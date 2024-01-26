«Удивительное присутствие духа и сила»: путь к успеху восходящей звезды Голливуда Лили Гладстоун

Описывая Браунинга, Гладстоун сказала: «Повсюду бедность, насилие, злоупотребление психоактивными веществами и безработица. Но в этом сообществе так много любви. Что объединяет людей там, так это любовь к семье, любовь к земле».

Гладстоун сказала, что она была «энергичным и инициативным ребенком, над которым много смеялись, — просто пухленькой смешанной девушкой из резервации, у которой было слишком много творческой энергии и недостаточно отдушин». Ее отец и дедушка были большими любителями кино, и, повзрослев, она посмотрела много фильмов по кабельному телевидению, которые они записали.

После того, как ее семья переехала из Браунинга из-за отсутствия экономических возможностей, она окончила среднюю школу в пригороде Сиэтла, а затем поступила в Университет Монтаны. Она изучала актерское мастерство и театр, окончив в 2008 году со степенью бакалавра изящных искусств и незначительной степенью по изучению коренных американцев. Во время учебы в колледже она выступала в постановках Репертуарного театра Монтаны, где преподаватель и режиссер Грег Джонсон сказал о ней: