От ведущей ток-шоу до основательницы бренда и защитницы прав животных: как Эллен ДеДженерес добилась успеха

Кто такая Эллен ДеДженерес?
Эллен ДеДженерес построила успешную карьеру как стендап-комедиантка и актриса, прежде всего благодаря своему собственному ситкому «Эллен», который принес ей широкую известность. С тех пор она активно работает на телевидении, выступая в качестве ведущей своего отмеченного множеством наград ток-шоу «Шоу Эллен ДеДженерес» с 2003 года. В дополнение к своим актерским и телевизионным достижениям, Эллен активно занимается общественной деятельностью и поддержкой различных благотворительных организаций.
Промо 9 сезона шоу «Американский идол» с Эллен ДеДженерес. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Эллен ДеДженерес родилась 26 января 1958 года в городе Метэри, США. Ее родители развелись, когда она была подростком. Мать работала страховым агентом, а Эллен мечтала стать ветеринаром в детстве, но позже отказалась от этой мечты. Взамен она начала работать в разных сферах, включая обслуживание столиков, продажу пылесосов, покраску домов и работу секретарем в юридической фирме.
У Эллен ДеДженерес есть старший брат Вэнс, который также является актером-комиком и бывшим корреспондентом Daily Show. Он долгое время был самым известным членом своей семьи. Однажды во время своего публичного выступления Эллен обнаружила, что боится толпы, и решила использовать юмор, чтобы справиться с этим страхом.
Ее выступление имело успех, и ей начали поступать предложения о съемках в стендапе. Она начала свою актерскую карьеру в 1981 году при поддержке своей матери, которая оказывала ей моральную и финансовую помощь.
Стендап-комедия
ДеДженерес начала выступать в местных кофейнях в возрасте 23-х лет. Ее большой прорыв произошел в 1986 году после того, как Джей Лено посоветовал «Вечернему шоу» с Джонни Карсоном отправить билетного агента, чтобы посмотреть ее выступление в «Импровизации» в Голливуде. Благодаря этому предложению, ДеДженерес появилась в «Вечернем шоу» и получила признание как единственная женщина-комик, которую Джонни Карсон пригласил сесть на знаменитый диван во время ее первого выступления.
После этого ДеДженерес стала регулярно появляться на различных ток-шоу, включая The Late Show с Дэвидом Леттерманом, The Tonight Show с Джеем Лено, «Шоу Опры Уинфри», позднее «Шоу Грега Киннира», Larry King Live и Good Morning, America. Ее также часто приглашали на телеканал ABC, где она становилась главной темой вечернего эфира.
Телешоу «Эллен»
Эллен ДеДженерес стала одной из самых популярных и успешных актрис и стендап-комиков своего поколения, во многом благодаря своему остроумию, харизме и таланту. Она достигла пика своей карьеры с выходом в прайм-тайм собственного ситкома «Эллен». Изначально шоу носило название «Эти мои друзья», но в 1994 году его переименовали. С тех пор, сериал стал настоящим демонстратором талантов Эллен ДеДженерес, а также важной частью американской культуры.
Рекламное фото Эллен ДеДженерес для сериала «Эллен» (1994-1998). Фото: Global Look Press
«Шоу Эллен ДеДженерес»
В 2003 году популярное американское ток-шоу «Шоу Эллен ДеДженерес» с Эллен ДеДженерес в качестве ведущей стало большим хитом среди зрителей, особенно тех, кто предпочитает смотреть передачи в дневное время. Это шоу, созданное в жанре интервью со знаменитостями и обсуждения различных актуальных тем, получило множество положительных отзывов и наград.
В мае 2021 года Эллен ДеДженерес, знаменитая американская ведущая, сообщила о прекращении выхода своего популярного ток-шоу The Ellen DeGeneres Show в 2022 году. Этот проект, просуществовавший 18 лет, завоевал любовь зрителей и получил множество престижных премий, включая 64 награды Daytime Emmy Awards за лучшее дневное ток-шоу.
Решение о закрытии шоу было принято Эллен после тщательного обдумывания и обсуждения с собственной командой. Хотя будущее проекта уже было предопределено, фанаты продолжают демонстрировать свою любовь и поддержку как Эллен, так и ее команде в надежде на возможное возобновление шоу в будущем.
