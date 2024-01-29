Путь от граффити до мирового признания: кем был Жан-Мишель Баския

Ранняя жизнь

Жан-Мишель Баския родился 22 декабря 1960 г. в Бруклине (Нью-Йорк), в семье пуэрториканки и американца гаитянского происхождения. Благодаря такому разнообразному культурному наследию, его жизнь была полна контрастов и противоречий, что стало одним из источников его творческого вдохновения.

Будучи художником-самоучкой, Баския с раннего возраста начал творить на бумаге, которую его отец приносил с работы. Несмотря на то, что его отец работал бухгалтером, он не препятствовал развитию творческих способностей своего сына и поощрял его в этом направлении.

Мать Баскии, в свою очередь, активно поддерживала его стремление к искусству, что помогло ему раскрыть свой потенциал и стать одним из самых ярких представителей американского искусства.

Жан-Мишель Баския начал свою творческую деятельность в конце 1970-х годов с создания граффити на стенах Нью-Йорка под псевдонимом SAMO. Вместе со своим другом он покрывал стены поездов метро и зданий Манхэттена необычными надписями, которые привлекали внимание прохожих.

Баския бросил школу в 1977 году, за год до окончания, чтобы заработать на жизнь. Он начал продавать на улицах родного города футболки и открытки с его работами, которые пользовались популярностью среди местных жителей.