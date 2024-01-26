Талант, мощнейший голос и искренность: как прославилась звезда джаза, соула и блюза Нина Симоне

Однако ей пришлось покинуть Джульярд, так как вскоре у нее закончились деньги. Летом 1950 года в Джульярде Нина Симоне готовилась к прослушиванию в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии. Покинув Джульярд, она вместе со своей семьей переехала в Филадельфию, надеясь поступить в Музыкальный институт Кертиса. К сожалению, ее заявление о приеме в институт было отклонено.

Отказ оставил ее горем разбитым, поскольку уровень ее клеветы на Кертиса был необычайно высок. Нина Симона сразу же выдвинула обвинение в расовых предрассудках как предполагаемую причину отказа ей в возможности поступить в Кертис. Она больше никогда не обращалась в учреждение. Чтобы свести концы с концами, она начала работать ассистентом фотографа, а также начала выступать в качестве концертмейстера в вокальной студии Арлин Смит, помимо уроков игры на фортепиано у себя дома.

Давая домашние уроки игры на фортепиано у себя дома, одна из ее особенно бедных учениц сообщила Нине Симоне, что она может зарабатывать до 90 долларов в неделю, выполняя двойную роль: пения и игры на фортепиано в баре Атлантик-Сити в летнюю пору. Она сделала это и начала выступать в гриль-баре Midtown на Пасифик-авеню в Атлантик-Сити.

Чтобы скрыть свою личность от откровенно религиозной матери, которая категорически запретила бы ей даже заходить в бар, не говоря уже о том, чтобы петь и выступать там, она взяла сценический псевдоним Нина Симоне. Нина — это ее прозвище, с любовью адресованное ее бывшим бойфрендом по имени Чико, что по-испански означало «маленькая девочка». Симона была вдохновлена именем известной французской актрисы Симоны Синьоре.