Судьба Елены Маликовой: советы бабушки, раннее замужество и жизнь с Дмитрием Маликовым

Молодость и бизнес

После школы Елена Валевская получила экономическое образование. В 90-е годы трудилась в австрийской фирме: неоднократно бывала в заграничных командировках и занималась составлением контрактов.

В 2000-х годах Елена стала совладелицей бизнеса по выпуску пляжной одежды в Италии. Впоследствии такие магазины появились и в Москве.

Но однажды всю свою карьеру и жизнь Елена связала с Дмитрием Маликовым, поначалу став его костюмером, а потом и исполнительным продюсером в его продюсерском центре. И конечно, верной спутницей!

Личная жизнь. Первый муж и Дмитрий Маликов

Впервые Елена вышла замуж в 18 лет за успешного бизнесмена Сергея Изаксона. А уже через год у пары родилась дочь Ольга. Забота о дочери помогла 20-летней Елене пережить ранний уход матери и отца.

А муж обеспечивал молодой супруге богатую жизнь. Она ездила на дорогих автомобилях, надевала самые модные наряды и носила роскошные украшения. Правда, через несколько лет Елене начало казаться, что она попала в «золотую клетку». К тому же ходили слухи, что Сергей связан с криминалом. И вот в этот период на ее пути встретился Дмитрий.