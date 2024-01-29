Актер, ставший звездой благодаря своему таланту и харизме: жизненный путь Вуди Харрельсона

Ранняя жизнь

Вуди Харрельсон, настоящее имя которого Вудро Трейси, родился 23 июля 1961 года в городе Мидленд, Техас. Он был сыном Чарльза и Дайаны Харрельсон. К сожалению, его отец был арестован по обвинению в преступлении, когда Вуди было всего семь лет. Это событие оставило мать актера, юриста по профессии, одной растить троих детей: Вуди и его двух братьев. Семья переехала в Ливан, штат Огайо, где Дайана устроилась на работу юрисконсультом.

Харрельсон вырос в атмосфере глубоких духовных ценностей, которые помогли ему получить стипендию для обучения в Ганноверском колледже – пресвитерианском университете в штате Индиана. В 1983 году он успешно окончил колледж, получив степень бакалавра по английскому языку и театральному искусству.

После этого он отправился в Нью-Йорк с целью начать актерскую карьеру. Сначала ему приходилось подрабатывать дублером в пьесах, например, в постановке Нила Саймона «Билокси блюз», а также участвовать в массовках в кино и на телевидении.