Талант, мощнейший голос и искренность: как прославилась звезда джаза, соула и блюза Нина Симоне

Кем была Нина Симоне?
Нина Симоне изучала классическое фортепиано в Джульярдской школе в Нью-Йорке, но рано ушла, когда у нее закончились деньги. Выступая в ночных клубах, она обратила свой интерес к джазу, блюзу и фолк-музыке и выпустила свой первый альбом в 1957 году, попав в топ-20 с треком I Loves You Porgy.
В 1960-х годах Симоне расширила свой репертуар, став ведущим голосом движения за гражданские права. Позже она жила за границей и столкнулась с серьезными психическими и финансовыми проблемами, хотя в 1980-х годах у нее произошел всплеск карьеры.
«Я хочу, чтобы меня запомнили как диву от начала до конца, которая никогда не шла на компромисс в своих взглядах на расизм и то, каким должен быть мир, и которая до конца своих дней неизменно оставалась прежней», — сказала Нина Симоне перед смертью в интервью журналу Details.
Обложка пластинки певицы Нины Симоне
Происхождение и ранняя жизнь
Нина Симоне родилась как Юнис Кэтлин Уэймон 21 февраля 1933 года в Трайоне, Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки. С самого раннего возраста она проявляла интерес к музыке и участвовала в церковном хоре. Она начала учиться игре на фортепиано в 3 года.
Нина была очень амбициозна и очень хотела, чтобы ее признали первой крупной афроамериканской концертирующей пианисткой. Симоне была настолько одарена от природы, что могла играть почти все, что слышала на слух, и под опекой учительницы Мюриэль Мацзанович, которая переехала в Трайон, у нее выросла глубокая любовь к классической музыке, включая Баха, Шопена и Бетховен.
Ее учитель музыки помог собрать специальный фонд для покрытия расходов на ее образование. С помощью этого фонда она поступила в среднюю школу для девочек Аллена в Эшвилле, Северная Каролина, и окончила ее.
После окончания средней школы она поступила в знаменитую Джульярдскую музыкальную школу Нью-Йорка, используя остаток этого специального фонда. Во время учебы в Джульярдской школе она научилась играть на фортепиано и выступала в качестве аккомпанирующей исполнительницы у других ведущих исполнителей.
Нина Симоне в молодости. Фото: соцсети
Однако ей пришлось покинуть Джульярд, так как вскоре у нее закончились деньги. Летом 1950 года в Джульярде Нина Симоне готовилась к прослушиванию в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии. Покинув Джульярд, она вместе со своей семьей переехала в Филадельфию, надеясь поступить в Музыкальный институт Кертиса. К сожалению, ее заявление о приеме в институт было отклонено.
Отказ оставил ее горем разбитым, поскольку уровень ее клеветы на Кертиса был необычайно высок. Нина Симона сразу же выдвинула обвинение в расовых предрассудках как предполагаемую причину отказа ей в возможности поступить в Кертис. Она больше никогда не обращалась в учреждение. Чтобы свести концы с концами, она начала работать ассистентом фотографа, а также начала выступать в качестве концертмейстера в вокальной студии Арлин Смит, помимо уроков игры на фортепиано у себя дома.
Давая домашние уроки игры на фортепиано у себя дома, одна из ее особенно бедных учениц сообщила Нине Симоне, что она может зарабатывать до 90 долларов в неделю, выполняя двойную роль: пения и игры на фортепиано в баре Атлантик-Сити в летнюю пору. Она сделала это и начала выступать в гриль-баре Midtown на Пасифик-авеню в Атлантик-Сити.
Чтобы скрыть свою личность от откровенно религиозной матери, которая категорически запретила бы ей даже заходить в бар, не говоря уже о том, чтобы петь и выступать там, она взяла сценический псевдоним Нина Симоне. Нина — это ее прозвище, с любовью адресованное ее бывшим бойфрендом по имени Чико, что по-испански означало «маленькая девочка». Симона была вдохновлена именем известной французской актрисы Симоны Синьоре.
Нина Симоне. Фото: соцсети
Инновационное слияние стилей
В конце 1950-х Симоне начала записывать свою музыку и в конце концов выпустила свой первый альбом в 1957 году, в который среди других треков вошли заглавный трек Little Girl Blue и Plain Gold Ring.В альбом также вошел трек I Love You Porgy, ее единственный успех в топ-20 Billboard в США.
Позже она переехала из Мидтауна в более высококлассные вечерние клубы в Филадельфии и постепенно собрала аудиторию, которая пристрастилась к ее новаторскому слиянию стилей. Нина Симона обучалась классическому музыкальному стилю Бетховена и Брамса, а позже начала петь смесь джаза, блюза и традиционных народных песен, оттеняющих ее классический репертуар.
Начиная с конца 50-х, она выпустила множество альбомов под разными лейблами на протяжении 60-х, а также начала 70-х. The Amazing Nina Simone (1959), Nina Simone Sings Ellington! (1962), Wild Is the Wind (1966) и Silk and Soul (1967) — одни из ее самых известных альбомов этого периода.
«Если бы меня нужно было как-то называть, это должен был быть фолк-певец, потому что в моей игре было больше фолка и блюза, чем джаза», — позже написала она в своей автобиографии.
Нина Симоне на сцене. Фото: соцсети
Известная певица, выступающая за гражданские права
В 1964 году Нина Симоне сменила дистрибьютора пластинок с американского Colpix на голландского Philips. Вместе с этим изменением изменилось и содержание ее песен. Ее афроамериканское происхождение глубоко повлияло на ее последние альбомы, такие как Nina Simone in Concert (концертная запись 1964 года).Она написала песню Mississippi Goddam в ответ на убийство Медгара Эверса 12 июня 1963 года и взрыв 15 сентября 1963 года баптистской церкви на 16-й улице в Бирмингеме, штат Алабама, в результате которого погибли четыре молодые афроамериканские девушки.
