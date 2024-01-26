«И мурашки, и слезы, и восторг»: что пишут о новом фильме «Мастер и Маргарита» те, кто успели его посмотреть

Новая экранизация культового произведения режиссера Михаила Локшина произвела фурор. Те, кто посетил премьеру в первый же день показа, уже делятся в Сети впечатлениями от увиденного.
Почти все признаются, что получили удовольствие от просмотра. Особенно много восторженных комментариев в микроблоге актрисы Юлии Снигирь, сыгравшей Маргариту.
«Боже, какое счастье, что вы согласились сыграть эту роль»
Поклонники восторгаются Юлией Снигирь, утверждая, что именно она – истинная Маргарита.
«Ваша Маргарита прекрасна. Фильм великолепный. Из кусочков сложнейшего материала создается единое произведение. Удивительно, но фильм как бы дополняет книгу. Поясняет сложные моменты и обогащает образы. И, конечно, фильм очень красив. Нет более прекрасного образа Маргариты на балу, чем в этой картине», - написала artrolg.
«Разделяю ваше мнение, шедеврально, богически, превзошло все мои ожидания, не зря я год ждала его. Вышла из кинотеатра и молчала еще минут 30-40 от переполнения эмоциями», - поддержала предыдущего комментатора gosudarewa.
Юлия Снигирь фильме «Мастер и Маргарита». Фото: кадр фильма
«Ох, королева Марго! Только что вышла из кино. Ваша игра впечатлила, красота восхитила! Чувственная, по-французски утонченная, трагичная, при этом уверенная в себе Маргарита! Браво вашему таланту и изящности! Ведьмы - самые красивые», - восхитилась svetlana_myakina.
«Юлия, сегодня сходили в кино и посмотрели. Боже, какое счастье, что вы согласились сыграть эту роль. Наконец, наконец, наконец, я увидела настоящую Маргариту – изящную, красивую, аристократичную, но внутри у которой настоящий огонь. Вы потрясающе красивая женщина и удивительная актриса. Фильм получился. Это лучшая экранизация на сегодняшний день. Воланд выше всяких похвал», - восторженно отозвалась margo3039.
«Это ваша роль»
Не меньше лестных отзывов о своей работе в фильме получил Евгений Цыганов. Он сыграл в картине Мастера.
«Евгений, аплодирую вам стоя за Мастера! Вы даже похожи были на самого Булгакова внешне... Я только что из кинотеатра! И первый порыв - сказать спасибо!» - высказалась ekaterinka_mis.
«Евгений, сегодня посмотрела «Мастера и Маргариту». Снимаю шляпу! Уж насколько я трепетно отношусь к экранизациям этого романа, но готова признать, что Бортко с Карой и рядом не стояли! Вы невероятный Мастер! И потрясающе похожи на Булгакова! Спасибо! Фильм невероятный», - поблагодарила ronzhina860.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита». Фото: кадр фильма
«Как вам, Евгений, подходит играть Мастера. Поразительно. Это ваша, ваша роль. Премьера на мой день рождения. Отличных сборов и отзывов!» - написала julia.vyachesla.
Не обошлось, правда, и без критических замечаний. Нашлись и те, кому не понравился ни фильм, ни игра Цыганова.
«Никакой фильм. Вы везде одинаковы, не меняетесь, «Питер FM» везде. Ваша супруга украсила фильм сделанной грудью. Маргарита в образе жены, сатана Лилит, Фагот и Азазелло в образе джокеров. Город странный и в конце он вырывается по периметру. После фильма хочется помыться. Это не «Мастер и Маргарита», это дешевая графика, на которую пять лет потратили. Башаров и Ярмольник не спасли даже фильм, хотя они сыграли прекрасно. Три часа потерянного времени. И у меня вопрос, как такой фильм выпустили в прокат?» - высказала полярное мнение о картине mishka_manii.
Аугуст Диль в роли Воланда в новом фильме «Мастер и Маргарита». Фото: кадр фильма
Одна из пользовательниц призналась, что впервые сожалеет о том, что уехала из страны и не может насладиться просмотром фильма на большом экране.
«Наверное, впервые за несколько лет пожалела, что я сейчас не в России. Очень уж любопытно поскорее посмотреть это кино! Цыганов и Снигирь - ну просто как со страниц книги сошли. Наконец-то, идеальная Маргарита, именно так я ее и представляла», - поделилась katya_seli.
«Это восторг! Смотрели вечера. Да и да, лучшая экранизация. И мурашки, и слезы, и восторг… Можно анализировать и сопоставлять, но! Эмоции - главный индикатор. Те, кто любит роман, определенно, получат удовольствие от картины! Режиссеру и актерам браво», - восхитилась julyromanovskaya.