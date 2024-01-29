Выдающийся представитель мексиканской монументальной живописи и политический активист: чем прославился Диего Ривера

Ранняя жизнь

Диего Ривера родился 8 декабря 1886 года в городе Гуанахуато в Мексике. У него рано обнаружились способности к искусству, и он начал рисовать ещё в детстве. Когда ему было примерно 10 лет, Ривера поступил в Академию художеств в Мехико, где изучал искусство. Одним из тех, кто оказал большое влияние на него, был художник Хосе Посада - он работал в типографии, находившейся неподалёку от школы Риверы.

В 1907 году Диего Ривера поехал в Европу для продолжения изучения искусства. За границей он познакомился со многими известными художниками своего времени, в том числе с Пабло Пикассо. У Риверы также была возможность увидеть влиятельные работы Поля Гогена, Анри Матисса и других.