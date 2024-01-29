Как Джереми Аллен Уайт добился успеха и признания в мире кино и телевидения

Кто такой Джереми Аллен Уайт?
Актер Джереми Аллен Уайт стал известен благодаря своей главной роли в популярном сериале «Медведь» на канале FX. За его талантливое и в то же время измученное изображение шеф-повара по имени Кармен «Карми» Берзатто, Уайт был номинирован на премию «Эмми Прайм-тайм» в 2023 году. Он также получил «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров и награду «Выбор критиков».
Первой значительной ролью Уайта стал Лип Галлахер в сериале «Бесстыжие» на канале Showtime, который впервые вышел в 2011 году. Сразу после окончания средней школы Уайт получил эту роль и оставался в актерском составе на протяжении всех 10 лет сериала. В 2023 году Уайт снялся в фильмах «Ногти» и «Стальная хватка».
Джереми Аллен Уайт в пресс-центре 81-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», 7 января 2024 года, в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Актер Джереми Аллен Уайт родился 17 февраля 1991 года в Нью-Йорке в семье театральных актеров. Его родители — Элоиза Зиглер и Ричард Уайт — переехали в Нью-Йорк для продолжения карьеры на Бродвее. После рождения сына отец Уайта занялся бизнесом по съемке показаний, а мать стала работать в сфере образования. Сам Уайт всегда интересовался актерской игрой, чему способствовал пример его родителей.
Уайт вырос в районе Бруклина Кэрролл-Гарденс, с детства увлекался искусством. В начальной школе изучал балет, джаз, чечетку. Но в 11 лет огорчился из-за отсутствия строгости в школьной программе по танцам. «Мне казалось, что этого недостаточно для меня. Я был таким непослушным», — рассказывал он. Поэтому Уайт решил заниматься актерским мастерством. Он участвовал в конкурсах на роли в фильмах, театре, рекламе. Это помогло ему найти агента.
Уайт хотел бросить школу и полностью посвятить себя актёрскому мастерству. «Я не был трудным ребёнком, просто ненавидел школу. Мне казалось, что она мне ничего не даст», — говорил он. Родители убедили его окончить школу, но разрешили стажироваться в кастинговом агентстве. После школы Уайт поступил в престижную школу исполнительских искусств на Манхэттене.
Джереми Аллен Уайт, 12 апреля 2012 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Ранняя карьера и «Бесстыжие»
Первые актерские роли Уайта были в фильме о совершеннолетии «Прекрасный Огайо» (2006) и в юридическом драматическом сериале «Убеждение» в том же году. Уайт сказал в начале своей актерской карьеры:
«Моя личность была действительно, действительно связана с моей профессией. Если это не шло хорошо, ничего не шло хорошо. Если это шло хорошо, все казалось действительно фантастическим».
Уайт вспоминал, что чувствовал себя очень неловко, наблюдая за своей игрой в фильме «Выпускники» (2008) на Каннском кинофестивале в возрасте 17 лет, говоря, что он был склонен «слишком критиковать себя и сводить с ума».
Почти сразу после окончания средней школы он получил свою прорывную роль в комедийно-драматическом сериале Showtime «Бесстыжие». Уайт присоединился к актерскому составу, изображающему бедную, неблагополучную семью в районе Саут-Сайд в Чикаго.
Он сыграл Филиппа «Липа» Галлахера, старшего сына главного героя Фрэнка Галлахера, которого сыграл Уильям Х. Мэйси. Персонаж Уайта был высокоинтеллектуальным отличником, который борется с алкогольной зависимостью и вынашивает многочисленные схемы финансовой поддержки семьи, включая продажу пива и травки из фургончика с мороженым и сдачу экзаменов SAT за других студентов.
Уайт переехал в Лос-Анджелес в возрасте 18 лет ради этой роли, еще даже не научившись водить машину.
«У меня не было сообщества за пределами шоу, когда я впервые попал туда, и я чувствовал себя очень изолированным», - сказал он, добавив, что в одиночестве того периода было «что-то вроде романтики».
У Уайта не было кабельного телевидения во время выступления в «Бесстыжих», поэтому ему пришлось смотреть шоу нелегально.
Участие в шоу на протяжении всего 10-летнего периода, с 2011 по 2021 год, стало для него преображающим опытом.
«Я многому научился о том, как вести себя как личность, а не как актер», - сказал Уайт. «Я думаю, в том шоу мы тоже научились быть порядочными людьми».
Актерский состав очень хорошо поладил, и он сказал:
«То, что Мэйси постоянно присматривает за тобой, заставляет тебя гораздо усерднее стараться произвести впечатление».
Уайт был номинирован на премию Critics’Choice Television Awards за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале в 2014 году за свою работу в четвертом сезоне шоу.