Нина Симоне впервые открыто выразила свою обеспокоенность и в песне обратилась к расовому неравенству, которое преобладало в Соединенных Штатах. «Миссисипи черт возьми» позже стала своего рода гимном движения за гражданские права, вызвав аплодисменты и восхищение таких людей, как Лэнгстон Хьюз, Джеймс Болдуин, Мириам Макеба и Стокли Кармайкл.
Симоне считалась настоящей певицей движения за гражданские права и написала такие песни, как «Воскресенье в Саванне», Backlash Blues и To Be Young, Gifted, and Black.Последняя песня была объявлена Конгрессом расового равенства (CORE) национальным гимном чернокожих.
Нина Симоне, 1965 год. Фото: Global Look Press
Карьерный ренессанс
В середине 70-х Симоне взяла перерыв в записи. Увидев с близкого расстояния глубоко разделенную расовую политику Америки, она покинула страну и продолжила жить в нескольких разных странах, включая Либерию, Швейцарию, Англию и Барбадос, и, наконец, поселилась на юге Франции. Ей пришлось бороться с некоторыми психологическими проблемами, серьезно влияющими на ее психическое здоровье, а также с финансовыми проблемами, из-за которых она боролась с менеджерами, звукозаписывающими компаниями и налоговой службой.
Она вернулась в 1978 году с альбомом «Балтимор». Критики приняли альбом тепло. Однако коммерческий отклик был слабым. Карьера Нины Симоне возобновилась в 1980-х годах, и ее песня My Baby Just Cares For Me была использована в рекламе духов Chanel № 5 в Соединенном Королевстве. Песня вошла в десятку лучших хитов Англии в 1985 году. Она написала свою автобиографию I Put a Spell on You, которая была опубликована в 1991 году, а ее следующая запись A Single Woman была выпущена в 1993 году.
Обложка альбома Нины Симоне с композицией My Baby Just Cares For M
Периодически гастролируя, Симоне поддерживала сильную базу поклонников, которые заполняли концертные залы всякий раз, когда она выступала. В 1998 году она появилась в районе трех штатов Нью-Йорка, это была ее первая поездка туда за пять лет, в частности, выступление в Центре исполнительских искусств Нью-Джерси в Ньюарке.
Критик New York Times Джон Парелес прокомментировал концерт, отметив, что «в ее голосе по-прежнему чувствуется сила» и что в шоу были представлены «любимый звук, знаменитая личность и репертуар, который возвеличивает их обоих». В том же году Симона присутствовала на праздновании 80-летия южноафриканского лидера Нельсона Манделы.
Смерть и наследие
В 1999 году Симона выступила на фестивале Guinness Blues Festival в Дублине, Ирландия. На сцене к ней присоединилась ее дочь Лиза Симона Келли для исполнения нескольких песен. Лиза от второго брака Симоны с менеджером Эндрю Страудом пошла по стопам матери. Среди множества исполнительских достижений она появилась на Бродвее в «Аиде» под сценическим псевдонимом Симона.
Лиза Симоне, дочь Нины Симоне, на Парижском джазовом фестивале, 23 июля 2017 г. Париж, Франция. Фото: Global Look Press
В последние годы жизни Нина Симона боролась с раком груди. Она умерла в возрасте 70 лет 21 апреля 2003 года в своем доме в Карри-ле-Руэ, Франция.
Нина Симоне в старости. Фото: соцсети
Хотя ее, возможно, и не было, Симоне оставила неизгладимое впечатление в мире музыки, искусства и активизма. Она пела, чтобы поделиться своей истиной, и ее работы по-прежнему наполнены огромными эмоциями и силой. Симона вдохновила множество исполнителей, в том числе Арету Франклин, Лору Ниро, Джони Митчелл, Лорин Хилл и Мешелла Ндегеочелло. Ее глубокий, характерный голос продолжает оставаться популярным выбором для саундтреков к телевидению и фильмам.
Джазовый фестиваль в Сантосе, Южная Каролина. Альма Томас и Эллен Олерия отдают дань уважения Нине Симоне, исполняя классику из ее карьеры, которая сегодня считается сопротивлением расовому и женскому неравенству. 25 июля 2019 года. Фото: Global Look Press
В 2015 году вышли два документальных фильма о жизни музыканта: «Удивительная Нина Симоне» режиссера Джеффа Л. Либермана и «Что случилось, мисс Симоне?» от Netflix. Последний проект был направлен Лиз Гарбус и содержал комментарии, среди прочего, дочери Лизы и бывшего мужа Страуда.
Помимо великолепного музыкального мастерства, в проекте подробно описаны тревожные аспекты жизни Симоне, в том числе насилие, которому она подверглась со стороны бывшего мужа. «Что случилось, мисс Симоне?» позже получил номинацию на «Оскар» за лучший документальный фильм. В результате неоднозначного кастинга Симоне также сыграла актриса Зои Салдана в биографическом фильме 2016 года «Нина».
Зои Салдана в роли Нины Симоне. Фото: кадр из фильма «Нина» (2016)
В 2016 году, когда дом детства Симоны в Трайоне был выставлен на продажу, четыре афроамериканских художника объединились, чтобы купить это сооружение, опасаясь, что оно будет снесено. Два года спустя Национальный фонд охраны исторического наследия объявил дом «национальным достоянием», тем самым защитив его от сноса. Сообщается, что организация намеревается найти способы восстановить его для использования будущими художниками.