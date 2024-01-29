Оскорбил француза-биатлониста, довел Бузову до слез, попался на поцелуе с Семенович: в какие скандальные истории попадал Дмитрий Губерниев

Дмитрий Викторович Губерниев родился в городе Дрезна Московской области 6 октября 1974 года, глава семьи был стекловаром, мать — фармацевтом, воспитывала сына одна, уйдя от мужа. С детства Дмитрий дружил со спортом, занимаясь хоккеем, футболом, лыжами, а с 11 лет серьезно увлекся академической греблей и даже стал мастером спорта, побеждал на чемпионатах города и страны.
Маленький Дмитрий Губерниев с дедушкой на лыжах. Фото: соцсети Д. Губерниева
Образование Губерниев отправился получать на тренерский факультет Российской академии физической культуры, красный диплом которого был у него в руках в 1995 году. Со спортом завязал по состоянию здоровья, хоть и мечтал выступить на Олимпиаде-1996.
Дмитрий Губерниев занимался с детства греблей. Кадр из программы «Судьба человека» / Россия-1
Первый трудовой опыт Дмитрий, обладавший атлетическим телосложением, ростом 2 метра и весом 104 кг, получил в фитнес-клубе, также работал охранником, тренером физической подготовки.
Телевидение
Оставлять спорт Губерниев не собирался, и когда завершил свою карьеру, начал развиваться в области спортивной журналистики. Он окончил Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания и стал предпринимать попытки попасть на телевидение. В 1997 году он поборолся в конкурсе телеканала ТВЦ за должность спортивного комментатора и успешно прошел испытания.
Дмитрий Губерниев начал работать на телевидении в 1997 году. Фото: соцсети Д. Губерниева
В течение трех лет Губерниев был ведущим спортивного блока в программе «События» и спорткомментатором на канале. Его коллегами были Дмитрий Киселев, Василий Кикнадзе, Владислав Флярковский.
В 1999–2000 годах был соведущим программы «Спортивный экспресс», в это же время работал на телеканале Eurosport, где рассказывал о главных европейских событиях из мира спорта.
Дмитрий Губерниев вел программу «Вести Спорт». Фото: соцсети Д. Губерниева
С 2000 года Губерниев переходит работать на ВГТРК «Россия-1», где становится ведущим спортивного блока в программе «Вести». С развитием телеканала развивается и журналист, появляясь в новых проектах: «Спорт за неделю», «Вести-Спорт», «Сборная России», «Неделя спорта с Дмитрием Губерниевым», «Территория боя», «Ты — комментатор!», «Большой спорт», «Большой футбол» и многих других.
Комментатор освещал важнейшие футбольные турниры, международные биатлонные соревнования и Олимпийские игры.
Дмитрий Губерниев на съемках. Фото: соцсети Д. Губерниева
«Голосом» российского биатлона Губерниев стал с 2001 года, когда впервые комментировал гонку на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. После этого появилась передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Труды журналиста вскоре оценят высоко: в 2007 году он впервые получает премию ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы», в 2011 году — становится лауреатом премии Biathlon-Award в номинации «Журналист года».
Дмитрий Губерниев на «Матч ТВ» работает с 2015 года. Фото: соцсети Д. Губерниева
В 2015 году Губерниев начинает сотрудничает со спортивным телеканалом «Матч ТВ», где становится комментатором биатлона, ведущим программ «Все на матч!» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». При этом, журналист остается штатным сотрудником ВГТРК и советником генерального директора телеканала «Россия 1».
Дмитрий Губерниев с биатлонистом Даниилом Серохвостовым. Фото: соцсети Д. Губерниева
В том же году журналист получается вторую статуэтку ТЭФИ в номинации «Спортивная программа», через четыре года — еще две, в номинациях «Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор» и «Ведущий информационной программы».
А в 2020 году программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» удостаивается Национальной премии спорта «Спортивный Парнас» в номинации «Спортивная печатная и медиапродукция года».
Другие проекты
Помимо спорта, Губерниев комментировал конкурс «Евровидение» в 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2019 годах. Также журналист в 2010 году вел интеллектуальное шоу «Кто хочет стать Максимом Галкиным?» на телеканале «Россия 1», в 2014 году — экстремально-интеллектуальную телеигру «Клетка».