Хотя сериал произвел положительное впечатление, Уайт сказал, что испытал облегчение, когда он закончился:
«Я так люблю «Бесстыжих». Я люблю всех, кто был частью этого, и опыт был невероятным. Но я не уверен, что шоу рассчитаны на то, чтобы продолжаться так долго».
Уайт также сказал, что сомневался в своей будущей актерской карьере после ухода из «Бесстыжих».
«Был период, когда я перестал чувствовать себя актером, и мне начало казаться, что я здесь только для того, чтобы сниматься в этом шоу», - сказал он. «Это было огорчительное личное пространство. Когда оно подходило к концу, я задавался вопросом: может быть, я просто существую в этом шоу. Что еще там есть? Я что, актер?»
Джереми Аллен Уайт, Уильям Х. Мэйси и Эмми Россам. Фото: промо сериала «Бесстыжие» (2011-2021)
«Медведь»
За время работы на «Бесстыжих» Уайт снялся в нескольких фильмах, в том числе «Двенадцать» (2010), «Мы должны выбраться из этого места» (2013), «Муви 43» (2013), «После всего» (2018) и «Кто не спрятался» (2020). В 2018 году он также сыграл роль в триллере Amazon Prime Video «Возвращение домой», в котором снялись Джулия Робертс и Бобби Каннавале.
В 2022 году Уайт получил главную роль в комедийно-драматическом сериале FX «Медведь». Он изображает Кармен «Карми» Берзатто, одаренного, но измученного нью-йоркского шеф-повара, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возглавить разоряющуюся закусочную, которую его брат оставил ему после смерти.
Уайт впервые получил сценарий примерно в то время, когда заканчивалась его роль в «Бесстыжих», и поначалу он был обеспокоен тем, что между Карми и его персонажем в «Бесстыжих», еще одним талантливым, но проблемным молодым человеком из Чикаго, было слишком много общего. В конечном счете, однако, его привлекло качество надписи на Медведе, и он добавил:
«Я думаю, что был слишком обеспокоен тем, что могут подумать другие люди. Я также знал, что если я скажу этому «нет», то, кто бы в конечном итоге это ни сделал, я возненавижу его навсегда».
Создатель «Медведя» Кристофер Сторер выбрал Уайта на эту роль из-за его «теплоты и интеллекта», а также потому, что «в нем есть что-то немного опасное». Уайт сказал о своем персонаже:
«Когда вы встречаетесь с ним, он самый милый ребенок на свете, и у него такие пронзительные глаза, которые вас не могут не привлекать. Но затем вы видите в его исполнении, что он может быть одинаково обаятельным и забавным, так же как и пугающим и напряженным, что действительно сложно сделать».
Уайта привлекла уязвимость Карми, сказав:
«Мое сердце действительно разбилось из-за него. [Он], очевидно, прошел через это действительно травмирующее событие прямо перед тем, как вы с ним познакомились, что сделало его интересным. Я понял, что личность Карми была полностью сосредоточена на том, чтобы быть шеф-поваром и быть действительно успешным в этом. И, я не знаю, это сделало остаток его жизни очень одиноким».
Уайт едва умел готовить, когда согласился на эту роль, назвав себя «бесполезным на кухне». Чтобы подготовиться к шоу, он и его коллега по фильму Айо Эдебири посещали занятия в Институте кулинарного образования. Уайт также некоторое время работал в ресторане Pasjoli, отмеченном звездой Мишлен, под руководством шеф-повара Дейва Берана и самостоятельно изучал кулинарную книгу Фрэнки Спунтино.
«До «Медведя» я никогда особо не сосредотачивался на навыках для работы», - сказал Уайт. «И это такой удивительный способ понять характер. Это похоже на чит-код или что-то в этом роде».
Уайт также неоднократно наблюдал за исполнением Аль Пачино роли героинового наркомана в «Панике в Нидл-парке» (1971), чтобы усовершенствовать душевные переживания Карми, и он работал со своим другом, художником-татуировщиком, над созданием всех татуировок своего персонажа.
Вышедшие два сезона сериала «Медведь» и готовящий третий, оказались очень популярными и получили восторженные отзывы, причем многие критики особенно хвалили игру Уайта. The New Yorker сказал, что он привносит в роль «смятую напряженность», а IndieWire назвал его выступление «магнетическим поворотом». Особую похвалу он получил за семиминутный монолог в финале первого сезона, в котором он рассказывает на встрече с Ал-Аноном о жизни и смерти своего брата и о том, как это повлияло на его карьеру шеф-повара. InStyle написал:
«Сила этой сцены ощутима через экран, и это именно из-за настойчивости Уайта в том, что он выкладывается в каждом дубле на полную катушку».
Уайт сказал об этом монологе:
«Это был такой план для Карми, его травмы и того, откуда он шел с тех пор, как вы познакомились с ним… Что я хотел сделать, так это [дать почувствовать], что Карми впервые делает эти открытия перед аудиторией».
