«Удивительное присутствие духа и сила»: путь к успеху восходящей звезды Голливуда Лили Гладстоун

Кто такая Лили Гладстоун?
Лили Гладстоун — американская актриса из племени Черноногих и Нимиипуу. Наиболее известна своим появлением в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» 2023 года, в котором она играет женщину из племени Осейдж, живущую в резервации Оклахомы во время серии убийств в 1920-х годах. Спектакль был описан как прорывная роль Гладстоун, приведшая к ее первой номинации на «Золотой глобус» и победе.
До этой роли Гладстоун снялась в нескольких независимых фильмах и телешоу, включая «Собаки из резервации». Особую похвалу она получила за свое выступление в 2016 году в фильме «Несколько женщин», который принес ей номинацию на премию Independent Spirit Award за лучшую женскую роль второго плана и другие награды.
Лили Гладстоун — номинанка на «Оскар»-2024. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Лили Гладстоун родилась 2 августа 1986 года и выросла в Браунинге, штат Монтана. Ее отец, работавший в сфере радиожурналистики, по происхождению черноногий и нимиипуу, в то время как ее мать, специалист по дошкольному образованию, белая. Гладстоун жила в резервации народа черноногих до 11 лет. Первые годы ее жизни в семье была бревенчатая хижина с дровяной печью.
Лили Гладстоун в детстве. Фото: соцсети
Описывая Браунинга, Гладстоун сказала: «Повсюду бедность, насилие, злоупотребление психоактивными веществами и безработица. Но в этом сообществе так много любви. Что объединяет людей там, так это любовь к семье, любовь к земле».
Гладстоун сказала, что она была «энергичным и инициативным ребенком, над которым много смеялись, — просто пухленькой смешанной девушкой из резервации, у которой было слишком много творческой энергии и недостаточно отдушин». Ее отец и дедушка были большими любителями кино, и, повзрослев, она посмотрела много фильмов по кабельному телевидению, которые они записали.
После того, как ее семья переехала из Браунинга из-за отсутствия экономических возможностей, она окончила среднюю школу в пригороде Сиэтла, а затем поступила в Университет Монтаны. Она изучала актерское мастерство и театр, окончив в 2008 году со степенью бакалавра изящных искусств и незначительной степенью по изучению коренных американцев. Во время учебы в колледже она выступала в постановках Репертуарного театра Монтаны, где преподаватель и режиссер Грег Джонсон сказал о ней:
«В UM много талантливых детей, но она всегда выделялась. Она абсолютно превосходная актриса. Нам повезло, что она у нас была».
Лили Гладстоун в молодости. Фото: соцсети
Гладстоун сказала, что один конкретный совет, который она приняла близко к сердцу в UM, звучал так: «Продолжайте интересоваться миром и вкладывать в него свои силы, и вы останетесь интересным исполнителем. Как только ты отключишься от человеческого опыта, ты станешь плоским».
Работа в театре и кино
С 2009 по 2013 год Гладстоун выступала с Living Voices, образовательной гастролирующей театральной труппой, представляющей шоу о маргинальных историях. Она дебютировала в кино в фильме «Джимми Пи: Психотерапия индейца равнин» (2012), фильме о черноногом ветеране Второй мировой войны, которого сыграл Бенисио Дель Торо.
Затем она появилась в фильме «Зима в крови» (2013), фильме-галлюцинации о коренном американце в маленьком городке Монтаны. Гладстоун назвала это «трудом любви» для жителей Монтаны, сказав: «Зима в крови» в значительной степени зависела от сообщества Монтаны, стольких местных жителей и стольких людей, которые тесно связаны с наследием романа». Она также появилась в фильме «Злое сердце Бастера» (2016).
Лили Гладстоун на премьере фильма «Несколько женщин» во время 54-го Нью-Йоркского кинофестиваля в Элис Талли Холл 3 октября 2016 года в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press
Гладстоун получила высокую оценку за ее роль владелицы ранчо в фильме «Несколько женщин» (2016) независимого режиссера Келли Райхардт. Сыгравшая главную роль вместе с актерами Мишель Уильямс, Лорой Дерн и Кристен Стюарт, The Guardian назвала это ее «большим прорывом», в то время как Rolling Stone написал: «Гладстоун исполнена такой пронзительной честности и тоски, что на нее почти невозможно смотреть». Восходящая актриса получил несколько наград и номинаций. В том числе выиграла премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и премию Бостонского общества кинокритиков за лучшую женскую роль второго плана. Гладстоун также была номинирована на премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана.
