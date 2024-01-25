Дочь Трофима покоряет музыкальные конкурсы: творческий путь Лизы Трофимовой

Детство
Елизавета Трофимова начала свой жизненный путь 7 июля 2008 года в Москве. Она родилась и выросла в творческой семье. Отец известен всем россиянам, как исполнитель в жанре шансона, а мать сделала карьеру танцовщицы. Но после рождения детей, посвятила себя их воспитанию.
Лиза начала петь в три года. Старший брат девочки Иван тоже обладал музыкальными талантами. Он увлекался игрой на барабанах и гитаре.
Трофимова поступила в музыкальную школу, где обучалась игре на фортепиано, а также занималась вокалом с педагогом. О девочке услышала широкая публика, когда она начала участвовать и побеждать в различных конкурсах и фестивалях.
Затем отец отправил дочь заниматься в колледж где Лиза научилась держаться на сцене и развивала свой талант.
Трофим также брал дочь с собой на концерты, где часто пел с ней дуэтом.
Лиза неоднократно выступала в дуэте с отцом. Фото: страница Елизаветы Трофимовой во «ВКонтакте»
Музыка
О дочери Трофима широкая публика узнала после ее участия в фестивале «Детская Новая волна» в 2018 году, где она представила на суд жюри песню из советского фильма «Я шагаю по Москве» «Чудесная страна». Тогда даже сам Лев Лещенко восхитился талантом юной певицы, заметив, что ей стоит не бояться петь и вести себя свободнее на сцене.
Лизу наградили специальным призом от продюсера «Детского радио» Евгения Комбарова. Дальше последовали новые победы. Вокалистка заняла первое место на престижном конкурсе «Сан-Ремо Джуниор» в 2019 году.
После этого Елизавета Трофимова стала участницей передачи о детских талантах «Лучше всех!».
Кроме музыкальных конкурсов, Елизавета принимала участие и в других телешоу. Фото: страница Елизаветы Трофимовой во «ВКонтакте»
После этого молодая певица исполнила композицию Memory совместно с Государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки на юбилейном концерте в честь 95-летия оркестра и 70-летия Скрипки.
С самого детства Лиза с помощью папы выпускает собственные треки. На некоторые из них уже сняты клипы.
Трофимова с ранних лет при поддержке родителя выпускает собственные синглы. А на Девушка ведет свой видеоблог, где публикует видео со своих выступлений.
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Лиза с детства записывает собственные синглы. Фото: страница Елизаветы Трофимовой во «ВКонтакте»
Шоу «Голос. Дети»
В 2021 году Лиза Трофимова решила попробовать себя в шоу «Голос. Дети». Участница прошла первый этап и выбрала наставником Егора Крида.
Дочь шансонье дошла до финала, где исполнила хит отца «Я скучаю по тебе». По итогу сезона девочка заняла второе место в шоу.
Елизавета Трофимова дошла до суперфинала шоу «Голос. Дети». Фото: страница Елизаветы Трофимовой во «ВКонтакте»
После проекта
После участия в к Лиза продолжила петь. Она стала участницей коллектива «Нупогоди», и летом 2021 года выступила с живым концертом в столичном клубе.
Есть у нее и композиция , записанная в дуэте с братом Иваном, «Сердечко».
Трофимова пыталась пройти отбор на шоу «Детское Евровидение», но уступила право представлять нашу страну другой вокалистке.
Осенью 2021 года вместе с отцом Елизавета приняла участие в проекте «Две звезды. Отцы и дети». В августе следующего года они стали финалистами шоу.
Параллельно с этим Трофим поделился новостями касательно наследницы. Он заявил, что после участия в передаче «Голос. Дети» Елизавета получила психологическую травму. Музыкант рассказывал, что работал над ее эмоциональным состоянием», а также добавил, что дочь даже забросила пение на два месяца и не хотела больше становиться артисткой.
Елизавета Трофимова продолжает покорять музыкальные конкурсы. Фото: страница Елизаветы Трофимовой во «ВКонтакте»
Елизавета Трофимова в настоящее время
Лиза Трофимова продолжает участвовать в различных музыкальных конкурсах. В начале сентября 2023 года на Первом состоялась премьера телешоу «Голос. Уже не дети» в формате All Stars, где были собраны самые талантливые участники прошлых лет. Елизавета оказалась в их числе.
Вокалистка снова отправилась в команду к Егору Криду. В полуфинале Трофимова представила композицию группы uma2rman «Кажется». Наставник попросил Лизу продолжать заниматься творчеством и назвал «особенным артистом», однако победить ей не удалось.
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