От ведущей ток-шоу до основательницы бренда и защитницы прав животных: как Эллен ДеДженерес добилась успеха

Автор книг и исполнительный продюсер

Эллен ДеДженерес известна не только своим участием в телевизионных проектах, но и литературными достижениями. Среди ее книг можно выделить «Моя точка зрения» (1995), «Серьезно… Я шучу» (2011) и «Дома» (2015). После успеха ток-шоу ее карьера в кино стала менее активной, однако она продолжила свою деятельность в качестве исполнительного продюсера таких телевизионных проектов, как Bethenny (2012–2014), Repeat After Me (2015), One Big Happy (2015), Little Big Shots (2015) и ее конкурсное реалити-шоу HGTV Ellen’s Design Challenge.