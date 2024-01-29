Выдающийся представитель мексиканской монументальной живописи и политический активист: чем прославился Диего Ривера

Кем был Диего Ривера?
Диего Ривера, один из самых выдающихся художников 20-го века, ставил своей задачей создавать произведения, которые бы отображали жизнь мексиканского народа. Для реализации этой цели в 1921 году, в рамках государственной программы, он приступил к созданию серии настенных росписей в общественных зданиях. Хотя некоторые из его работ вызывали разногласия: его фреска «Человека на распутье» в здании RCA в Нью-Йорке, которая включала изображение Владимира Ленина, была уничтожена по приказу семьи Рокфеллеров.
Фото: Фреска Диего Риверы, изображающая доколумбовый ацтекский город Теночтитлан. В Национальном дворце в Мехико.
Ранняя жизнь
Диего Ривера родился 8 декабря 1886 года в городе Гуанахуато в Мексике. У него рано обнаружились способности к искусству, и он начал рисовать ещё в детстве. Когда ему было примерно 10 лет, Ривера поступил в Академию художеств в Мехико, где изучал искусство. Одним из тех, кто оказал большое влияние на него, был художник Хосе Посада - он работал в типографии, находившейся неподалёку от школы Риверы.
В 1907 году Диего Ривера поехал в Европу для продолжения изучения искусства. За границей он познакомился со многими известными художниками своего времени, в том числе с Пабло Пикассо. У Риверы также была возможность увидеть влиятельные работы Поля Гогена, Анри Матисса и других.
Известный художник-монументалист
Ривера добился определенных успехов как кубист, но мировые события повлияли на его стиль и темы его работ. Под впечатлением от политических идеалов Мексиканской (1914–15) и Русской (1917) революций он решил посвятить своё творчество изображению жизни рабочего класса и коренного населения Мексики. Впервые мысль о создании фресок пришла к нему во время посещения Италии, где он почерпнул вдохновение в работах эпохи Возрождения.
Вернувшись в Мексику, Ривера стал воплощать свои художественные представления о Мексике в жизнь. Он получил от правительства финансирование для создания серии фресок, посвященных народу страны и ее истории, на стенах различных общественных зданий. В 1922 году он закончил первую фреску в Национальном подготовительном музеи Эскуэлы в Мехико.
Фрески Диего Риверы в президентском дворце Мексики, Мексика, Северная Америка. Фото: Global Look Press
Коммерческий успех
В 1930-х и 1940-х годах Диего Ривера нарисовал ряд фресок в Соединенных Штатах. Его произведения вызвали некоторые споры, особенно одно из них, которое он нарисовал для семьи Рокфеллеров внутри здания RCA в Нью-Йорке. Фреска, известная как «Человек на распутье», содержала изображение Владимира Ленина.
Семья Рокфеллеров была недовольна тем, что Ривера поместил на фреску портрет Ленина, и попросила его убрать изображение. Однако художник отказался это сделать. В результате Рокфеллеры вынудили Риверу остановить работу над фреской.
В 1934 году Нельсон Рокфеллер приказал уничтожить фреску «Человека на распутье», что вызвало негативную реакцию общественности и нанесло ущерб репутации его семьи. Позже Джон Д. Рокфеллер-младший попытался объяснить уничтожение фрески, сообщив: «Эта картина была неприемлемой и, по мнению центра Рокфеллера, оскорбляла чувство прекрасного. Именно по этой причине центр Рокфеллера решил ее уничтожить».
Воссозданная версия картины «Человека на распутье», известная как «Человек, повелитель Вселенной». Фото: Global Look Press
Дальнейшая жизнь и творчество
В конце 1930-х Ривера столкнулся с некоторым затишьем в своей карьере, так как у него не было значительных проектов по созданию фресок. Этот период он посвятил созданию других произведений искусства. Несмотря на то, что у них всегда были напряженные отношения, Ривера и Кало развелись в 1939 году. Однако, в следующем году они помирились и снова поженились. В это время они оказали поддержку коммунисту в изгнании Льву Троцкому, предоставив ему убежище у себя дома.
Ривера вернулся к созданию фресок, создав одну для международной выставки «Золотые ворота» 1940 года в Сан-Франциско. С 1945 по 1951 года он работал над серией фресок в Мехико, известных как «От доиспанской цивилизации до завоевания». Последняя его фреска называлась «Популярная история Мексики».
Фреска, написанная мексиканским художником и монументалистом Диего Риверой для выставки «Искусство в действии» на Международной выставке «Золотые ворота» в Сан-Франциско, Калифорния в 1940 году. Фото: Global Look Press
Смерть
К началу 1950-х годов здоровье Риверы начало ухудшаться. Он отправился за границу для лечения рака, но несмотря на усилия врачей, выздоровление не произошло. 24 ноября 1957 года в Мехико, Мексика, Ривера скончался от сердечной недостаточности.
Личная жизнь
Диего Ривера женился на своей коллеге Фриде Кало в 1929 году. Ранее он уже был женат дважды, и у него также было несколько детей от предыдущих отношений. Кало, на 20 лет младше своего мужа, также была художницей. Оба они разделяли интерес к радикальной политике и приверженность марксизму.
В 1954 году Диего Ривера потерял свою жену Фриду Кало. Однако уже в следующем году он женился на Эмме Уртадо, своем арт-дилере.
На выставке представлены неопубликованные фотографии Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы, 24 мая 2018 г. - Сан-Паулу, Бразилия - Фото: Global Look Press
Наследие
После смерти Диего Риверы его помнили как важную фигуру в искусстве XX века. В Мексике дом его детства стал музей. Его жизнь и взаимоотношения с Фридой Кало продолжают быть предметом большого интереса и обсуждений. На большом экране актера Рубена Блэйдса видели в роли Риверы в фильме 1999 г. «Колыбель будет качаться». Альфред Молина позднее сыграл Риверу вместе с Сальмой Хайек в нашумевшем биографическом фильме 2002 г. «Фрида».
Музей и дом Диего Риверы – место рождения мексиканского художника и мужа Фриды Кало, Мексика, штат Гуанахуато. Фото: Global Look Press