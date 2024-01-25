«Мама девочку учит одеваться красиво»: россияне восхитились модным нарядом пятилетней дочки Кудрявцевой

Лера Кудрявцева не только строит карьеру, но и у спевает быть мамой. Она растит дочку Марию, которой пять лет. Сейчас в жизни телеведущей настали непростые времена. Она объявила, что ушла от мужа Игоря Макарова.

Блондинка не стала скрывать, что причиной стало злоупотребление супругом алкоголем. При этом пока она окончательно не приняла решение, будет ли разводиться. Ведущая шоу «Секрет на миллион» старается свободное время посвящать наследнице, которая многое переняла у мамы.