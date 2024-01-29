Реанимировал мюзикл и стал самым молодым лауреатом «Оскара»: стремительный взлет Дэмиена Шазелла

Кто такой Дэмиен Шазелл?

Дэмиен Шазелл — музыкант, режиссер и сценарист с Гарвардским образованием, дебютировавший в полнометражном фильме в 2009 году с музыкальным парнем, вдохновленным джазом, и Мэдлин на скамейке в парке. Несколько лет спустя он получил значительное признание за фильм «Одержимость» — драму о джазовом барабанщике и его жестоком учителе, которая получила несколько номинаций на премию «Оскар».

Затем, в 2016 году, Шазелл произвел огромное впечатление благодаря кассовому хиту «Ла-Ла-Ленд», современному киномюзиклу, который получил семь «Золотых глобусов», в том числе награду за лучшую режиссуру. Фильм также был номинирован на рекордные 14 премий «Оскар», в результате чего Шазелл получила премию «Оскар» за лучшую режиссуру, что сделало его самым молодым режиссером, получившим приз в столь юном возрасте (32 года).