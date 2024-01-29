От ведущей ток-шоу до основательницы бренда и защитницы прав животных: как Эллен ДеДженерес добилась успеха

Ранняя жизнь

Эллен ДеДженерес родилась 26 января 1958 года в городе Метэри, США. Ее родители развелись, когда она была подростком. Мать работала страховым агентом, а Эллен мечтала стать ветеринаром в детстве, но позже отказалась от этой мечты. Взамен она начала работать в разных сферах, включая обслуживание столиков, продажу пылесосов, покраску домов и работу секретарем в юридической фирме.

У Эллен ДеДженерес есть старший брат Вэнс, который также является актером-комиком и бывшим корреспондентом Daily Show. Он долгое время был самым известным членом своей семьи. Однажды во время своего публичного выступления Эллен обнаружила, что боится толпы, и решила использовать юмор, чтобы справиться с этим страхом.

Ее выступление имело успех, и ей начали поступать предложения о съемках в стендапе. Она начала свою актерскую карьеру в 1981 году при поддержке своей матери, которая оказывала ей моральную и финансовую помощь.