Реанимировал мюзикл и стал самым молодым лауреатом «Оскара»: стремительный взлет Дэмиена Шазелла

Кто такой Дэмиен Шазелл?
Дэмиен Шазелл — музыкант, режиссер и сценарист с Гарвардским образованием, дебютировавший в полнометражном фильме в 2009 году с музыкальным парнем, вдохновленным джазом, и Мэдлин на скамейке в парке. Несколько лет спустя он получил значительное признание за фильм «Одержимость» — драму о джазовом барабанщике и его жестоком учителе, которая получила несколько номинаций на премию «Оскар».
Затем, в 2016 году, Шазелл произвел огромное впечатление благодаря кассовому хиту «Ла-Ла-Ленд», современному киномюзиклу, который получил семь «Золотых глобусов», в том числе награду за лучшую режиссуру. Фильм также был номинирован на рекордные 14 премий «Оскар», в результате чего Шазелл получила премию «Оскар» за лучшую режиссуру, что сделало его самым молодым режиссером, получившим приз в столь юном возрасте (32 года).
Дэмиен Шазелл на 89-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 26 февраля 2017 года, Голливуд, Калифорния. Фото: Global Look Press
Происхождение и образование
Дэмиен Шазелл родился 19 января 1985 года в Провиденсе, штат Род-Айленд. Сын университетских профессоров, Шазелл вырос в Принстоне, штат Нью-Джерси, и продолжил посещать местную среднюю школу, где был опытным джазовым барабанщиком в школьном оркестре.
Позже он поступил в Гарвардский университет, в конечном итоге решив сосредоточиться на кино и режиссировании проектов для факультета визуальных исследований и экологических исследований этого учебного заведения. Шазелл окончила университет в 2007 году.
Дэмиен Шазелл в юные годы. Фото: соцсети
Прорыв с «Одержимостью»
В качестве режиссера и сценариста Шазелл дебютировал в полнометражном фильме 2009 года с фильмом «Гай и Мэдлин на скамейке в парке» — музыкальным черно-белым фильмом, рассказывающим о романе трубача.
Продолжая полагаться на джаз в качестве основной нити повествования, следующей полнометражной работой Шазелл стала драма 2014 года «Одержимость», которая, как и «Гай и Мэдлин», изначально создавалась как короткометражка.
Майлз Теллер в роли Эндрю Неймана и Дж.К. Симмонс в роли Теренса Флетчера. Фото: кадр из фильма «Одержимость» 2014 года
Взяв за основу собственный школьный опыт, Шазелл в фильме рассказывает о молодом барабанщике консерватории в исполнении Майлза Теллера, который вступает в оскорбительные рабочие отношения с безжалостным инструктором, которого играет Дж.К. Симмонс. Фильм стал хитом критики и получил пять номинаций на премию «Оскар», выиграв три, в том числе «Оскар» за роль Симмонса второго плана.
Успех «Ла-Ла-Ленда»
Эмма Стоун и Райан Гослинг в фильме «Ла-Ла-Ленд». Фото: кадр из фильма 2016 года
Шазелл потратил несколько лет на создание своего следующего фильма «Ла-Ла Ленд», который стал неожиданным кассовым хитом. Фильм является данью уважения голливудским мюзиклам старой школы, особенно переданным вступительным песенным и танцевальным номером, действие которого происходит на автостраде Лос-Анджелеса, а также работам французского режиссера Жака Деми, в первую очередь «Шербурским зонтикам» (1964) и «Молодым девушкам из Рошфора» (1967).
В фильме «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун изображает актрису, испытывающую трудности, у которой завязываются романтические отношения с джазовым пианистом, приверженным чистоте жанра, которого играет Райан Гослинг. В фильме снимаются Симмонс, а также певец и автор песен Джон Ледженд, который также выступил исполнительным продюсером.
Несмотря на то что студии считала «Ла-Ла Ленд» рискованной перспективой, он оказался очень популярным, заработав в мировом прокате более 340 миллионов долларов по состоянию на конец февраля 2017 года. (За границей фильм заработал значительно больше, чем в Соединенных Штатах.) «Ла-Ла Ленд» победил во всех своих номинациях и получил рекордные семь «Золотых глобусов» в январе 2017 года, включая приз за лучшую режиссуру, а также за лучший фильм в категории комедия/мюзикл.
Тем не менее, несмотря на похвалы, фильм столкнулся со значительным культурным отпором, включая критику по поводу отсутствия глубины у исполнительницы главной женской роли, а также предпосылки фильма и позиционирования белого главного героя-мужчины как спасителя джаза среди афроамериканских музыкантов.
Эмма Стоун, Райан Гослинг и Дэмиен Шазелл на церемонии вручения рук и отпечатков пальцев Райана Гослинга и Эммы Стоун в китайском театре TCL. 07 декабря 2016 года. Голливуд, Калифорния. Фото: Global Look Press
«Ла-Ла Ленд» получил рекордные 14 номинаций на «Оскар», сравнявшись по количеству номинаций с фильмами «Все о Еве» (1950) и «Титаник» (1997). Шазелл получил «Оскар» за лучшую режиссуру, что сделало его самым молодым режиссером, получившим приз в возрасте 32 лет, опередив режиссера 1930-х годов Нормана Таурога на несколько месяцев.
Личная жизнь
Шазелл женился на коллеге-режиссере Жасмин Макглейд в 2010 году, и они развелись в 2014 году. Макглейд была исполнительным продюсером сериала «Ла-Ла Ленд». Позже Шазелл был романтически связан с актрисой Оливией Гамильтон, у которой есть небольшая роль в фильме «Ла-Ла Ленд».
Дэмиен Шазелл и Оливия Гамильтон. Фото: соцсети