Многие фанаты написали посты в социальных сетях о том, насколько привлекательны Уайт и его персонаж в «Медведе», на что актер в основном не обратил внимания:
«Я думаю, мы оба неплохо умеем не обращать слишком много внимания… У меня довольно здоровая дистанция от всего этого».
Однако Уайт сказал, что был удивлен такой реакцией, поскольку его персонаж в «Медведе» настолько сосредоточен на своей работе, что в сериале мало романтики и почти нет секса.
В июле 2023 года Уайт был номинирован на премию «Эмми Прайм-тайм» как лучший исполнитель главной роли в комедийном сериале за роль в фильме «Медведь». Пять месяцев спустя он также был номинирован на премию «Золотой глобус» в 2024 году за лучшую мужскую роль в телесериале – мюзикле или комедии.
Когда он выиграл «Золотой глобус» в январе 2024 года, это ознаменовалось последовательными победами Уайта. Ранее эта роль принесла ему победы на премиях Гильдии киноактеров и Critics Choice Awards за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, обе в 2023 году.
Джереми Аллен Уайт. Фото: кадр из сериала «Медведь» 2022 г.
Новые роли в кино: «Ногти» и «Стальная хватка»
Успех Уайта в «Медведе» значительно повысил его авторитет и популярность, что привело к появлению в рекламных роликах рядом с такими известными звездами, как Мэтт Дэймон, Зои Салдана и Лудакрис. Он появился в независимом фильме «Фремонт» 2023 года, режиссером и соавтором сценария которого выступил Бабак Джалали, в небольшой, но заметной роли одинокого механика.
В начале ноября 2023 года у него была роль в научно-фантастической любовной истории Apple TV + «Ногти».
«Джереми - актер с первого дубля. Я имею в виду, что с первого дубля у вас всегда получается самое лучшее. Другой вам не нужен», - ранее сказал Vanity Fair, режиссер фильма Кристос Нику, «Для меня он новый Райан Гослинг».
Критики в основном были не в восторге от фильма, но высоко оценили игру Уайта и его коллег по фильму Джесси Бакли и Риз Ахмед.
Его новая роль - в биографическом спортивном фильме «Стальная хватка», который вышел в кинотеатрах в конце декабря 2023 года. Фильм рассказывает о семье профессиональных рестлеров Фон Эрихов. Уайт изображает реального рестлера Керри Фон Эриха, одного из шести братьев в семье, в которую входит Кевин Фон Эрих (его играет Зак Эфрон).
«Я никогда раньше не играл реального человека», - сказал Уайт британскому GQ. «И это так страшно, потому что расследуется чья-то жизнь».
Он также сказал, что было «действительно страшно», когда дочери Керри пришли на съемочную площадку во время съемок.
Уайт проходил обучение у профессионального рестлера Чаво Герреро-младшего и добился очевидного успеха.
«Он мог бы бороться профессионально», - сказал режиссер фильма Шон Дуркин. «У него была эта природная способность, которая, по словам наших тренеров по борьбе, была просто очень, очень редкой».
Ему также приходилось потреблять огромное количество пищи, чтобы набраться сил для этой роли.
«Честно говоря, ты чувствуешь себя не очень хорошо», - сказал Уайт о количестве съеденного им для роли. «Пытаясь стать таким большим, это не способ жить».
Он также тратил много времени на поднятие тяжестей, избегая при этом кардиотренировок, что означало, что ему пришлось отказаться от своего обычного бега.
Джереми Аллен Уайт. Фото: кадр из фильма «Стальная хватка» 2023 г.
Жена и дети
Уайт женился на актрисе Эддисон Тимлин в октябре 2019 года. Впервые они встретились в старших классах; позже Тимлин написала ему в соцсети: «Когда нам было по 14 лет и я впервые увидела твое выступление на уроке драмы, я не могла отвести от тебя глаз». Они также появились вместе в фильме 2008 года «После школы». Тимлин подала на развод в мае 2023 года.
У Уайта и Тимлин есть две совместные дочери по имени Эзер и Долорес «Долли», которые родились в 2018 и 2020 годах соответственно.
«Я многому у них учусь», - сказал Уайт в интервью 2022 года. «Я чувствую, что во многих отношениях они все время учат меня, как быть лучше: как быть лучше по отношению к ним; как быть лучше по отношению к моей жене, моим друзьям, моим родителям, моей сестре».
Актриса Дакота Джонсон - крестная мать двух девочек.
На фоне продолжающегося процесса развода, Уайт встречался с певицей Розалией, обладательницей премии «Грэмми».
Джереми Аллен Уайт и Эддисон Тимлин на премьере фильма «С любовью, Антоша» в Лос-Анджелесе, 30 июля 2019 г. – Голливуд, Калифорния – Фото: Global Look Press