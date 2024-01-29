Как Джереми Аллен Уайт добился успеха и признания в мире кино и телевидения

«Медведь»

За время работы на «Бесстыжих» Уайт снялся в нескольких фильмах, в том числе «Двенадцать» (2010), «Мы должны выбраться из этого места» (2013), «Муви 43» (2013), «После всего» (2018) и «Кто не спрятался» (2020). В 2018 году он также сыграл роль в триллере Amazon Prime Video «Возвращение домой», в котором снялись Джулия Робертс и Бобби Каннавале.

В 2022 году Уайт получил главную роль в комедийно-драматическом сериале FX «Медведь». Он изображает Кармен «Карми» Берзатто, одаренного, но измученного нью-йоркского шеф-повара, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возглавить разоряющуюся закусочную, которую его брат оставил ему после смерти.

Уайт впервые получил сценарий примерно в то время, когда заканчивалась его роль в «Бесстыжих», и поначалу он был обеспокоен тем, что между Карми и его персонажем в «Бесстыжих», еще одним талантливым, но проблемным молодым человеком из Чикаго, было слишком много общего. В конечном счете, однако, его привлекло качество надписи на Медведе, и он добавил:

«Я думаю, что был слишком обеспокоен тем, что могут подумать другие люди. Я также знал, что если я скажу этому «нет», то, кто бы в конечном итоге это ни сделал, я возненавижу его навсегда».

Создатель «Медведя» Кристофер Сторер выбрал Уайта на эту роль из-за его «теплоты и интеллекта», а также потому, что «в нем есть что-то немного опасное». Уайт сказал о своем персонаже:

«Когда вы встречаетесь с ним, он самый милый ребенок на свете, и у него такие пронзительные глаза, которые вас не могут не привлекать. Но затем вы видите в его исполнении, что он может быть одинаково обаятельным и забавным, так же как и пугающим и напряженным, что действительно сложно сделать».

Уайта привлекла уязвимость Карми, сказав:

«Мое сердце действительно разбилось из-за него. [Он], очевидно, прошел через это действительно травмирующее событие прямо перед тем, как вы с ним познакомились, что сделало его интересным. Я понял, что личность Карми была полностью сосредоточена на том, чтобы быть шеф-поваром и быть действительно успешным в этом. И, я не знаю, это сделало остаток его жизни очень одиноким».

Уайт едва умел готовить, когда согласился на эту роль, назвав себя «бесполезным на кухне». Чтобы подготовиться к шоу, он и его коллега по фильму Айо Эдебири посещали занятия в Институте кулинарного образования. Уайт также некоторое время работал в ресторане Pasjoli, отмеченном звездой Мишлен, под руководством шеф-повара Дейва Берана и самостоятельно изучал кулинарную книгу Фрэнки Спунтино.

«До «Медведя» я никогда особо не сосредотачивался на навыках для работы», - сказал Уайт. «И это такой удивительный способ понять характер. Это похоже на чит-код или что-то в этом роде».

Уайт также неоднократно наблюдал за исполнением Аль Пачино роли героинового наркомана в «Панике в Нидл-парке» (1971), чтобы усовершенствовать душевные переживания Карми, и он работал со своим другом, художником-татуировщиком, над созданием всех татуировок своего персонажа.

Вышедшие два сезона сериала «Медведь» и готовящий третий, оказались очень популярными и получили восторженные отзывы, причем многие критики особенно хвалили игру Уайта. The New Yorker сказал, что он привносит в роль «смятую напряженность», а IndieWire назвал его выступление «магнетическим поворотом». Особую похвалу он получил за семиминутный монолог в финале первого сезона, в котором он рассказывает на встрече с Ал-Аноном о жизни и смерти своего брата и о том, как это повлияло на его карьеру шеф-повара. InStyle написал:

«Сила этой сцены ощутима через экран, и это именно из-за настойчивости Уайта в том, что он выкладывается в каждом дубле на полную катушку».

Уайт сказал об этом монологе:

«Это был такой план для Карми, его травмы и того, откуда он шел с тех пор, как вы познакомились с ним… Что я хотел сделать, так это [дать почувствовать], что Карми впервые делает эти открытия перед аудиторией».

Многие фанаты написали посты в социальных сетях о том, насколько привлекательны Уайт и его персонаж в «Медведе», на что актер в основном не обратил внимания:

«Я думаю, мы оба неплохо умеем не обращать слишком много внимания… У меня довольно здоровая дистанция от всего этого».

Однако Уайт сказал, что был удивлен такой реакцией, поскольку его персонаж в «Медведе» настолько сосредоточен на своей работе, что в сериале мало романтики и почти нет секса.

В июле 2023 года Уайт был номинирован на премию «Эмми Прайм-тайм» как лучший исполнитель главной роли в комедийном сериале за роль в фильме «Медведь». Пять месяцев спустя он также был номинирован на премию «Золотой глобус» в 2024 году за лучшую мужскую роль в телесериале – мюзикле или комедии.

Когда он выиграл «Золотой глобус» в январе 2024 года, это ознаменовалось последовательными победами Уайта. Ранее эта роль принесла ему победы на премиях Гильдии киноактеров и Critics Choice Awards за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, обе в 2023 году.