Ким Кардашьян на Шоу Эллен ДеДженерес, 17 сентября 2021 года, Лос-Анджелес, США. Фото: Global Look Press
Фильмы
Карьера Эллен ДеДженерес на телевидении не ограничивается ток-шоу: она также снималась в кино. Одной из ее самых заметных ролей стала мрачная комедия «Господин Ошибка» (1996), где она сыграла женщину, ищущую идеального мужчину.
Затем последовала комедия «Эд из телевизора» (1999), где ее партнером по съемочной площадке стал Мэтью МакКонахи. В телевизионном фильме «Если бы эти стены могли говорить 2» (2000) Эллен снова продемонстрировала свои актерские способности.
«Господин Ошибка» Ника Касла, в главных ролях Билл Пуллман, Эллен ДеДженерес, 1996 г. Фото: Global Look Press
«В поисках Немо» и ведущая шоу награждений
В 2003 году Эллен ДеДженерес приняла участие в озвучивании кассового анимационного хита «В поисках Немо», где она подарила свой голос маленькой, но очень дружелюбной и немного забывчивой голубой рыбке по имени Дори. На следующий год актриса получила две номинации за выдающуюся стендап-комедийную программу «Эллен ДеДженерес: здесь и сейчас» на премии «Эмми». В 2016 году, после успеха «В поисках Немо», свет увидело продолжение истории о Дори - «В поисках Дори».
Эллен ДеДженерес, известная своим уникальным сочетанием теплоты и юмора, часто становится ведущей на церемониях награждения. Она вела церемонии вручения премий «Грэмми» в 1996 и 1997 году, «Эмми Прайм-тайм» в 2001 и 2005 году и «Оскар» в 2007 и 2014 году. В 2009 году ДеДженерес была выбрана в качестве одного из судей на American Idol вместо Паулы Абдул, что подчеркивает ее популярность.
Эллен Дедженерес наблюдает за церемонией вручения Оскара на сцене и на углу Голливудского бульвара и Хайленд-авеню в Голливуде, 27 февраля 2014 г. – Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Автор книг и исполнительный продюсер
Эллен ДеДженерес известна не только своим участием в телевизионных проектах, но и литературными достижениями. Среди ее книг можно выделить «Моя точка зрения» (1995), «Серьезно… Я шучу» (2011) и «Дома» (2015). После успеха ток-шоу ее карьера в кино стала менее активной, однако она продолжила свою деятельность в качестве исполнительного продюсера таких телевизионных проектов, как Bethenny (2012–2014), Repeat After Me (2015), One Big Happy (2015), Little Big Shots (2015) и ее конкурсное реалити-шоу HGTV Ellen’s Design Challenge.
Эллен ДеДженерес представляет свою новую книгу «Дом» в своей соцсети. Речь в ней идет о том, как сделать свой дом более уютным. Фото: Global Look Press
Другие проекты и награды
Эллен ДеДженерес успешно сочетает различные роли в Голливуде. Она является основателем звукозаписывающего лейбла eleveneleven и бренда Ed by Ellen (запущенного в 2015 году) в области моды и образа жизни. Бренд предлагает обувь, товары для дома, аксессуары, а также линейку товаров для животных. Эллен активно поддерживает права животных и является веганом.
Президент США Барак Обама вручает Президентскую медаль свободы комику Эллен ДеДженерес во время церемонии в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 22 ноября 2016 года. Фото: Global Look Press
В ноябре 2016 года Эллен ДеДженерес была удостоена Президентской медали Свободы, которую ей вручил президент Барак Обама за вклад в искусство и культуру. В начале 2018 года она узнала о планах по созданию кампуса Фонда горилл имени Дайан Фосси в Руанде - это была первая инициатива нового Фонда защиты дикой природы имени Эллен ДеДженерес.
На церемонии вручения «Золотого глобуса» в январе 2020 года Эллен ДеДженерес была награждена почетной премией Кэрол Бернетт в знак признания ее выдающихся достижений на телевидении. Таким образом, она стала вторым обладателем этой награды после своей тезки, получившей ее в 2019 году.
Эллен ДеДженерес и ее мать Бетти ДеДженерес присутствуют на представлении Эллен на Аллее славы в Голливуде, 4 сентября 2012 г. в Голливуде, Калифорния. Фото: Global Look Press