Один из самых блестящих шеф-поваров и рестораторов современности: путь к успеху Гордона Рамзи

Кто такой Гордон Рамзи?
Гордон Рамзи в юные годы был увлечен футболом. Однако травма поставила крест на его спортивной карьере. И Рамзи увлекся кулинарией и стал известным шеф-поваром. К началу 2000-х он стал темпераментным и эмоциональным ведущим телевизионных программ «Ночные кошмары на кухне Рамзи» и «Адская кухня».
Позже эти программы стали доступны и американскому телезрителю. Его рестораны в общей сложности получили 16 звезд Мишлен. С тех пор Рамзи расширил свой знаменитый бренд и открыл несколько десятков ресторанов по всему миру.
Гордон Рамзи принимает участие в шоу Fox Network 2018 на Уоллман Ринк, Центральный парк, 14 мая 2018 г. в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Рамзи родился в Джонстоне, на юго-западе Шотландии, 8 ноября 1966 года. С пяти лет он воспитывался в Стратфорде-на-Эйвоне. Рамзи — второй из четырех детей. Гордону было всего 16, когда он покинул дом и своего жестокого, пьяного отца и переехал в муниципальную квартиру вместе со своей сестрой.
Талантливый футболист, его разыскивал шотландский клуб «Глазго Рейнджерс», но травма колена в 19 лет положила конец его мечтам и заставила переориентировать свои усилия. По его словам, трудный старт в жизни вселил в него «жажду успеха», что дало ему преимущество перед современниками.
Не имея квалификации, необходимой для работы в Королевском флоте или полиции, он поступил в кулинарный колледж, часто работая на двух работах, чтобы платить за квартиру.
Гордон Рамзи в юности. Фото: соцсети
Шеф-повар и предприниматель
После окончания колледжа в середине 1980-х Рамзи стал работать шеф-поваром в отеле Wroxton House. Затем он управлял кухней и столовой на 60 мест в Wickham Arms. Кроме того, впоследствии он отправился в Лондон, где работал в нескольких ресторанах, пока не нашел работу в Harvey’s у известного непостоянного шеф-повара Марко Пьера Уайта. Более того, он продержался в «Харви» два года и десять месяцев, пока не разочаровался в «ярости, издевательствах и насилии» Уайта.
Затем Рамзи пошел работать на Альберта Ру и Ле Гавроша в Мейфэр, где он встретил Жан-Клода Бретона, который сейчас является его метрдотелем в ресторане Gordon Ramsay. Проработав год в Ле Гаврош, Ру нанял Рамзи работать своим вторым номером в отеле Diva, горнолыжном курорте во французских Альпах. Тогдашний 23-летний Рамзи отправился в Париж, чтобы работать с шеф-поварами, обладателями звезд Мишлен Ги Савоем и Жоэлем Робюшоном. Более того, он провел три года во Франции, завершая обучение.
Проработав год частным шеф-поваром на корабле, Рамзи переехал в Лондон и получил должность шеф-повара в ресторане La Tante Claire в Челси под руководством трех шеф-поваров, обладателей звезд Мишлен, Пьера Коффмана.
Вскоре после этого старый босс Рамзи Марко Пьер Уайт предоставил ему должность шеф-повара в ресторане Rossmore (в обмен на 10% акций), который он переименовал в Aubergine и 14 месяцев спустя получил свою первую звезду Мишлен. «Баклажан» получил вторую звезду Мишлен в 1997 году.
Рамзи вышел из партнерства летом 1998 года из-за разногласий по поводу будущего пути компании.
Зал ресторана Гордона Рамзи в Лондоне. Фото: соцсети
В 1998 году Рамзи открыл свой ресторан Restaurant Gordon Ramsay в лондонском районе Челси. В 2001 году ресторан получил третью звезду Мишлен, что сделало Рамзи первым шотландцем, получившим такое признание.
С этого момента его владения быстро росли. Более того, он создал (и закрыл) несколько известных ресторанов. Ему сегодня принадлежат ресторанов по всему миру, в том числе в Дубае, Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Ирландии, Канаде.