Дмитрий Губерниев регулярно ведет разные мероприятия. Фото: соцсети Д. Губерниева
В 2016 году Губерниев сотрудничал с каналом «Че», на котором в качестве комментатора состязаний вел развлекательное шоу-игру «Человек против мухи». Регулярно Губерниева привлекают в качестве ведущего различных культурно-массовых мероприятий. Например, концертов ко Дню России и другим государственным праздникам.
Дмитрий Губерниев с Натальей Поповой на шоу «Вызов». Фото: соцсети Д. Губерниева
В 2022 году Губерниев стал сотрудничать с ТНТ. На телеканале вместе с научным сотрудником Натальей Поповой они ведут шоу «Вызов», где сражаются две команды — звезды и ученые.
Также Губерниев сам участвовал в реалити. Например, выступал в шоу «Форт Боярд», состязался на «Студии Союз», снимался в «Импровизации».
Музыка и кино
В 2013 году тележурналист заявил о себе как о певце, выпустив мини-альбом «Ветер биатлона». Вскоре он образовал музыкальную группу Guber Band, с которой активно выступает в клубах и на мероприятиях.
Дмитрий Губерниев поет в группе Guber Band. Фото: соцсети Д. Губерниева
Снялся Губерниев в нескольких различных фильмах и сериалах: «Счастливы вместе», «Воронины», «Как я встретил вашу маму», «Лед», «Большая игра», «Трудные подростки», «Чемпионы».
Личная жизнь
О своей личной жизни спортивный комментатор не любит распространяться. Известно, что он был женат на чемпионке мира по легкой атлетике Ольге Богословской, с которой познакомился в 2000 году. Они вместе работали в спортивной редакции ВГТРК, закрутился служебный роман, а затем пара сыграла свадьбу.
Дмитрий Губерниев и Ольга Богословская. Кадр из программы «Судьба человека» / Россия 1
В 2002 году Ольга подарила Дмитрию сына Михаила, это единственный наследник Губерниева. Богославская признавалась, что мужем Губерниев был никудышным, зато — прекрасным отцом. В 2005 году семья распалась.
Молодой Дмитрий Губерниев с сыном Михаилом. Фото: соцсети Д. Губерниева
Второй женой телезвезды стала дизайнер интерьеров Елена Путинцева. Она была первой любовью журналиста, и когда он повстречался с ней после развода, выяснилось, что она тоже свободна. У нее есть сын Николай от предыдущего брака, которого Губерниев помогает воспитывать как родного.
Скандалы
Знаменитый телеведущий не раз оказывался в центре скандалов. Во время прямых эфиров с различных состязаний он, например, на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи представил сборную Узбекистана как таджикскую, перепутал спортсменов Монголии, Исландии и Доминиканской Республики.
Мартен Фуркад. Фото: Global Look Press
А в 2017 году во время биатлонной гонки на финале чемпионата мира в Хохфильцене Губерниев так завелся, что обозвал французского спортсмена свиньей. Спровоцировал столь резкий выпад Мартен Фуркад, который подрезал россиянина Александра Логинова, и тот упал. Комментатору стало так обидно за соотечественника, что во время церемонии награждения он выдал: «Мартен, ты — свинья! Вот это можно сказать на всю страну и на весь мир!» Правда, позднее страсти и эмоции утихли, и Губерниев извинился. И даже подружился с Фуркадом.
Анна Семенович. Фото: Global Look Press
В 2020 году папарацци застали комментатора в объятиях Анны Семенович в загородном комплексе. Более того, парочка обменялась горячим поцелуем. Эту историю не обсуждал только ленивый, но позднее вскрылось, что тележурналист снялся в клипе артистки, и между ними ничего нет. Жена Губерниева стойко перенесла все слухи и хейт.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Через год, в 2021 году, комментатор вызвал еще один скандал со звездой шоу-бизнеса. На его острый язык попала Ольга Бузова, которая пришла в студию канала «Матч ТВ» поговорить про футбол. Губерниев начал откровенно троллить экс-жену футболиста Дмитрия Тарасова, в конце концов спросил: «Вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте, да или нет?»
Бузова не выдержала натиска и заплакала в прямом эфире, ответив: «Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина!» Позднее комментатор разъяснил, что ни на что не намекал, а просто процитировал сказку «Малыш и Карлсон». И уже после эфира попросил прощения.
Карьера сегодня
Губерниев продолжает оставаться «голосом биатлона», ведет программы на ТВ, а также выступает ведущим различных мероприятий по всей России. Осенью ему было присвоено звание заслуженного журналиста РФ за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.