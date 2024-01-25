Дочь Трофима покоряет музыкальные конкурсы: творческий путь Лизы Трофимовой

Детство

Елизавета Трофимова начала свой жизненный путь 7 июля 2008 года в Москве. Она родилась и выросла в творческой семье. Отец известен всем россиянам, как исполнитель в жанре шансона, а мать сделала карьеру танцовщицы. Но после рождения детей, посвятила себя их воспитанию.

Лиза начала петь в три года. Старший брат девочки Иван тоже обладал музыкальными талантами. Он увлекался игрой на барабанах и гитаре.

Трофимова поступила в музыкальную школу, где обучалась игре на фортепиано, а также занималась вокалом с педагогом. О девочке услышала широкая публика, когда она начала участвовать и побеждать в различных конкурсах и фестивалях.

Затем отец отправил дочь заниматься в колледж где Лиза научилась держаться на сцене и развивала свой талант.

Трофим также брал дочь с собой на концерты, где часто пел с ней дуэтом.