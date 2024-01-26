Судьба Елены Маликовой: советы бабушки, раннее замужество и жизнь с Дмитрием Маликовым

Говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Судьба Елены Маликовой – один из примеров, подтверждающих это высказывание. Она уверена в том, что любой мужчина должен чувствовать себя на троне.
«Могу с честью сказать, что мой муж на вопрос: «Кто в вашей семье главный, кто принимает наиболее важные решения?» — всегда отвечает: «Я». Так ему кажется... (Улыбаясь.) В этом и заключена высшая женская мудрость», - признавалась Елена в интервью изданию «Семь дней».
Детство и учеба
Настоящее имя Елены Маликовой – Елена Валевская. Она родилась 14 февраля 1963 года в Туле.
Вспоминая о своем детстве, Елена признавалась, что многому ее научила бабушка. Именно она преподала внучке уроки хороших манер: научила правильно держать осанку, сидеть за столом, вести беседу.
Елена Маликова в детстве. Фото: соцсети Елены Маликовой
Молодость и бизнес
После школы Елена Валевская получила экономическое образование. В 90-е годы трудилась в австрийской фирме: неоднократно бывала в заграничных командировках и занималась составлением контрактов.
В 2000-х годах Елена стала совладелицей бизнеса по выпуску пляжной одежды в Италии. Впоследствии такие магазины появились и в Москве.
Но однажды всю свою карьеру и жизнь Елена связала с Дмитрием Маликовым, поначалу став его костюмером, а потом и исполнительным продюсером в его продюсерском центре. И конечно, верной спутницей!
Личная жизнь. Первый муж и Дмитрий Маликов
Впервые Елена вышла замуж в 18 лет за успешного бизнесмена Сергея Изаксона. А уже через год у пары родилась дочь Ольга. Забота о дочери помогла 20-летней Елене пережить ранний уход матери и отца.
А муж обеспечивал молодой супруге богатую жизнь. Она ездила на дорогих автомобилях, надевала самые модные наряды и носила роскошные украшения. Правда, через несколько лет Елене начало казаться, что она попала в «золотую клетку». К тому же ходили слухи, что Сергей связан с криминалом. И вот в этот период на ее пути встретился Дмитрий.
Елена Маликова в молодости. Фото: из открытых источников
Тогда, по словам Елены, в ее голове сложился некий образ, который она обозначила как «мужчина одухотворенной сексуальности». Когда Елена думала о мужчине мечты, ей представлялся привлекательный интеллигентный человек, интересующийся не только материальными, но и духовными ценностями. Таким для нее и стал Дмитрий Маликов.
Как рассказывала Елена, ее знакомство с певцом началось с того, что он увидел ее фотографию в фотоальбоме у общих приятелей, после чего позвонила ее подруга с неожиданным предложением: «Лен, ты меня прости, как-то даже неудобно об этом говорить, но вот Маликов хочет с тобой познакомиться».
Тогда, по признанию Елены, она знала Дмитрия как популярного исполнителя и сына Юрия Маликова. Вроде бы не герой ее романа. Однако девушке, конечно, льстил интерес знаменитого человека… К тому же молодого красавца, явно не обделенного женским вниманием!
Елена и Дмитрий Маликовы. Фото: Global Look Press
Затем, как рассказывала Елена, Дмитрий Маликов пригласил ее на съемки какой-то передачи. И уже тогда она поняла, что артист – ее человек, несмотря на то что тогда еще была замужем. Но уже в тот период этот брак буквально трещал по швам, был обречен.
По словам Елены, в общении Дмитрий показался ей невероятно искренним, открытым человеком, образованным интеллектуалом, тонко чувствующим поэзию, музыку, литературу. Разница между ними составляла семь лет (Елена старше).
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«Несмотря на юный возраст, Дмитрий был очень зрелым человеком, вполне состоявшимся мужчиной. Но одновременно — что радикально отличало его от большинства — очень деликатным, - рассказывала Елена в интервью изданию «Семь дней». - Я и потом не раз удивлялась этому его качеству.
Дима никогда не скажет того, что не следует говорить, никогда никого не обидит: ни мужчину, ни женщину, ни птичку. Так уж получилось, что в химическом составе его организма совсем не заложено зло. Вообще, он какой-то необыкновенный человек, честное слово, не такой, как все».
Дети
С 1992 года молодые люди стали жить вместе гражданским браком. В 2000-м году на свет появилась их дочь Стефания.
«Поставили мы штампы в паспортах, когда уже родилась наша Стефания. Да и то это получилось неожиданно. В один прекрасный февральский день мы заехали в загс с тем, чтобы зарегистрировать ребенка, - вспоминала Елена в интервью изданию «Семь дней».
- Сотрудница, оформляющая документы, сказала: «Сначала в графе «отец» будет поставлен прочерк, а потом папаша сможет заявить о своем отцовстве». Дмитрий переполошился: «Какой ужас! Нет, так не надо. Давайте мы лучше по-быстренькому зарегистрируем отношения». И в этот же день мы расписались».
Елена Маликова со Стефанией. Фото: Global Look Press
В январе 2018 года родился сын Марк. Мальчик появился на свет от суррогатной матери. В одном из своих интервью Дмитрий признался, что появление сына разделило его жизнь на «до» и «после». Певец вплотную взялся за воспитание мальчика.
График Марка расписан буквально по часам: он занимается плаваньем, музыкой, шахматами, участвует в соревнованиях по восточным единоборствам.
Что же касается Стефании, то в 2017 году она поступила на факультет журналистики МГИМО. В 2020 году девушка вместе с однокурсницами запустила собственный бренд одежды DressBySteshа. Правда, в СМИ то и дело появлялись новости о его убытках.
Дмитрий Маликов с сыном Марком. Фото: соцсети Дмитрия Маликова
А вот дочь Елены Маликовой от первого брака Ольга Изаксон училась во Франции, потом поступила в МГИМО, организовывала персональные выставки в качестве фотохудожника. В 2016 году Ольга вышла замуж за предпринимателя Джамала Халилова и родила ему дочь Анну.
Благотворительность
Елена активно занимается благотворительностью. Так, она принимает участие в организации мастер-классов «Уроки музыки», которые Дмитрий Маликов проводит по городам России для детей. Все зрители могут посещать уроки бесплатно.
Елена участвует и в других подобных проектах мужа, в частности в работе фонда «Проникая в сердце».
Рост и вес
Рост Елены Маликовой - 165 сантиметров, вес - 63 килограмма.
Елена Маликова. Фото: Global Look Press
Елена Маликова сейчас
Сейчас же Елена Маликова занимается собственным модельным бизнесом и является исполнительным продюсером в продюсерском центре своего супруга. Она его правая рука, верный друг и соратник во всех делах! Одним словом, идеальная жена талантливого человека!
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