обезьян: Война» и президента Линдона Б. Джонсона в драме Роба Райнера «ЛБД».
Этот год стал особенно успешным для актера, так как он снялся еще в одном фильме - черной комедии «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Этот малобюджетный фильм произвел настоящий фурор в мире кино, собрав множество положительных отзывов и получив номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, которую заслуженно получил Харрельсон.
Вуди Харрельсон в роли Уиллоуби, Фрэнсис Макдорманд в роли Милдред в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 2017 г. Фото: Global Look Press
«Хан Соло: Звездные войны. Истории», «В погоне за Бонни и Клайдом» и Мидуэй
В 2018 году актер Вуди Харрельсон был отмечен за свое талантливое исполнение роли наставника титулованного космического стрелка в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории». В следующем 2019 году он порадовал своих поклонников появлением на большом экране в захватывающем фильме «В погоне за Бонни и Клайдом», где он сыграл роль борца с преступностью, который преследует знаменитых американских преступников Бонни Паркер и Клайда Бэрроу в паре с Кевином Костнером.
Такая активная деятельность на съемочной площадке не помешала Вуди подготовиться к повторному исполнению роли своего старого героя Талахасси в продолжении фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Кроме того, актер появился в масштабной эпопее о событиях Второй мировой войны «Мидуэй».
Таким образом, 2018 год стал для Вуди Харрельсона успешным в плане признания его актерского таланта, а следующий год - в плане разнообразия ролей, которые он исполнил. Все это свидетельствует о его неисчерпаемом творческом потенциале и умении быть на высоте в самых разных амплуа.
Вуди Харрельсон в роли адмирала Честера Нимица в фильме «Мидуэй» 2019 г. Фото: Global Look Press
Эмма Стоун в роли Уичито, Джесси Айзенберг в роли Колумба, Вуди Харрельсон в роли Таллахасси, Люк Уилсон в роли Альбукерке в фильме «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» 2019 г. Фото: Global Look Press
Жена и дети
В 1985 году Вуди Харрельсон вступил в брак с Нэнси Саймон во время своего пребывания в Тихуане, Мексика. Их отношения длились недолго, и уже через год пара подала на развод. Тем не менее, оба супруга сумели сохранить дружеские отношения.
Спустя более 20 лет, в декабре 2008 года, Харрельсон решил снова связать себя узами брака. На этот раз его избранницей стала Лора Луи, с которой он прожил вместе уже долгое время. Церемония бракосочетания прошла в Коста-Рике в кругу самых близких друзей и родственников.
Лора Луи является совладелицей одного из ресторанов здорового питания в Лос-Анджелесе, а также кислородного бара. Вместе они проживают на Гавайях, где воспитывают трех дочерей: Дени, Зои и Макани.
Лора Луи и Вуди Харрельсон на красной дорожке 90-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 4 марта 2018 г., в Голливуде, Калифорния. Фото: Global Look Press