Путь к успеху британского художника Дэвида Хокни

Кто такой Дэвид Хокни?
Знаменитый британский художник Дэвид Хокни обучался искусству в художественной школе в Лондоне, после чего в 1960-е годы переехал в Лос-Анджелес. Именно там он создал свои культовые работы, на которых изображен плавательный бассейн. В 1970-е Хокни переключился на фотографию, создавая уникальные фотоколлажи, называемые им joiners. Он продолжает свою активную творческую деятельность, регулярно представляя свои произведения на выставках. В 2011 году Хокни был признан самым значимым британским художником двадцатого века.
Посетители стоят в очереди на открытие выставки Дэвида Хокни «Большая картина» в Королевской академии искусств, 21 января 2012 года. На выставке представлена первая в Великобритании выставка пейзажных работ Хокни, охватывающая 50 лет увлечения Хокни пейзажами. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Знаменитый художник Дэвид Хокни появился на свет 9 июля 1937 года в городе Брэдфорде в Англии. С ранних лет он обожал читать книги и интересоваться искусством, испытывая восхищение к работам Пикассо, Матисса и Фрагонара. Родители Хокни всячески поддерживали его в творческих начинаниях и позволяли ему свободно заниматься рисованием и мечтать, не отвлекая от этого процесса.
Хокни прошел обучение в Брэдфордской школе искусств с 1953 по 1957 годы. По причине отказа от прохождения военной службы, в соответствии со своими убеждениями, он посвятил следующие два года работе в медицинских учреждениях, выполняя таким образом свои обязательства перед государством.
В 1959-м он стал аспирантом Королевской школы искусств в Лондоне, где учился вместе с такими молодыми художниками как Питер Блейк и Алан Джонс. Там Хокни экспериментировал с разными техниками, включая абстрактный экспрессионизм, и достиг успеха, его работы получали награды и приобретались частными коллекционерами.
Художник Дэвид Хокни со своей картиной «Питер выходит из бассейна Ника». Картина получила первый приз на выставке Джона Мурса в Ливерпуле. 21 ноября 1967 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Ранние работы и фотография
Ранние картины Хокни, как и его поэзия, отражали его любовь к литературе. В своих работах он включал фрагменты стихов и прямые цитаты из Уолта Уитмена, создавая уникальные и вдохновляющие произведения искусства.
Из-за того, что в детстве Хокни часто посещал кино с отцом, у него появилась шутка, что он рос в Брэдфорде и Голливуде. Он был вдохновлен светом и теплом Калифорнии и впервые посетил Лос-Анджелес в 1963 году, а официально переехал туда в 1966.
Плавательные бассейны в Лос-Анджелесе стали одной из главных тем его работ, и он прославился благодаря большим знаковым произведениям, таким как «Больший всплеск». Его экспрессионистский стиль со временем стал более реалистичным, и к 1970м годам его уже считали реалистом.
Сотрудник галереи Тейт Модерн рассматривает картину Дэвида Хокни «Большой всплеск» (1967), 13 ноября 2012 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Помимо бассейнов, Хокни также рисовал интерьеры и экстерьеры калифорнийских домов. В 1970 году он создал свой первый «плотницкий» набор - серию полароидных фотографий, размещенных в виде сетки. Хоть этот метод и стал одним из способов его обретения славы, он открыл его случайно.
Во время работы над картиной с изображением гостиной в Лос-Анджелесе он сделал ряд фотографий для своего собственного использования и объединил их вместе для возможности рисования по изображению. После завершения работы, однако, он оценил коллаж как самостоятельное произведение искусства и начал создавать новые.
Хокни был талантливым фотографом и начал активнее работать с фотографией. К середине 1970-х годов он в значительной степени отказался от живописи, сосредоточившись на проектах, связанных с фотографией, литографией и дизайном декораций и костюмов для балета, опер и театральных постановок.
Дэвид Хокни на фотосессии, посвященном выставке его картин и фотографий в галерее Annely Juda Fine Art в центре Лондона, 14 мая 2015 г. Фото: Global Look Press
Более поздние работы
В конце 1980-х Хокни вновь обратился к живописи, создавая преимущественно морские пейзажи, натюрморты и портреты родных и близких. Кроме того, он начал применять технологии в своем творчестве, создав первые отпечатки на ксероксе в 1986 году. Взаимодействие искусства и технологий стало продолжительным увлечением: так, в 1990 году Хокни использовал лазерные факсимильные аппараты и лазерные принтеры, а с 2009 года стал применять приложение Brushes для iPhone и iPad, создавая картины. В рамках выставки 2011 года, организованной Королевским музеем Онтарио, было представлено 100 подобных работ.
По результатам опроса, проведенного в 2011 году среди более чем 1000 британских художников, Хокни был назван самым влиятельным британским художником за все время. Он продолжает создавать картины, участвовать в выставках и поддерживать искусство.
Британский художник Дэвид Хокни позирует между картиной «Большие деревья возле Уортера» (2007) слева и фотографической копией своей работы справа, выставленной в галерее Тейт Британия, Лондон, Великобритания, 23 ноября 2009 года. Фото: Global Look Press