Оскорбил француза-биатлониста, довел Бузову до слез, попался на поцелуе с Семенович: в какие скандальные истории попадал Дмитрий Губерниев

В течение трех лет Губерниев был ведущим спортивного блока в программе «События» и спорткомментатором на канале. Его коллегами были Дмитрий Киселев, Василий Кикнадзе, Владислав Флярковский.

В 1999–2000 годах был соведущим программы «Спортивный экспресс», в это же время работал на телеканале Eurosport, где рассказывал о главных европейских событиях из мира спорта.