Талант, мощнейший голос и искренность: как прославилась звезда джаза, соула и блюза Нина Симоне

Карьерный ренессанс

В середине 70-х Симоне взяла перерыв в записи. Увидев с близкого расстояния глубоко разделенную расовую политику Америки, она покинула страну и продолжила жить в нескольких разных странах, включая Либерию, Швейцарию, Англию и Барбадос, и, наконец, поселилась на юге Франции. Ей пришлось бороться с некоторыми психологическими проблемами, серьезно влияющими на ее психическое здоровье, а также с финансовыми проблемами, из-за которых она боролась с менеджерами, звукозаписывающими компаниями и налоговой службой.

Она вернулась в 1978 году с альбомом «Балтимор». Критики приняли альбом тепло. Однако коммерческий отклик был слабым. Карьера Нины Симоне возобновилась в 1980-х годах, и ее песня My Baby Just Cares For Me была использована в рекламе духов Chanel № 5 в Соединенном Королевстве. Песня вошла в десятку лучших хитов Англии в 1985 году. Она написала свою автобиографию I Put a Spell on You, которая была опубликована в 1991 году, а ее следующая запись A Single Woman была выпущена в 1993 году.