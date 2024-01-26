«И мурашки, и слезы, и восторг»: что пишут о новом фильме «Мастер и Маргарита» те, кто успели его посмотреть

Новая экранизация культового произведения режиссера Михаила Локшина произвела фурор. Те, кто посетил премьеру в первый же день показа, уже делятся в Сети впечатлениями от увиденного.

Почти все признаются, что получили удовольствие от просмотра. Особенно много восторженных комментариев в микроблоге актрисы Юлии Снигирь, сыгравшей Маргариту.

«Боже, какое счастье, что вы согласились сыграть эту роль»

Поклонники восторгаются Юлией Снигирь, утверждая, что именно она – истинная Маргарита.

«Ваша Маргарита прекрасна. Фильм великолепный. Из кусочков сложнейшего материала создается единое произведение. Удивительно, но фильм как бы дополняет книгу. Поясняет сложные моменты и обогащает образы. И, конечно, фильм очень красив. Нет более прекрасного образа Маргариты на балу, чем в этой картине», - написала artrolg.

«Разделяю ваше мнение, шедеврально, богически, превзошло все мои ожидания, не зря я год ждала его. Вышла из кинотеатра и молчала еще минут 30-40 от переполнения эмоциями», - поддержала предыдущего комментатора gosudarewa.