Один из ресторанов «Адская кухня Гордона Рамзи» в отеле и казино Caesars Palace в Лас-Вегасе, штат Невада. Фото: Global Look Press
Телезвезда
Рамзи дебютировал на телевидении с двумя документальными фильмами: «За пределами точки кипения» в 2000 году и «Точка кипения» в 1998 году. В 2001 году он появился в сериале «Притворство», где обучал героев «переворачивать гамбургеры». В 2001 году этот эпизод был номинирован на премию BAFTA за лучший фактологический телевизионный момент.
В 2004 году он снялся в двух британских телешоу «Адская кухня» и «Кошмары на кухне Рамзи». Кроме того, в 2005 году канал Fox запустил версию «Адской кухни» в США, представив Рамзи американской аудитории. «Кошмары на кухне» также транслировались в США на канале Fox. Более того, на канале Fox «24 часа в ад и обратно Гордона Рамзи» заняли позицию «Кухонных кошмаров».
Кроме того, Рамзи работал судьей и продюсером в американской версии MasterChef в 2010 году. Он вел «Лучший ресторан Рамзи» — первый сериал, выпущенный продюсерской фирмой Рамзи One Potato Two Potato в Великобритании. Рамзи вместе с коллегой-шеф-поваром Джейми Оливером и несколькими другими знаменитыми шеф-поварами участвовал в сериале 2010 года «Битва большой рыбы».
За «Великим побегом Гордона», рассказом о его путешествии в Индию, последовал сериал, действие которого происходит в Азии. Более того, в марте 2012 года было анонсировано «Адский отель» — четвертый сериал Рамзи для Fox, сериал похож на «Кухонные кошмары».
Гордон Рамзи (слева), Венди, Мэри, Эллен, Ральф, Майкл, Джессика и Эндрю в передаче «Адская кухня». Фото: Global Look Press
Первый собственный ресторан Рамзи — Gordon Ramsay —после трех лет работы был признан лучшим рестораном Великобритании в 2001 году и получил третью звезду Мишлен.
Королева Елизавета II в 2006 году назначила его кавалером Ордена Британской империи (ОБЕ). В том же году Рамзи победил в номинации «Независимый ресторатор года» и стал третьим человеком, получившим три награды «Кэти».
В сентябре 2006 года он был назван самым влиятельным человеком в индустрии гостеприимства Великобритании в ежегодном списке Caterersearch 100, публикуемом журналами Caterer и Hotelkeeper. Флагманский ресторан Рамзи, Restaurant Gordon Ramsay, в течение восьми лет признавался лучшим рестораном Лондона по версии Harden's. В январе 2013 года Рамзи был введен в Зал кулинарной славы.
За пределами кухни
Помимо работы на телевидении и в ресторанах Рамзи написал 21 книгу и опубликовал статьи для журнала The Times Saturday. Две его книги — это автобиографии: «Жарка на адской кухне» и «Скромный пирог».
Гордон Рамзи презентует свою книгу в Selfridges в Лондоне.19 декабря 2016 г. Фото: Global Look Press
Рамзи женился на Каэтане Элизабет Хатчесон (она же Тана) — школьной учительнице, получившей образование в Монтессори, в 1996 году. У них четверо детей, Меган, Холли, Джек и Матильда, и они живут в Баттерси, Южный Лондон.
Гордон Рамзи с семьей. Фото: соцсети
Состояние этого вспыльчивого, но очень симпатичного шеф-повара составляет около 200 миллионов долларов. Его зарплата за телевизионный эпизод составляет 225 000 долларов, и еще 10 миллионов долларов в год он зарабатывает на средствах массовой информации и ресторанах.
В 2014 году Рамзи и его жена Тана основали «Фонд Гордона и Таны Рамзи», чтобы внести значительный вклад в благотворительную деятельность. В настоящее время фонд сотрудничает с больницей Грейт-Ормонд-стрит.