Путь от граффити до мирового признания: кем был Жан-Мишель Баския

Кем был Жан-Мишель Баския?
Жан-Мишель Баския — американский художник, который впервые привлёк внимание общественности своими граффити SAMO. Он продавал футболки и открытки со своими работами на улицах Нью-Йорка, прежде чем начал свою карьеру художника. В 1980-е годы Баския сотрудничал с другим известным художником, Энди Уорхолом, что привело к совместной выставке их работ.
К сожалению, жизнь Баскии прервалась 12 августа 1988 года, но его творчество продолжает жить в сердцах людей и вдохновлять новые поколения художников.
Сотрудник Christie's поправляет картину Жана-Мишеля Баскии «Пылевые головы», 10 апреля 2013 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Жан-Мишель Баския родился 22 декабря 1960 г. в Бруклине (Нью-Йорк), в семье пуэрториканки и американца гаитянского происхождения. Благодаря такому разнообразному культурному наследию, его жизнь была полна контрастов и противоречий, что стало одним из источников его творческого вдохновения.
Будучи художником-самоучкой, Баския с раннего возраста начал творить на бумаге, которую его отец приносил с работы. Несмотря на то, что его отец работал бухгалтером, он не препятствовал развитию творческих способностей своего сына и поощрял его в этом направлении.
Мать Баскии, в свою очередь, активно поддерживала его стремление к искусству, что помогло ему раскрыть свой потенциал и стать одним из самых ярких представителей американского искусства.
Жан-Мишель Баския начал свою творческую деятельность в конце 1970-х годов с создания граффити на стенах Нью-Йорка под псевдонимом SAMO. Вместе со своим другом он покрывал стены поездов метро и зданий Манхэттена необычными надписями, которые привлекали внимание прохожих.
Баския бросил школу в 1977 году, за год до окончания, чтобы заработать на жизнь. Он начал продавать на улицах родного города футболки и открытки с его работами, которые пользовались популярностью среди местных жителей.
Жан-Мишель Баскии «Без названия» (Печо/Ореха), 31 января 2013 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Мотив короны
Жан-Мишель Баскиа известен своим использованием мотива короны в своих работах. Корона была для него символом величия чернокожих и их святости. Художник Франческо Клементе отмечает, что корона Баскии имеет три вершины, что символизирует его принадлежность к трем «королевским родам»: поэта, музыканта и великого чемпиона по боксу. Для Баскии это был способ выразить свое уважение к тем, кого он считал сильными и талантливыми, независимо от их возраста или сферы деятельности.
Художник Брэдли Теодор рассматривает «Новое пламя», 1985 год, совместную работу Энди Уорхола и Жана-Майкла Баския, 23 июня 2017 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Картины
В течение трех лет напряженной работы, Баския наконец достиг славы в 1980 году, когда его произведения были представлены в групповой выставке. Его уникальный стиль и подход к созданию произведений искусства, сочетающий в себе слова, символы, фигурки из палочек и изображения животных, получил признание критиков. Картины Баския вскоре стали объектом восхищения среди любителей искусства, которые с готовностью платили до 50 000 долларов за оригинальные произведения мастера.
Взлет Баскии по времени совпал с развитием нового художественного направления - неоэкспрессионизма. Это направление стало толчком к появлению множества молодых и амбициозных художников-экспериментаторов, таких как Джулиан Шнабель и Сьюзанн Ротенберг. В 2017 году на аукционе Сотбис японский миллиардер приобрел картину Баскии «Без названия» 1982 года, изображающую череп, за 110,5 млн долларов, установив новый ценовой рекорд.
Технические специалисты рассматривают картину Жана-Мишеля Баския «Без названия», 1983 год, 23 июня 2017 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Баскиа и Уорхол
В середине 80-х годов Баския начал сотрудничество с известным художником-поп-арта Уорхолом. Результатом их совместной работы стала серия выставок с корпоративными логотипами и изображениями мультипликационных персонажей. Баския продолжал активно выставляться как на территории своей страны, так и за ее пределами.
В 1986 году художник принял участие в выставке, проходившей в Абиджане (Кот-д’Ивуар). В том же году, в возрасте 25 лет, Баския представил около 60 своих работ на выставке галереи Kestner-Gesellschaft в немецком Ганновере. Таким образом, он стал самым молодым художником, выставлявшимся в этом музее.
Sweet Pungent (General Electric), совместная работа Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския 1984–85 г. 28 июня 2017 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Личные проблемы
С ростом популярности Баскии, его личные проблемы усилились. К середине 1980-х годов его друзья начали беспокоиться из-за его употребления запрещенных веществ. Он стал параноиком, изолировал себя от окружающего мира. Попытавшись избавиться от зависимости, в 1988 году он уехал из Нью-Йорка на Гавайи, но вернулся через несколько месяцев, заявив, что излечился.
К сожалению, он умер 12 августа 1988 года в Нью-Йорке в возрасте 27 лет. Его карьера была короткой, но его вклад в искусство был значимым, так как он помог привнести опыт афроамериканцев и латиноамериканцев в американское искусство.
После смерти художника он снова оказался в центре внимания, когда в мае 2017 года картина «Без названия», созданная в 1982 году и изображающая череп, была продана на аукционе Sotheby’s за 110,5 миллиона долларов.
Эта сумма стала рекордной для произведений искусства современных американских художников и для картин, созданных после 1980 года. Также эта сумма стала абсолютным рекордом для произведений Баскии и для работ чернокожих художников.
В Культурном центре Banco do Brasil, в центральной зоне Сан-Паулу, проходит выставка работ Жана Мишеля Баския, 1 февраля 2018 г. - Фото: Global Look Press
Фильм
В 1996 году был выпущен биографический независимый фильм «Баския» режиссера Джулиана Шнабеля, где главную роль сыграл Джеффри Райт, а Дэвиду Боуи досталась роль Уорхола в актерском составе.
Джеффри Райт и Дэвид Боуи. Фото: кадр из фильма «Баския» 1996 г.