Путь к успеху британского художника Дэвида Хокни

Ранняя жизнь и образование

Знаменитый художник Дэвид Хокни появился на свет 9 июля 1937 года в городе Брэдфорде в Англии. С ранних лет он обожал читать книги и интересоваться искусством, испытывая восхищение к работам Пикассо, Матисса и Фрагонара. Родители Хокни всячески поддерживали его в творческих начинаниях и позволяли ему свободно заниматься рисованием и мечтать, не отвлекая от этого процесса.

Хокни прошел обучение в Брэдфордской школе искусств с 1953 по 1957 годы. По причине отказа от прохождения военной службы, в соответствии со своими убеждениями, он посвятил следующие два года работе в медицинских учреждениях, выполняя таким образом свои обязательства перед государством.

В 1959-м он стал аспирантом Королевской школы искусств в Лондоне, где учился вместе с такими молодыми художниками как Питер Блейк и Алан Джонс. Там Хокни экспериментировал с разными техниками, включая абстрактный экспрессионизм, и достиг успеха, его работы получали награды и приобретались частными коллекционерами.