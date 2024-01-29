Один из самых блестящих шеф-поваров и рестораторов современности: путь к успеху Гордона Рамзи

Шеф-повар и предприниматель

После окончания колледжа в середине 1980-х Рамзи стал работать шеф-поваром в отеле Wroxton House. Затем он управлял кухней и столовой на 60 мест в Wickham Arms. Кроме того, впоследствии он отправился в Лондон, где работал в нескольких ресторанах, пока не нашел работу в Harvey’s у известного непостоянного шеф-повара Марко Пьера Уайта. Более того, он продержался в «Харви» два года и десять месяцев, пока не разочаровался в «ярости, издевательствах и насилии» Уайта.

Затем Рамзи пошел работать на Альберта Ру и Ле Гавроша в Мейфэр, где он встретил Жан-Клода Бретона, который сейчас является его метрдотелем в ресторане Gordon Ramsay. Проработав год в Ле Гаврош, Ру нанял Рамзи работать своим вторым номером в отеле Diva, горнолыжном курорте во французских Альпах. Тогдашний 23-летний Рамзи отправился в Париж, чтобы работать с шеф-поварами, обладателями звезд Мишлен Ги Савоем и Жоэлем Робюшоном. Более того, он провел три года во Франции, завершая обучение.

Проработав год частным шеф-поваром на корабле, Рамзи переехал в Лондон и получил должность шеф-повара в ресторане La Tante Claire в Челси под руководством трех шеф-поваров, обладателей звезд Мишлен, Пьера Коффмана.

Вскоре после этого старый босс Рамзи Марко Пьер Уайт предоставил ему должность шеф-повара в ресторане Rossmore (в обмен на 10% акций), который он переименовал в Aubergine и 14 месяцев спустя получил свою первую звезду Мишлен. «Баклажан» получил вторую звезду Мишлен в 1997 году.

Рамзи вышел из партнерства летом 1998 года из-за разногласий по поводу будущего пути компании.