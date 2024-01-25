«Мама девочку учит одеваться красиво»: россияне восхитились модным нарядом пятилетней дочки Кудрявцевой

Лера Кудрявцева не только строит карьеру, но и у спевает быть мамой. Она растит дочку Марию, которой пять лет. Сейчас в жизни телеведущей настали непростые времена. Она объявила, что ушла от мужа Игоря Макарова.
Блондинка не стала скрывать, что причиной стало злоупотребление супругом алкоголем. При этом пока она окончательно не приняла решение, будет ли разводиться. Ведущая шоу «Секрет на миллион» старается свободное время посвящать наследнице, которая многое переняла у мамы.
Совсем недавно Лера съездила с наследницей в Дубай. Там они провели новогодние каникулы. А на днях телеведущая запечатлела дочку у нарядной елки. Мария нарядилась в броский и модный образ.
Она была в белой мини-юбке, колготках с леопардовым принтом, который гармонировал с рисунком на джемпере, и в ботинках на массивной подошве. Волосы дочка телеведущей собрала в два высоких хвостика и украсила резинками с бантиками. В руках она держала яркую сумку.
«Моя любовная любовь», – заявила Лера.
Примечательно, что у Марии появилась уже своя армия поклонников. Ее модный наряд вызвал бурную реакцию. Ей стали писать сотни комплиментов.
«Ну до чего же сладкая булочка», – отметила nataliyabolgalarskaya.
«Красотулька Машулька у тебя! Твоя сладкая ягодка!» – призналась natalia_zaretskaia_.
«Ой, Лера, ну какая же она очаровашка», – написала elenamorozzova67.
«Красотка. Мама девочку учит одеваться красиво», – высказалась lorik____lorik_____.
«Модница и красивая, как мамочка», – подчеркнула teakolbaya.
«Одевается лучше взрослых», – заверила toda_elf.
Мария Макарова уже участвовала в фотосессиях. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Порой восхищается дочкой Леры ее коллега Лариса Гузеева. В прошлом году девочка участвовала в фотосессии. Она примерила несколько образов.
«Звезда!» – написала тогда Гузеева.
А телеведущая отмечала, что тогда ее наследница впервые накрутила себе волосы на плойку. А вот красится девочка начала учиться еще раньше. Она не раз представала с аква-гримом на праздниках.
Напомним, что Кудрявцева тоже любит яркие образы. Она сталкивалась с критикой со стороны Ксении Собчак и стилиста Александра Рогова из-за своих платьев со стразами и пышными юбками.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети Леры Кудрвцевой
У телеведущей также есть сын Жан от первого брака с барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Она поддерживает отношения с наследником и его возлюбленной. Порой к ней в гости они привозят внука Льва, которому пять лет.
Своих родных Лера показывает редко. Однако она не стесняется называть себя бабушкой. А поклонники отмечают, что в 52 года она выглядит очень молодо.
Лера Кудрявцева с сыном Жаном. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Добавим, что Кудрявцева долгое время не решалась завести второго ребенка. Но в браке с молодым хоккеистом она все же решила пройти гормональную терапию.
Позже телеведущая рассказывала, что ей было очень страшно. Однако появление Марии стало для нее настоящим счастьем. Теперь дочка главная отрада в ее жизни. Макаров также старается уделять максимум времени наследницы. Он водит ее на кружки и в садик.