Лили Гладстоун в фильме «Несколько женщин». Фото: кадр из фильма 2016 года
Гладстоун выступала на сцене Орегонского Шекспировского фестиваля в 2017 году и работала с молодежной театральной программой коренных американцев под названием «Парящий красный орел». Она появлялась на телевидении в сериалах HBO «Комната 104» (2017–2020), Showtime «Миллиарды» (2019–2023) и FX «Собаки из резервации» (2022), а также снова сотрудничала с Келли Райхардт, сыграв небольшую роль в независимом фильме «Первая корова» (2019). Она также появилась в постановке Йельского репертуарного театра «Манахатта» Мэри Кэтрин Нэгл в 2020 году.
«Убийцы цветочной Луны»
В августе 2020 года, в разгар пандемии CoViD-19, Гладстоун начала сомневаться, сможет ли она продолжать поддерживать себя с помощью актерской игры, и задумалась о смене карьеры, планируя подать заявление на сезонную работу в Министерство сельского хозяйства США по отслеживанию шершней-убийц. Однако за это время она получила приглашение на встречу с Zoom от режиссера Мартина Скорсезе, который был впечатлен ее работой в фильме «Некоторые женщины». Это привело к тому, что она получила роль в фильме Скорсезе «Убийцы цветочной луны», вышедшем на экраны в октябре 2023 года.
Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун в фильме 2023 года «Убийцы цветочной луны». Фото: кадр из фильма
Основанный на одноименной научно-популярной книге Дэвида Гранна, фильм рассказывает о серии убийств в резервации нации Осейдж в Оклахоме в 1920-х годах. Гладстоун изображает Молли Кайл Беркхарт, основанную на реальной женщине из племени Осейдж, чьи друзья и члены семьи таинственным образом убиты. Гладстоун потратила месяцы на изучение Беркхарта — даже встречалась со своей реальной внучкой — и посетила десятки встреч с лидерами Осейджей, чтобы понять наследие сообщества и убедиться, что их вклад был услышан и реализован.
Гладстоун сказала, что при постановке спектакля она черпала вдохновение в своей собственной жизни и воспитании, хотя они с Беркхартом происходили из разных племен и эпох.
«Я считаю настоящим подарком и огромной ответственностью то, что мне доверили Молли Беркхарт, и буду бережно обнимать ее обеими руками, прижимая к своему сердцу, — сказала Гладстоун о кастинге. — Моя глубочайшая благодарность Osage Nation, это замечательный подарок — быть принятым вами и иметь возможность рассказать эту историю».
Скорсезе сказал о Гладстоун: «Я видел, что она верила в простоту. Она понимала свое присутствие на экране как выразительный инструмент, который мог говорить сам за себя. Это довольно редко. Ее молчание в роли Молли часто оказывало большее влияние, чем ее слова».
Ее коллега по актерскому составу Леонардо Ди Каприо добавил: «У Лили удивительное присутствие духа и сила… Как прирожденный актер, она во многих отношениях стала источником ориентиров для всех нас, включая Скорсезе, с точки зрения того, как мы рассказывали историю».
«Убийцы цветочной луны» были описаны как прорывная роль Гладстоун в мейнстриме, а «Таун Энд Кантри» написали, что она получила «самый большой «Оскар» на Каннском кинофестивале 2023 года. Deadline написал, что Гладстоун — «настоящая звезда» фильма, несмотря на то, что снималась с такими известными актерами, как Ди Каприо и Роберт Де Ниро. 11 декабря она получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме за свою игру. Она победила на церемонии 7 января 2024 года.
Лили Гладстоун и Леонардо Ди Каприо на 81-й церемонии награждения «Золотым глобусом» за фильм «Убийца цветочной луны». 7 января 2024 года, Беверли-Хиллз, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Далее ждите Гладстоун в «Под мостом», грядущем криминальном сериале для Hulu с Райли Кио в главной роли, основанном на одноименной научно-популярной книге Ребекки Годфри. Гладстоун сыграет Кэм Бентленд — одну из немногих цветных женщин в канадской полиции в штате Виктория, Британская Колумбия.
Личная жизнь
Гладстоун часто носит одежду местных дизайнеров и украшения Native на своих появлениях на красной дорожке. У нее есть собака по кличке Берди, которая регулярно появляется в ее постах в социальной сети.